Boletim Matutino da VICE 13/03/20

Primeiro exame de Jair Bolsonaro testa positivo para coronavírus, diz jornal

Segundo o jornalista Leandro Mazzini, colunista do jornal O Dia, o primeiro teste do presidente Jair Bolsonaro para o coronavírus teria dado positivo – e agora o mandatário estaria esperando a contraprova, que deve ser divulgada ainda nesta sexta-feira (13). A despeito de passar tranquilidade na TV, e pedir ao povo para evitar as ruas (um claro cancelamento da convocação das manifestações pró-governo de domingo), Bolsonaro não esconde as evidências dos cuidados com a saúde. Apareceu de máscara na manhã desta sexta e não saiu do Palácio da Alvorada, a residência oficial. Ainda não se sabe se Bolsonaro vai divulgar o resultado da contraprova. Segundo a coluna ainda, além de Fabio Wajngarten, outros membros da comitiva presidencial teriam sido infectados durante a visita oficial ao resort de Trump em Mar-A-Lago, na Florida. – O Dia

ATUALIZAÇÃO: Após também a Fox News informar que o primeiro teste de Bolsonaro havia dado positivo, citando como fonte o filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Bolsonaro fez um post curto em sua conta oficial no Twitter informando que “HFA/SABIN atestam negativo para o COVID-19 o Sr. Pres. da República Jair Bolsonaro”.

ATUALIZAÇÃO 2: Enquanto fala no Twitter que é “fake news” que o primeiro teste do presidente tenha sido positivo, Eduardo Bolsonaro diz para a Fox News que o primeiro teste foi positivo sim, e só a contraprova que foi negativa, de acordo com o correspondente da Fox News na Casa Branca John Fox. A pergunta que fica para a imprensa é: para quem Dudu está mentindo, para seus seguidores ou para a imprensa norte-americana?

Boninho desiste de entrar na casa do BBB com Gagliasso por causa do coronavírus



Por causa do avanço do novo coronavírus no Brasil, Boninho desistiu de entrar com Bruno Gagliasso e outros famoso na festa deste fim de semana no Big Brother Brasil 20. “Por respeito e segurança vamos deixar a brincadeira de invadir a festa para outro momento. Vamos nos cuidar! Lavem sempre as mãos. Evitem lugares com aglomerações de pessoas. Saúde a todos!”, escreveu ele, em suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (12). Além do ator, Boninho chegou a dizer que colocaria o apresentador Tiago Leifert vestido de uma forma que ninguém conseguisse reconhecê-lo. A atriz Bruna Marquezine, fã do programa e amiga de Manu Gavassi, também se prontificou a participar: “Me chama que eu vou”, escreveu ela, nas redes sociais. – F5

Plano de Guedes tem ‘quase nada’ para combater crise do coronavírus, diz Maia

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirma que a agenda dos próximos 45 dias será focada no combate aos efeitos econômicos do coronavírus. Na sua opinião, o governo tem de apresentar medidas de curto prazo para discussão. Segundo ele, a ausência disso incomodou deputados e senadores que se reuniram com o ministro Paulo Guedes (Economia) na quarta (11). “Guedes não tinha uma coisa organizada ou não quis falar. Se olhar os projetos, tem pouca coisa que impacte a agenda de curto prazo ou quase nada”, disse. As propostas econômicas em andamento no Congresso, listadas por Guedes em ofício enviado aos parlamentares na terça (10), segundo o deputado, não resolvem a turbulência dos próximos meses. Para Maia, a reforma administrativa, ainda a ser enviada pelo governo, não é uma solução no momento. “A reforma administrativa estar atrasada incomodava até 15 dias atrás”, afirmou. – Folha de S. Paulo

