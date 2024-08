Boletim Matutino da VICE 13/01/20

Brasil

Conversas em celular ligam chacina em Maricá a PM acusado de ser chefe de milícia



A investigação da Polícia Civil sobre a chacina de cinco jovens num condomínio do programa “Minha Casa, Minha Vida” em Maricá, Região Metropolitana do Rio, descobriu uma ligação entre o homem apontado como executor do crime e um PM acusado de ser o chefe da milícia que atua na cidade. No celular de João Paulo Firmino, que está preso pelos assassinatos, agentes da Delegacia de Homicídios (DH) de Niterói encontraram diálogos entre o atirador e o sargento Wainer Teixeira Junior sobre a chacina. À época, o PM chefiava o Patrulhamento Tático Móvel na cidade. Segundo o inquérito, o sargento é um dos integrantes do grupo do aplicativo WhatsApp para o qual Firmino mandou fotos das vítimas mortas horas depois da chacina. – Extra

Decisão de Bolsonaro de não ir a Davos é comemorada por políticos e empresários

Empresários, gente de mercado e políticos brasileiros, inclusive ligados diretamente ao governo, comemoraram a decisão de Jair Bolsonaro de não ir a Davos. O motivo? A agenda negativa das “caneladas” e do meio ambiente acompanharia o presidente até o Fórum Econômico Mundial e poderia ofuscar as conquistas mais valiosas do primeiro ano de mandato: sinais de recuperação econômica e reforma da Previdência. Sem o chefe, o voo solo de Paulo Guedes na Suíça tem mais chances de atrair atenção de investidores e de fugir de turbulências. – Estadão

Ministro do Meio Ambiente exonera responsável por controle de agrotóxicos do Ibama

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, exonerou nessa sexta-feira (10) a servidora do Ibama Marisa Zerbetto, que trabalhava na área responsável pelo controle e avaliação do impacto de produtos químicos sobre o meio ambiente. Ela era a responsável pela Coordenação-Geral de Avaliação e Controle de Substâncias Químicas, parte da Diretoria de Qualidade Ambiental do órgão. A servidora disse que foi surpreendida pela exoneração, publicada no Diário Oficial da União. Zerbetto afirmou que não recebeu explicação clara do motivo de seu afastamento, e que a única razão fornecida teria sido um desejo da direção do instituto de iniciar novos projetos. – Folha de S. Paulo

Ministério de Direitos Humanos planeja propor adoção de idosos

Diante do avanço do envelhecimento da população, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos planeja apresentar ao Congresso uma proposta para permitir a adoção de idosos no país. A ideia é enviar sugestões a parlamentares para regulamentar a possibilidade de “acolhimento” e “adoção” de idosos em situação de vulnerabilidade e abandono. A partir daí, a pasta pretende desenvolver políticas sobre o tema, afirma o secretário nacional de Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa. Um primeiro passo para a mudança ocorreu em dezembro, quando o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso, que teve o número de conselheiros reduzido ao longo do ano, derrubou uma resolução de 2008 que impedia o poder público de ofertar o atendimento ao idoso no modelo de “família acolhedora”. – Folha de S. Paulo

Secretário bolsonarista diz que Lei Rouanet é benéfica e pede investimento de estatais

Atacada pelo bolsonarismo, a Lei Rouanet encerrou 2019 com captação de recursos de R$ 1,46 bilhão, valor recorde. Em entrevista o secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, Camilo Calandreli, que cuida da lei, diz que é natural que o movimento conservador, do qual ele faz parte, se engaje para abocanhar esses recursos federais. Músico e professor, Calandreli já fez críticas à Rouanet antes de assumir o cargo, mas na entrevista diz que a lei é “benéfica”, “um case de sucesso” e que “alguns casos isolados é que acabaram dando imagem negativa ao projeto”. Para 2020, segundo o secretário, a ideia é descentralizar investimentos à cultura, preparando produtores no interior do Brasil para pedirem recurso da Rouanet. Ele também quer investimentos maiores de estatais. – Estadão

Entidade de cartórios em campanha para o Aliança de Bolsonaro tira documentos do ar

O Colégio Notarial do Brasil (CNB) retirou de seu site os documentos de apoio ao Aliança pelo Brasil na tarde desta sexta-feira. A coluna mostrou que a entidade, que abrange 90% dos notários do Brasil, tem prestado serviços gratuitos especificamente ao partido que Jair Bolsonaro quer criar, o que, segundo procuradores da República, pode ser questionado no Tribunal Superior Eleitoral e também pode representar uma violação do estatuto da entidade. Existe a suspeita de que a parceria configure abuso de poder econômico. – Época

