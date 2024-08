Boletim Matutino da VICE 15/01/20

Brasil

Justiça obriga famílias a vacinar filhos; pais podem perder guarda da criança

Videos by VICE

Em meio à queda da cobertura vacinal e reaparecimento de doenças erradicadas, como o sarampo, casos de famílias que não vacinam os filhos têm chegado à Justiça, que passou a determinar imunização das crianças. Nos últimos seis meses, houve ao menos três episódios no País. Especialistas explicam que a vacinação é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e que a falta de proteção contra doenças põe a vida das crianças em risco. Nesses casos, os pais podem ser multados e até perder a guarda da criança. O mais recente foi no início de janeiro, quando a Justiça de Minas determinou que um casal vacinasse os dois filhos. Os pais diziam que tinham se baseado em artigos científicos e informaram que se converteram a uma religião que proíbe a “contaminação por vacina”. Após perder a ação em 1ª instância, a família recorreu, mas perdeu. – Estadão



Bolsonaro deu aval para destruir Amazônia e para polícia matar, diz ONG

A 30ª edição do Relatório Mundial da organização internacional HRW (Human Rights Watch), que será divulgado na tarde de hoje em Nova York, dedica 9 de suas 652 páginas ao Brasil. No documento, a ONG denuncia o que chama de “carta branca” dada pelo governo Jair Bolsonaro (sem partido) ao desmate ilegal da Amazônia e o incentivo à letalidade policial. Em nota, o Planalto disse que não irá comentar o relatório. Os ataques de Bolsonaro à imprensa, a exaltação de torturadores e a negação dos crimes da ditadura também foram destacados pela ONG como exemplos de como o Brasil “assumiu uma agenda contra os direitos humanos, adotando medidas que colocam em maior risco as populações já vulneráveis”. – UOL



Desmatamento na Amazônia cresce 183% em dezembro em relação ao mesmo mês de 2018

O desmatamento na Amazônia cresceu 183% em dezembro, em comparação ao mesmo mês de 2018, segundo dados do Deter (Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real), do Inpe. O Deter tem a função de auxiliar as ações do Ibama no combate ao desmatamento, mas também pode ser usado para analisar as tendências de desmate. Ou seja, pode-se visualizar se a destruição da floresta está aumentando ou diminuindo. Além disso, os dados do Deter costumam subestimar os dados anuais consolidados de desmate (Prodes). Segundo os dados do Inpe, o crescimento do desmatamento (sempre em comparação com os mesmos meses de anos anteriores) tem sido constante. Desde maio de 2019, os aumentos têm sido acentuados, com exceção de outubro, que apresentou crescimento menor, de cerca de 5%. – Folha de S. Paulo



Auditoria vê indício de ligação entre PSL e gestora do DPVAT

A auditoria da KPMG nas contas da Seguradora Líder, responsável pela gestão do seguro DPVAT, traz conversas de WhatsApp, trocas de emails e recibos de pagamentos que mostram a proximidade de antigos gestores da empresa com políticos ou pessoas próximas a eles. Tem destaque, em especial, o detalhamento de uma cadeia de relacionamentos que ligava a Líder ao diretório nacional do PSL no período analisado. A auditoria foi contratada pela atual direção para avaliar gestões anteriores, de 2008 a 2017. O PSL foi a sigla com a qual o presidente Jair Bolsonaro se elegeu. Bolsonaro foi filiado ao partido de março de 2018 a novembro de 2019. O filho e deputado Eduardo Bolsonaro continua filiado à legenda. – Folha de S. Paulo



Ministério da Saúde diz que 11 estados poderão ter surto de dengue em 2020

Todos os estados do Nordeste, assim como Espírito Santo e Rio de Janeiro, poderão ter um surto de dengue a partir de março de 2020, afirma o Ministério da Saúde. “A dengue é uma doença sazonal e o quadro é dinâmico e pode mudar em pouco tempo, mas, no momento, os nove estados do Nordeste e as regiões do Sudeste com grande contingente populacional pouco afetadas em 2019 estão no nosso alerta”, afirmou o porta-voz do Ministério da Saúde, Roberto Said. O Brasil registrou 1.544.987 casos de dengue no ano passado, com 782 mortes, segundo dados da pasta, um aumento de 488% em relação a 2018, um ano considerado atípico pelo Ministério. – G1



