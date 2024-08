Boletim Matutino da VICE – 24/5/2019

Brasil

Maioria do STF decide que homofobia é crime, julgamento ainda não terminou

Videos by VICE

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) considera que a homofobia é crime, equiparando as penas por ofensas a homossexuais e a transexuais às previstas na lei contra o racismo. Uma das principais reivindicações de militantes LGBT no país, o tema chegou à Corte por meio de duas ações, movidas pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transgêneros e Intersexos (ABGLT) e o Partido Popular Socialista (PPS), em 2012 e 2013, respectivamente. O julgamento foi iniciado em fevereiro e, embora seis dos onze ministros já tenham votado pela penalização do crime com até três anos de prisão, a discussão foi suspensa antes de chegar ao fim, e deve ser retomada no próximo dia 5 de junho. – El País

Primeira visita de Bolsonaro ao Nordeste terá homenagem cancelada e protesto com caixão

Cinco meses após o início de seu mandato, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) faz nesta sexta-feira (24) sua primeira visita oficial à região Nordeste como presidente da República. A ida será marcada por protestos e hostilidades de manifestantes, além de um clima de desconfiança entre Bolsonaro e os governadores da região — onde 8 dos 9 são de partidos da oposição. O Nordeste é a região na qual o presidente tem a sua pior avaliação. Segundo pesquisa Datafolha divulgada em abril, 39% dos nordestinos consideram o seu governo ruim ou péssimo ante 30% da média nacional. Ele deve passar por Recife e Petrolina, ambas cidades de Pernambuco – um projeto que concederia o título de cidadão petrolinense a Bolsonaro foi retirado da pauita da Câmara de Petrolina após um grupo de manifestantes ocupar o plenário. Eles carregavam cartazes com a expressão “petrolinense não”. – Folha de S. Paulo

Paulo Guedes diz que renunciará se Previdência virar ‘reforminha’

O ministro da Economia, Paulo Guedes, garante que o presidente Jair Bolsonaro está totalmente empenhado em aprovar a reforma da Previdência nos moldes em que o projeto foi enviado pelo governo ao Congresso. A proposta prevê mudanças que gerariam uma economia de até 1,2 trilhão de reais aos cofres públicos nos próximos dez anos. É, de acordo com a equipe econômica, a senha para o Brasil deixar a crise de lado e impulsionar o crescimento. O contrário disso seria o caos, que pode, segundo o ministro, ocorrer já em 2020. Guedes, em entrevista exclusiva a VEJA, é muito claro: se houver uma mudança muito radical na proposta original da reforma, se aprovarem, como alguns defendem, uma espécie de remendo chamado jocosamente de “reforminha”, ele renunciará ao cargo. “Pego um avião e vou morar lá fora”, avisa. – Veja

STM decide soltar militares presos por mortes de músico e catador



Por 11 votos a 3, os ministros do STM (Superior Tribunal Militar) decidiram na tarde de hoje conceder liberdade aos nove militares envolvidos na ação que resultou nas mortes do músico Evaldo Rosa dos Santos, cujo carro foi alvejado com 83 tiros em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro, e do catador de materiais recicláveis Luciano Macedo no dia 7 de abril. Com isso, eles responderão em liberdade ao processo em que são acusados das mortes. Os militares envolvidos na ação foram denunciados pelo MPM (Ministério Público Militar) na Justiça Militar em 11 de maio. Os nove militares são réus pelos crimes de duplo homicídio qualificado, tentativa de homicídio qualificado e por não terem prestado socorro às vítimas. – UOL

Testemunha do Caso Marielle incriminou miliciano para dominar “gatonet”, diz PF

Uma testemunha e um ex-policial civil investigado no Caso Marielle se associaram para incriminar o chefe de milícia Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando Curicica, como mandante da morte da vereadora. O objetivo da dupla seria controlar as áreas dominadas pelo paramilitar na zona oeste do Rio. A informação consta no inquérito da PF (Polícia Federal) que concluiu que houve obstrução à investigação do atentado ocorrido em 14 de março de 2018. Suspeito de ser uma testemunha plantada para atrapalhar as investigações, o policial militar Rodrigo Jorge Ferreira obteve, após incriminar Curicica, o controle do serviço ilegal de TV a cabo prestado pela milícia ao conjunto habitacional Merck. Por sua vez, o ex-policial civil Jorge Luiz Fernandes, o Jorginho, passou a controlar a região de Curicica, onde explora um esquema ilegal de máquinas caça-níqueis, segundo a Polícia Federal. – UOL

