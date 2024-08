Boletim Matutino da VICE 14/01/20

Brasil

General Heleno convenceu Bolsonaro a não demitir Sergio Moro

Jair Bolsonaro decidiu demitir Sergio Moro em agosto do ano passado, ao saber que o ex-juiz criticara a decisão de Dias Toffoli sobre o Coaf, que protegeu Flávio Bolsonaro. Mas Bolsonaro foi demovido pelo ministro Augusto Heleno. A informação consta do livro Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos, da jornalista Thaís Oyama. A obra será lançada pela Companhia das Letras no dia 20. Segundo o livro, o presidente ficou irado quando soube que Moro havia pedido a Dias Toffoli que reconsiderasse uma liminar que paralisara investigações baseadas em informação do Coaf — entre elas, o caso Queiroz, que envolve Flávio Bolsonaro. – Época



Bolsonaro mandou Queiroz faltar a depoimento, diz livro

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) teria mandado o ex-assessor Fabrício Queiroz faltar a um depoimento ao Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), de acordo com a jornalista Thaís Oyama. A informação está em seu livro Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos, que será lançado no dia 20. Na publicação, Oyama afirma que as defesas de Queiroz e Bolsonaro estabeleceram que o policial militar aposentado iria ao interrogatório para dizer que não poderia falar até ter acesso ao processo, além de afirmar que a família do presidente recém-eleito não tinha relação com o caso investigado. Ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido) quando ele ainda era deputado estadual no Rio de Janeiro, Queiroz é suspeito de “rachadinha”, prática ilícita em que um cargo é dado a alguém em troca de parte do seu salário. – Congresso em Foco



Área queimada quase dobra no Brasil em 2019, e equivale a SP e RJ juntos

O Brasil terminou o ano de 2019 com 318 mil km² de área florestal consumidas pelo fogo, segundo dados do Programa de Queimadas, do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). O número é quase o dobro do registrado no ano anterior: 86% maior do que o de 2018 (170 mil km²). O ano passado foi o primeiro em que o INPE verificou aumento de área queimada em todos os seis biomas medidos na comparação com o período anterior —os dados começaram a ser disponibilizados em 2002. A área queimada em 2019 é equivalente a 44,5 milhões de campos de futebol, e é quase 10% maior que a soma dos territórios dos estados de Rio de Janeiro e São Paulo. – UOL



Deputado bolsonarista de SC diz que mulheres gostam e ‘têm direito’ de serem assediadas

A campanha ‘Não é Não’, de conscientização contra o assédio durante o carnaval, virou alvo de críticas do deputado estadual catarinense Jessé Lopes (PSL). No sábado (11), ele fez um post em uma rede social dizendo que homens e mulheres gostam de ser assediados, que isso seria um direito delas e “massageia o ego”, que elas conquistaram “todos os direitos” e que o feminismo só tirou direitos e “imbecilizou o comportamento” delas. O parlamentar já se envolveu em outras polêmicas semelhantes. O coletivo ‘Não é Não’ pretende distribuir tatuagens com esse recado em Florianópolis no próximo carnaval. A Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB/SC) acredita que campanhas como essas ajudam as mulheres a terem consciência do que pode ser abusivo. No entanto, o deputado criticou o movimento. – G1

Caoa desistiu de comprar fábrica da Ford em SP, anuncia governador João Doria

João Doria afirmou hoje que a Caoa desistiu de comprar a fábrica da Ford em São Bernardo do Campo (SP). A unidade fechou no fim de outubro. O governador de São Paulo acrescentou que a montadora e importadora de veículos brasileira decidiu investir em uma nova fábrica de automóveis no Estado, com uma parceira chinesa, e que ainda há dois interessados em adquirir as instalações da Ford – também chineses. “A Caoa não foi possível viabilizar neste caso específico, mas [a empresa] deve anunciar agora, neste ano, um novo e forte investimento com fabricante chinês na indústria automobilística aqui [no Estado de] São Paulo”, disse o governador, durante cerimônia de abertura da feira Couromoda, na capital paulista. – UOL