Pai do ex-ministro Blairo Maggi escravizou trabalhadores nos anos 80, diz relatório da PF

André Antônio Maggi, pai do ex-ministro Blairo Maggi (PP), sempre foi visto como um benfeitor, um líder no campo, um verdadeiro herói mato-grossense. Seu nome está registrado em avenidas, ruas, terminais rodoviários e outras instalações públicas em Mato Grosso. Porém, no início de maio de 1988, exatamente cem anos após a abolição da escravidão, André Antônio Maggi esteve à frente de um episódio de escravidão moderna no município de Aripuanã, no noroeste de Mato Grosso, a 949 quilômetros da capital. Um documento mostra que, naquele ano, técnicos do Instituto Brasileiro de Defesa Florestal (IBDF), órgão mais tarde substituído pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), encontraram trabalhadores doentes, trabalhando contra a própria vontade e sofrendo “maus tratos”. – Diálogos do Sul



Após bombas da polícia, Crivella vai limitar megablocos no Carnaval de rua do Rio

Após o tumulto com direito a bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo disparadas pela polícia durante a dispersão do Bloco da Favorita no último domingo, na Praia de Copacabana, no Rio, o prefeito Marcelo Crivella disse que vai revisar a agenda dos blocos de carnaval de rua na cidade. Ontem, o prefeito recebeu os presidentes das associações de moradores da zona sul ontem e adiantou que, a partir de agora, só haverá um megabloco por dia em cada região. “Uma coisa já decidimos: no dia em que tiver um megabloco, nesse dia só terá o megabloco. Não pode ter muitos outros blocos, porque isso não é possível. Os blocos pequenos, com a ajuda deles, vamos estabelecer o calendário”, disse Crivella. – UOL



Aluna prega peça no Jornal Hoje e escreve “Fora Bolsonaro” em coreano

Uma aluna “pregou uma peça” na reportagem da TV Globo e fez um protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O Jornal Hoje desta tarde exibiu uma matéria sobre o crescimento das aulas de coreano no Brasil por influência de fãs do k-pop. Em determinado momento, as câmeras mostraram uma garota escrevendo “Fora Bolsonaro” no idioma asiático. Três fontes fluentes em coreano confirmam o conteúdo do que foi escrito. Todas disseram que se tratam de fonemas, e não da tradução exata. Assim, um coreano nativo não entenderia a mensagem. “O que está escrito é um fonema, a transliteração. Se um coreano que não sabe português vir, não vai entender o que está escrito. É a transliteração”, explicou a professora do Instituto Multicultural & Idiomas, Sue Choi. – UOL



Após decisão judicial, Doria deixa de pintar fachadas das escolas com cores do PSDB

O governo de São Paulo vai cumprir uma decisão judicial e deixar de exigir que as escolas pintem suas fachadas nas cores azul e amarelo, as mesmas usadas pelo PSDB, partido do governador João Doria. A recomendação de pintura consta em manual encaminhado a 2.100 escolas estaduais. A decisão judicial de 29 de dezembro atendeu ao pedido feito pela Bancada Ativista, 1° mandato coletivo da Assembleia Legislativa do estado de São Paulo. O Sindicato dos Professores (Apeoesp) e um grupo de professores também entraram com outros dois pedidos na Justiça com o mesmo teor. Em memorando desta segunda-feira (13), assinado pelo secretário executivo Haroldo Correa Rocha, ele solicita “que seja dado imediato e integral cumprimento à decisão em comento, sendo que novas instruções sobre o modo como as escolas devam ser pintadas serão apresentadas posteriormente, devendo ser suspensas as ações atuais e futuras”. – G1



