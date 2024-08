Boletim Matutino da VICE – 13/11/2019

Brasil

Bolsonaro diz que ‘príncipe’ deveria ter sido seu vice no lugar de Mourão

Jair Bolsonaro preferia o príncipe Luiz Philippe de Orleans e Bragança como seu vice, e não Mourão. Ele externou seu arrependimento nesta terça-feira (12) em frente a todos os deputados presentes na reunião que chancelou sua vontade de criar um novo partido e deixar o PSL. “Príncipe, estou te devendo eternamente”, disse Bolsonaro. Bragança respondeu: “O que é isso. Deve nada, presidente!”. “Devo sim. Você deveria ter sido meu vice, e não esse Mourão aí. Eu casei, casei errado. E agora não tem mais como voltar atrás”, insistiu o presidente. – Folha de S. Paulo

Embaixada da Venezuela é invadida em Brasília

A embaixada da Venezuela em Brasília foi invadida na manhã desta quarta (13) por um grupo de 20 simpatizantes de Juan Guaidó, o autoproclamado presidente da Venezuela. De acordo com relatos, os venezuelanos pularam o muro e ocuparam as instalações. A PM foi acionada mas não retirou as pessoas da representação diplomática: como se trata de território estrangeiro, ela não poderia atuar dentro da casa. O encarregado de negócios do país no Brasil, Freddy Meregote, disparou áudios para parlamentares e lideranças de movimentos sociais para que saíssem em seu socorro. Há um rumor de que funcionários da própria embaixada teriam “desertado” e permitido a invasão. – Folha de S. Paulo

Decisão de Bolsonaro de extinguir Dpvat atinge empresa de Luciano Bivar

Ao editar uma medida provisória nesta segunda-feira (11), extinguindo a partir de janeiro de 2020 os seguros obrigatórios Dpvat (que indeniza vítimas de acidentes de trânsito) e Dpem (seguro contra danos provocados por embarcações), o presidente Jair Bolsonaro acabou atingindo uma empresa do seu atual adversário no PSL, o presidente da legenda, Luciano Bivar. Bivar é sócio de uma seguradora que atua no segmento, a Excelsior, credenciada pelo governo para atuar na cobertura do Dpvat. Bivar é sócio de uma seguradora que atua no segmento, a Excelsior, credenciada pelo governo para atuar na cobertura do Dpvat. – G1

MP para gerar empregos de jovens antecipa reforma trabalhista de Bolsonaro

A MP (medida provisória) editada pelo presidente Jair Bolsonaro com justificativa de impulsionar a geração de empregos de jovens no país contém também uma série de itens que modificam a legislação trabalhista para empregados de todas as idades. As mudanças são permanentes. Temas como trabalho aos domingos para todas as categorias, abertura de agências bancárias aos sábados e novas normas de fiscalização constam da nova MP. Essas são exemplos de regras que caíram na tramitação da MP da Liberdade Econômica, e agora foram resgatadas. – Folha de S. Paulo

MP aumenta jornada de trabalho de bancários e permite abertura de agências aos sábados

medida provisória ( MP ) editada pelo presidente Jair Bolsonaro com incentivos para a contratação de jovens também altera a jornada de trabalho dos bancários . O texto ainda permite que agências bancárias passem a abrir aos sábados , o que hoje não ocorre. A MP traz uma série de mudanças na legislação trabalhista . Entre elas, passa a definir que apenas os caixas de bancos terão direito a jornada de trabalho de seis horas diárias. Qualquer outro cargo terá jornada normal, de oito horas por dia. Mesmo para os caixas, a medida autoriza ser pactuada jornada superior a seis horas mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. – O Globo

Vale é condenada a pagar R$ 8 milhões a parentes de família que morreu em pousada em Brumadinho

Parentes de Adriano Ribeiro da Silva, 61 anos, e dos filhos dele, Luis Taliberti Ribeiro da Silva, de 31 anos, e Camila Taliberti da Silva, 33 anos, que morreram na tragédia de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vão receber R$ 8,1 milhões em indenização por danos morais da Vale. A Barragem de Córrego do Feijão, pertencente à mineradora, se rompeu no dia 25 de janeiro, matando mais de 250 pessoas. Luiz, a mulher dele, Maria de Lurdes da Costa Bueno, de 59 anos, os filhos e a nora Fernanda Damian de Almeida, 30 anos, grávida de 5 meses, estavam hospedados na pousada Nova Estância que desapareceu sob a lama. A família viajou para a cidade mineira para visitar o Museu Inhotim. – G1

