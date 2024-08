Boletim Matutino da VICE – 14/5/2019

Brasil

Justiça autoriza quebra de sigilo de Flávio Bolsonaro, Queiroz e mais 90

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra de sigilo bancário e fiscal do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) e de seu ex-assessor Fabrício Queiroz. A decisão, do dia 24 de abril, foi divulgada nesta segunda-feira (13) pelo jornal O Globo. A autorização atinge também 88 ex-assessores de Flávio na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), a mulher e a empresa do senador, pessoas e firmas que fizeram transações imobiliárias com ele. A quebra de sigilo bancário e fiscal é o primeiro passo judicial da investigação sobre Queiroz após 500 dias do relatório do Coaf apontar uma movimentação atípica de R$ 1,2 milhão na conta bancária do ex-assessor de Flávio. – Folha de S. Paulo

Contador envolve irmão de ministro do Turismo em esquema de laranjas

Um contador da campanha de Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) afirma que, a pedido de um irmão do ministro, cuidou da prestação de contas das quatro candidatas do PSL de Minas Gerais consideradas laranjas. Danilo Jomaso diz que fez a contabilidade de apenas quatro mulheres, em Minas, todas atualmente investigadas por terem sido laranjas na eleição de 2018. Ricardo Teixeira, o irmão de Álvaro Antônio, não aparece como dirigente da legenda ou como colaborador de campanha. Jomaso diz que jamais conheceu as candidatas e que recebeu todas as notas das mãos de um dirigente do PSL. – Folha de S. Paulo

Sócio da Gol cita repasses a Maia e a políticos de ao menos 4 partidos

O juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal em Brasília, homologou acordo de delação premiada assinado entre o empresário Henrique Constantino, sócio da companhia aérea Gol, e o Ministério Público Federal. Entre os citados estão o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o ex-deputado Eduardo Cunha (MDB-RJ) e o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB-BA). Em um dos dez anexos da delação que tratam de fatos supostamente criminosos, Constantino relatou pagamentos de propina a operadores e políticos do MDB para obter recursos da Caixa Econômica Federal e do fundo de investimentos do FGTS, gerido pelo banco. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro anuncia redução de 90% de normas de segurança no trabalho

O presidente Jair Bolsonaro anunciou pelas redes sociais, nesta segunda-feira, que fará uma redução de 90% nas Normas Regulamentadoras (NRs) de segurança e saúde no trabalho. Conforme um texto divulgado pelo presidente, “há custos absurdos [para as empresas] em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica e hostil” nesse segmento. No material divulgado por Bolsonaro, há frases entre aspas de declarações contra as NRs, mas que não são atribuídas a ninguém. Entre outras coisas sem autoria identificada, é dito que “existem quase 5.000 documentos infralegais, portarias, instruções normativas, decretos da década de 1940 que ainda são utilizados para nossa fiscalização, de forma arbitrária”. – Valor

SP tem 88 casos de lesão corporal por violência doméstica por dia em 2019

Antecipando a alta dos feminicídios em São Paulo, os crimes de lesão corporal por violência doméstica aumentaram 14% nos últimos 3 anos no estado, de acordo com levantamento feito pelo canal GloboNews e pelo portal G1 com bases em dados da Secretaria da Segurança Pública via Lei de Acesso à Informação. No 1º trimestre de 2016, 6.937 casos de lesão corporal no âmbito da violência doméstica foram registrados, contra 7.907 nos primeiros 3 meses de 2019. Neste ano, 88 mulheres foram agredidas por dia por seus maridos, namorados ou ex-companheiros, média de 3,6 por hora. – G1

A pedido do MPF, Brasil vai repatriar fósseis de dinossauro de 100 milhões de anos

Um total de 46 fósseis de dinossauros e outros animais que habitaram o território brasileiro há mais de 100 milhões de anos e que foram levados de forma ilegal para a França, deverão retornar ao Brasil. A pedido do Ministério Público Federal, a Justiça francesa determinou a repatriação do material, entre os quais está um esqueleto quase completo de dinossauro encontrado no sertão brasileiro. O pedido de devolução dos espécimes é resultado de investigação realizada pela Procuradoria em Juazeiro do Norte (CE), após denúncia de que fósseis brasileiros estavam sendo anunciados em página de comércio na internet. Eles estão avaliados em quase 600 mil euros (R$ 2,5 milhões, aproximadamente) – dada a raridade, o interesse científico e a qualidade de preservação. – UOL

