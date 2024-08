Boletim Matutino da VICE – 13/5/2019

Brasil

Bolsonaro diz que vai indicar Sergio Moro para o Supremo Tribunal Federal

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (12) que vai indicar o ministro da Justiça, Sergio Moro , para a primeira vaga no Supremo Tribunal Federal ( STF ), porque tem um compromisso com ele . É provável que a primeira cadeira a ser preenchida na Corte pelo presidente seja a do atual decano, o ministro Celso de Mello. Ele vai aposentar em novembro do ano que vem, ao completar 75 anos. A substituição do ministro acontece após aprovação em 2015 da chamada PEC da Bengala, que ampliou de 70 para 75 anos a idade de aposentadoria compulsória no serviço público. – O Globo

Mais de 60% dos seguidores de Bolsonaro no Twitter são fakes, aponta ferramenta

Internautas decidiram fazer a análise do Twitter do presidente Jair Bolsonaro, que conta com mais de quatro milhões de seguidores usando a ferramenta Fake Followers Audit, capaz de rastrear quantos deles são perfis falsos, inativos ou robôs. Os resultados mostram que 60.9% são contas inativas, equivalente a 2.516,985 milhões. Dos dois mil seguidores analisados, 59% não falam português, 61% são perfis criados nos últimos 90 dias e 18% mal contam com fotos, ilustrando apenas o ‘ovinho’ padrão do Twitter. – UOL

Homem em carro de luxo mata morador de rua a tiros em Santo André

Um homem foi morto com diversos disparos de arma de fogo na noite deste sábado (11) na rua Visconde de Mauá, em Santo André. Segundo testemunhas, Sebastião Lopes dos Santos, 40, era morador de rua. O crime foi registrado por câmeras de segurança. Segundo o vídeo, às 20h19 um homem de altura mediana, vestindo camiseta e boné, desce de um carro Mercedes de cor prata, caminha em direção a Sebastião e começa a atirar. Após ser baleado, o morador de rua consegue correr poucos metros antes de cair na calçada. O atirador volta correndo para o carro e deixa o local na sequência. – Folha de S. Paulo

Maceió volta a ter Marcha da Maconha após três anos

Manifestantes realizaram na tarde deste sábado (11) a 4ª edição da Marcha da Maconha em Maceió. Em passeata pela orla da capital, eles pediam a legalização da droga tanto para uso medicinal quanto recreativo. A concentração do ato foi na praia da Pajuçara, onde os participantes escreveram cartazes em apoio à legalização e, antes de sair em caminhada, fizeram uma oração rasta. Depois, caminharam em direção ao Posto 7, na praia de Jatiúca, ocupando uma das faixas da Avenida Silvio Carlos Viana. A organização estima que cerca de 100 pessoas participaram. A Polícia Militar não informou números. O tema desta edição da marcha foi “4 armas não, 4 pés na plantação”. – G1

UFG desenvolve medicamento que reverte overdose de cocaína

A Universidade Federal de Goiás (UFG) anunciou o desenvolvimento de uma nanopartícula capaz de capturar a cocaína em circulação na corrente sanguínea e, assim, evitar os efeitos da droga, até mesmo quando consumida em quantidades que causam “overdose” e podem levar à morte. A nanopartícula é administrada por meio de medicamento intravenoso. Testes feitos com ratos nos laboratórios do Centro de Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação em Fármacos, Medicamentos e Cosméticos da UFG, o FarmaTec, indicam a capacidade de captura de até 70% da cocaína no organismo e o retorno quase imediato da pressão arterial e dos batimentos cardíacos ao estado normal. – Agência Brasil

Pai viúvo se veste como mãe para participar de homenagem da filha na escola

O empresário Daniel Correa, de 33 anos, se vestiu como uma mãe e pintou até a barba de rosa para participar da comemoração do Dia das Mães na escola da filha, Luna, de apenas cinco anos. O evento foi realizado nesta quinta-feira, em Goiânia (GO). A mãe da menina, Stella Noleto, morreu há dois anos por complicações causadas pela doença Lúpus. Luna pediu ao pai que ele fosse a “mamãe dela por um dia”, pois a turma estava ensaiando uma música para apresentar para as mães, e a dela “foi morar com Papai do Céu”. – Extra

Mundo

Justiça sueca reabre investigação sobre suposto estupro cometido por Assange

A Justiça sueca decidiu nesta segunda-feira (13) reabrir a investigação sobre suposto estupro cometido por Julian Assange, o fundador do WikiLeaks, ao visitar o país em agosto de 2010. Assange diz que as relações sexuais foram consentidas e afirma que as acusações têm motivações políticas. “Como Assange está preso na Grã-Bretanha, estão reunidas as condições para sua entrega (à Suécia), o que não era o caso antes de 11 de abril”, afirmou a procuradora adjunta Eva-Marie Persson, em Estocolmo. Em 11 de abril, o fundador do WikiLeaks foi expulso da embaixada do Equador e foi condenado, em Londres, a 50 semanas de prisão por violar suas condições de uma fiança paga para a Justiça britânica em 2011 ao se refugiar na representação diplomática. – G1

Polícia interrompe marcha LGBT e prende militantes em Cuba

A polícia de Cuba interrompeu neste sábado (11) uma marcha pelos direitos LGBT, que fora organizada como protesto pelo cancelamento do desfile contra a homofobia, patrocinado anualmente pelo governo e cancelado esta semana pelas autoridades do país. Aos gritos de “sim, é possível!”, os cerca de 100 manifestantes conseguiram caminhar apenas 400 metros pela famosa avenida Paseo del Prado, no centro histórico de Havana, antes de serem dispersados pela polícia. Pelo menos três manifestantes foram detidos. Os ativistas protestaram contra o cancelamento da tradicional “conga”, organizada anualmente há mais de 10 anos, no Dia contra a Homofobia, pelo Centro Nacional de Educação Sexual (Cenesex), sob o patrocínio do Ministério da Saúde cubano. – G1

E mais

Morre ator Lúcio Mauro aos 92 anos – corpo é velado nesta segunda-feira no Rio

O velório de Lúcio Mauro será aberto ao público no Theatro Municipal a partir das 9h desta segunda-feira (13). A cerimônia está prevista para ir até as 14h. O ator e humorista morreu no fim da noite de sábado (11) aos 92 anos. Ele estava internado na Clínica São Vicente, na Zona Sul do Rio, por problemas respiratórios. Lúcio de Barros Barbalho, mais conhecido como Lúcio Mauro, nasceu em Belém do Pará, no dia 14 de março de 1927. Estreou na TV em 1966, ao lado de Soares, Agildo Ribeiro, Paulo Silvino e outros, sob direção de Augusto César Vannucci.- G1