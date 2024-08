Boletim Matutino da VICE 1/4/2019

Brasil

Bolsonaro recua sobre embaixada e anuncia escritório comercial em Jerusalém

Após encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o presidente Jair Bolsonaro anunciou neste domingo (31) que o Brasil abrirá “um escritório em Jerusalém para a promoção do comércio, investimento, tecnologia e inovação”. A medida, que já havia sido ventilada sem detalhes pelo presidente brasileiro na semana passada, representa um recuo em relação à promessa de campanha de transferir a embaixada do país de Tel Aviv para Jerusalém, a exemplo do que fizeram Estados Unidos e Guatemala. – BBC

Cidades brasileiras têm protestos contra a ditadura militar neste domingo

Manifestações pró e contra a ditadura militar (1964-1985) ocorreram em várias cidades do Brasil neste domingo (31), véspera do golpe que instaurou o regime há 55 anos. O golpe de estado de 1964 precedeu um período de ditadura militar em que não houve eleição direta para presidente Brasil. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados e houve censura à imprensa. De acordo com a Comissão da Verdade, 434 pessoas foram mortas pelo regime ou desapareceram – somente 33 corpos foram localizados. As manifestações ocorrem em meio a polêmica envolvendo o governo federal após o presidente Jair Bolsonaro determinar que o Ministério da Defesa fizesse as “comemorações devidas” pelos 55 anos do golpe. – G1

Barragens se rompem em Rondônia e dezenas de famílias estão isoladas

O rompimento de duas barragens no município de Machadinho d’Oeste, em Rondônia, deixou ao menos 50 famílias isoladas, informou o governo estadual. A Polícia Ambiental informou que não há feridos ou mortos na cidade, que fica a cerca de 300 km a leste da capital, Porto Velho. Ainda há poucas informações sobre o que pode ter causado o rompimento. Segundo o secretário de Desenvolvimento Ambiental de Rondônia, Elias Rezende de Oliveira, a região atingida teve fortes chuvas ontem, e o terreno no local é acidentado. Também falta saber sobre possíveis danos ambientais. De acordo com Oliveira, há na região do rompimento uma barragem da mineradora Metalmig e outra de água usada para consumo de animais. – UOL

Bolsonaro diz que cancelou instalação de 8 mil radares em rodovias federais

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), afirmou neste domingo (31), pelas redes sociais que barrou a instalação de 8 mil radares nas rodovias federais. Segundo ele, esse número considera os pedidos prontos que foram levantados pelo Ministério da Infraestrutura. “Determinei de imediato o cancelamento de suas instalações. Sabemos que a grande maioria destes tem o único intuito de retomo financeiro ao Estado”, postou no Twitter. Ele ainda destacou que o processo de fiscalização deve passar por mudanças. “Ao renovar as concessões de trechos rodoviários, revisaremos todos os contratos de radares verificando a real necessidade de sua existência para que não sobrem dúvidas do enriquecimento de poucos em detrimento da paz do motorista”. – O Estado de S. Paulo

Homem processa bar por tamanho de caipirinha e é condenado por má-fé

Um homem foi condenado pela Justiça após entrar com uma ação contra um bar, pois estava insatisfeito com o tamanho de uma caipirinha. O caso aconteceu em Curitiba. De acordo com o juiz do caso, o autor da ação agiu de má-fé. O economista Ronaldo Valdívia alegou que em junho de 2018 pediu um drinque chamado “Caipirão” em um bar. Segundo ele, o anúncio dizia que a bebida tinha 600 mililitros, mas quando o pedido chegou, a quantia no copo era menor do que a anunciada. O juiz Telmo Zainko, do Juizado Especial de Curitiba, entendeu que o autor da ação agiu de má-fé e o condenou ao pagamento de multa de R$ 3 mil – o magistrado afirma que o autor da ação bebeu o drinque até o fim, pediu mais duas cervejas e ainda ganhou desconto de R$ 25 na conta. O juiz cita que o fato não havia sido comunicado por Ronaldo no processo. – G1

Mundo

Ao menos 28 pessoas morrem após tempestade no Nepal

As equipes de resgate tentam chegar nesta segunda-feira (1º) a regiões remotas no sul do Nepal que foram atingidas pelo forte temporal de domingo (31). Autoridades informaram que 28 pessoas morreram. A Reuters informou no domingo que 400 pessoas ficaram feridas. O temporal destruiu casas, derrubou árvores e postes de energia elétrica em Bara, distrito mais atingido pela tormenta no sul da capital Katmandu. “Ao menos 27 pessoas morreram e contamos muitos feridos. Mobilizamos equipes de busca e resgate”, afirmou o comandante da polícia de Bara, Sanu Ram Bhattarai. Ele ressaltou que o número de vítimas pode aumentar. – G1