‘Era Bolsonaro’ está gerando desmatamento de 19 hectares por hora na Amazônia

A Amazônia vem registrando números cada vez mais altos a respeito do desmatamento na região, sendo que o pico foi, até então, em 2018. Desde agosto do ano passado, a devastação ilegal atinge uma média de 52 hectares da floresta por dia, mas dados recentes registrados pelo governo Bolsonaro são ainda mais alarmantes. Só nos primeiros 15 dias de maio, o desmatamento passou a ser de 19 hectares por hora – o dobro do registrado no mesmo período em 2018. Isso significa que em duas semanas, 6.880 hectares de floresta preservada na Região Amazônica – o equivalente a quase 7 mil campos de futebol – foram totalmente perdidos. – Yahoo

Trinta das 42 gavetas resfriadas do IML de Nova Iguaçu estão sem funcionar

O cheiro do Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, do lado de fora do prédio, já denuncia que há algo de podre no local. Dentro do necrotério, há 42 gavetas refrigeradas para guardar os corpos, mas apenas 12 funcionam. Quando chove, a água pinga sobre os defuntos e, como o esgoto está entupido, a lavagem dos cadáveres faz com que uma água misturada com sangue empoce sob os pés dos funcionários. Cenário mais assustador do que filme de terror. Mas há esperança. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) se comprometeu a custear a reforma de quatro IMLs do estado, entre eles dois na Baixada Fluminense, de Nova Iguaçu e de Caxias. A informação foi publicada pela Secretaria Estadual de Polícia Civil e confirmada pela Alerj. Serão R$ 10 milhões para as obras. – Extra

Procon notifica Kalunga após denúncia de discriminação

A Fundação Procon-SP notificou a Kalunga a prestar esclarecimentos sobre uma suposta conduta discriminatória que teria ocorrido na loja do Mauá Plaza, na grande SP. A fundação afirma que foi procurada por um consumidor que relatou ter sido abordado por seguranças da loja com a orientação de que deveria deixar sua mochila no guarda volume. Segundo ele, que é negro, outras pessoas circulavam portando mochilas ou bolsas. O consumidor afirma ainda que foi seguido por outros seguranças e que chegou a ouvir a frase: “Se entrou com a mochila, boa coisa não vai fazer aqui dentro”. – Folha de S. Paulo

Mundo

Theresa May anuncia renúncia ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido

A primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou nesta sexta-feira (24) que vai deixar o cargo em 7 de junho. A renúncia foi anunciada após a líder do Partido Conservador fracassar na condução do Brexit, processo de retirada do Reino Unido da União Europeia. May, que vinha sofrendo uma forte pressão para deixar o cargo — inclusive dentro do seu próprio partido —, declarou ao discursar que fez o seu melhor ao tentar implementar o Brexit. Agora, os conservadores iniciarão um processo para escolher o novo líder do governo. O favorito para ocupar o cargo que será deixado por May é o ex-ministro de Relações Exteriores e ex-prefeito de Londres, Boris Johnson, que liderou a campanha em defesa do Brexit. O processo de sucessão deve começar em 10 de junho, mas a oposição pede eleições gerais. – G1

Procurador-geral suíço é acusado de manter encontros secretos com Lava Jato

Vivendo um terremoto por conta de seus encontros não registrados com o presidente da Fifa, o procurador-geral da Suíça, Michael Lauber, é acusado também de ter mantido reuniões secretas de seu escritório e procuradores com autoridades brasileiras envolvidas na Operação Lava Jato. Os encontros não são proibidos. Mas eles precisam ser formalizados e documentados. A denúncia parte do advogado suíço Rolf Schuler, representante da defesa de um dos envolvidos nas investigações. Em declarações ao jornal NZZ, ele revelou como autoridades brasileiras teriam realizado viagens para a Suíça para encontros não registrados com o escritório de Lauber. O mesmo teria ocorrido no Brasil. – UOL

E mais

Repórter da Record é acusado de assediar pelo menos 12 mulheres

Um dos repórteres mais experientes da Record, Gérson de Souza está sendo acusado de assediar sexualmente pelo menos 12 mulheres, a maioria delas colegas de Redação do Domingo Espetacular. Sete denúncias foram feitas nesta semana ao departamento de Recursos Humanos da emissora. Nesta quinta (23), sob orientação e com assistência jurídica da Record, duas delas registraram Boletim de Ocorrência por assédio sexual e difamação. E, no fim da tarde, mais cinco mulheres apresentaram queixa contra o profissional no RH. Uma das vítimas, que Souza acusa de “revanchismo”, conta que no último dia 8 estava sentada em sua mesa na Redação, na Barra Funda, em São Paulo. “Ele chegou por trás e me beijou na boca. Ficou mostrando a língua e saiu dizendo que roubado era mais gostoso. Foi nojento”, diz. – Notícias da TV