Lei proíbe estabelecimentos de fornecer utensílios plásticos descartáveis na cidade de SP

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), sancionou na manhã desta segunda-feira (13) uma lei municipal que proíbe estabelecimentos comerciais da cidade de fornecerem utensílios plásticos aos clientes, como copos, facas, garfos, pratos, mexedores de bebida e varas para balões (amarras para bexigas em festas infantis). Os produtos plásticos deverão ser trocados por similares de material biodegradável, compostáveis ou reutilizáveis. Os estabelecimentos proibidos de distribuir são hotéis, restaurantes, bares e padarias, além de espaços para festas infantis, clubes noturnos, salões de dança e eventos culturais e esportivos. Os estabelecimentos terão, segundo a lei, até janeiro de 2021 para se adequar à norma.Quem descumprir, após este prazo, será multado. A multa pode variar de R$ 1 mil a R$ 8 mil e levar até ao fechamento do estabelecimento, em caso de reincidência. – G1

Pedidos de importação de CBD aumentam quase seis vezes em cinco anos

Atualmente levam 60 dias para um paciente conseguir a autorização para importar individualmente a Cannabis medicinal , segundo a Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária), órgão responsável pela aprovação dos pedidos. Este prazo pode ser longo para quem tem uma doença grave, que não responde aos medicamentos convencionais, e sofre com sintomas severos. Segundo a Anvisa, o número de pedidos de autorização de importação do CBD (canabidiol) aumentou 5,9 vezes nos últimos cinco anos. Em 2015, eram 902. Chegaram a 5321 nos três primeiros trimestres de 2019. Em primeiro lugar, com o maior número de pedidos, estão os casos de epilepsia, depois autismo (2º), dor crônica (3º), Parkinson (4º) e transtornos de ansiedade (5º). Estas doenças impossibilitam os portadores a terem vida normal. – Folha de S. Paulo

Justiça manda, mas Instituto de Criminalística ignora urgência em caso de preso que afirma inocência

A Justiça de São Paulo determinou em 29 de novembro do ano passado que o Instituto de Criminalística faça perícia no celular de um jovem que afirma, que enquanto ocorria um roubo pelo qual foi preso, ele estava dentro de casa, conversando com a namorada pelo WhatsApp. Apesar da determinação e do pedido de urgência, a perícia não foi feita até hoje. Enquanto isso, Lucas Vital e Silva, 24, está preso desde 31 de julho. As polícias militar e civil, o Ministério Público e o Tribunal de Justiça ignoraram as mensagens trocadas e vídeos de câmeras de segurança da região do assalto, que mostram que ele não estava no local do crime. – UOL

Jovens agredidos em bar no Rio afirmam que foram alvo de racismo e LGBTfobia

A Polícia Civil investiga as denúncias de cinco jovens agredidos por seguranças e pelo dono de um bar na Pedra do Sal, no Centro do Rio, próximo a uma das rodas de samba mais famosas da cidade, no último sábado (11). Uma das vítimas, a estudante Andrea Bak, afirma que a confusão teve início após uma das jovens do grupo ser impedida de usar o banheiro social do estabelecimento. A estudante conta que, após tentarem entender o motivo do impedimento, os amigos foram agredidos com barras de ferro, socos e garrafadas pelos seguranças e pelo dono do bar. Com advogados, os jovens estiveram na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, no Centro. “A gente viu que tem indício de racismo e LGBTfobia na ação dessa agressão contra eles”, afirma Rodrigo Mondego, que representa um dos jovens agredidos. – G1

Beijo gay em formatura de PMs causa polêmica no DF; MP investiga homofobia

Demonstrações de afeto envolvendo policiais gays causaram polêmica durante a formatura dos novos soldados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), no último sábado (11). Fotos publicadas em redes sociais e que mostram dois PMs beijando pessoas do mesmo sexo foram alvos de comentários homofóbicos em grupos de colegas da corporação. Um áudio que circula nas redes sociais mostra um homem, identificado como coronel da reserva da PMDF, criticando os beijos. Ele afirma que as demonstrações de afeto foram uma “avacalhação” da corporação e que “aquele postura poderia ter sido evitada. É lamentável”. Após a divulgação do caso, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) pediu à PM que investigue os comentários. O Ministério Público do DF também disse que “será instaurado procedimento para a apuração da prática homofóbica e adoção das medidas cabíveis”. – G1

