Boletim Matutino da VICE – 14/8/2019

Brasil

Bolsonaro pediu para Frota ser expulso para calar críticas contra Dudu na embaixada

O presidente Jair Bolsonaro articulou pessoalmente a expulsão do deputado Alexandre Frota do PSL, decidida neswta terça (13) pela Executiva Nacional do partido. Os desentendimentos de Frota dentro do diretório do partido em São Paulo, com a deputada Carla Zambelli e o senador Major Olímpio, pouco importavam para o presidente. O presidente não aceitou as críticas de Alexandre Frota à indicação de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para embaixador do Brasil nos EUA. Bolsonaro cobrou do presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE), que arregimentasse votos para que a expulsão servisse como um exemplo de que a indicação deve ser tratada como questão fechada no PSL. – UOL

Atos contra Bolsonaro levam milhares às ruas centenas de cidades do Brasil

Um protesto organizado por centrais sindicais e movimento estudantil contra a política educacional do governo Jair Bolsonaro (PSL) e cortes na área reuniu, no fim da tarde desta terça-feira (13), milhares de pessoas pelo país. Houve manifestações em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre e Recife, entre outras cidades. Segundo a União Nacional dos Estudantes (UNE), houve atos em 204 cidades, em praças, campus universitários e nas ruas. A entidade estima que os protestos tenham reunido cerca de 900 mil pessoas pelo país. No protesto do dia 15 de maio, a UNE havia identificado atos em cerca de 220 cidades. As manifestações foram marcadas por críticas ao programa Future-se, que estimula captação de verba privada por universidades federais. – Folha de S. Paulo

Deltan rejeitou receber prêmio ao lado de Bolsonaro e “radicais de direita”

O coordenador da Lava Jato no Ministério Público no Paraná, Deltan Dallagnol, rejeitou receber um prêmio ao lado do hoje presidente Jair Bolsonaro (PSL) e “outros radicais de direita”, segundo revelam mensagens privadas de integrantes da força-tarefa enviadas por fonte anônima ao site The Intercept Brasil. A ideia era não se vincular a bandeiras político-ideológicas, de acordo com nota enviada à reportagem, como as do ex-capitão do Exército que hoje sugere que Deltan seja um “esquerdista tipo PSOL”. O prêmio em questão foi o “Liberdade 2016”, concedido no Fórum Liberdade e Democracia, organizado pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, em 22 de outubro daquele ano no Transamérica Expo Center. – UOL

Bolsonaro demite secretário de Imprensa uma semana após assumir cargo

O secretário de Imprensa da Presidência da República, Paulo Fona, divulgou uma nota nesta terça-feira (13) na qual informou ter sido exonerado por decisão do presidente Jair Bolsonaro. Nomeado no último dia 7, Paulo Fona ficou uma semana no cargo e, até a última atualização desta reportagem, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência ainda não havia se pronunciado sobre a saída dele. Na nota divulgada na noite desta terça-feira, Fona disse ter sido pego “de surpresa”, acrescentando que “esperava maior profissionalismo”, o que ele afirma não ter encontrado. – G1

Deputados derrotam futuro embaixador Dudu e adiam acordo da Base de Alcântara

Deputados de oposição e do centro conseguiram nesta terça-feira, 13, adiar a votação do acordo entre Brasil e EUA sobre o uso comercial da Base de Alcântara, no Maranhão, na Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara, contrariando a intenção de seu presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). A discussão da proposta chega à reta final às vésperas de o Planalto encaminhar ao Senado a indicação do filho de Jair Bolsonaro ao cargo de embaixador do Brasil em Washington (EUA). Desde o início da sessão, a oposição tentou obstruir a pauta afirmando que a discussão do acordo estava contaminada com a indicação de Eduardo ao posto diplomático mais importante do país no exterior. A aprovação da matéria foi uma das tarefas que o deputado recebeu do pai antes de ser indicado para a embaixada. – Veja

Caso de sobrevivente da Casa da Morte na ditadura volta a ser analisado na Justiça

Um dos casos mais emblemáticos de tortura na ditadura militar voltará a ser analisado pelo TRF-2 (Tribunal Regional Federal da 2ª Região) nesta quarta (14): nele, um sargento reformado é acusado de sequestrar e estuprar Inês Etienne Romeu na Casa da Morte, em Petrópolis, no Rio, na década de 1970. Etienne foi a única sobrevivente entre os presos políticos levados à casa, que funcionava como centro de tortura. Nos relatos, Etienne, que morreu em 2015, acusa o sargento reformado Antônio Waneir Pinheiro de Lima. Ele diz que era o caseiro do imóvel, esteve com ela — mas nega os crimes. – Folha de S. Paulo

Damares anuncia paralisação completa de obras do memorial da Anistia em MG

A ministra da mulher, da família e dos direitos humanos, Damares Alves, anunciou nesta terça-feira (13) que o governo não dará continuidade ao projeto do Memorial da Anistia Política do Brasil, em Belo Horizonte. A previsão era de que o memorial, criado por decreto em 2009, fosse finalizado até 2014. Ele consta na sentença do caso Gomes Lund, na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como uma das ações que o Estado brasileiro estaria adotando para reparar as violações cometidas durante o período da ditadura militar (1964-1985). O Brasil foi condenado pela detenção, tortura e desaparecimento de guerrilheiros no Araguaia. – Folha de S. Paulo