Ônibus pega fogo e deixa pelo menos 20 mortos em Lima, no Peru

Pelo menos 20 pessoas morreram e outras 8 ficaram feridas, neste domingo, quando um ônibus, de forma repentina, pegou fogo, em Lima, capital do Peru, de acordo com informações da Polícia Nacional peruana (PNP). O incêndio aconteceu por volta das 19h30 (horário local, 21h30 de Brasília) em um coletivo da empresa Sajy Bus que estava na estação rodoviária e se preparava para cobrir a rota entre Lima e Chiclayo. Quando estava próximo de deixar o local, o ônibus começou a pegar fogo na parte traseira, onde está o motor, e rapidamente as chamas tomaram todo o veículo. – G1

Maduro anuncia racionamento de energia por 1 mês e fim do expediente às 14h na Venezuela

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, anunciou neste domingo (31) um plano de racionamento de energia no país que durará ao menos um mês. “Aprovei um plano de 30 dias de um regime de administração de carga, de equilíbrio no processo de geração, de transmissão e de consumo [de energia] em todo o país, colocando ênfase em garantir o serviço de água”, disse Maduro. O governo também anunciou a suspensão das aulas e atividades escolares e determinou que o expediente de trabalho deverá ser encerrado às 14h no setor público e nas empresas. O comunicado não informou até quando essa medida será mantida. – Folha de S. Paulo

Homem de 95 anos enfrenta 4 ônibus para ir a protesto contra racismo na Nova Zelândia

Um veterano da 2ª Guerra Mundial, de 95 anos, quebrou sua rotina e viajou para participar de uma manifestação de apoio à comunidade muçulmana e contra o racismo. John Sato saiu sozinho da cidade neozelandesa de Howick, onde vive, e pegou quatro ônibus para chegar até Auckland. Sato contou em entrevista à rádio New Zeland, que o atentado a duas mesquitas em Christchurch, que deixou 50 mortos, foi sua motivação. “Fico acordado durante a noite. Nunca mais dormi bem desde então. Foi tão triste e é possível sentir o sofrimento de outras pessoas”, disse o veterano. – Yahoo

E mais

Rapper Nipsey Hussle é morto a tiros em Los Angeles

O rapper Nipsey Hussle, indicado ao Grammy de Melhor Álbum de Rap neste ano, foi morto a tiros na noite de domingo (31), aos 33 anos, em Los Angeles, nos EUA, segundo autoridades locais. A polícia informou que Hussle e outras duas pessoas foram baleados do lado de fora da loja Marathon Clothing, de propriedade do rapper. Segundo as autoridades, as outras duas pessoas feridas estão em condição estável. Hussle, cujo nome verdadeiro é Ermias Asghedom, nasceu em 15 de agosto de 1985, no bairro de Crenshaw, no sul de Los Angeles. Nipsey gravou uma série de músicas ao longo de mais de 10 anos, mas seu primeiro álbum de estúdio foi gravado em 2018. O cantor trabalhou com grandes nomes da música, como Drake, Childish Gambino, 50 Cent, Kendrick Lamar, Rick Ross, Young Thug, Snoop Dogg, Ne-Yo, Kirko Bangz, Dom Kennedy, Tyga, Jadakiss, Chamillionaire e muitos outros. – G1

Marquinhos, ator de pegadinhas de João Kleber, morre aos 70 anos

O ator Marco Antônio Eugênio Martini, mais conhecido como Marquinhos, morreu neste sábado (30) no final da tarde aos 70 anos no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Quem confirmou a informação foi o diretor do programa “João Kleber Show”, Rafael Paladia. Responsável pelas pegadinhas do programa da RedeTV!, o comediante estava hospitalizado em tratamento contra um câncer no cérebro, descoberto no final de 2018. O ator ficou conhecido também pelo bordão “o quê, o quê, o quê, rapaz”, que serviu até como lema de sua campanha para vereador por São Paulo em 2016. – UOL

Jim Carrey desenha Mussolini assassinado e irrita neta do fascista

O ator e humorista Jim Carrey divulgou no Twitter neste sábado (30) uma nova arte que criou, desta vez representando Benito Mussolini e Claretta Petacci assassinados. O desenho irritou a neta do ditador italiano, Alessandra Mussolini, apoiadora do presidente Donald Trump, que marcou o ator em diversos posts na mesma rede social. A primeira mensagem foi sobre a bomba atômica, lançada durante a Segunda Guerra Mundial, a outra sobre o genocídio indígena e a última sobre Rosa Park, ativista negra. Os ataques da neta do ditador foram para mostrar os erros na história dos Estados Unidos. Os defensores de Carrey lembraram Alessandra que o ator é na verdade canadense. – UOL