Prefeitura de SP vai privatizar todos os terminais de ônibus da capital

A Prefeitura de São Paulo publicou nesta terça-feira (14) edital de chamamento para PPP (parceria público-privada) dos 31 terminais urbanos de ônibus da cidade, além de dois pontos de parada (Clínicas e Eldorado), oito estações do Expresso Tiradentes e quatro corredores de ônibus. O edital de licitação prevê que a empresa vencedora será a responsável pela administração, manutenção, conservação, exploração comercial e requalificação dos espaços. A concessão será por 30 anos com expectativa de benefícios econômicos de R$ 3,37 bilhões. Segundo a gestão Bruno Covas (PSDB), a manutenção dos espaços custa R$ 258,4 milhões ao ano. – Agora



Pai e filho conseguem liminar para portar e plantar maconha medicinal em Goiás

A Justiça Federal de Goiás concedeu um habeas corpus preventivo em favor do aposentado Ivo Suzin, de 59 anos, e do empresário Filipe Barsan Suzin, de 29 anos, que possibilita o porte e o plantio de maconha. Pai e filho viralizaram na internet com divulgação de vídeos mostrando a melhora na qualidade de vida de Ivo Suzin, de 59 anos, que sofre de Alzheimer, após iniciar tratamento com o óleo extraído da planta. – O Popular



Mundo

Vídeo mostra instante que mísseis atingiram avião ucraniano no Irã

Imagens gravadas por uma câmera de segurança mostram o exato momento em que os mísseis disparados pelo Irã atingem um avião ucraniano. O Irã assumiu a autoria dos disparos, mas afirma que o ataque aconteceu por acidente. O avião caiu no último dia 8 de janeiro, após a escalada de tensão com os EUA. O Jornal The New York Times afirma ter comprovado a veracidade das imagens com seus meios externos. Antes, o jornal norte-americano, já tinha divulgado outro vídeo. Todas as 176 pessoas a bordo, de sete nacionalidades, morreram no ato. O avião seguia do Irã para Kiev, na Ucrânia. – UOL



Base iraquiana com presença de tropas dos EUA é atingida por 2 foguetes

Ao menos dois foguetes Katyusha atingiram nesta terça (14) a base militar de Al Tayi, onde estão alojadas tropas americanas e iraquianas, de acordo com fontes ouvidas pelas agências EFE e AFP. A base está localizada a cerca de 20 km de Bagdá. Segundo fontes, os foguetes caíram dentro do quartel, mas ainda não há relatos de mortes ou danos materiais. Duas bases aéreas que abrigam tropas dos Estados Unidos e da coalizão no Iraque já haviam sido atingidas por mísseis, na semana passada. O Pentágono confirmou os ataques, e o Irã assumiu a autoria dos disparos contra ao menos uma das bases. A Guarda Revolucionária Islâmica do país disse, em comunicado na TV estatal iraniana, que lançou “dezenas” de mísseis, como resposta à morte do general iraniano Qassim Suleimani, na última quinta-feira, após um ataque americano. – UOL



Em gesto a Bolsonaro, EUA apoiam candidatura do Brasil na OCDE no lugar da Argentina

Em um gesto ao governo Jair Bolsonaro, os Estados Unidos vão formalizar que consideram uma prioridade o ingresso do Brasil na OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). Segundo disseram interlocutores, os norte=americanos entregaram uma carta à organização oficializando que querem que o Brasil seja o próximo país a iniciar o processo de adesão à entidade. Na prática, a ação americana significa que Washington defende que o Brasil ocupe a vaga que era da Argentina na fila de postulantes a um lugar no chamado clube dos países ricos. “Os EUA querem que o Brasil se torne o próximo país a iniciar o processo de adesão à OCDE. O governo brasileiro está trabalhando para alinhar as suas políticas econômicas aos padrões da OCDE enquanto prioriza a adesão à organização para reforçar as suas reformas políticas”, disse a embaixada dos EUA em Brasília. – Folha de S. Paulo



