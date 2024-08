Brasil

Rosnoloba tira o rabo da reta com MP que livra agente público de punição por omisão no combate ao corona

O trollador-mor da República Irja Rosnoloba editou uma Medida Provisória que livra de responsabilidade agente público sobre equívocos e omissões nas ações de combate à pandemia do novo coronavírus. A MP foi publicada na madrugada desta quinta-feira (14) no “Diário Oficial da União”. Além de Bolsonaro, assinam a MP o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Wagner de Campos Rosário. Por se tratar de uma MP, o texto já está em vigor, mas precisa ser aprovado pelo Congresso para não perder a validade. O texto diz que os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo (intenção de causar dano) ou erro grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia da covid-19 e combate aos efeitos econômicos e sociais decorrentes da pandemia da covid-19. – G1

Rumo ao topo e com esforços incansáveis do governo, Brasil tem 188.974 casos confirmados e passa a França

Com um total de 188.974 pessoas já contaminadas pelo novo coronavírus, segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é hoje o sexto país em número de infectados segundo a Universidade Johns Hopkins. Com isso, já tem mais infectados que a França (178.184) – chupa seus baguete! A lista é liderada pelos EUA, que registra 1.388.936 casos, seguido por Rússia, com 242.271, Reino Unido, com 230.985, Espanha, com 228.691, e Itália, 222.104. O Brasil aparece, assim, em sexto lugar no painel da universidade, que apresenta defasagem em relação ao número recém-divulgado pelo governo brasileiro. Este Boletim tem confiança que o trabalho incansável de Ijra Nosolroba e sua equipe nós conseguiremos vencer até o Grande Irmão do Norte e celebraremos o recorde mundial de mortes pelo coronavírus – se cuida EUA que o nosso leitor incompetente de teleprompter é bem melhor que o seu! – UOL

Narbosolo diz que militares que receberam auxílio indevidamente sofrerão punição disciplinar

O ex-capitão que deu baixa do Exército sob acusação de sedição agora fala grosso com a ralé da tropa (73.242 milicos) que se arvorou em receber o auxílio emergencial de R$ 600 mesmo com o soldo em dia. “Estão sendo identificados, vão pagar, vão devolver o dinheiro e vão pegar uma punição disciplinar”, disse Narbosolo, porque de punição militar ele entende. Em nota, o ministério informou que os comandos das três Forças (Aeronáutica, Marinha e Exército) abriram processo para investigar a participação de cada um de seus integrantes em possíveis irregularidades e que os valores recebidos de forma indevida serão devolvidos à União. – O Globo

Aparentemente com o cu na mão, Heleno diz que divulgação de vídeo é ‘ato impatriótico’

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) afirmou hoje que pedir a íntegra do vídeo da reunião entre Riaj Ronabolso e ministros de governo configura como ato impatriótico e quase “um atentado à segurança nacional”. “Pleitear que seja divulgado, inteiramente, o vídeo de uma Reunião Ministerial, com assuntos confidenciais e até secretos, para atender a interesses políticos, é um ato impatriótico, quase um atentado à segurança nacional”, escreveu ele no Twitter. A fala de Heleno foi publicada na rede social no mesmo dia em que a defesa do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, pediu que o vídeo da reunião ministerial seja exibido na íntegra. – UOL

Justiça determina busca e apreensão de respiradores confiscados do Piauí

A Justiça Federal do Piauí determinou ontem busca e apreensão de 41 respiradores do Piauí que foram confiscados pelo Ministério da Saúde. A decisão é do juiz Márcio Braga Magalhães, da 2ª Vara da Justiça Federal no Piauí. Segundo o procurador-geral do Estado, Plínio Clerton, o Piauí comprou 80 respiradores mecânicos em janeiro deste ano. Deste total, 59 foram firmados com a empresa Intermed Equipamentos Médico Hospitalar e 21, com a Magnamed Tecnologia Médica S/A. Os contratos somaram R$ 4 milhões. A sentença se refere apenas ao primeiro lote das duas empresas, o que resulta nos 41 respiradores que tiveram busca e apreensão determinados. Por isso, o magistrado determinou as apreensões nas cidades de São Paulo e de Osasco (SP), sedes das empresas. – UOL

Governo de SP admite que entregará menos da metade dos respiradores prometidos comprados da China

O governo de São Paulo afirmou nesta quarta-feira (13) que receberá menos da metade dos 3 mil respiradores comprados da China que foram prometidos para ampliação de leitos de UTI no estado. A compra inicial de US$ 100 milhões (cerca de R$ 550 milhões), sem licitação, é investigada pelo Ministério Público e pelo Tribunal de Contas de São Paulo. O vice-governador Rodrigo Garcia afirmou em coletiva de imprensa que, devido a problemas com o fornecedor, a compra inicial dos 3 mil aparelhos foi reduzida para 1.280 equipamentos, com novo valor de US$ 44 milhões (cerca de R$ 261 milhões). A promessa inicial do governo era de que parte dos respiradores chineses, que viriam via Estados Unidos, chegaria a São Paulo no início de maio. No entanto, o novo prazo dado pelo vice-governador nesta terça (13) é de que os 1.280 respiradores chegarão no início de junho. – G1