Irmãos morrem eletrocutados ao soltar pipa em São Gonçalo, RJ

Duas crianças morreram eletrocutadas enquanto soltavam pipa, nesta segunda-feira (13), na comunidade da Cerâmica, no Boaçu, em São Gonçalo. Eles eram irmãos. Segundo informações iniciais, o irmão mais velho, de 14 anos, foi tentar salvar o outro e também foi atingido por um choque elétrico. Os bombeiros chegaram a ser chamados para tentar fazer o salvamento, mas os dois não resistiram. Em nota, a Enel Distribuição Rio lamentou o episódio e disse que enviou uma equipe ao local assim que a empresa foi informada do caso, mas os técnicos foram impedidos de acessar a região. – G1

Motorista bêbado atropela quatro crianças em Goiás

Um carro desgovernado atropelou quatro crianças na Vila Santa Rosa em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. Câmeras de monitoramento flagraram o momento exato em que o motorista perde o controle do veículo, sai de uma rotatória e atinge o grupo que brincava na calçada. Dois meninos ficaram feridos e estão internados. O acidente aconteceu no fim da noite de domingo (12). Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro estava bêbado, portanto foi preso. “Ele estava bêbado, falava espaçadamente e com confusão mental. Foi algemado e levado à cadeia”, disse o coronel Luiz Alberto Rodrigues Junior. – G1

Mundo

Irã anuncia prisão de envolvidos em queda de avião e diz que culpados ‘devem ser punidos’

O Irã anunciou, nesta terça-feira (14), que “alguns indivíduos” envolvidos na queda do avião ucraniano, que matou 176 pessoas no dia 8 de janeiro, foram presos. A justiça do país não informou quantas pessoas foram presas nem os nomes delas. “A responsabilidade recai sobre mais do que apenas uma pessoa”, declarou o presidente iraniano, Hassan Rouhani. Ele disse ainda que os culpados “devem ser punidos. As forças armadas iranianas admitirem seu erro são um bom primeiro passo. Devemos garantir às pessoas que isso não acontecerá novamente”, acrescentou. Apesar de ter apontado erros e negligência, Rouhani também repetiu a declaração de que a tragédia com o avião tinha origem em agressões americanas. – G1

Sauditas retiram militares dos EUA após ato na Flórida ser considerado terrorista

Os Estados Unidos anunciaram nesta segunda-feira (13) que a Arábia Saudita receberá de volta 21 cadetes do reino que faziam treinamento na Flórida, devido a um ataque efetuado por um membro do grupo que foi confirmado agora como atentado terrorista. No dia 6 de dezembro, o militar saudita Mohammed al-Shamrani, 21, matou três pessoas e feriu outras oito na base naval e aérea de Pensacola, no norte da Flórida, e foi morto em seguida. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, confirmou nesta segunda-feira que se tratou de um ato terrorista e que o autor do crime foi “motivado por ideias extremistas”. – Folha de S. Paulo

EUA pretendem acelerar deportação de brasileiros com voos fretados

O governo de Donald Trump quer aumentar o número de voos fretados para a deportação de brasileiros por imigração irregular. Isso porque a quantidade de brasileiros apreendidos ao tentar atravessar de forma irregular a fronteira dos Estados Unidos bateu o recorde de 18 mil em 2019 —e os americanos buscam soluções para acelerar o processo dessas expulsões. O uso de aviões alugados para deportar imigrantes em situação irregular é prática antiga —e o governo americano arca com os custos. No entanto, o esquema vinha sendo pouco aplicado a brasileiros. Segundo auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, o número de cidadãos apreendidos nos últimos anos não era tão elevado. Ainda havia —da parte do Brasil— resistência política de governos anteriores em autorizar esses voos. – Folha de S. Paulo

