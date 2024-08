Boletim Matutino da VICE 15/04/20

Brasil

Mortes de mulheres em casa dobram em SP durante quarentena por coronavirus



O número de mulheres assassinadas dentro de casa quase dobrou no estado de São Paulo no período de quarentena da pandemia do novo coronavírus, em comparação com os mesmos dias no ano passado. De 24 de março —data em que passou a valer o fechamento de comércios, bares e restaurantes no estado— a 13 de abril, 16 mulheres foram assassinadas dentro de casa. No mesmo período de 2019, foram 9, segundo análise feita pela reportagem dos boletins de ocorrência registrados no estado. No acumulado do ano até agora foram 55 mulheres assassinadas em casa até 13 de abril deste ano, contra 48 no ano passado, um aumento de 15%. A análise leva em conta boletins de ocorrência cujo registro diz que o assassinato ocorreu em casa, mas, como por vezes o campo não é preenchido, o índice pode ser ainda maior. – Folha de S. Paulo

Videos by VICE

Número de casos graves de covid-19 é pelo menos o dobro do registrado

O número de casos graves de covid-19 que exigiram internação no Brasil é pelo menos o dobro do registrado, segundo estimativa feita pelo Núcleo de Dados do Jornalismo da Globo com base em informações do Infogripe da Fiocruz. O total de pacientes hospitalizados pode chegar a 13 mil. De acordo com o Ministério da Saúde, 6.043 pessoas foram internadas com covid-19 até esta terça-feira (14). Esses pacientes foram testados e o coronavírus foi confirmado. Mas havia ao menos 15 mil testes aguardando resultado no país, segundo dados do Infogripe. Desses, entre 7 mil e 11 mil devem testar positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-CoV-2), segundo estimativa do Núcleo. “Apesar dos modelos matemáticos utilizados para avaliar a evolução da covid-19 no país, o ideal seria que tivéssemos os números exatos”, afirma Leonardo Weissmann, médico infectologista e consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. – G1

Conselho de Medicina suspende exercício profissional de médica pilantra do ‘soro da imunidade’

O Conselho Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) interditou o exercício profissional da médica e potencial estelionatária Isabella Abdalla, investigada após relacionar um “soro de imunidade” que aplicava em pacientes em Ribeirão Preto (SP) ao novo coronavírus. A defesa da médica afirmou que entrou com mandado de segurança nesta terça-feira (14) por acreditar que a decisão é ilegal. O caso ganhou repercussão nas redes sociais a partir de vídeos gravados pela médica, que possui pós-graduação em nutrologia, mostrar gestantes recebendo o “soro de imunidade” e ela dizendo, em seguida, “ficar imune do corona”. A médica já havia assinado um acordo com o MP em que se comprometeu a pagar uma indenização de R$ 18 mil e a não anunciar ou vender qualquer produto sem comprovação científica.- G1



Mandetta acha que errou em confronto e Bonasolor acha que é hora do pé na bunda





O ministro Luiz Henrique Mandetta (Saúde) afirmou a interlocutores que cometeu um erro ao dar a entrevista ao Fantástico no último domingo (12), com uma série de críticas indiretas ao incentivador de péssimos hábitos de higiene Jair Blonorosa, e reconheceu que, diante disso, seu cargo está novamente ameaçado. Depois de escapar na semana passada de uma demissão que muitos consideravam certa, o ministro foi avisado que sua saída do governo federal voltou a ser uma possibilidade nos próximos dias. Segundo interlocutores no Palácio do Planalto, Bonsoarol considerou nesta segunda-feira que, diferentemente da semana passada, quando os militares entraram em campo para garantir a permanência de Mandetta na equipe, houve agora menor movimentação em defesa do ministro. – Folha de S. Paulo





(Vice) presidente Mourão faz o Lula e usa metáfora do polo para alfinetar Mandetta