Somente 44% dos leitos de UTI do Brasil estão no SUS

Somente 44% dos leitos de unidades de terapia intensiva (UTIs) do País estão no Sistema Único de Saúde (SUS), rede responsável pela assistência médica de três quartos da população brasileira e que corre o maior risco de sobrecarga em caso de surto do novo coronavírus. No Brasil, apenas 25% da população tem convênio médico e, portanto, acesso à rede privada. Os demais dependem exclusivamente da rede pública. Mas apenas 17,9 mil dos 40,6 mil leitos de UTI existentes no País estão no SUS, segundo levantamento feito pelo Estado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do portal Datasus. A análise considerou todos os leitos de UTI adultos e pediátricos, excluindo da soma os neonatais. De acordo com a Associação de Medicina Intensivista Brasileira (AMIB), o total de leitos existentes no País cumpre a recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 1 a 3 leitos para cada 10 mil habitantes – o índice brasileiro é próximo de 2. O problema, segundo a entidade, é a distribuição desigual entre as redes pública e privada e entre os diferentes Estados. – UOL

Navio com 609 pessoas a bordo é isolado no Recife por suspeita do vírus

Um passageiro passou mal a bordo de um cruzeiro, durante o desembarque no Porto do Recife, e, por causa de suspeita de transmissão do Sars-cov-2, o novo coronavírus, o navio foi isolado, nesta quinta-feira (12). O paciente, de 78 anos, é natural do Canadá e não teve o nome divulgado. O navio fica retido na capital pernambucana até, pelo menos, o resultado do exame feito nele. Ele foi inicialmente diagnosticado com sinais de infarto, mas, ao ser atendido pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), foram verificados sintomas semelhantes à Covid-19, doença causada pelo novo vírus. O paciente, que seguiu para o Hospital Português, na área acentral do Recife, apresentava febre, tosse e dificuldade para respirar. Também nesta quinta-feira (12), a Secretaria Estadual de Saúde (SES) confirmou os dois primeiros casos de coronavírus em Pernambuco. – G1

Mercado em SC é multado em R$ 112 mil após segurança acusar homem negro de furto

O supermercado BIG foi multado em R$ 112 mil nesta quarta-feira devido à abordagem de um segurança da empresa a um homem negro, que foi agredido e acusado de furto de produtos. O caso aconteceu em 7 de janeiro deste ano na unidade do Shopping Iguatemi, em Florianópolis. A multa foi dada pelo Procon de Santa Catarina. Renan da Silva Rodrigues, 26, entrou no supermercado para comprar uma cerveja, mas sem encontrar o que queria, decidiu ir a outro estabelecimento, na mesma rua. Antes de deixar o supermercado, foi abordado pelo segurança. Ele conta que o segurança o pegou pelo braço, deu-lhe uma “chave de pescoço” e o acusou de furto, sendo arrastado para o interior do estabelecimento. O jovem afirma que não foi revistado. Um vídeo mostra a abordagem e o momento em que clientes deixam os caixas para ver o que estavam acontecendo. – UOL

Justiça Federal autoriza pais a cultivarem maconha para tratamento do filho com esclerose

O juiz Federal Paulo Cézar Alves Sodré, da 7ª vara Federal Criminal do TRF da 1ª região, concedeu liminar para autorizar os pais a cultivarem até vinte plantas de Cannabis Sativa para fins medicinais e terapêuticos para tratamento de filho com esclerose tuberosa, síndrome convulsiva refratária e transtorno do espectro autista. A família pediu o HC preventivo com a justificativa de manter seu direito de ir e vir e evitar o constrangimento ilegal e iminente ameaça pelo fato de cultivar a cannabis para uso específico no tratamento do filho de 11 anos, que sofre de esclerose tuberosa, síndrome convulsiva refratária e transtorno do espectro autista. Segundo o processo, a criança necessita de uso contínuo de medicação proveniente do extrato da planta. No entanto, o medicamento tem custo bastante elevado e a família condições de bancá-lo, e, embora tenham conseguido o fornecimento pelo Estado, a distribuição não é regular, o que torna o tratamento ineficaz. – Migalhas

Com suspeita de coronavírus, Bolsonaro muda tom e diz que ‘é pauta no mundo todo’

