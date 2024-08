Boletim Matutino da VICE – 13/8/2019

Brasil

“Chega de estudiosos e especialistas”, diz Bolsonaro ao anunciar fim de radares móveis

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (12), em Pelotas (RS), que pretende acabar com os radares móveis no país já na semana que vem. “A partir da semana que vem, não temos mais radares móveis no Brasil”, disse Bolsonaro. A declaração foi dada no evento de liberação de um trecho de 47 km e de duplicação da Rodovia BR-116, no Rio Grande do Sul. Bolsonaro afirmou ter consultado “muita gente” sobre a retirada dos radares móveis de circulação. “Chega de estudiosos e especialistas”, disse. “E aquele que se excede, a Polícia Rodoviária pode pará-lo, sim, e aplicar a multa que ele merece”, completou, sem detalhar como seria a fiscalização nestes casos. – G1

Estudantes interditam pista no DF com pneus em chamas – protestos pela educação devem chegar a 150 cidades

Estudantes fecharam três faixas da Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), no Distrito Federal, na manhã desta terça-feira (13) com pneus em chamas. Os manifestantes levaram faixas e cartazes com frases contra os cortes na educação. Os protestos organizados pela UNE nesta terça devem ocorrer em até 150 cidades pelo Brasil – essa é a terceira edição do ‘Tsunami da Educação’. Na última quarta-feira (7), o Ministério da Educação bloqueou R$ 348,4 milhões que deveriam ser aplicados na produção, aquisição, distribuição de livros e de materiais didáticos e pedagógicos da Educação Básica, área considerada prioritária pelo ministro Abraham Weintraub. – G1

Dodge segurou investigações sobre Bolsonaro enquanto articulava recondução

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, segurou por mais de 120 dias investigações sobre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) ao mesmo tempo em que articulava a recondução ao cargo de chefe do Ministério Público Federal por mais dois anos. Somente na última terça-feira (6), Dodge desengavetou os papéis e os mandou de volta para a primeira instância. Desde o início da semana passada, seu nome perdeu força na disputa para seguir no posto. Um dos casos em apuração é o de Wal do Açaí. Moradora de Angra dos Reis (RJ), Walderice Conceição atuou como funcionária fantasma na época em que o hoje presidente era deputado federal. O outro caso envolve Nathalia Queiroz, que estava ligada ao gabinete de Jair Bolsonaro na Câmara ao mesmo tempo em que atuava como personal trainer. Ela é filha de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) que se tornou estopim de investigações contra o filho do presidente. – Folha de S. Paulo

Guedes diz que economia deve melhorar em ‘um ou dois anos’

Após a publicação de levantamento da Folha que mostra uma piora na maior parte dos indicadores do país nos primeiros meses da gestão de Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta segunda-feira (12) que o país precisa de uma sequência de reformas e pediu um tempo para que os efeitos sejam observados. No domingo (11), ao ser questionado sobre o desempenho dos indicadores, Bolsonaro evitou fazer comentários e solicitou que a reportagem questionasse o ministro da Economia. “Pergunta para o Paulo Guedes”, disse na ocasião. “Quebraram o setor elétrico, o setor de petróleo, os fundos de pensão e agora a economia parou. E agora, em cinco, seis meses ‘o Brasil não está andando. Culpa do novo governo’. Ora, senhores. Quem governou 30 anos o Brasil, a social-democracia, que fez muitas coisas boas, dê um ano ou dois”, disse o ministro. – Folha de S. Paulo

Diálogos indicam que Moro instruiu força-tarefa a não apreender celulares de Eduardo Cunha

Na véspera da prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha (MDB-RJ), o então juiz da Lava Jato Sergio Moro convenceu os procuradores da força-tarefa de Curitiba a não pedir a apreensão dos telefones celulares usados pelo emedebista. É o que indica um conjunto de mensagens trocados pelo aplicativo Telegram entre o então juiz e o coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol. Os diálogos entre o então juiz e o chefe dos investigadores ocorreram no dia 18 de outubro de 2016 e integram o pacote de mensagens enviados ao site The Intercept Brasil por fonte anônima. A decisão de não apreender os celulares de Cunha, que já não tinha mais foro privilegiado desde setembro de 2016, destoa do padrão da Lava Jato. Saíram dos celulares de executivos de empreiteiras, por exemplo, muitas anotações e mensagens que embasaram investigações. – Buzzfeed

‘Sou a favor da desidratação da Constituição Federal’, diz presidente do STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, entrou em campanha para a redução da Constituição Federal – apesar de não ocupar cargo legislativo. Durante participação de cerca de uma hora e meia na 20ª Conferência Anual Santander nesta segunda (12), o magistrado falou por pelo menos cinco vezes sobre tirar da carta magna temas pertinentes, por exemplo, à economia. “Sou a favor da desidratação da Constituição Federal”, disse o ministro do STF durante sessão de perguntas e respostas no evento. Antes, durante sua apresentação, o ministro do STF havia falado que tem conversado com o presidente da República Jair Bolsonaro e com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para que as questões tributárias sejam retiradas da Constituição. – UOL

