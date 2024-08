Boletim Matutino da VICE – 12/8/2019

Brasil

‘Prévia’ do PIB do recua 0,13% no 2º trimestre e indica ‘recessão técnica’

A economia brasileira registrou retração de 0,13% no segundo trimestre de 2019, segundo o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), uma espécie de “prévia” do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado pelo Banco Central (BC) nesta segunda-feira (12). O recuo de 0,13% entre abril e junho deste ano foi verificado na comparação com o primeiro trimestre de 2019. O número foi calculado após ajuste sazonal, uma “compensação” para comparar períodos diferentes de um ano. Como o nível de atividade já havia recuado 0,2% nos três primeiros meses deste ano, contra o último trimestre do ano passado, a economia brasileira pode ter entrado em uma “recessão técnica” – que se caracteriza por dois trimestres seguidos de tombo do PIB. – G1

Bolsonaro compartilha post chamando Deltan Dallagnol de ‘esquerdista tipo PSOL’

Ao responder pedidos de seguidores para que leve à Procuradoria Geral da República Deltan Dallagnol, coordenador da Lava Jato em Curitiba, a página oficial no Facebook de Jair Bolsonaro (PSL) respondeu compartilhando um post que chama o procurador de “esquerdista tipo PSOL”. O link compartilhado pelo perfil do presidente redireciona para post da página “Bolsonaro Opressor 2.0”. A mensagem é voltada “pra quem pede o Deltan Dallagnol na PGR”. “O cara é esquerdista estilo PSOL”, afirma a publicação. O post reúne uma série de declarações dadas por Deltan a jornais e nas redes sociais, posicionando-se contra a ditadura ou criticando atos do presidente. Há declarações do procurador contra decreto do Planalto que ampliava sigilo de dados e atos do governo e elogios a reportagens sobre as investigações contra o ministro Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) ou contra Fabrício Queiroz. – UOL

Alemanha suspende repasse milionário e Bolsonaro diz que ‘não precisa disso’

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu neste domingo (11) que a Alemanha faça bom uso dos recursos do país que seriam destinados à Amazônia e foram suspensos por conta de aumento do desmate. Segundo ele, o Brasil não precisa da verba. No sábado (10) a Alemanha anunciou que suspenderá repasses a projetos de proteção da Amazônia enviados ao Brasil pelo Ministério do Meio Ambiente alemão. A embaixada diz que a decisão “reflete a grande preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia brasileira”. Segundo o jornal Tagesspiegel, Svenja Schulze, ministra do Meio Ambiente do país, afirma que a suspensão pode ultrapassar os R$ 150 milhões. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro ameaça jornalistas de prisão por ‘excesso jornalístico’

Em entrevista coletiva na saída do Palácio do Alvorada nesta sexta-feira (8) o presidente Jair Bolsonaro emitiu uma ameaça velada aos jornalistas ali presentes. Segundo Bolsonaro, se “excesso jornalístico desse cadeia”, todos eles estariam presos . A fala ocorreu quando Bolsonaro comentava a proposta de não punir policiais que matem em serviço, chamada de excludente de ilicitude. Bolsonaro interrompeu uma fala do ministro da Justiça Sergio Moro para proferir a ameaça. – O Globo

Alcolumbre começa a distribuir cargos no Senado para liberar embaixada para Dudu

Peça-chave na articulação para fazer de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) embaixador em Washington, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), tem demonstrado preocupação com o caso. O democrata vem empenhando sua força pessoal junto aos colegas para reduzir ao máximo as chances de uma derrota em votação no plenário da Casa. Segundo relatos, ele tem dito que um veto ao filho de Jair Bolsonaro fecharia para sempre as portas de sua administração junto ao Planalto. Alcolumbre, por sua vez, tem dito que vai dividir com os colegas as vagas liberadas pelo presidente que puder indicar. Deputados e senadores devem concretizar nos próximos dias a indicação de aliados a postos de projeção regional. As nomeações de dirigentes da Codevasf e do FNDE couberam ao DEM. As do Banco do Nordeste, ao PP do Senado. – Folha de S. Paulo

Dellagnol usou o Vem Pra Rua para influenciar decisões do STF

O procurador Deltan Dallagnol usou dois grupos políticos surgidos após a operação Lava Jato como porta-vozes de causas políticas pessoais dele e da operação, revelam mensagens trocadas pelo aplicativo Telegram e que fazem parte do arquivo da Vaza Jato. Nelas, Dallagnol pauta atos públicos, publicações em redes sociais e manifestações dos movimentos de forma oculta, tomando cuidados para não ser vinculado publicamente a eles. Os chats mostram que Dallagnol começou a se movimentar para influenciar a escolha do novo relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal apenas um dia após a morte do ministro Teori Zavascki, antigo responsável pelos processos da operação no STF. – The Intercept

Reforma Tributária vai ter nova CPMF, informa secretário da Receita

Com o avanço da reforma da Previdência, que passou na Câmara e está agora com o Senado, o governo Jair Bolsonaro (PSL) prepara uma proposta de reforma tributária própria que deve ser apresentada nesta semana. O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, adiantou alguns pontos da proposta. O Imposto de Renda deve mudar e se estuda se uma espécie de CPMF pode voltar. Extinta em 2007, a CPMF era cobrada sobre todas as transações bancárias e tinha o apelido de “imposto do cheque”. Apesar da fala do secretário, o presidente Jair Bolsonaro declarou na sexta-feira (9) que não haverá volta da CPMF. – UOL