Prefeitura de SP vai multar quem andar de patinete elétrico na calçada ou sem capacete

A Prefeitura de São Paulo afirmou nesta segunda-feira (13) que implementará nos próximos 15 dias novas regras para a utilização de patinetes elétricos na capital, entre elas a obrigatoriedade do uso de capacete e a proibição de circulação nas calçadas. As multas em caso de descumprimento podem variar de R$ 100 a R$ 20 mil. “As multas são aplicadas em cima das empresas que detêm os patinetes, da mesma forma que a gente multa uma empresa locadora de veículos. Depois a locadora pode passar essa multa para o usuário. Nos próximos 15 dias, a CET e a GCM vão fazer o papel de orientar as pessoas sobre as novas regras e vão começar a multar a partir do 15º dia”, afirmou o prefeito Bruno Covas (PSDB). – G1

Homem morre em Pernambuco após tomar cerveja com loló

Um homem morreu após ingerir bebida alcoólica misturado com entorpecente, na noite da última sexta (10), na cidade de Carpina, na zona da mata de Pernambuco. O jovem, identificado apenas como Lucas, de 29 anos, estava na companhia de amigos em um bar, bebendo com amigos, quando começou a passar mal. De acordo com os colegas a vítima bebia cerveja misturado com lança perfume, o popular loló. Lucas foi socorrido para a Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand, onde já deu entrada sem vida. – Giro Mata Norte

Mundo

Cocaína é encontrada em livros infantis enviados de Portugal à Austrália

Mais de 600.000 dólares australianos (371 mil euros) em cocaína foram encontrados escondidos dentro de livros infantis importados de Portugal para Sydney, na Austrália, revela hoje a Australian Associated Press. Segundo a fonte, que cita a polícia local, os livros foram detectados em dois desembarques feitos nos dias 1º e 4 de maio. Oficiais das forças de segurança de fronteira australianas radiografaram e inspecionaram os carregamentos e encontraram 1,72 kg de cocaína, com um valor estimado de até 645.000 dólares (400 mil euros). – Sábado

Ex-presidente americano Jimmy Carter cai ao caçar perus e passa por cirurgia

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, de 94 anos, se recupera de uma cirurgia de emergência no quadril realizada após cair em sua casa, na cidade de Plains, na Geórgia. “Enquanto saía para caçar perus na manhã de hoje, o ex-presidente Jimmy Carter caiu na sua casa em Plains, na Geórgia”, afirmou a fundação Carter Center em comunicado divulgado nesta segunda-feira (13) no Twitter. Carter, que foi presidente entre 1977-1981, passa bem e descansa após a cirurgia, realizada no Phoebe Sumter Medical Center, também no estado da Geórgia. – G1

Governo dos EUA vai pagar pessoas para apertar baseados

governo federal dos Estados Unidos está buscando pessoas para ajudar a “adquirir, desenvolver e produzir” cigarros de maconha — ou, em uma linguagem bem mais direta, para bolar baseados. Tudo em nome da ciência: para realizar pesquisas sobre o assunto,o Instituto Nacional de Abuso de Drogas (NIDA, na sigla em inglês), precisa ter muitos cigarros de maconha à disposição. No anúncio, publicado no início de abril no site da instituição, candidatos são convocados para “manufaturar cigarros padronizados com diferentes concentrações de delta-9-THC e analisar força e estabilidade deles em diferentes intervalos, além de ter capacidade de manter um ambiente seguro de envio dos cigarros para pesquisadores”. – Galileu

E mais

Doris Day, estrela do cinema americano nos anos 50 e 60, morre aos 97 anos

Doris Day, atriz e cantora americana, morreu aos 97 anos. Segundo a fundação que leva o nome da artista, ela morreu na manhã desta segunda-feira (13) em sua casa em Carmel Valley, no estado americano da Califórnia. Ela estava cercada por amigos e família. Doris Mary Ann Kappelhoff nasceu em 1922 na cidade americana de Cincinnati, filha de um professor de música e uma dona de casa. Ela atuou em filmes famosos nos anos 50 e 60, como “Ama-me ou esquece-me” (1955), “Volta meu amor” (1961) e “Confidências à Meia-noite” (1959), pelo qual foi indicada ao Oscar. – G1