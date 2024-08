Boletim Matutino da VICE – 14/11/2019

Brasil

Toffoli intima Banco Central e obtém dados sigilosos de 600 mil pessoas

O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, determinou que o Banco Central lhe enviasse cópia de todos os relatórios de inteligência financeira (RIFs) produzidos pelo antigo Coaf nos últimos três anos, tendo obtido, assim, acesso a dados sigilosos de cerca de 600 mil pessoas —412,5 mil físicas e 186,2 mil jurídicas. O pedido de Toffoli é do último dia 25 de outubro e foi no âmbito de um processo no qual, em julho, o ministro suspendeu todas as investigações do país que usaram dados de órgãos de controle —como o Coaf e a Receita Federal— sem autorização judicial prévia. Naquela ocasião, Toffoli concedeu uma liminar atendendo a um pedido de Flávio Bolsonaro, senador eleito pelo PSL-RJ, filho do presidente Jair Bolsonaro e que era alvo de uma apuração do Ministério Público do Rio. – Folha de S. Paulo

Plano de Bolsonaro de criar sigla com assinatura digital esbarra em exigência do TSE

A possibilidade de o presidente Jair Bolsonaro recorrer às assinaturas digitais para conseguir o mínimo de adesões exigido pela lei para criar um novo partido político esbarra em dificuldades técnicas. Em manifestação de abril deste ano, a assessoria do Tribunal Superior Eleitoral admitiu esta possibilidade, mas determinou que as assinaturas sejam validadas por meio de certificação digital, um instrumento ainda pouco disseminado no país. A lei exige que, para a criação de um partido político, sejam apresentadas as assinaturas de 0,5% do total de votos válidos para a Câmara dos Deputados na eleição anterior. Com base no pleito de 2018, esse número é de 491.967 assinaturas, que devem estar distribuídas por ao menos nove estados. – Folha de S. Paulo

Ao apoiar invasão de embaixada Dudu gera indignação e pânico na diplomacia brasileira

Uma mensagem nas redes sociais por parte de Eduardo Bolsonaro, insinuando um apoio à invasão da embaixada da Venezuela em Brasília, causa pânico e indignação numa ampla parcela do Itamaraty. O motivo: o Brasil ainda tem uma embaixada e um consulado operando normalmente em Caracas e, caso haja uma chancela do governo brasileiro ao ato em Brasília, a segurança dos diplomatas do país no exterior poderia estar comprometida. Dudu acabou apagando a postagem depois que seu pai se reuniu com o presidente da China Xi Jinping – após negociação, os invasores deixaram a embaixada. – UOL

Pela 1ª vez, negros são maioria dos universitários da rede pública, diz IBGE

Pela primeira vez, a população que se declara de cor preta ou parda passou a representar mais da metade – o número exato é 50,3% – dos estudantes de ensino superior da rede pública, de acordo com a pesquisa Desigualdades Sociais por Cor ou Raça Brasil, divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Com democratização do acesso ao ensino superior e também com mais jovens se declarando de cor preta ou parda, atingiu-se pela primeira vez essa proporção, de mais da metade. A pesquisa mostra melhoras em geral na educação, mas existe ainda desigualdade grande”, afirmou Luanda Botelho, pesquisadora do IBGE. – G1

Polícia investiga abate de três onças pintadas no Mato Grosso

A Polícia Civil de Mato Grosso em Cocalinho, a 850 km da capital Cuiabá, e o Instituto Chico Mendes de Conservação e da Biodiversidade (ICMBio) tentam identificar quem são as pessoas que aparecem em vídeo que mostra três onças-pintadas, dois filhotes e a mãe, mortas de maneira violenta. A Polícia Civil de Cocalinho iniciou as diligências desde a última terça-feira, 12, assim que recebeu as imagens. O vídeo circula na internet e mostra os três animais aparecem abatidos, dentro da carroceria de uma caminhonete. A pessoa que filmou, uma mulher, parabeniza um dos suspeitos de ter matado os animais. O homem é chamado pelo apelido de “Carrapicho”. – UOL

Jovem cria cadeira de rodas para cachorro feita de bambu no Paraná

Amante dos amigos de quatro patas, Lucas Donaduzzi, de 29 anos, adotou, até o momento, 15 cachorros que encontrou machucado ou atropelado pelas ruas de Pato Branco, no sudoeste do Paraná. Um dos casos o inspirou para o tema do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC): criar uma cadeira de rodas que pudesse ser leve e adaptável para cada cãozinho. A próxima etapa é aprimorar o projeto, com um manual, em uma pós-graduação. “Meu objetivo nunca foi o de vender a cadeira, mas poder criar e ensinar outras pessoas a fazer o mesmo. Quero uma melhor qualidade de vida para esses cães.”. Donaduzzi desenvolveu o protótipo da cadeira de rodas em 2018, no último ano de engenharia mecânica, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), em Pato Branco. – G1

