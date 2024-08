Boletim Matutino da VICE – 14/10/2019

Brasil

STF apura ligação entre rede de fake news pró-Bolsonaro e ataques à corte

Videos by VICE

O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ordenou que a Polícia Federal investigue a relação entre uma rede de disparos de mensagens de WhatsApp favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), ativa desde as eleições passadas e revelada pelo UOL em setembro, e os ataques sofridos pelos ministros da corte na internet nos últimos tempos. O pedido foi feito dentro do chamado “inquérito das fake news”, aberto pelo próprio tribunal sob o comando de Moraes. o STF quer saber se a mesma estrutura é utilizada para disseminar os ataques e ameaças aos ministros que motivaram a abertura do inquérito na corte. – UOL

PSL reage a Bolsonaro e decide pedir auditoria nas contas da campanha presidencial

Logo após o presidente Jair Bolsonaro e 21 parlamentares terem pedido ao PSL acesso às contas do partido para auditoria nesta sexta-feira (11), o comando da legenda decidiu contra-atacar. Vai pedir auditoria nas contas da campanha presidencial do ano passado. Nas palavras de um integrante do PSL, foi iniciado um processo que deixará “as vísceras do partido expostas”. O PSL foi comandado por Gustavo Bebianno na campanha presidencial. Neste ano, ele chegou a ser ministro da Secretaria-Geral, mas foi demitido por Bolsonaro por ter se envolvido em uma polêmica com o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), filho do presidente da República. Atualmente, o PSL é presidido por Luciano Bivar. – G1

Polícia Civil perdeu imagens dos assassinos de Marielle no dia do atentado

Policiais da Delegacia de Homicídios do Rio perderam “imagens relevantes” que possibilitariam a identificação dos assassinos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes, registradas cerca de três horas antes do atentado ocorrido em 14 de março de 2018. A informação foi confirmada por fontes ligadas à investigação conduzida pelo órgão da Polícia Civil do Rio. De acordo com denúncia do MP-RJ aceita pela Justiça, o policial militar reformado Ronnie Lessa e o ex-PM Élcio Vieira de Queiroz usaram um Cobalt prata com placa clonada para cometer o duplo homicídio no bairro de Estácio, no centro do Rio. Contudo, ainda não há nenhuma prova contundente de que os dois estavam no veículo. – UOL

EBC censurou imagem de Marielle em programa da TV Brasil

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) censurou uma imagem de Marielle Franco em um programa da TV Brasil. Um especial sobre Jackson do Pandeiro foi ao ar no programa Antenize, da TV Brasil, em 31 de agosto. Em seguida, foi publicado no YouTube, como de costume. Por cinco segundos, a câmera focaliza livros de cordel, com capas em xilogravura. Entre eles, havia o desenho da vereadora assassinada no ano passado — ao lado da figura do próprio Jackson do Pandeiro, o homenageado. Uma semana após a veiculação, o diretor de programação da EBC, Vancarlos Alves, foi demitido, no que foi interpretado por alguns funcionários como uma retaliação ao uso da imagem da vereadora. – Época

Carro oficial de Manaus retirou morto de casa do enteado de Arthur Virgílio

Um carro oficial da prefeitura de Manaus foi usado para retirar da casa de Alejandro Valeiko o corpo do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos, assassinado no final do mês passado. Valeiko é enteado do prefeito Arthur Virgílio (PSDB) e é suspeito de envolvimento no crime. A informação foi veiculada na noite deste domingo (13) pelo programa Fantástico, da TV Globo. A Polícia Civil acredita que as imagens feitas pelo sistema de vigilância do condomínio de Valeiko confirmam que o policial militar Elizeu da Paz de Souza, 37, segurança e assessor pessoal do prefeito, e seu amigo Mayc Vinicius Teixeira, retiraram o corpo da vítima em um carro da prefeitura. – UOL

PM é preso no Rio após dar tiros de fuzil durante protesto por morte de mototaxista

O enterro do mototaxista Kelvin Gomes Cavalcante, de 17 anos, morto nesta quinta-feira (10) após ser baleado quando estava dentro de uma barbearia na comunidade Para-Pedro, na Zona Norte do Rio de Janeiro, terminou com protesto em frente ao Cemitério de Irajá. No momento em que o jovem levou o tiro, ocorria uma operação policial na região. Durante a manifestação desta sexta-feira (11), um policial militar atirou para o alto com um fuzil – pelo menos dois disparos foram ouvidos. A PM disse que ele foi preso em flagrante e que vai passar por avaliação e acompanhamento psicológico. – G1

