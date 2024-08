Boletim Matutino da VICE – 14/2/2019

Brasil

Verba eleitoral liberada por Bebianno parou em minigráfica de filiado do PSL

Uma gráfica de pequeno porte de um membro do diretório estadual do PSL —legenda do presidente Jair Bolsonaro— foi a empresa que mais recebeu verba pública do partido em Pernambuco nas eleições. Sete candidatos declararam ter gasto R$ 1,23 milhão dos fundos eleitoral e partidário na gráfica Vidal, que nunca havia participado de uma eleição e funciona em uma pequena sala na cidade de Amaraji, interior de Pernambuco. Segundo o jornal Folha de S. Paulo pelo menos 88% deste valor, a quase totalidade dos repasses de fundo partidário e fundo eleitoral, foi de responsabilidade oficial do presidente nacional do PSL à época, Gustavo Bebianno, então coordenador de campanha de Bolsonaro e hoje ministro da Secretaria-Geral da Presidência. – Folha de S. Paulo

Operação prende um suspeito e busca outros 19 por envolvimento com milícias no Rio

Um suspeito foi preso na operação que a Polícia Civil realiza na manhã desta quinta-feira (14) operação para tentar prender 20 suspeitos de ligação com a milícia e para sequestrar bens da organização criminosa, no valor total de R$ 4,8 milhões. Foi preso na Zona Oeste Márcio Gomes da Silva, conhecido como Pará. Até as 9h15, não havia balanço sobre apreensões ou outras prisões. Um dos procurados na Operação Volante é Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, irmão do miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, suspeito de comandar a maior milícia da cidade, a antiga Liga da Justiça. Ele não foi encontrado nesta quinta-feira e está foragido. – G1

Proposta que proíbe aborto até em casos de estupro ressuscita no Senado

Senadores contrários ao aborto reviveram nesta terça (12) uma proposta que pode impedir a interrupção da gravidez até mesmo em casos de estupro. É a PEC 29/2015, que se aprovada altera a Constituição e proíbe o procedimento em qualquer circunstância. Atualmente, o aborto pode ser feito legalmente em caso de risco de vida à mulher, estupro e anencefalia (má formação cerebral). A PEC 29/2015 foi apresentada pelo ex-senador Magno Malta. Segundo ele, a Constituição precisa cuidar do feto desde a concepção. Senadores da ala evangélica e bolsonarista reviveram a proposta para demonstrar força no Senado contra representantes do PT e de decisões do Supremo Tribunal Federal. – UOL



Projeto de lei quer autorizar mulheres a portarem spray de pimenta e taser

Um projeto de lei do deputado federal Eduardo da Fonte (PP-PE) prevê que mulheres possam adquirir spray de pimenta e armas de eletrochoque também conhecidas como “tasers”. Segundo o texto, o porte dos equipamentos é destinado somente a maiores de 18 anos, para “proteção pessoal”. De acordo com a proposta, compete ao governo federal a emissão da autorização para o comércio do spray e das armas de eletrochoque aos estabelecimentos interessados. “Os estabelecimentos responsáveis pela comercialização de spray de pimenta e de armas de incapacitação neuromuscular (armas de eletrochoque) deverão manter, pelo prazo mínimo de 60 (sessenta) meses, banco de dados com o registro cadastral das adquirentes, que será encaminhado à Polícia Civil do respectivo Estado federado”, propõe. – Exame

Intervenção militar gastou R$ 72 milhões com operações do Exército no Rio

Dados do Ministério da Defesa apontam quais foram os gastos do Exército durante operações feitas no período da intervenção federal no Rio. Ao todo foram colocados R$ 72,2 milhões em operações de GLO (Garantia da Lei e da Ordem), o que não inclui os gastos para compra de equipamentos. A cifra também não inclui gastos de outras forças de segurança que participaram das ações. A maioria das operações teve como objetivo desobstruir vias e fazer cercos a favelas para tentar combater o tráfico de drogas e de armas, além de prender procurados pela Justiça. – UOL

Justiça suspende aumento da tarifa de ônibus na cidade de São Paulo

A Justiça suspendeu o aumento de R$ 4,00 para R$ 4,30 na tarifa de ônibus da cidade de São Paulo. O reajuste na passagem entrou em vigor no dia 7 de janeiro. A liminar determina a suspensão imediata do reajuste. A decisão é da juíza Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso, da 11ª Vara da Fazenda Pública. Segundo o pedido apresentado pela Defensoria Pública do Estado falta parâmetro legal ou contratual para o reajuste, uma vez que o índice aplicado é muito superior à inflação. A Prefeitura de São Paulo disse que ainda não foi notificada. – G1