Cidade de SP tem ao menos 65 mil bebês de até 2 anos à espera de creche

Da demanda atual de cerca de 70 mil vagas e, creches no município de São Paulo, 65 mil são de bebês de até dois anos. O resto da fila é para crianças de até 3 anos e 11 meses. Resolver a demanda nessa faixa etária é o gargalo da gestão Bruno Covas (PSDB), que lançou nesta terça (12) o Mais Creche, um programa para contratar vagas avulsas em unidades particulares. Pelo projeto, crianças em situação de vulnerabilidade poderão obter vagas em escolas particulares com valor de até R$ 727 por mês — o máximo repassado às unidades conveniadas. Entre os principais obstáculos está a dificuldade de planejar as vagas em cada uma das regiões onde nascem as crianças. O primeiro ano dos bebês é o maior problema: representa 50 mil dos 65 mil na fila. – Folha de S. Paulo

Mais uma menina morre por bala perdida no Rio, dessa vez em Realengo

A menina Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, de 5 anos, morreu depois de levar um tiro, nesta terça-feira (12) em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Ela estava a caminho da escola, ao lado da mãe, na Cohab, um dos pontos mais movimentados do bairro. Segundo informações iniciais, um carro que passava pelo local fez os disparos. Além da menina, um outro rapaz também teria sido baleado e morreu no local. – G1

Jovem de 16 anos é atingida no olho por bala de borracha em baile funk em SP

Uma adolescente de 16 anos foi atingida por um disparo de bala de borracha no olho esquerdo, na madrugada deste domingo (10), na dispersão de um baile funk em uma rua de Guaianases, Zona Leste de São Paulo. Segundo Kelly Talhaferro, mãe de Gabriella Talhaferro, ela perdeu a visão do olho, em diagnóstico feito por oftalmologistas e cirurgiões do Hospital São Paulo, na Vila Clementino. Procurada, a Polícia Militar disse que “policiais do 28º BPM/M realizavam a operação ‘Noite Tranquila’, com o objetivo de coibir ocorrências de perturbação de sossego, quando, cerca de 700 pessoas, obstruíram a rua citada, sendo necessário o uso de técnicas de controle de distúrbios para conter a multidão”. – G1

Ladrão de calcinhas ataca varais em MG e é preso com mais de mil peças

Um ladrão de calcinhas e sutiãs fpo preso com 1.045 peças íntimas escondidas no quarto de sua casa, em Turmalina, cidade no interior de Minas Gerais. Durante a abordagem, os policiais militares foram surpreendidos ao perceberem que o homem, de 41 anos, estava usando uma das calcinhas. Com base no número de peças apreendidas, é possível dizer que muitas das 8.880 mulheres que fazem parte da população do município, no Vale do Jequitinhonha, já foram vítimas dele, preso, de acordo com a Polícia Militar, pela segunda vez pelo mesmo crime. – G1

Falso policial trabalhou por um ano em delegacia de São Paulo

O falso policial civil Cristiano Alleson Arruda da Silva, 42 anos, trabalhou aproximadamente um ano no 90º DP (Parque Novo Mundo), zona norte da cidade de São Paulo, onde tinha até mesa em uma sala no 1º andar da delegacia. Na realidade, Silva jamais integrou os quadros da Polícia Civil e era apenas um “ganso” (informante, como se diz na gíria) dos investigadores e delegados do distrito policial. A farsa de Silva acabou às 7h20 desta segunda-feira (11/11), em Embu das Artes, cidade na Grande São Paulo, quando ele foi preso pelos policiais militares Thiago Carneiro Arruda, 33 anos, e Eduardo Sidney Rodrigues, 37 anos. – Ponte

Mundo

Senadora faz manobra e se autodeclara presidente da Bolívia sem votação no Congresso