Alguns dias após dizer que existe “muita fantasia” em torno do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro mudou o tom e destacou a seriedade da transmissão da covid-19 principalmente para os idosos, que fazem parte do grupo de risco. Aos 64 anos, Bolsonaro aguarda o resultado do teste para verificar se ele contraiu a doença, o que deve ser divulgado nesta sexta (13). “O assunto de hoje vai ser basicamente o coronavírus que é o que está hoje na pauta do Brasil e do mundo”, disse Bolsonaro. “Inclusive porque (o vírus) não tem uma grande letalidade, mas para quem tem mais de 60 anos aumenta um pouquinho (o risco), na base de 15%”, disse Bolsonaro. O presidente falou sobre o tema durante transmissão semanal nas redes sociais, ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Os dois estavam usando máscaras cirúrgicas. – Terra



De máscara, Bolsonaro anuncia R$ 5 bilhões para combate ao coronavírus





O presidente Jair Bolsonaro anunciou na tarde desta quinta (12) que destinará R$ 5 bilhões ao combate do coronavírus. Ele afirmou que assinará uma Medida Provisória amanhã autorizando a medida. Bolsonaro citou a queda da bolsa de valores, que despencou 14,78% nesta tarde após duas paradas temporárias (conhecidas como “circuit breakers”), e afirmou que o país possui um orçamento “engessado”. “A gente pede a Deus que esse problema se dissipe e a gente volte à normalidade. Estamos tendo problemas aqui, a questão da bolsa de valores que despenca, o dólar que sobe no mundo todo. Mas não somos aquela potência, que tem recursos em abundância, como os EUA, que pode socorrer com mais propriedade, por exemplo as pequenas empresas. Temos um orçamento bastante engessado. Amanhã assino a Medida Provisória de R$ 5 bilhões para a saúde para essa questão do coronavírus”, afirmou o presidente na tradicional live de quinta-feira em seu perfil do Facebook. – UOL





Chefe da Secom diz que segue trabalhando após ser diagnosticado com coronavírus





O secretário especial de Comunicação Social da Presidência da República, Fabio Wajngarten, falou com exclusividade nesta quinta-feira (12) para o RedeTV News sobre seu estado de saúde após testar positivo para o novo coronavírus. Wajngarten estava na comitiva oficial que viajou para Miami, nos Estados Unidos, e que incluía o presidente Jair Bolsonaro. O assessor disse que está se recuperando “muito bem” e que segue à risca todas as recomendações do Ministério da Saúde para se recuperar da doença. Logo que o secretário teve o caso confirmado, a esposa dele avisou a escola onde a filha estuda “cumprindo o seu dever de cidadã”, segundo disse em entrevista. Wajngarten ainda afirmou que está isolado, mas que continua trabalhando e leva “uma vida normal, dentro do quarto e com uma boa internet”. – Rede TV





Organizadores decidem cancelar ato pró-Bolsonaro, mas tuiteiros falam que vão às ruas





Alguns dos principais organizadores da manifestação que estava prevista para domingo (15) em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, como o movimento Nas Ruas e o Avança, anunciaram o adiamento do ato, em razão do agravamento da crise do coronavírus. “O momento agora é de união e responsabilidade”, disse em nota Marcos Bellizia, um dos coordenadores do Nas Ruas. Não há nova previsão de data. O ato tinha como objetivos apoiar o governo de Bolsonaro e atacava o Supremo e o Congresso – este último chamado de “chantagista” pelo chefe do GSI Augusto Heleno. Apesar da pandemia, diversos usuários do Twitter levantaram a hashtag #DesculpaJairMasEuVou, prometendo comparecer aos atos mesmo desencorajados pelas lideranças. – Folha de S. Paulo