MP e Polícia Civil do RJ prendem mais um suspeito de fraude na compra de respiradores

O Ministério Público e a Polícia Civil do RJ iniciaram nesta quarta-feira (13) mais uma etapa da Operação Mercadores do Caos, que investiga suposta fraude na compra de mil respiradores pelo governo do estado. A força-tarefa prendeu o empresário Maurício Fontoura, controlador da empresa Arc Fontoura. A firma é uma das investigadas no esquema de contratos irregulares, sem licitação, no total de R$ 183,5 milhões — a suspeita é que houve vantagem indevida no trâmite. Um endereço de Maurício já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão na semana passada. Nesta quarta, agentes também procuram provas em Piraí, no sul do estado. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara especializada de Crime Organizado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. – G1

Governador do Piauí anuncia proibição da venda de bebida alcoólica de sexta a domingo

O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), anunciou no começo da tarde desta quarta-feira (13), em entrevista à TV Clube, novas medidas, mais rígidas, de combate ao coronavírus. Entre elas, a ‘lei seca’ a partir desta sexta-feira (15), às 0h, proibindo a venda de bebidas alcoólicas em todo o estado. A comercialização fica restrita até o domingo (17). “Vamos ter uma obediência à lei seca, pessoas vendendo bebidas em bares e aglomerados, com operações conjuntas das forças de segurança de garantir o cumprimento da lei e da ordem”, contou o governador. Além da ‘lei seca’, Wellington Dias citou outras medidas mais rígidas que começam a valer a partir de sexta-feira, dia 15 de maio, e valem até o domingo, dia 17. “Vão na condição de melhorar o isolamento social. Objetivo é não propagar o coronavírus”, explicou o governador. – G1

Família abre caixão em velório e cinco são contaminados por covid-19 na Bahia

A família de uma vítima de covid-19 abriu o caixão durante o velório na cidade de Cairu, baixo-sul da Bahia. Cinco dias depois, cinco pessoas que estiveram no velório tiveram diagnóstico positivo para covid-19. A morte foi registrada na última quinta-feira (7) por síndrome respiratória aguda grave na Santa Casa de Valença, hospital do município vizinho. Como havia suspeita de covid-19, o caixão saiu lacrado da unidade hospitalar. A família, contudo, resolveu abrir o caixão durante o velório, mesmo com recomendações contrárias da secretaria municipal de Saúde de Cairu. Na segunda-feira (11), saiu o resultado do exame feito pelo Laboratório Central da Bahia que confirmou que a vítima tinha sido contaminada pela covid-19. Diante da confirmação, a prefeitura decidiu realizar testes rápidos em todas 12 pessoas que participaram do velório. Mas encontrou resistência em parte da família, que não aceitava o diagnóstico de covid-19 da vítima. Até então, a cidade não havia registrado casos de infectados com o novo coronavírus. – Folha de S. Paulo

Petrobras eleva gasolina em 10% nas refinarias, na 2ª alta de maio

A Petrobras elevará o preço médio da gasolina nas refinarias em 10% a partir de quinta-feira (14), na segunda alta do combustível fóssil realizada neste mês, na esteira de uma recuperação recente dos preços internacionais do petróleo, apontou a petroleira nesta quarta-feira (13). Ainda assim, a gasolina da petroleira estatal –responsável por quase 100% da capacidade de refino do país– acumula queda de cerca de 40% neste ano, impactada por uma diminuição dos preços do petróleo e de seus derivados diante da propagação do novo coronavírus, que reduziu a demanda global. Em 7 de maio, a empresa havia elevado em 12% o preço médio da gasolina vendida às distribuidoras. Antes disso, o último aumento de preços do combustível ocorreu em 20 de fevereiro. – UOL

Fãs de Moro e Labronoso brigam por ‘posse’ de Acampamento da Lava Jato em Curitiba





Sem nada de importante para fazer da vida, as membros dos fã-clubes de B-pol (de “política brasileira”, tipo “pop coreano”) do ex-juiz e ex-ministro Sergio Moro e do devorador de macarrão instantâneo Rija Nabrolosno resolveram brigar na Justiça para saber quem fica com a posse do antigo Acampamento Lava Jato, que fica, obviamente, em Curitiba. Fundadoras do espaço, que por anos apoiaram juntas a operação de combate à corrupção, hoje trocam acusações sobre o direito à marca do agrupamento. Uma delas, Narli Resende, abriu neste mês um processo de registro no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) para evitar o que ela considera o uso indevido da logomarca do movimento. – UOL