Apesar de não ter reunido quórum nem na Câmara de Deputados nem no Senado, a senadora Jeanine Añez, 52, declarou-se presidente da Bolívia nesta terça (12), ocupando o vácuo de poder deixado pela renúncia de Evo Morales e de seu vice, Álvaro García Linera. “Assumo a Presidência do Estado imediatamente”, disse ela na Assembleia Nacional, poucos minutos antes das 19h (20h em Brasília). “A Bolívia precisa ser livre, pacificada e democrática. Minha prioridade é convocar eleições o mais cedo possível.” Añez foi escoltada por policiais e militares do parlamento até o Palácio Quemado, sede do governo. Estava cercada também por opositores de Evo, que se reuniram em frente à Assembleia. Ela subiu a escadaria com uma Bíblia. – Folha de S. Paulo

Ataque com soda cáustica deixa mais de 50 crianças feridas na China

Cinquenta e uma crianças e três professores ficaram feridos com soda cáustica em um jardim de infância, na província de Yunnan, no sudeste de China, de acordo com a CNN. Em contato com a pele ou com os olhos, a soda cáustica provoca irritação e queimaduras. O produto é utilizado na produção de sabão, papel e de vários corantes. A prefeitura da cidade de Kaiyuan informou que o suspeito de 23 anos escalou o muro da escola na tarde de segunda-feira (11) e jogou o produto químico em uma sala cheia de crianças e professores. Identificado apenas como Kong, ele foi detido cerca de uma hora mais tarde. – G1

Universitário ateia fogo ao próprio corpo em protesto contra custo da educação na França

Um estudante de 22 anos se imolou na sexta-feira (8) em frente ao restaurante da universidade e que ainda está entre a vida e a morte no hospital. Ele teve 90% do corpo queimado. Passando por dificuldades financeiras – ele havia perdido a bolsa de estudos ao “triplicar” seu segundo ano na Universidade de Lyon 2 –, o jovem explicou seu gesto em uma mensagem lida nesta terça-feira (12) por um outro estudante: “Hoje eu cometerei o irreparável, se eu viso ao edifício do restaurante universitário, não é por acaso, estou buscando um lugar político”, escreveu o aluno antes de passar para a ação. Segundo o sindicato dos estudantes Solidários, que convocou manifestações em 40 cidades, esse gesto “extremo” ilustra uma situação de precariedade “comum”. – G1

Padre russo quer chegar à estratosfera usando balão

O aventureiro Fedor Konyukhov está se preparando para um de seus maiores desafios até agora: voar com um balão de ar quente até a estratosfera. O padre ortodoxo russo, de 67 anos, alcançou os polos norte e sul, escalou o Monte Everest duas vezes, remou pelos oceanos Atlântico e Pacífico e deu a volta ao mundo navegando por quatro vezes. Mas sua próxima aventura é especial, mesmo para seus padrões. Konyukhov tentará um recorde mundial de altitude viajando em um balão de ar quente. Ele usará equipamentos projetados e construídos pela empresa Cameron Balloons — com sede em Bristol, na Inglaterra —, a mesma que o levou ao redor do mundo em um balão em tempo recorde em 2016. – BBC

E mais

‘Tenho pessoas que cortam o meu cabelo que são negros’, diz suspeito de racismo em MG

Os dois suspeitos de praticar injúria racial contra o segurança Fábio Coutinho, no Mineirão, disseram, nesta terça-feira, que querem se encontrar a vítima das ofensas para pedir desculpas. Os irmãos Adrierre Siqueira da Silva, de 37 anos, e Natan Siqueira Silva, de 28, foram ouvidos no Departamento de Operações Especiais (Deoesp), na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. O fato ocorreu no último domingo (10), após o clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG. Os irmãos chegaram à delegacia nesta terça (12), por volta de 12h. Torcedor do Atlético-MG, Natan negou que tenha chamado o segurança de macaco. – Globo Esporte

Neil Young pode ter cidadania americana reprovada por uso de maconha

Preocupado com a situação climática do mundo, o músico canadense Neil Young, 73, quer votar nas próximas eleições americanas, em 2020. O seu processo de cidadania, porém, está dando um certo trabalho desde que ele assumiu publicamente que faz uso de maconha, segundo reportagem do New York Times. Em geral, quem está no processo de pedido de cidadania americano precisa passar no teste do uso ilegal de drogas para ser considerado um cidadão de bom caráter. Até mesmo nos estados em que a droga é legalizada, como na Califórnia, onde Young vive, o uso da maconha pode dar a entender que o cidadão não respeita as leis federais. – O Tempo