Governo antecipa metade do 13º de aposentados e suspende prova de vida do INSS





O Ministério da Economia anunciou nesta quinta-feira (12) cinco medidas para reduzir o impacto da epidemia do novo coronavírus no país. Segundo a nota do ministério, as primeiras ações são “dedicadas especialmente a parcela da população mais vulnerável à pandemia”. “Neste momento crítico, mesmo diante do exíguo espaço fiscal, o Ministério da Economia buscará, em conjunto com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, a realocação ágil de recursos orçamentários para que não falte suporte ao sistema de saúde brasileiro”, diz a pasta. Entre as medidas estão a antecipação da primeira parcela do 13º para abril, a suspensão da prova de vida para receber o benefício, a redução de juros para empréstimos consignados, preferência tarifária e desembaraço aduaneiro para remédios. – G1





São Paulo contrata 1.000 leitos em preparação para o impacto da pandemia





O Brasil já tem transmissão sustentada do novo coronavírus, disse nesta quinta-feira (12) o coordenador do comitê de covid-19 no estado, o infectologista David Uip. A transmissão sustentada significa que o contágio pode ocorrer mesmo entre pessoas que não viajaram e não tiveram contato com pessoas que viajaram. “Eu conheço um casal em que os dois estão positivos, não são de São Paulo e não tem contato com ninguém com coronavírus. Estamos começando a comunicação sustentada no Brasil”, disse. A gestão João Doria (PSDB) anunciou que contratou mil novos leitos destinados a possíveis internações relacionadas ao novo coronavírus. As autoridades também pediram para que pessoas com mais de 50 anos evitem aglomerações. – Folha de S. Paulo





Garçom que serviu Bolsonaro está com suspeita de coronavírus





O garçom brasileiro Franklin Oliveira, que atendeu o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em um almoço com pastores evangélicos em uma churrascaria de Miami, está com suspeita de ter contraído o coronavírus. Nesta quinta-feira (12), ele foi ao hospital Jackson Memorial depois de ter sentido sintomas da doença por dois dias. Ele relata estar com tosse seca – um dos principais sintomas da doença – e dores físicas. “O consulado orientou o restaurante que quem sentir qualquer coisa deve procurar o hospital pra fazer exames. E eu estou com dor de garganta tem 2 dias. Achei melhor vir por precaução”, relatou. – Metrópoles





‘Todos nós somos responsáveis’, diz Guedes sobre dólar a R$ 5





O ministro Paulo Guedes, que há uma semana afirmou que o dólar poderia chegar a R$ 5 se se fizesse besteira, atualizou nesta quinta, 12, sua versão da declaração. “Nós vamos tomar impacto agora (com coronavírus). Então em vez de nos perdermos em disputa política… Esse é um bom sentido em que eu usei isso, “besteira”, se “fizermos besteira”. Não era só eu, governo, não. Somos todos nós, Congresso, Senado, Câmara, Presidência da República, ministros, opinião pública informada pela mídia, todos nós somos responsáveis”, disse ele. – BRPolítico





Para Guedes, se rotina da população mudar por coronavírus, economia afunda





O ministro da Economia, Paulo Guedes, alegou que o real impacto do novo coronavírus no Brasil ainda é “imponderável” durante reunião emergencial para tratar do tema na noite de quarta-feira, 11, no Congresso Nacional. Ressaltou, no entanto, que eventual mudança na rotina da população pode fazer “a economia afundar”. De acordo com o chefe da pasta econômica, há um dilema. “Se nós continuarmos com as nossas formas de vida, a economia resiste um pouco mais, porque vamos continuar saindo, almoçando, indo a jogo de futebol: a economia resiste e a contaminação aumenta. Se nós, por outro lado, mudamos o nosso comportamento, a contaminação desce, mas a economia afunda também junto”, disse. – Crusoé





Bolsa cai 14,78%, maior tombo desde 1998, em dia com 2 paradas temporárias





A Bolsa de Valores fechou em queda de 14,78%, aos 72.582,53 pontos, mesmo após ter acionado duas vezes pela manhã o “circuit breaker”, mecanismo automático que interrompe os negócios temporariamente em casos de grande instabilidade no mercado. Isso não acontecia desde 2008. Foi a primeira vez na história que a Bolsa foi suspensa em três dias da mesma semana. Esta é a maior queda percentual diária desde setembro de 1998, ano marcado pela crise financeira russa, quando fechou em baixa de 15,8%. É também a menor pontuação de fechamento desde junho de 2018 (71.766,52 pontos). – UOL