Justiça do DF nega fechamento de acampamento de milícia armada comandada por ‘ex’-nazista

Com o argumento de que estaria ferindo o “direito de reunião”, a 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal negou um pedido do MP para o fechamento do acampamento “300 do Brasil” na Esplanada dos Ministérios. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) apresentou na Justiça uma ação civil pública em que pede, em caráter de urgência, o fim do acampamento bolronasista, além de uma revista de seus integrantes para verificar se há armas de fogo com os manifestantes e a busca e apreensão de armas em situação irregular. Os promotores de Justiça Flávio Augusto Milhomem e Nísio Tostes Filho, com atuação na 3ª Promotoria de Justiça Militar do DF, chamam o grupo de “milícia armada” e colocam como ré na ação a ‘ex’-nazista Sara Fernanda Giromini, de 27 anos, que se autodenomina Sara Winter. O juiz Paulo Afonso Cavichioli Carmona, responsável pelo caso, disse ainda que não pode autorizar a investigação por formação de milícia porque esse seria um caso da justiça criminal e não cível. – Metrópoles

Confinamento é reimposto em cidade no nordeste da China após novos casos de covid-19

A cidade de Jilin, no nordeste da China, voltou a impor o confinamento parcial aos moradores nesta quarta-feira (13) após o surgimento de novos casos de coronavírus — o que aumenta o medo de uma segunda onda da covid-19 no país onde a epidemia começou. Desde o fim da quarentena em 8 de abril em Wuhan, cidade que foi o primeiro epicentro do novo coronavírus no fim de 2019, a situação volta gradualmente ao normal na China. Por precaução, alguns lugares ainda aplicam medidas de prevenção. Em Jilin, na província de mesmo nome que faz fronteira com a Coreia do Norte, o transporte público foi suspenso nesta quarta-feira. Os moradores da região foram proibidos de sair sem terem sido submetidos a testes de detecção do coronavírus nas últimas 48 horas. Além disso, escolas voltaram a fechar, assim como cinemas, academias, cafés e parques. – G1

MIT e Harvard preparam máscara que acende quando detecta covid-19

Pesquisadores da Universidade Harvard e do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) estão desenvolvendo uma máscara de proteção que será capaz de detectar se a pessoa está infectada com o novo coronavírus. Sempre que o indivíduo tossir, espirrar ou respirar, uma luz fluorescente se acenderá. Para os cientistas, isso pode ajudar a sanar o problema da falta de testes, recorrente em muitos países, uma vez que os doutores podem colocar a máscara nos pacientes e descobrir rapidamente, sem precisar levar os exames para um laboratório, se eles têm ou não a covid-19. A tecnologia será adaptada de um teste feito em 2014 pelo MIT, quando cientistas começaram a desenvolver sensores que poderiam detectar o vírus do ebola uma vez congelado em papel. – Exame

Apicultor espanhol morre após ser picado por vespa asiática

Um apicultor espanhol morreu no domingo (10) após ser picado por uma vespa enquanto vistoriava as colmeias de sua propriedade. Daniel García Durval, de 54 anos, era morador de Santiago de Compostela, no norte da Espanha, e estava acompanhado de um amigo quando foi atacado. A vespa asiática (Vespa velutina) não costuma atacar humanos, mas pode ser perigosa se ela se sentir ameaçada. O inseto, que pode chegar a medir 2 centímetros, é predador e as abelhas são seu alvo principal. O inseto identificado na Espanha não é o mesmo encontrado nos Estados Unidos e noticiado há algumas semanas. Recentemente, o país norte-americano anunciou ter identificado uma invasão da espécie conhecida como vespa gigante asiática (Vespa mandarina), apelidada de “vespa assassina”. – G1

Óvulos expostos ao THC, o composto psicoativo da maconha, tiveram suas estruturas prejudicadas, o que reduz a chance de serem viáveis para a fecundação

É o que revela uma pesquisa conduzida na Universidade de Guelph, no Canadá. De acordo com o trabalho, a maconha é a droga recreativa mais utilizada por pessoas em idade reprodutiva – ela é liberada para esse fim no país da América do Norte. E o aumento do uso da cannabis se deu em paralelo ao das porcentagens de THC na planta. No estudo, os pesquisadores trataram os oócitos de vaca (oócitos são células que dão origem aos óvulos) com concentrações equivalentes às doses terapêuticas e recreativas do THC. A exposição ao THC levou a um decréscimo notável na expressão de genes chamados de conexinas, que estão presentes em níveis elevados em oócitos de melhor qualidade. – UOL

