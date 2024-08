Boletim Matutino da VICE – 12/7/2019

Brasil

Bolsonaro quer indicar filho Eduardo para embaixada do Brasil nos EUA

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (11) que está cogitando nomear o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) – um de seus cinco filhos – embaixador do Brasil nos Estados Unidos. Bolsonaro deu a declaração ao ser questionado por repórteres sobre essa possibilidade em uma entrevista coletiva concedida, na tarde desta quinta, ao final da solenidade de posse do novo diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. O presidente da República disse que a nomeação para a chefia da chancelaria brasileira na capital norte-americana só depende do próprio Eduardo, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Segundo Bolsonaro, da parte dele, “decidiria agora”. Eduardo, que acabou de completar a idade mínima para ser embaixador, diz aceitar renunciar ao cargo de deputado para ser embaixador. Aliados do PSL já discutem uma PEC que livraria Dudu de ter que renunciar. – G1

Câmara aprova emenda que favorece aposentadoria de mulheres e pensão de viúvas

O plenário da Câmara aprovou nesta quinta-feira (11), durante sessão para votação dos destaques ao texto da reforma da Previdência, uma emenda que altera a regra para cálculo do valor da aposentadoria de mulheres e favorece viúvas que recebem pensões. A emenda recebeu 344 votos favoráveis e 132 contrários – houve 15 abstenções. A emenda trata do acréscimo no valor do benefício de mulheres que, no momento da aposentadoria, tiverem mais tempo de contribuição que o mínimo exigido. O texto-base aprovado nesta quarta-feira (9) prevê que, para requerer aposentadoria, as mulheres precisam ter pelo menos 62 anos de idade e 15 anos de contribuição para a Previdência. – G1

Câmara aprova emenda que suaviza regras de aposentadoria para policiais

O plenário da Câmara aprovou na madrugada desta sexta-feira (12), por 467 votos a 15, uma emenda que altera a reforma da Previdência para prever regras de aposentadoria mais suaves para uma série de carreiras policiais. Houve ainda uma abstenção. A emenda, que contou com apoio do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, cria uma regra alternativa com idades mínimas menores para os integrantes dessas categorias. São favorecidos pela emenda policiais da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícias legislativas (Senado e Câmara) e Polícia Civil do Distrito Federal. Além disso, a medida beneficia agentes penitenciários e socioeducativos federais. – G1

Depois de verbas, governo começa a liberar cargos para concluir aprovação da reforma

Após abrir o cofre para a liberação das emendas parlamentares, o governo começou a efetivar indicados dos congressistas em cargos federais no esforço para concluir a votação da reforma da Previdência na Câmara. A troca de benesses da máquina pública por apoio no Congresso é uma prática que perpassa todos os governos, mas Jair Bolsonaro havia se comprometido na campanha com o fim desse padrão. Em relação aos cargos, havia uma reclamação de vários partidos de que os nomes enviados ao Palácio do Planalto estavam há meses na gaveta, sem efetivação. A Folha confirmou com vários parlamentares que, nos últimos dias, que coincidiram com a aproximação da votação da Previdência, mais de 300 indicações de congressistas que estavam travadas começaram a ser efetivadas. Já em emendas o governo já empenhoiu R$ 5 bilhões para deputados que votaram a favor da reforma. – Folha de S. Paulo

Antes de votação da Previdência, governo tira verba do Mais Médicos e repassa a emendas

O governo de Jair Bolsonaro (PSL) remanejou R$ 1,25 bilhão destinado ao programa Mais Médicos para abastecer outros programas da área de saúde que, por sua vez, receberam recursos por meio de emendas parlamentares liberadas recentemente. Todo o processo ocorreu nos dias que antecederam a aprovação do texto-base da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, na quarta (10), período em que o governo acelerou a liberação de emendas. No dia 4, a Secretaria Especial de Fazenda, órgão do Ministério da Economia, publicou portaria na qual abriu um crédito suplementar de R$ 1,25 bilhão ao Ministério da Saúde por meio da anulação de recursos no mesmo valor destinados até então ao Mais Médicos. Esta verba foi repassada para o custeio de serviços de atenção básica e de assistência hospitalar e ambulatorial. – UOL

Projeto de porte de armas é reprovado por 70% da população diz Datafolha

O projeto do presidente Jair Bolsonaro para facilitar o porte de armas é reprovado por 70% da população e aprovado por 28%, diz pesquisa Datafolha divulgada pela “Folha de S.Paulo” nesta quinta-feira (11). Entre os entrevistados, 2% disseram não saber e 1% se declararam indiferentes. A pesquisa ouviu 2.086 pessoas com 16 anos ou mais em 130 municípios brasileiros, em 4 e 5 de julho. A margem de erro máxima é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%. O Datafolha também questionou os brasileiros sobre a posse de armas. Ao todo, 66% disseram concordar com a frase “a posse de armas deve ser proibida, pois representa ameaça à vida de outras pessoas”. Em abril, 64% concordavam com isso. – G1