Bolsa perde R$ 1,52 tri em valor de mercado em 2020, mais que PIB do Chile





Com a queda desta quinta (12), a Bolsa brasileira acumula perdas de 37,24% em 2020. Em valor de mercado, o prejuízo é de R$ 1,52 trilhão. No fim de 2019, o valor de mercado somado das empresas com ações na Bolsa era de R$ 4,56 trilhões. Hoje, caiu para R$ 3,03 trilhões. Os dados são da empresa de informação financeira Economatica. Para efeito de comparação, a diferença equivale a mais que o PIB do Chile, de cerca de R$ 1,476 trilhão (US$ 308,51 bilhões), de acordo com o Fundo Monetário Internacional. O Ibovespa, principal índice da Bolsa brasileira, começou o ano em alta e atingiu recorde em 23 de janeiro, aos 119.527,63 pontos. Depois, começou a cair, com investidores preocupados com os efeitos do novo coronavírus na economia mundial. – UOL





Deputados de SP aprovam projeto que multa quem divulga fake news

Os deputados da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovaram na noite de ontem um projeto de lei que irá multar quem produzir ou compartilhar notícias falsas em meios virtuais. O valor da multa será a partir de R$ 5 mil. O projeto de lei é de autoria do deputado Edmir Chedid (DEM). Segundo a proposta aprovada, as multas não eximem os autores de fake news das responsabilidades previstas na legislação eleitoral e nos códigos Penal e Civil. O valor da multa será de 200 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) – o equivalente a R$ 5.140,00 – e dobrará em caso de reincidência. A multa também será em dobro caso a disseminação de fake news seja feita por servidor público e quadruplicada se ele cometer a infração usando recursos e equipamentos no local de trabalho. – UOL

Criança é atingida por bala perdida durante tiroteio entre PM e suspeito na ZN de SP

Uma criança foi atingida por bala perdida durante uma troca de tiros entre assaltantes e um policial militar na tarde desta quinta-feira (12), na Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Não há informações sobre o estado de saúde dela. Segundo informações da assessoria da Polícia Militar, um policial teria caído no golpe de venda de carro em um site de compra e vendas. Ao chegar ao local combinado, dois criminosos teriam anunciado o roubo. O PM reagiu e houve a troca de tiro. Ainda de acordo com a corporação, a criança foi socorrida por uma ambulância do Samu e levada até o Pronto-Socorro do Mandaqui. – G1

Operação prende 34 membros de facção que comandou maior onda de ataques do Ceará

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) cumpriu 95 mandados de prisão, nesta quinta-feira (12), durante a “Operação Aditum II” (que em latim significa acesso). No total, foram expedidos 163 mandados de prisão e quase 100 de busca e apreensão contra membros do GDE (Guardiões Do Estado), uma das organizações criminosas que atuam no Estado. Dos 96 mandados, 62 foram cumpridos contra presidiários. A ofensiva, realizada em 30 municípios cearenses, incluindo Fortaleza e Região Metropolitana da Capital, é resultado de investigações da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) sobre a atuação de integrantes recém-ingressos no grupo criminoso. De acordo com o secretário da Segurança Pública, o objetivo desta segunda fase da operação é responsabilizar todos os participantes dos ataques criminosos registrados em janeiro de 2019 no Estado. – Diário do Nordeste