Governo Bolsonaro estuda rever Mercosul se Macri for derrotado de fato

O presidente Jair Bolsonaro encomendou a seus assessores uma avaliação completa sobre a derrota do presidente Mauricio Macri , seu aliado, nas eleições primárias realizadas no domingo na Argentina. O tema será debatido na reunião ministerial desta terça-feira e deve ajudar a definir o posicionamento do governo brasileiro. Auxiliares do presidente ligados ao grupo ideológico já defendem, inclusive, rever a participação do Brasil no Mercosul diante de uma eventual vitória de Alberto Fernández, que tem a ex-presidente e senadora Cristina Kirchner como vice. Por sua vez, a ala mais moderada do Planalto entende que é preciso aguardar os desdobramentos da eleição no país vizinho e evitar posicionamentos precipitados. – O Globo

Vídeo pró-direita do PSL usa atores sem autorização

O PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, divulgou em suas redes sociais, na noite de sábado (10), um vídeo institucional convidando brasileiros a se filiarem à sigla. No entanto, a peça publicitária utilizou a imagem de pelo menos dois atores sem consentimento. Para a campanha publicitária, o PSL contratou uma empresa de comunicação de grande porte, a FSB Comunicação, que, por sua vez, terceirizou o casting com outras produtoras, como a EMS Produções, que foi a responsável por contratar os atores. Ator há oito anos, Caio Magalhães, 26, afirmou ao UOL que apenas tomou conhecimento da campanha com ela no ar e ficou surpreso ao ver sua imagem vinculada ao partido. Ele explicou que foi contratado por uma produtora para gravar uma peça publicitária que explicaria a reforma da Previdência, não uma campanha para um partido político. – UOL

Juiz proíbe ‘hacker de Araraquara’ de conceder entrevistas

O juiz Ricardo Augusto Soares Leite, da 10ª Vara Federal do DF, proibiu a Editora Abril e o jornal Folha de S. Paulo de realizarem entrevistas com Walter Delgatti Neto, um dos suspeitos de ter hackeado aplicativos de mensagens de autoridades públicas. Em decisão publicada nesta segunda (12), ele também negou a revogação da prisão preventiva de Danilo Cristiano Marques e recusou a transferência de Suelen Priscila de Oliveira para a Superintendência da Polícia Federal no DF. Marques e Oliveira também são acusados de participar da invasão dos celulares de autoridades brasileiras e, assim como Delgatti e o namorado de Suelen, Gustavo Henrique Elias Santos, estão presos em Brasília. – UOL

Justiça exige reintegração de peritos de órgão de combate à tortura

Uma liminar concedida pela 6ª Vara Cível da Justiça Federal do Rio de Janeiro anulou parcialmente um decreto assinado em junho pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que exonerou 11 peritos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Com a decisão, eles deverão ser reintegrados às suas funções. A decisão é provisória. Procurada pela Agência Brasil, a Advocacia Geral da União (AGU) informou que “ainda não foi intimada da decisão e deverá apresentar o recurso cabível tão logo seja notificada”. Além da exoneração dos peritos, o decreto havia determinado a transferência do MNPCT do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos para a Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. A liminar, assinada na última sexta-feira (9) pelo juiz Osair Victor de Oliveira Junior, também cancela essa mudança. – Agência Brasil

Ex-funcionário usa máscara de idoso e é preso em tentativa de assalto a banco em SC

Um ex-funcionário foi preso em uma tentativa de assalto a uma agência bancária em Jaraguá do Sul, no Norte catarinense, na tarde desta segunda-feira (12). Segundo a Polícia Militar, ele usava uma máscara de idoso quando tentou cometer o crime. A Polícia Militar foi acionada às 12h40 no Centro da cidade. Os policias fizeram cerco à agência e o suspeito tentou fugir por uma janela. Na fuga, ele caiu em cima de um carro e fraturou a perna, de acordo com a PM. Ainda segundo a PM, foram encontrados um simulacro de arma e uma arma de fogo, que serão periciadas. – G1

Família de capivaras é flagrada atravessando faixa de pedestres em Cuiabá

Uma família de capivaras foi flagrada atravessando a Avenida André Maggi, em Cuiabá, em frente à Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na faixa de pedestres. O fato foi registrado na semana passada. A médica veterinária especializada em animais silvestres Danny Moraes flagrou o momento em que os veículos pararam, em horário de pico, para que as capivaras pudessem atravessar a avenida, uma das mais movimentadas de Cuiabá. O fato chamou a atenção de todos que passavam pelo local, que fica próximo ao Parque das Águas, local onde, no ano passado, um jacaré foi visto atravessando a rua, também na faixa de pedestres. – G1

Mundo

Cantor passa duas semanas internado com ereção permanente na Alemanha

Um cantor de jazz está internado há duas semanas em hospital de Berlim (Alemanha) com ereção permanente após receber uma injeção de remédio para disfunção sexual diretamente no pênis. A injeção foi dada por um enfermeiro com quem Danny Polaris estava se relacionando. Na noite da aplicação, o galês não teve queixas. Mas dois dias depois, Danny acabou internado com dores fortíssimas no pênis. O diagnóstico: quadro severo de priapismo. Danny decidiu desabafar no Instagram, onde tem 16 mil seguidores, e publicou fotos da sua internação. Ele decidiu expor a sua história para chamar atenção ao priapismo, que pode causar danos irreversíveis ao pênis, e ao uso indiscriminado de remédios para disfunção erétil. – Extra