Ex-ministro de Governo de Evo Morales é detido na Bolívia

Colaborador poderoso do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, o ex-ministro de Governo Carlos Romero foi detido nesta terça-feira (14). Ele é investigado por “uso indevido de influência e não cumprimento de deveres”. Romero, 53, saiu escoltado por policiais de um centro médico em La Paz onde estava internado desde sábado (11), com um quadro de desidratação, hipertensão e depressão. O próximo passo é o ex-ministro comparecer diante de um juiz, que determinará se ele vai para a cadeia, se fica em prisão domiciliar ou se responde em liberdade. Da Argentina, onde está em exílio após o golpe militar, Evo defendeu seu ex-colaborador e disse que juntos eles combateram a corrupção no órgão. “O que quer o regime [da presidente interina Jeanine] Añez não é justiça, é vingança e impunidade”, escreveu ele no Twitter. – Folha de S. Paulo



Polícia peruana prende brasileiros por cagarem em área sagrada de Machu Picchu

A polícia peruana prendeu seis turistas estrangeiros, sendo dois brasileiros, por terem entrado ilegalmente numa área restrita o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, o Templo do Sol, encontrando merda humana no local. O templo é um espaço sagrado construído há seis séculos com blocos de granito para o culto ao deus Sol, a maior divindade inca. Os turistas detidos são os argentinos Nahuel Gómez, de 28 anos, e Leandro Sactiva, de 32 anos; a francesa Marion Lucie Martínez, de 26 anos, o chileno Favián Eduardo Vera, de 30 anos, e os brasileiros Cristiano Da Silva Ribeiro, de 30 anos e Magdalena Abril, de 20 anos. – G1



Polícia alemã investiga motociclista sósia de Hitler

A polícia alemã abriu uma investigação para verificar se um homem que circulou vestido de Adolf Hitler durante um festival de motos no estado da Saxônia cometeu algum crime. Em vídeos do evento, o homem aparece sentado no sidecar de uma antiga motocicleta similar aos modelos usados pela antiga Wehrmacht (as Forças Armadas da Alemanha nazista) A moto era conduzida por um homem com um uniforme militar alemão da Segunda Guerra Mundial. A ação ocorreu durante um tradicional festival que ocorreu no fim de semana cidade de Augustusburg, perto de Chemnitz. O homem vestido de Hitler exibia símbolos nazistas, o que é ilegal na Alemanha. “Quando pessoas se vestem como Adolf Hitler, uma investigação é sempre necessária”, afirmou o porta-voz da polícia nesta segunda-feira (13). – DW



Avião libera combustível sobre escola em Los Angeles e fere 17 crianças

Um avião a caminho do aeroporto de Los Angeles para um pouso de emergência precisou liberar combustível do ar, e ele caiu sobre o pátio de uma escola, causando ferimentos leves em 17 crianças e nove adultos. O querosene de aviação também caiu sobre outro centro educacional, mas sem causar nenhum dano. A aeronave da Delta, que fazia a rota Los Angeles-Xangai, voltou pouco depois da decolagem devido a “problemas com um motor”, segundo o porta-voz da companhia aérea. Depois de reduzir seu peso com a liberação do combustível, o avião pousou sem problemas. Alunos e funcionários da escola estavam no pátio quando foram atingidos pelo líquido. – Folha de S. Paulo



Furto de carro por hackers vira epidemia em Londres e deve chegar ao Brasil

No Reino Unido, hoje são muitos os relatos de furtos de carros equipados com chave presencial, daquelas que permitem abrir e fechar portas e dar a partida do motor sem tirá-la do bolso. Em agosto do ano passado, o jornal britânico “Daily Mail” noticiou o caso de um Tesla Model S furtado em Londres por uma dupla de hackers em menos de 30 segundos. Toda a ação foi gravada por câmeras de segurança. Rafael Narezzi, brasileiro que mora na capital britânica há 16 anos e é especialista em segurança digital, foi outra vítima da nova técnica, que virou uma epidemia na cidade e tem tudo para chegar ao Brasil em breve. Os bandidos usam equipamentos facilmente adquiridos na internet, por um preço relativamente baixo. – UOL