Três adolescentes são investigados por planejar ataque a escola no RS

Três adolescentes, com idades entre 15 e 14 anos, estão sendo investigados desde o início da semana por planejar um ataque a uma escola em Porto Alegre. Um deles chegou a postar uma mensagem em uma rede social recrutando “cobaias” para a ação. Uma das exigências era que soubesse “fazer um massacre” para ajudá-lo na investida. No texto, o adolescente diz que já dispunha de quatro canivetes, dois coquetéis molotov, quatro bombas de veneno caseiras e duas máscaras. Ele alertou ainda que “em breve” conseguiria as armas. O nome da escola não está sendo divulgado, nem mesmo a localização ou se é pública ou privada. Os detalhes da investigação foram repassados nesta quinta (12) pela Polícia Civil. Na casa de um adolescente de 15 anos foram encontrados réplicas de uma pistola e uma carabina de airsoft, nas quais são utilizadas balas de plástico. – UOL

Trump está preocupado com coronavírus após contato com Wajngarten, diz TV

Uma fonte próxima do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que ele está preocupado após ter tido contato com pessoas infectadas com o coronavírus, incluindo o secretário de Comunicação da Presidência da República do Brasil, Fábio Wajngarten. As informações são da rede de TV norte-americana CNN. “Ele está muito preocupado com todas as pessoas com quem esteve, incluindo o brasileiro”, disse a fonte. Wajngarten era um dos integrantes da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em visita a Trump e postou uma foto ao lado do republicano e do vice, Mike Pence. Publicamente, no entanto, Trump, que tem 73 anos, não admite o receio e se recusa a fazer o teste. Ontem, ele disse que não estava preocupado com o fato de Bolsonaro estar sendo monitorado após a reunião. – UOL

20 maiores bilionários perdem US$ 78 bilhões em um dia, diz Forbes

Com o tombo histórico nas bolsas mundiais na véspera, o 20 maiores bilionários do mundo perderam em um único dia mais de US$ 78 bilhões (o equivalente a R$ 373 bilhões), segundo levantamento da revista Forbes, que mantém um ranking atualizado das pessoas mais ricas do mundo. O fundador da Amazon e homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, viu sua fortuna encolher em cerca de US$ 8 bilhões nesta quinta-feira (12), perdendo mais de 7% do seu patrimônio líquido, na esteira do tombo de quase 8% das ações da Amazon. Mesmo assim, a sua riqueza ainda é estimada em US$ 104,4 bilhões. O bilionário francês Bernard Arnault, o homem mais rico da Europa, dono do grupo LVMH, que reúne marcas de luxo como a Louis Vuitton, viu sua fortuna ser reduzida em US$ 7,7 bilhões. – G1

Uefa suspende jogos da Liga dos Campeões e Liga Europa

Em comunicado, a Uefa anunciou que todos os jogos da semana que vem da Liga dos Campeões, Liga Europa e Youth League estão adiados por causa da pandemia do coronavírus. Na quinta, a entidade havia suspendido os duelos de terça da Champions (Juventus x Lyon e Manchester City x Real Madrid) por conta da quarentena imposta aos elencos da Juventus e Real Madrid. Agora, os jogos de quarta (Bayern x Chelsea e Barcelona x Napoli) também foram adiados. Todos eles são válidos pelas oitavas de final (partidas de volta). “Outras decisões sobre quando essas partidas ocorrerão serão comunicadas oportunamente”, escreveu a Uefa no comunicado. – GloboEsporte

Pornhub libera gratuitamente assinaturas premium na Itália após coronavírus

Para ajudar a “aliviar a tensão” da quarentena do coronavírus na Itália, o Pornhub vem liberando gratuitamente assinaturas premium para os moradores da região. A empresa de conteúdo adulto anunciou que os usuários italianos podem reivindicar suas contas, com acesso total sem a necessidade de inserir os números do cartão de crédito, até o final de março. O Pornhub também adiantou que vai doar parte de sua receita do mês do Modelhub, serviço subsidiário que ajuda criadores a vender conteúdo, para os hospitais locais. “O Pornhub está doando as receitas de março do Modelhub para apoiar a Itália durante este período infeliz (os ganhos do Model permanecerão intocados, isso vem diretamente da fatia do Pornhub). A Itália também terá acesso gratuito ao Pornhub Premium durante todo o mês. Forza Italia, nós amamos você!”, diz o Twitter do serviço no país. – Canal Tech

