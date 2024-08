Boletim Matutino da VICE – 1/3/2019

Brasil

Moro revoga nomeação de Ilona Szabó para conselho após ‘repercussão negativa’

O Ministério da Justiça divulgou uma nota nesta quinta-feira (28) na qual informou que o ministro Sérgio Moro decidiu revogar a nomeação de Ilona Szabó para o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Na nota, o ministério informou que a revogação foi provocada por “repercussão negativa em alguns segmentos” da sociedade. A nomeação de Ilona para o conselho, como suplente, fez com que Moro fosse criticado por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais. Cientista política, Ilona Szabó tem mestrado em estudos de conflito e paz pela Universidade de Uppsala (Suécia) e é especialista em redução da violência e política de drogas. – G1

Ministro general Floriano Peixoto foi do instituto de Ilona Szabó

O general Floriano Peixoto Vieira Neto, que assumiu a Secretaria-Geral da Presidência no lugar de Gustavo Bebbiano, foi “senior fellow” (associado sênior, em tradução livre) do Instituto Igarapé em 2016 e 2017. O instituto foi fundado por Ilona Szabó e se dedica a estudar e a elaborar propostas de políticas públicas para a redução da violência. Segundo um membro do instituto, Floriano Peixoto nunca fez parte da equipe do Igarapé. “A posição de senior fellow não é nem remunerada. Nós dialogávamos com ele métodos de transmissão de paz”, diz a pessoa. – Folha de S. Paulo

Paulo Preto é condenado a 27 anos sob acusação de fraude em governo do PSDB em SP

O ex-diretor da Dersa (estatal paulista de rodovias) Paulo Vieira de Souza, conhecido como Paulo Preto, foi condenado nesta quinta-feira (28) a uma pena de 27 anos e oito dias, sendo os sete primeiros anos em regime fechado. A condenação é a primeira da Lava Jato de São Paulo —e a primeira dele na operação. Suspeito de ser operador do PSDB, Paulo Preto foi acusado pelo Ministério Público Federal de ter fraudado licitações e participado de formação de cartel em obras do trecho sul do Rodoanel e do Sistema Viário Metropolitano de São Paulo (conjunto de intervenções em avenidas como Roberto Marinho e Cruzeiro do Sul). – Folha de S. Paulo

Quatro pessoas morrem na Zona Oeste do Rio após carro ser atingido por disparos

A Divisão de Homicídios da Polícia Civil carioca está investigando a morte de quatro pessoas que estavam dentro de um carro que estava na Estrada do Monteiro, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, na manhã desta terça-feira (12). A polícia apura se as vítimas podem ter ligação com uma milícia. Na lateral do carro foi possível contar pelo menos 40 disparos. Apenas um dos ocupantes foi identificado como Miguel Fortes de Oliveira. 25 anos. O crime ocorreu perto do Centro de Campo Grande e as quatro pessoas morreram no local. – G1

PM do DF manda recolher 400 submetralhadoras Taurus por falhas

A Polícia Militar do Distrito Federal mandou recolher 401 submetralhadoras .40, da empresa Taurus, que estavam em uso na corporação. A medida foi publicada nesta quinta-feira (28) no Diário Oficial e tem caráter de execução imediato. De acordo com o texto, as armas se tornaram “inservíveis por causa de um vício oculto”. A falha, segundo o relatório da PM, faria com que a submetralhadora disparasse duas vezes em vez de uma. Além disso, um processo administrativo aberto no ano passado constatou uma falha no carregamento e na retirada dos cartuchos. – G1

Bloco de Carnaval quase dobra preço da corrida de Uber em São Paulo

Se você estiver perto de um bloquinho de Carnaval em São Paulo e for usar aplicativos como o Uber, prepare-se para um gasto extra. O preço da corrida pode até dobrar, indica levantamento do jornal Folha de S. Paulo. A reportagem monitorou três pontos de São Paulo onde houve desfile de bloquinhos numa distância de até 1 km, no último fim de semana. Nesses lugares, o horário próximo à festa coincidiu com a tarifa mais cara do Uber, considerando os valores cobrados nos dias anteriores, no mesmo horário, desde janeiro. – Folha de S. Paulo

Prefeitura de SP quer multar em R$ 500 quem fumar maconha e crack nas ruas

A Prefeitura de SP vai multar em R$ 500 pessoas que consumirem drogas ilícitas, como maconha e crack, nas ruas. A administração está enviando à Câmara um aditivo ao projeto que cria a política municipal sobre álcool e outras drogas, e que já está em discussão. Nele é criada a cobrança. A ideia é disciplinar a vida na cidade e tratar o consumo como outras atitudes que geram multas —por exemplo, jogar lixo no chão e fazer xixi em logradouros públicos. – Folha de S. Paulo

Mundo

Explosão de caminhão-bomba deixa dezenas de mortos e feridos na Somália

Pelo menos 23 pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas em um ataque com um caminhão-bomba cometido pelo grupo jihadista Al-Shabaab, na noite desta quinta-feira (28), em Mogadíscio, capital da Somália. O comandante da polícia local, Abshir Isak, afirmou que o ataque tinha como alvo o hotel Maka Almukrama, localizado em uma rua movimentada da região central da cidade, onde continuam operações de resgate de vítimas nesta sexta (1º). – G1

E mais

Maestro André Previn, vencedor de 4 Oscar, morre aos 89 anos em NY

André Previn, compositor e maestro que venceu quatro Oscars e dez Grammys ao longo da carreira, morreu nesta quinta-feira (28) aos 89 anos. A empresária dele, Linda Petrikova, disse que o músico morreu em casa, em Nova York, mas não informou a causa da morte. Nascido na Alemanha e naturalizado americano, Previn ficou marcado por um talento extraordinário e versátil, que eliminava as barreiras entre jazz, pop, cinema e música clássica. Ganhou fama por suas composições e arranjos musicais em dezenas de filmes, que lhe renderam a estatueta mais cobiçada no mundo do cinema por “Gigi” (1958), “Porgy & Bess” (1959), “Irma la douce” (1963) e “Minha bela dama” (1964). – G1