PM detém 20 pessoas e apreende helicópteros em fazenda de apoio a garimpo ilegal em RR

A Polícia Militar informou neste domingo (13) que deteve 20 pessoas e apreendeu dois helicópteros em uma fazenda em Amajari, no interior de Roraima. O local era usado como acampamento e ponto de passagem para áreas de garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami. De acordo com a PM, na fazenda que fica na vicinal Bom Jesus, na região do Trairão, zona rural de Amajari, foram apreendidas duas armas, combustíveis, munições, incluindo um estojo de fuzil, mais de R$ 10 mil, joias e pepitas de ouro. – G1

Doria prevê corte de mais da metade do orçamento da Habitação em 2020 em SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), enviou à Assembleia Legislativa, na Proposta de Lei Orçamentária Anual de 2020, uma previsão de corte de 56% no orçamento da Habitação do estado para o próximo ano. O déficit habitacional de São Paulo é de e 1 milhão e 337 mil domicílios. Ao contrário do que deve acontecer com o orçamento geral do estado, que ficou praticamente congelado, a Secretaria Estadual da Habitação vai perder mais da metade das suas verbas: de R$ 1,68 bilhão para R$ 732 milhões. Dentre as secretarias com maior volume de recursos, a da Segurança é a que deve ter mais incremento no próximo ano, 9% a mais do que em 2019, a da Saúde deve ter reajuste de 4%, sem aumento real. – G1

Prefeitura de SP promete festival com peças censuradas pelo governo Bolsonaro

A Prefeitura de São Paulo promete um festival chamado Verão Sem Censura, que reunirá peças de teatro que foram e que venham a ser censuradas pelo governo de Jair Bolsonaro. Algumas das peças proibidas são “Abrazo”, da companhia Clowns de Shakespeare; “Gritos”, da Caixa Cultural de Brasília; e “Caranguejo Overdrive”, do Centro Cultural Banco do Brasil no Rio de Janeiro. O secretário de Cultura da capital, Alê Youssef, diz que será uma resistência pró-ativa aos ataques que a classe artística tem recebido do governo federal e de instituições a ele vinculadas, como a Funarte e a Caixa Cultural. – Folha de S. Paulo

Onça invade residência em MT e moradores confundem animal com cachorro

Moradores da cidade de Cáceres (a 217 km de Cuiabá) tomaram um susto grande na manhã deste sábado (12) quando se depararam com uma onça parda na cozinha de sua residência. A princípio eles imaginaram que o animal era um cachorro. Conforme a Polícia Ambiental, a onça ainda não foi retirada do local porque os policiais aguardam a chegada de dardos tranquilizantes para auxiliarem na remoção. De acordo com a assessoria da Polícia Militar, os moradores pensavam que um cachorro havia entrada na casa, até que descobriram que se tratava de uma onça parda. Eles precisaram ser retirados da residência pelas janelas. – Olhar Direto

Mundo

Presidente do Equador cede e derruba alta dos combustíveis em meio a protestos

Após um dia de expectativas pelo diálogo dos manifestantes que protestam há 11 dias no Equador com o governo de Lenín Moreno, o presidente recuou e revogou o decreto que retirava o subsídio aos combustíveis. A medida tenta pôr fim aos distúrbios que atingiam o país. A alta de até 123% foi o estopim dos atos realizados nas principais cidades equatorianas. Depois da conversa com os líderes indígenas, e um intervalo de mais de uma hora, Moreno declarou que é inválido o decreto 883, e que este será substituído por um novo texto, a ser redigido por uma comissão, que foi formada na noite deste domingo (13). Moreno havia sido pressionado pelo líder indígena Jaime Vargas, que disse que o grupo não continuaria conversando e seguiria os protestos de rua caso o decreto não caísse. – Folha de S. Paulo

Curdos anunciam aliança com a Síria para enfrentar ataques da Turquia

Lideranças curdas anunciaram neste domingo (13) um acordo com o governo sírio para somar forças e fazer frente aos ataques iniciados na última semana pela Turquia no norte da Síria. “Para prevenir e enfrentar a agressão turca e impedir que prossiga, chegamos a um acordo com o governo sírio para que o exército se desloque ao longo da fronteira sírio-turca”, informaram os curdos em um comunicado. O acordo também prevê a libertação de cidades sírias que estão sob controle de militares turcos, como Afrin, ocupada desde o ano passado. – G1