Frequência a museus aumenta 61% no Brasil no primeiro semestre

No primeiro semestre de 2019, museus de arte e história no Brasil tiveram um forte aumento de público em relação ao mesmo período de anos anteriores. O crescimento tem surpreendido os diretores e equipes destas instituições, que tentam entender o fenômeno. Os recordes não são só em exposições individuais, mas da frequência em geral. Em levantamento do G1 com 40 grandes museus em todas as regiões do Brasil, 37 cresceram. E três bateram recordes. Na soma destes museus, o 1º semestre de 2019 registrou aumentos de 50% sobre a média do mesmo período nos últimos quatro anos e de 61% em relação a 2018. O Masp (Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand), em SP, já tem em sete meses a maior visitação anual desde 2012, quando teve 556 mil visitantes – recorde histórico. E a marca deve ser batida. – G1

Homem se irrita com atendimento e taca fogo no Detran em SP

O motorista José Antônio de Carvalho, 57, foi preso em flagrante por atear fogo numa unidade do Detran (Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo), dentro do Poupatempo de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, na última terça-feira, 6. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Civil, Carvalho teria se irritado com o atendimento recebido pela manhã e voltado à agência mais tarde para retirar seu documento, que estaria pronto. Mas quando retornou ao Poupatempo, foi informado que precisaria esperar mais, porque o sistema havia caído. Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que o suspeito discutiu com uma funcionária e, logo após, entrou por trás do balcão de atendimento com um galão de gasolina, começando a jogar o líquido sobre as mesas. – UOL

Véio do Havan perde processo contra Duvivier por ter sido chamado de ‘Véio da Havan’

A Justiça do Rio de Janeiro arquivou uma queixa-crime impetrada por Luciano Hang, o barulhento dono da Havan, contra Gregório Duvivier. Num tuíte, Duvivier chamou o empresário mais bolsonarista do Brasil de “véio da Havan”. Hang reclamou por que, junto a um meme, o ator postou: “tô tisti alguém mata o véio da havan”. O empresário afirmou que além de ter sofrido injúria, houve incitação ao homicídio. A defesa argumentou que o apelido já era conhecido nacionalmente e que, dois dias depois da primeira postagem, Duvivier publicou um novo post: “já que tudo tem q ser explicado mil vezes: não, eu não quero q ninguém mate o velho da havan. estava apenas reproduzindo um meme. quero que todos tenham vida longa até o velho da havan, que nem é tão velho assim. Bjo”. – O Globo

Mundo

Oposição vence primárias na Argentina e impõe dura derrota a Macri

O candidato de oposição à presidência da Argentina, Alberto Fernández, venceu no domingo (11) com larga vantagem as eleições primárias para a presidência do país, impondo uma dura derrota ao atual presidente, Mauricio Macri. Com 99,37% das urnas apuradas, Alberto Fernández, que tem Cristina Kirchner como vice, teve 47,66% dos votos, e Macri 32,08%. Roberto Lavagna aparece em 3º lugar com 8,23% dos votos. As eleições Primárias Abertas, Simultâneas e Obrigatórias (Paso) definem oficialmente quem serão os candidatos de cada partido nas eleições nacionais que acontecem em outubro e funcionam como uma grande pesquisa eleitoral. – G1

Milionário acusado de tráfico de menores Jeffrey Epstein é encontrado morto na prisão

Jeffrey Epstein, milionário americano acusado de tráfico sexual de menores, foi encontrado morto em sua cela na prisão de Manhattan. O momento exato da morte do milionário e as circunstâncias ainda não foram esclarecidos, mas a imprensa internacional cita aparente suicídio. Sua morte acontece menos de três semanas após ele ter sido encontrado ferido em sua cela com marcas no pescoço em suposta tentativa de suicídio. Na ocasião, ele recebeu atendimento médico e voltou para Metropolitan Correctional Center, onde aguardava julgamento. O empresário de 66 anos é acusado de ter abusado de meninas de 14 anos e de operar uma rede de exploração sexual de menores. Segundo a acusação, entre 2002 e 2005, ele pagava centenas de dólares em dinheiro para meninas irem até suas casas de luxo, em Nova York e na Flórida. – G1

Autor do massacre de El Paso diz à polícia que seu alvo eram os ‘mexicanos’

O americano acusado de matar 22 pessoas em um hipermercado Walmart de El Paso, no Texas, disse à polícia depois de ser detido que seu alvo eram os “mexicanos”, segundo a declaração juramentada da ordem de prisão, revelada nesta sexta-feira (9). “O acusado declarou que uma vez dentro da loja, abriu fogo usando seu AK-47, atirando em múltiplas vítimas inocentes. O acusado declarou que seu objetivo eram os mexicanos”, indicou o documento que fez a acusação do suspeito, identificado como Patrick Crusius, de 21 anos. Segundo a imprensa, citando autoridades, antes de realizar o ataque, o jovem teria publicado um manifesto na internet denunciando uma “invasão hispânica” no Texas. No manifesto, Crusius disse que estava “defendendo” os Estados Unidos “da substituição cultural e étnica causada por uma invasão”. – G1

Japão inaugura ‘Museu do Cocô’ em Tóquio

Um museu dedicado às fezes humanas foi inaugurado nesta sexta-feira (9) em Tóquio, no Japão. Com o slogan “a maior fofura do cocô”, a ideia do lugar, todo colorido, é acabar com o tabu sobre o assunto. A mostra, que já tem uma exibição temporária em Yokohama, agora ganha um endereço permanente na capital japonesa. Em japonês, o nome do museu é “Unko”. Os visitantes, diz a CNN, podem se sentar em banheiros falsificados coloridos, desenhar representações artísticas de como são seus movimentos intestinais, gritar a palavra “unko” em um microfone, brincar em um poço cheio de bosta de pelúcia e tirar selfies na frente de brinquedos de excremento de cor pastel. – G1