Escutas no caso Marielle ligam Escritório do Crime à família Brazão no Rio

Conversas telefônicas interceptadas durante a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL-RJ) revelam que membros da milícia Escritório do Crime recorreram a políticos da família Brazão no Rio para evitar um pagamento de propina a um funcionário da prefeitura da cidade. Esta seria a primeira prova factual da ligação entre o clã político carioca e um grupo paramilitar. O Escritório do Crime é formado por assassinos de aluguel e domina os bairros de Rio das Pedras e Muzema, na zona oeste do Rio. A família Brazão é formada por políticos cariocas cuja base eleitoral reside em bairros controlados por milícias. O chefe do clã é Domingos Brazão, ex-deputado e conselheiro afastado do TCE-RJ (Tribunal de Contas do Rio de Janeiro). Domingos é suspeito de envolvimento na morte de Marielle e de obstruir a investigação sobre o caso. Outros dois irmãos exercem mandatos legislativos: Chiquinho é deputado federal pelo Avante e Manoel Inácio, também conhecido como Pedro Brazão, é deputado estadual pelo PR. – UOL

MPF denuncia sem provas filho de ex-reitor da UFSC que se suicidou

O Ministério Público Federal de Santa Catarina denunciou o professor universitário Mikhail Vieira Cancellier e outras 12 pessoas ligadas à UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) por participação em um suposto esquema de desvio de verbas federais de programas de educação à distância. Mikhail, acusado de peculato, é filho de Luiz Carlos Cancellier de Olivo, ex-reitor da UFSC que se suicidou após ser preso pela Polícia Federal no âmbito da Operação Ouvidos Moucos. Em 2 de outubro de 2017, Cancellier se jogou do último andar de um shopping center de Florianópolis. Na ocasião ele não era acusado de desvios, mas sim de obstrução de justiça. Sua prisão foi determinada pela juíza Janaína Cassol Machado, que saiu de licença um dia após a decisão. No dia seguinte a juíza substituta Marjôrie Cristina Freiberger analisou o caso e decidiu soltá-lo imediatamente. – Folha de S. Paulo

Falha em barragem faz 350 famílias serem retiradas de casa na Bahia

Uma falha na barragem do Quati, em Pedro Alexandre (a 435 km de Salvador), nesta quinta-feira (11) fez com que casas fossem inundadas, estradas bloqueadas e 350 famílias fossem retiradas de suas casas. [ x ] O episódio aconteceu após fortes chuvas terem atingido a cidade, que fica na divisa entre Bahia e Sergipe. Os alagamentos atingiram principalmente a cidade de Coronel João Sá, que fica numa região abaixo da barragem. Responsável pela fiscalização da barragem, que fica em um rio estadual, o governo da Bahia informou que um transbordamento da água, causando enxurradas e alagamentos. Horas antes, contudo, o próprio governo, por meio do seu diretor de Defesa Civil, informou que uma parte da barragem havia rompido. – Folha de S. Paulo

Mundo

Navio do banco JP Morgan é apreendido com 18 toneladas de cocaína nos EUA

Um navio de carga apreendido por autoridades norte-americanas em junho, com 18 toneladas de cocaína, era controlado pelo banco JP Morgan Chase. A embarcação estava ancorada perto do porto de Filadélfia, na Pensilvânia, Estados Unidos e foi detida pelas autoridades de alfândega. O banco não tem relação com a operação da embarcação, mas sua compra foi patrocinada por um fundo do JP Morgan Chase, o JP Morgan Asset Managment. Até o momento, o banco não se pronunciou sobre o caso. O navio estava arrendado para a suíça Mediterranean Shipping Company, uma das maiores empresas de transporte de containers, e era operado por ela. Ele navegava sob a bandeira da Libéria. – Exame

E mais

R. Kelly é preso por posse de pornografia infantil e tráfico sexual

O cantor R. Kelly foi preso na quinta-feira (11), em Chicago, EUA, acusado pelas autoridades federais de mais de uma dezena de crimes sexuais, incluindo pornografia infantil, segundo a mídia local. Kelly, de 52 anos, já tem aberto um processo paralelo desde o mês de fevereiro, no Estado de Illinois, onde é acusado de abuso sexual a quatro mulheres, três delas menores de idade. Em fevereiro, o cantor se entregou às autoridades depois de receber a acusação, mas foi libertado ao pagar uma fiança de US$ 100 mil e se declarar inocente dos crimes. Nesta nova fase, as autoridades federais acusam R. Kelly de 13 crimes que, além de pornografia infantil, incluem tráfico sexual, sedução de menor e obstrução de justiça. – G1