95% de mulheres que realizaram aborto não se arrependem, diz pesquisa nos EUA

Um estudo publicado na revista Social Science & Medicine no domingo (12) afirmou que a maioria das mulheres americanas que realizaram o aborto legal não se arrependem da decisão. Os pesquisadores conversaram diversas vezes com 667 mulheres dos Estados Unidos em um período de cinco anos após o procedimento, e 95% reconheceram que a decisão foi a melhor a ser tomada na época. As informações são do jornal britânico The Guardian. A pesquisa apresenta resultados semelhantes a uma já feita em 2015, que também apresentou a porcentagem alta em relação à aceitação do procedimento. – Carta Capital

Homem é internado após tomar “viagra para touro” e ter ereção por três dias no México

Um homem precisou ser hospitalizado em um hospital na cidade de Veracruz, no México, após três dias contínuos de uma ereção provocada por uma medicação estimulante. De acordo com o corpo médico que o atendeu, o paciente teria utilizado um remédio usado por touros em processos de reprodução. A informação, divulgada pelo jornal mexicano La República, é de que o homem precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência logo após dar entrada no hospital. Em nota, o hospital IMSS afirmou que o paciente “ingeriu um estimulante sexual vindo de Veracruz, utilizado pelos fazendeiros da região como estimulante de touros no acasalamento”. – UOL

E mais

Diretor norte-americano Spike Lee presidirá juri do Festival de Cannes

O diretor norte-americano Spike Lee foi escolhido como o próximo presidente do juri do Festival de Cannes, entre 12 e 23 de maio, para substituir o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, que presidiu a festa do cinema no ano passado. “Quando me chamaram para presidir o juri de Cannes 2020 não acreditei, estava feliz, surpreso e orgulhoso ao mesmo tempo”, revelou Spike Lee, 62 anos, que se declarou “honrado por ser a primeira pessoa da diáspora africana” nos Estados Unidos a assumir este cargo. Lee apresentou sete de seus filmes no Festival de Cannes e recebeu o Grande Prêmio em 2018 por “Infiltrado na Klan” (BlackkKlansman). – G1

Cineasta mexicano Jaime Humberto Hermosillo morre aos 77 anos

O cineasta Jaime Humberto Hermosillo, um dos principais nomes do novo cinema mexicano, morreu nesta segunda-feira (13), aos 77 anos, informou o governo mexicano. “Um dos grandes cineastas (mexicanos), Jaime Humberto Hermosillo, faleceu. Filmes como ‘La Tarea’, ‘Naufrágio’ e ‘María de mi corazón’ são parte essencial da filmografia nacional”, escreveu a secretária de Cultura, Alejandra Fausto, no Twitter. Com mais de quatro décadas de trajetória, Hermosillo obteve destaque como diretor, mas foi também editor, roteirista, produtor e até mesmo trabalhou com atuação. Alguns dos seus principais filmes são “La tarea” (1990) e sua sequência “La tarea proibida” (1992), obras que desafiaram a moralidade conservadora e causaram polêmica por seu conteúdo sexual. – G1

“Marighella” não é caso isolado, Cultura está sob censura, diz Wagner Moura

“A Ancine [Agência Nacional do Cinema] censurou o filme. É uma censura diferente, que usa instrumentos burocráticos para dificultar produções das quais o governo discorda. Não tenho a menor dúvida de que ‘Marighella’ não estreou ainda por uma questão política.” O desabafo é de Wagner Moura, diretor do filme que conta os cinco últimos anos de vida do escritor, político e guerrilheiro baiano Carlos Marighella – executado, em 1969, pela ditadura militar. Um dos organizadores da luta armada contra o regime, ele foi considerado seu inimigo número um. O filme estreou no Festival de Berlim em fevereiro do ano passado. Previsto para ser lançado, no último dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, no Brasil, ele foi adiado após a Ancine negar pedido da produtora O2, responsável pelo filme, relativo ao prazo de uma proposta visando a recursos para a distribuição da obra. Para Moura, a negativa e os entraves subsequentes tiveram motivação política. – UOL