França e Irlanda fecham creches, escolas e universidades

A partir da semana que vem, todas as escolas, creches e universidades da França estarão fechadas devido ao coronavírus, informou o presidente Emmanuel Macron nesta quinta (12). “O vírus não tem passaporte. Precisamos unir forças, coordenar nossas respostas, cooperar. É em sendo unidos e dizendo ‘nós’ e não ‘eu’ que vamos nos recuperar”, disse Macron, em pronunciamento no palácio do Eliseu, em Paris. A Irlanda também anunciou nesta quinta que escolas, universidades e creches serão fechadas pelo menos até o dia 29 de março. Há 70 casos da doença no país. Uma pessoa morreu. – Folha de S. Paulo

Conmebol decide suspender os jogos da Copa Libertadores por na próxima semana

A Conmebol decidiu suspender os jogos da Copa Libertadores previstos para a semana que vem por causa da pandemia do novo coronavírus. A medida é válida para o período entre os dias 15 e 21 de março. Com isso, as partidas desta quinta-feira (23) foram mantidas, como o clássico da porrada entre Grêmio e Internacional. Outros jogos da Libertadores desta quinta-feira que não sofreram alteração são entre Nacional (URU) e Estudiantes de Mérida, da Venezuela, e Racing, da Argentina, contra Alianza Lima, do Peru. A Conmebol divulgou a suspensão da Copa Libertadores no Twitter. No comunicado, a confederação sul-americana destaca os jogos da semana entre os dias 15 e 21 de março. Além disso, avisa que os ajustes ao calendário da competição serão feitos nas próximas semanas. – GloboEsporte

GP da Austrália de F1 é cancelado devido à pandemia de coronavírus

O Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 está cancelado. A decisão de suspender a primeira corrida da temporada devido à pandemia de coronavírus foi oficializada na noite desta quinta-feira (manhã de sexta em Melbourne) em conjunto com dirigentes de nove equipes (sem a McLaren), a organização da prova, a direção da categoria e oficiais da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). A decisão foi tomada após muita indefinição, a pouco menos de duas horas antes do horário planejado para o primeiro dia de treinos livres, que começariam às 22h (hora de Brasília). Ainda não há informações sobre uma possível nova data para a prova ao longo do ano. De acordo com a FIA, os torcedores que compraram ingressos serão reembolsados. – GloboEsporte

Mulher do primeiro-ministro do Canadá tem diagnóstico de coronavírus confirmado

A mulher do primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, Sophie Grégoire Trudeau, teve seu diagnóstico de Covid-19 confirmado na noite desta quinta-feira (12). Mais cedo, ela e Trudeu se isolaram depois que ela mostrou sintomas semelhantes aos da gripe e foi testada para o coronavírus, mesmo antes de o resultado ficar pronto. Em um comunicado, Sophie diz que está sentindo “sintomas desconfortáveis do vírus”, mas que irá se recuperar logo. Ela afirma ainda que ficar de quarentena em casa não é nada perto do que podem estar enfrentando outras famílias canadenses que passam por isso e aqueles que enfrentam problemas de saúde mais graves. – G1

EUA atacam milícias pró-Irã no Iraque após ofensiva que deixou mortos em base militar

O Pentágono confirmou nesta quinta-feira (12) que os Estados Unidos atacaram cinco instalações das milícias pró-Irã que vivem no Iraque. A ação é uma resposta à ofensiva que deixou três mortos e 14 feridos em uma base militar iraquiana usada por soldados da coalizão liderada pelos EUA. Em comunicado, o Pentágono afirmou que as instalações destruídas pelo bombardeio norte-americano funcionavam como depósito de armas utilizadas em ataques contra os EUA. O presidente Donald Trump autorizou a retaliação. “[A ofensiva] foi defensiva, proporcional e uma resposta direta à ameaça representada por milícias xiitas apoiadas pelo Irã”, afirmou o Pentágono. – G1