Prefeitura de SP quer que blocos de carnaval acabem até às 20h

Os blocos de rua do Carnaval de São Paulo terão de dispersar completamente o público até às 20h dos dias dos desfiles. A exigência foi publicada ontem no Diário Oficial, ao lado de um conjunto de regras para a folia. A prefeitura recomenda o desligamento do som até 19h, para haver tempo adequado para dispersão. Segundo o Diário Oficial, “o encerramento do som e a dispersão total do público deverão ocorrer até às 20h”. Em contato por telefone com o UOL, no entanto, a Secretaria de Cultura pediu para reforçar a orientação de que o som deve ser desligado às 19h. – UOL

Mundo

Pelo menos 10 pessoas já morreram na crise política na Bolívia

La Paz teve mais confrontos violentos nesta quarta-feira (13), um dia depois de a senadora Jeanine Áñez se autoproclamar presidente da Bolívia em meio à crise política no país. Segundo a imprensa boliviana, aviões militares sobrevoaram a capital no início desta noite. Em um dos momentos mais tensos da jornada de protestos, manifestantes detonaram explosivos em frente à sede do governo, onde policiais estavam concentrados. Ruas do centro de La Paz também foram bloqueadas, segundo o jornal “La Razón”. Os confrontos em La Paz começaram quando Áñez dava posse ao novo comando militar. As forças de segurança deslocaram ao menos um blindado para as ruas diante dos protestos. Autoridades bolivianas registraram outras duas mortes nesta quarta-feira, o que eleva para 10 o número de mortos desde o início dos protestos no país. – G1

Mais de uma tonelada de cocaína em pacotes soltos chegou à costa da França em 2019

De alguns pacotes de cocaína em meados de outubro a mais de uma tonelada de droga segundo o balanço mais recente. A quantidade de pacotes de pó branco encontrados nas praias da costa atlântica francesa não para de crescer. “Desde meados de outubro – e com uma intensificação em meados de novembro – constatamos a chegada de pacotes de cocaína” ao longo de centenas de quilômetros de costa, disse nesta terça-feira à AFP Philippe Astruc, o procurador da cidade de Rennes, que investiga o caso. Até terça-feira tinham sido recuperados pouco mais de 1.000 kg de cocaína e esta cifra pode continuar aumentando. “Cada maré traz seu lote”, explicou Astruc, que espera ainda chegadas relativamente significativas de cerca de uma centena de quilos de cocaína por dia ao longo do litoral atlântico. – Istoé

Arábia Saudita chama feminismo e homossexualidade de “extremismo” em vídeo promocional

Um vídeo promocional da Arábia Saudita publicado pela agência de segurança estatal classificou o feminismo, o homossexualidade e o ateísmo como “ideias extremistas”. A publicação foi postada no final de semana numa conta oficial do reino ultraconservador. “Não se esqueça de que o excesso de qualquer coisa à custa da pátria é considerado extremismo”, ressaltou o vídeo. A publicação afirmou ainda que “todas as formas de extremismo e perversão são inaceitáveis”. O vídeo foi publicado em meio à tentativa do governo de atrair investimentos estrangeiros para transformar a economia do país, dependente de petróleo. Para isso, o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman lançou medidas para abrir a sociedade, começou a emitir vistos para turistas e pretende promover no exterior a imagem de um país mais tolerante. – Carta Capital

Três vacas que tinham sido levadas por furacão nos EUA são encontradas vivas

Três vacas que tinham sido levadas pelo furacão Dorian no estado americano da Carolina do Norte, no dia 6 de setembro, conseguiram sobreviver à tempestade nadando e foram encontradas a cerca de 6 km de casa, informou a imprensa americana. Segundo os jornais “New York Times” e “The Charlotte Observer”, os animais foram descobertos no parque de Cape Lookout National Seashore, no sul das ilhas de barreira que separam a costa do estado do Oceano Atlântico. Funcionários do parque encontraram a primeira vaca no dia 7 de setembro, um dia após o furacão. Mais duas vacas, ambas com um ano de idade, foram encontradas três semanas depois. – G1

Filhote de cão com rabo ‘extra’ na testa é resgatado nos EUA

Um filhotinho de 10 semanas com um rabo no meio da testa foi resgatado por um centro de proteção de animais no Missouri, nos Estados Unidos. O cachorrinho foi chamado de Narwhal, uma referência ao narval, uma baleia que aparenta ter um longo chifre saindo da cabeça (na verdade, é um de seus dentes). Um veterinário informou aos funcionários do centro que não havia “necessidade médica” de remover o rabo extra, porque ele não causa nenhuma dor ao filhotinho. A popularidade das fotos do pequeno Narwhal no Facebook ajudaram a ampliar o alcance do trabalho feito pelo centro. – BBC