O (vice) presidente, general Hamilton Mourão, disse, nesta terça-feira (14) que o novo coronavírus está sendo politizado no Brasil, fruto da polarização, mas que isso também ocorre em outros países. Em videoconferência, ressuscitou práticas do petista e ex-presidente Lula ao usar uma metáfora esportiva para dizer que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, “cruzou a linha da bola”, cometendo uma falta grave (no polo, jogo praticado pelo [vice] presidente, não no futebol lulista) durante a entrevista que concedeu no domingo, quando disse que “o povo não sabe se escuta o presidente Jair Bolsonaro ou o ministro da Saúde”. “Ele não precisava ter dito algumas coisas”, destacou. No entanto, Mourão opinou que ele não deve sair. “Existe muita especulação e o presidente não deve trocar o ministro agora”, disse. – Correio Braziliense





Moro tira o popô da reta e diz que não pode ajudar na pandemia porque ‘não tem como prender o vírus’

Reportagem da revista Veja publicada nesta terça-feira (14) dá conta de que o ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro tem se eximido de apoiar o devorador matinal de pão com leite condensado Jair Bolosorna nas suas diatribes em favor do espalhamento do coronavírus país afora. Segundo o texto, Moro adota cautela diante de estudos científicos que mostram que a cloroquina e a hidroxicloroquina poderiam ser utilizadas no tratamento de pacientes e a interlocutores com quem se reuniu nos últimos dias disse se sentir injustiçado diante das cobranças por mais atuação na crise. “É uma crise de saúde, não é uma crise de segurança. Não tem como prender o vírus”, declarou o ministro a auxiliares. – Veja





Presidência decreta sigilo e não divulga testes de Bosalorno para covid-19

Após receber pedido via Lei de Acesso à Informação (LAI), a Presidência da República classificou como “sigilosos” os exames que Jair Rolonbaso fez para detectar se tinha sido infectado pela covid-19. O pedido foi feito pela reportagem do UOL no dia 23 de março. No começo do mês passado, o consumidor de macarrão instantâneo viajou para os Estados Unidos com sua comitiva. No grupo, ao menos 25 pessoas foram infectadas pelo coronavírus. Bloasnoro, por sua vez, nega que tenha sido infectado porém, se recusa a mostrar o resultado dos exames que teriam dado negativo. Em seu pedido, o UOL justificou que a informação de realização do exame é pública e foi divulgada pelo próprio operador amador de fogos de artifício. – Congresso Em Foco





Sem nenhuma ligação com a realidade, Osmar Terra diz no zap que corona está ‘despencando’





O ex-ministro Osmar Terra enviou um áudio para o empresário do ramo de chocolates Flávio Blosonaro, via WhatsApp, em que, sem nenhum respaldo na realidade ou qualquer apego aos fatos, afirma que a pandemia do coronavírus está “desabando” no Brasil. O deputado, que trabalha para substituir Luiz Henrique Mandetta no Ministério da Saúde, atacou a quarentena em todo o país e disse que é momento de “comemorar”. “A epidemia não está caindo, está desabando. Está diminuindo o número de casos novos por dia de uma maneira surpreendente”. Em vários momentos da mensagem, o suposto bull presidencial criticou o isolamento social. “Não há um doente a menos, uma morte a menos porque estão fazendo aquela quarentena radical”, disse, embora não haja no Brasil o lockdown, ou seja, o fechamento total, como em diversos países do mundo. – Época





Pela 1ª vez, Brasil tem mais de 200 mortes por coronavírus confirmadas em 24h





O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (14) que subiu para 1.532 o número de mortes pelo novo coronavírus no Brasil — são 204 óbitos confirmados nas últimas 24 horas. Até ontem, eram 1.328 mortes no total. Este é o maior número de mortes confirmadas pelo Ministério da Saúde em um período de 24 horas. O recorde anterior no Brasil era de 141 mortes, divulgadas no dia 9 de abril. Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), o Brasil é o sétimo país no ranking dos que mais confirmaram óbitos no período. O anúncio, no entanto, não significa necessariamente que 204 pessoas morreram em 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia. – UOL