Moro homenageia militar morto e neta responde: ‘Meu avô abominava você’

Neste fim de semana, após o ministro Sérgio Moro lamentar a morte do ex-combatente da FEB, coronel Antônio Alexandrino Correia Lima, aos 101 anos, no último dia 3, a neta do militar respondeu ao titular da Justiça no Twitter com uma foto do avô segurando um cartaz com os seguintes dizeres: “Tenho 100 anos combati na Itália contra o fascismo. #Haddad 13”. Ela ainda diz que seu avô “abominava” Moro em mais um tuíte. A resposta de Moro diz que a escolha política de Lima não altera o “respeito” que ele tem pelo militar que combateu na Segunda Guerra Mundial. – BR Político

Prazo para liberação de canabidiol não para de aumentar e chega a 75 dias

Usuários de medicamentos à base de canabidiol estão pra lá de descontentes com a Anvisa. O prazo para liberação desse tipo de produto, que geralmente é importado dos EUA, era de 45 dias, mas não para de aumentar. Há um mês era de 70 dias. Hoje, 75 dias. Esse prazo começou a aumentar assim que Antonio Torres — o indicado de Jair Bolsonaro para presidir a agência ainda este mês — se tornou diretor e passou a cuida das importações que chegam por portos e aeroportos. – O Globo

Coronel da PM culpa mulher pelo próprio estupro na Bahia: ‘assumiu o risco’

Para o coronel Eurico Filho Silva Costa, comandante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (Itapuã), a turista piauiense estuprada na noite desta terça-feira (7), em uma praia de Itapuã, contribuiu para a ocorrência do crime. “Foi um comportamento de risco. O que uma pessoa vai fazer numa praia deserta das 19h às 23h, quando ocorreu estupro? Vai fazer o quê? Ela assumiu o risco”, declarou ele ao Correio, na manhã desta sexta-feira (10). A turista e o namorado foram surpreendidos por dois criminosos quando caminhavam na praia. O autor do estupro se apresentou na 12ª Delegacia (Itapuã) nesta manhã e foi levado para a Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur), onde está preso. Já o comparsa dele está internado no Hospital Geral do Estado (HGE), após ter sido espancado por populares durante um assalto no bairro de Sussuarana. – Correio

Vigilantes da CPTM são agredidos a pedradas por ambulantes em SP

Três vigilantes da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) ficaram feridos após serem agredidos com pedradas jogadas por ambulantes na Estação Pirituba da Linha 7-Rubi, na Zona Norte de São Paulo, na noite deste sábado (11). Segundo a CPTM, a reação dos ambulantes começou após os vigilantes terem feito “apreensões de mercadorias comercializadas irregularmente em um trem da Linha 7-Rubi”. Em nota, a companhia informou que três vigilantes foram agredidos pelo grupo de ambulantes, por volta das 22h50. Ainda de acordo com a nota, “os ambulantes também atiraram pedras contra a composição e fugiram. Os vigilantes foram encaminhados para o PS da Barra Funda e um deles foi transferido para a Santa Casa. Todos já tiveram alta.” – G1

Rio de Janeiro registra sensação térmica de 54,8ºC no sábado

O Rio de Janeiro registrou o dia mais quente de 2020 até agora, neste sábado (11). Segundo o Centro de Operações da prefeitura informou ao UOL, a sensação térmica chegou aos 54,8ºC, às 14h15, em Santa Cruz, na Zona Oeste. “Dia mais quente de 2020… Até o momento, já que amanhã tem mais calor. Máxima de 36ºC para o domingo”, anunciou o Twitter do sistema de alerta. Santa Cruz não foi a única região a ultrapassar a sensação térmica dos 50ºC. Guaratiba, também na Zona Oeste, chegou a 51ºC, às 15h30; e no Jardim Botanico, na Zona Sul, 50,7ºC, às 14h15. – UOL

Mundo

Derrubada de avião ucraniano gera protestos no Irã e abre fissuras no regime

Pelo segundo dia seguido, jovens iranianos se manifestaram neste domingo (12) contra as autoridades devido à derrubada do voo PS752 da Ukraine International Airlines, que matou todas as pessoas a bordo, na maioria cidadãos do Irã e Canadá (grande parte destes, também de origem iraniana). Os protestos, alguns dos quais foram reprimidos pelas forças de segurança, abrem uma brecha significativa na imagem de unidade nacional que o regime tentava transmitir em seu conflito com os Estados Unidos pelo assassinato do general Qasem Soleimani, da Guarda Revolucionária, o mesmo corpo militar que lançou o míssil contra o avião. As manifestações começaram no sábado sob a forma de vigílias pelas 176 vítimas, mas logo se transformaram em protestos contra as autoridades da República Islâmica, taxadas de “mentirosas” pelos manifestantes, que pediram sua “demissão” por esconder a verdade durante três dias. – El País