Juiz manda soltar Chelsea Manning, presa por se recusar a depor em caso WikiLeaks

Um juiz ordenou a liberação da ex-militar norte-americana Chelsea Manning, fonte de um dos vazamentos de documentos confidenciais do governo dos Estados Unidos ao WikiLeaks. Manning estava presa desde maio de 2019 por se recusar a depor. Em março daquele ano, ela foi presa pelo mesmo motivo. A ativista disse, à época da prisão em maio, que, “por princípio”, não vai depor à Justiça. Ao juiz, ela disse que “prefere morrer de fome” a mudar de ideia. O juiz Anthony Trenga, porém, rejeitou um pedido de Manning pelo cancelamento das multas impostas à ex-militar. Ainda assim, o magistrado pediu novo julgamento contra ela sobre os US$ 256 mil que ela deve pagar. – G1

Lollapalooza Brasil será adiado e produção quer remarcar shows ainda em 2020

A organização do Lollapalooza Brasil estuda soluções para o adiamento do festival agendado para 3, 4 e 5 de abril, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Com a pandemia do novo coronavírus, a produtora Time for Fun diz em comunicado a patrocinadores que: “trabalhamos em estreita colaboração com autoridades locais e podemos dizer que estamos trabalhando em datas alternativas para a realização ainda neste ano”. Ainda não houve pronunciamento oficial para o público, mas o adiamento é certo, segundo pessoas ligadas às negociações. As edições da Argentina e do Chile também foram adiadas nesta quinta (12). Os eventos em Buenos Aires e em Santiago estavam marcados para os dias 27, 28 e 29 de março. – Folha de S. Paulo

Di Ferrero é diagnosticado com coronavírus e cancela show no Rio de Janeiro

O cantor Di Ferrero divulgou nesta quinta-feira (12) que foi diagnosticado com o coronavírus. Isolado, ele teve de cancelar um show que faria no Rio de Janeiro neste sábado (14). “Quero falar que estou bem, estou me cuidando, já estou isolado e vou ficar mais uns dias isolado. Estou sentindo como se eu tivesse uma gripe, estava com um pouco de falta de ar e agora já estou bem”, afirmou o antigo vocalista do NX Zero em seu perfil no Instagram. – G1

Gabriela Pugliesi é diagnosticada com coronavírus

Gabriela Pugliesi anunciou hoje que está com coronavírus. A musa fitness de 34 anos fez um teste ontem no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após sentir mal-estar e ter febre, e o resultado positivo chegou nesta tarde.”Nem passava pela minha cabeça. Eu realmente estava crente que era de bebida, de festa e tal”, comentou a influencer, que passou o fim de semana em Itacaré, na Bahia, onde sua irmã Marcella Minelli se casou com Marcelo Menezes no último final de semana. Pugliesi chegou, inclusive, a compartilhar seus momentos de bebedeira durante o evento. Um dos convidados do casamento da irmã de Pugliesi veio dos Estados Unidos para a cerimônia, e teria infectado outras pessoas. A festa teve 500 convidados no total, e 120 pessoas ficaram hospedadas no hotel. – UOL

Gre-Nal da Libertadores termina sem gols e com oito expulsos no final

O Gre-Nal 424, o primeiro da história na Copa Libertadores, terminou sem gols e em confusão. Hoje (12), na Arena do Grêmio, os times pararam em obstáculos diferentes com a bola rolando. A trave salvou o Grêmio, Marcelo Lomba evitou o pior para o Internacional. E no final, houve confusão generalizada e como consequência oito jogadores expulsos — seis que estavam em campo e mais dois reservas. No Grêmio, Luciano, Pepê e Caio Henrique foram expulsos. No Inter, o cartão vermelho foi para Moisés, Edenilson e Cuesta. No banco, outros dois jogadores: Praxedes e Paulo Miranda. – UOL