Presidente do PSL cita casamento real de 1500 para justificar Dudu na embaixada

O presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), citou a Idade Média para defender uma possível indicação de Eduardo Bolsonaro , filho do presidente, à embaixada do Brasil em Washington. — A relação de embaixador é uma relação muito de confiança e apreço. Passando isso para a Idade Média, geralmente os reis entregavam suas filhas, seus filhos. Ele citou como exemplo o casamento entre Catarina de Aragão, filha do rei da Espanha, e Henrique VIII, rei da Inglaterra (na realidade, o casório ocorreu no início da Idade Moderna, em 1509). Antes de se casar, Catarina foi embaixadora da Espanha na Inglaterra. – O Globo

Três pessoas são mortas e bebê é ferido em operação policial no RJ

Três pessoas morreram e um bebê de um ano e nove meses foi baleado em uma operação da Polícia Militar, na noite de terça-feira (13), na comunidade do Quarenta e Oito, em Bangu, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entre os mortos está a mãe do bebê, Margareth Teixeira, de 17 anos. Segundo a PM, entre os mortos estão dois suspeitos que estavam com fuzis e efetuaram disparos contra os policiais, iniciando um confronto. A jovem mãe é a sexta vítima da violência na cidade desde a última sexta-feira (9). Das 7h de sexta às 19h30 de terça-feira (13), foram atingidos por balas perdidas ou mortos: Gabriel Pereira Alves, 18 anos; Lucas Monteiro dos Santos Costa, 21 anos; Tiago Freitas, 21 anos; Dyogo Costa Xavier de Brito, 16 anos; Henrico de Jesus Viegas de Menezes Júnior, 19 anos e Margareth Teixeira, de 17 anos. A PM chegou a afirmar que três deles eram suspeitos. As famílias de todos negam. – G1

Em cartas à Justiça, crianças da Maré pedem menos violência

Mais de 1,5 mil cartas de moradores do Complexo de favela da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foram entregues à Justiça estadual na segunda-feira (12). A ação – idealizada pela instituição civil Redes da Maré – cobrava que o Tribunal de Justiça (TJRJ) reavaliasse o arquivamento de processo que estabeleceu medidas para proteger a população do conjunto de favelas. Algumas das mensagens escritas por crianças acompanhavam desenhos mostrando helicópteros sobre casas e policiais atirando em moradores. Também na segunda-feira, a Redes da Maré lançou um estudo sobre o aumento da violência nas 16 favelas que compõem o conjunto de comunidades. O levantamento aponta que, só nos primeiros seis meses do ano, foram realizadas 21 ações policiais na Maré, mais do que o total de operações em todo o ano de 2018, quando ocorreram 16 incursões. – G1

Mundo

Vítima de estupro que deu a luz a bebê natimorto é julgada por homicídio em El Salvador

Evelyn Beatríz Hernández Cruz, 21, vítima de um estupro em El Salvador, na América Central, será julgada pela segunda vez nesta quinta-feira (15) por homicídio em primeiro grau por ter dado à luz ao bebê natimorto. Hernández conta que foi estuprada em 2015, durante seu primeiro ano na faculdade. Em abril de 2016 ela foi ao banheiro externo da casa onde morava com os pais, sofrendo terríveis dores abdominais. Ela deu a luz a um menino natimorto e perdeu a consciência imediatamente devido ao sangramento. Leva ao hospital pela mãe, foi denunciada pelos médicos à polícia e, três dias depois, foi transferida diretamente do hospital para a prisão – em julho de 2017 ela foi condenada pela primeira vez a 30 anos de prisão porhomicpídio. Depois de passar 33 meses encarcerada, foi solta pela justiça – mas os promotores querem um novo julgamento. – The Guardian

E mais

STF marca julgamento de habeas corpus de Rennan da Penha para dia 23 de agosto

O Supremo Tribunal Federal (STF) marcou nesta terça-feira o julgamento do recurso de um pedido de habeas corpus para o DJ Rennan da Penha para o dia 23 de agosto. Preso desde abril, Renan dos Santos, 26, está na penitenciária Bandeira Stampa, conhecida como Bangu 9, no Complexo de Gericinó.

O pedido será analisado pela 1ª Turma do Supremo por meio de Plenário Virtual. Os ministros irão julgar um recurso da defesa para rever uma decisão da ministra Rosa Weber que negou monocraticamente o habeas corpus em abril. Na ocasião, a ministra justificou que a prisão não violava os princípios constitucionais, já que Rennan foi condenado em segunda instância. Agora, todos os ministros da 1ª Turma analisarão o pedido. – O Dia

Parceria de Anitta e Cardi B será com música inédita de Mr. Catra

O produtor musical Papatinho revelou que a parceria entre Anitta e Cardi B terá a participação póstuma de Mr. Catra. O cantor morreu em setembro do ano passado, aos 49 anos, vítima de um câncer. Um dia após o encontro entre as duas artistas em um estúdio de Los Angeles, Papatinho contou que a rapper americana escolheu uma produção feita por ele para ser o hit cantado ao lado de Anitta. “Meses atrás a família do rei Mr. Catra veio aqui no estúdio com umas vozes inéditas dele pedindo uma força, já que éramos muito parceiros. Produzi um funk 150 com trap com uma das vozes dele e acabou saindo uma bomba”. – G1