Hezbollah diz que é hora de aliados do Irã começarem a trabalhar para vingar Soleimani

O grupo libanês Hezbollah afirmou, neste domingo (12), que chegou a hora de os aliados do Irã começarem a trabalhar para vingar o assassinato do general Qassem Soleimani, assassinado por um ataque norte-americano guiado por drones em Bagdá, dia 2 de janeiro. A retaliação aos EUA aconteceria “nos próximos dias, semanas e meses”, disse Nasrallah. Ele acrescentou que vê um “longo caminho” até atingir seu objetivo de expulsar as forças norte-americanas da região. O líder do Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, também negou que o general iraniano estivesse planejando ataques aos territórios norte-americanos no Iraque. – G1

EUA exigem fim dos ataques contra bases militares no Iraque após foguetes deixarem 4 feridos

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, exigiu o fim das “violações à soberania do Iraque” neste domingo, após o ataque a mísseis contra a base militar de Al Balad, incidente que deixou quatro iraquianos feridos. “Indignado com os relatos de outro ataque com mísseis contra uma base aérea iraquiana. Rezo pela rápida recuperação dos feridos e peço ao governo iraquiano para que faça os responsáveis prestarem contas por esse ataque ao povo iraquiano. Estas violações contínuas da soberania iraquiana por grupos que não são leais ao governo iraquiano precisam terminar”, escreveu Pompeo no Twitter. – UOL

Vulcão entra em atividade nas Filipinas e milhares de pessoas são evacuadas

Um dos vulcões mais ativos das Filipinas, localizado perto da capital Manila, expeliu uma enorme nuvem de cinzas neste domingo, e milhares de moradores foram evacuados por precaução, confirmaram as autoridades locais. Os sismólogos filipinos registraram movimentos de lava no Taal, cerca de 65 km ao sul de Manila. Uma erupção pode ocorrer “dentro de alguns dias ou semanas” se essa atividade continuar, disse à AFP Renato Solidum, chefe do Instituto de Vulcanologia e Sismologia das Filipinas. A última erupção do Taal data de 1977, acrescentou. Mais de 2.000 moradores que vivem na ilha onde o Taal está localizado, no meio de um lago, foram evacuados como medida de segurança, segundo as autoridades locais. – UOL

E mais

‘Democracia em Vertigem’ é indicado ao Oscar de melhor documentário

O documentário “Democracia em vertigem”, da diretora brasileira Petra Costa, foi indicado a melhor documentário no Oscar 2020. “Democracia em vertigem” mostra o processo de impeachment de Dilma Rousseff e a crise política no Brasil, e foi lançado pela Netflix em junho de 2019. A diretora mineira Petra Costa, de 36 anos, assinou os documentários “Elena” (2012) e “Olmo e a Gaivota” (2014), premiados respectivamente nos festivais de Brasília e do Rio. Esta é sua primeira indicação ao Oscar. “Coringa” é o filme com maior número de indicações ao prêmio, 11 no total, presente em categorias importantes como melhor filme, melhor diretor (Todd Philips), e melhor ator (Joaquin Phoenix). “Era uma vez em Hollywood”, “1917”, “O Irlandês” dividem a segunda colocação, com 10 indicações cada. – G1

‘Era Uma Vez Em… Hollywood’ é grande vencedor do Critics’ Choice Awards

A 25ª edição do Critics’ Choice Awards premia neste domingo (12) filmes e séries de TV. Com quatro estatuetas, “Era uma vez em… Hollywood” foi o grande vencedor da noite. Nas categorias de TV, a minissérie “Olhos que condenam” e comédia “Fleabag” ganharam três categorias cada. O ator Eddie Murphy foi homenageado com o prêmio de carreira artística. E a atriz Kristen Bell levou o prêmio SeeHer, dedicado a mulheres inspiradoras. Veja a lista completa de vencedores no link. – G1

Apresentador Carlos Alberto de Nóbrega é internado após ingerir iogurte vencido

O apresentador do SBT, Carlos Alberto de Nóbrega, 83 anos, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratar uma infecção generalizada. As informações foram publicadas por ele em vídeos em uma rede social, neste domingo (12). Segundo a assessoria de imprensa do Sírio-Libanês, nenhum boletim será divulgado sobre o estado de saúde do apresentador nem sobre possibilidade de alta. De acordo com a postagem de Carlos Alberto, ele passou mal após ingerir um iogurte vencido. – G1