Ataque aéreo atinge comboio de civis e jornalistas e deixa 10 mortos na Síria

Pelo menos 26 civis morreram no nordeste da Síria , neste domingo, em meio à ofensiva turca contra as forças curdas, informou o Observatório Sírio dos Direitos Humanos (OSDH), ONG que monitora o conflito na região. Entre as vítimas, dez morreram em um ataque aéreo contra um comboio que transportava civis e jornalistas, completou o OSDH. “Estávamos no comboio de civis curdos atacados pelas forças turcas, ou seus aliados, em Ras al-Ain. Nossa equipe está bem, mas há colegas que morreram”, tuitou Stéphanie Pérez, do grupo France Television. O OSDH informou sobre a morte de “um jornalista”, mas não divulgou sua identidade, ou nacionalidade. – O Globo

Tufão Hagibis deixa ao menos 31 mortos e 14 desaparecidos no Japão

O poderoso tufão Hagibis, que passou pelo leste e centro do Japão entre a noite de sábado (12) e o início da manhã deste domingo (13), deixou até o momento 31 mortos, segundo balanço da emissora japonesa NHK. Esse número, no entanto, pode aumentar, pois 14 pessoas estão desaparecidas e 186 ficaram feridas. Hagibis, que foi acompanhado por chuvas com intensidade considerada “sem precedentes”, causou inundações e deslizamentos de terra. Quatorze rios transbordaram no país. Quase meio milhão de casas chegaram a ficar sem energia. Na manhã desse domingo, 100 mil permaneciam sem luz. – G1

Trio ganha Nobel de Economia 2019 por pesquisas que ajudam combate à pobreza

O americano nascido na Índia Abhijit Banerjee, a franco-americana Esther Duflo e Michael Kremer, também dos Estados Unidos, foram premiados nesta segunda-feira (14) com o Nobel de Economia por seus trabalhos no combate à pobreza. O trio foi premiado “por sua abordagem experimental para aliviar a pobreza global”, afirmou o júri. “As descobertas da pesquisa dos premiados melhoraram drasticamente nossa capacidade de combater a pobreza na prática”, acrescentou em comunicado a Academia Real de Ciências da Suécia. Segundo a Academia, as pesquisas do trio mostram que a questão da pobreza pode ser combatida de forma mais eficiente se dividida em questões menores e mais precisas em áreas como educação e saúde, e a partir de experimento de campo. – G1

E mais

Sulli, ex-integrante do grupo de K-pop F(X), é encontrada morta aos 25 anos

Sulli, ex-integrante do grupo de K-pop F(X), foi encontrada morta aos 25 anos. Segundo a BBC, a cantora e atriz estava em sua casa, localizada próxima a Seul, na Coreia do Sul. Segundo a publicação, a polícia informou que está investigando as causas da morte e trabalha com a hipótese de suicídio. Sulli, que tem mais de cinco milhões de seguidores no Instagram, integrou a banda F(X) de 2009 até 2015. – G1

Robert Forster, ator de Breaking Bad e Jackie Brown, morre aos 78 anos

O ator Robert Forster, que participou de Breaking Bad, morreu aos 78 anos na sexta-feira (11) na casa onde morava em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele tinha um câncer no cérebro. Forster apareceu em quase 200 filmes e programas de televisão durante suas mais de cinco décadas de carreira, de acordo com o “New York Times”. Ele estreou no cinema em 1967 no filme “O Pecado de Todos Nós”, com Marlon Brando e Elizabeth Taylor no elenco. – G1

Arthur Nory faz história ao levar o ouro no mundial de ginástica

Medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos, Arthur Nory agora é também um campeão mundial. Neste domingo (13), ele faturou, na última prova do Mundial de Stuttgart (Alemanha), a primeira e única medalha da seleção brasileira: um ouro, na barra fixa. Momentos antes, Flávia Saraiva foi quarta colocada no solo, ficando sem medalha por detalhes, e, antes ainda, sexta na trave de equilíbrio. Também hoje (13), Bia Ferreira foi campeã mundial de boxe. Com a medalha, Nory entra em um seletíssimo hall da ginástica brasileira. Antes dele, só Arthur Zanetti (um ouro e três pratas) e Diego Hypolito (dois ouros, uma prata e dois bronzes), entre os homens, haviam ganhado medalhas em Campeonatos Mundiais. – UOL