Governo de SP estima haver 100 mil infectados por coronavírus no estado





O governo de São Paulo divulgou estimativa, nesta terça-feira (14) de que já chega a 100 mil o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado. Entre os casos confirmados, são 8.895 pessoas infectadas, chegando a um total de 608 mortes. A estimativa foi feita pelo secretário estadual da Saúde, José Henrique Germann, durante entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, ao ser questionado sobre a subnotificação de caso. “Pelas próprias características da covid-19, no seu contingente total de casos confirmados, 20% irão para o atendimento hospitalar. São esses que estão testados aqui”, disse o secretário, referindo-se ao total de testes que aguardam confirmação para a doença e que estão sendo feitos em uma rede de clínicas coordenadas pelo Instituto Butantan. O instituto tem uma fila de cerca de 20 mil testes, e está recebendo nesta terça uma carga de mais de 726 mil exames, vinda da Coreia do Sul, para tentar reduzi-la. – UOL





Governador do Rio Wilson Witzel anuncia que está com o novo coronavírus





O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), anunciou em um vídeo postado em redes sociais nesta terça-feira (14) que está com o novo coronavírus. “Quero comunicar a todos que, desde sexta-feira, não venho me sentindo bem e pedi para que fosse feito o teste de Covid e, hoje [terça], veio o resultado positivo. Tive febre, dor de garganta, perda de olfato e, graças a Deus, estou me sentindo bem.” Witzel disse que continuará trabalhando do Palácio Laranjeiras, a residência oficial do governador, seguindo “restrições” e “recomendações médicas”. O governador voltou a reforçar a importância do isolamento social. “Peço mais uma vez para que fiquem em casa porque a doença, como todos podem estar percebendo, não escolhe ninguém, e o contágio é rápido. Muito obrigado”, completou. – G1





Helder Barbalho, governador do Pará, diz que está com covid-19





O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), informou nesta terça-feira (14) que testou positivo para a covid-19. Helder Barbalho é o segundo governador brasileiro a ter anunciado o contágio pelo novo coronavírus. Horas antes, o governador do Rio, Wilson Witzel (PSC), disse que estava com covid-19. O governador do Pará só teve a confirmação de que estava infectado pelo coronavírus no terceiro exame para a doença — ele inclusive publicou uma imagem do resultado no Twitter. Os dois anteriores deram inconclusivo e negativo, respectivamente. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Helder lembrou que integrantes de sua equipe de governo também testaram positivo para a doença, incluindo o secretário de saúde do Pará, Alberto Beltrame. – CNN





Diretor do Ibama é exonerado após operação contra garimpos ilegais





Uma operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas levou à exoneração do diretor de Proteção Ambiental do órgão, em Brasília, Olivaldi Borges Azevedo, nesta terça-feira (14). Major da Polícia Militar de São Paulo, Azevedo era considerado homem de confiança do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (lê-se “sêiouls”, “vendas” em inglês), que assina o ato da exoneração. A megaoperação, realizada em três terras indígenas no interior do Pará (Apyterewa, Araweté e Trincheira-Bacajá), foi desencadeada para reprimir garimpos ilegais, desmatamentos, caça ilegal de animais silvestres e, ao afastar os invasores, impedir a chegada da covid-19 às aldeias indígenas. Há rumores no Ibama de que outros servidores em cargos de chefia estão ameaçados de demissão por causa da mesma operação. – UOL





Desmatamento da Amazônia pode levar a novas epidemias, alertam cientistas





Cientistas reunidos em transmissão on-line organizada no fim da tarde desta terça-feira (14) pela Academia Brasileira de Ciências (ABC) expressaram preocupação com o aumento do desmatamento na Amazônia no último ano, porque a prática favorece o surgimento e a reativação de epidemias de zoonoses: doenças capazes de ser transmitidas entre animais e seres humanos que representam mais de 60% das enfermidades transmissíveis. A covid-19 é uma zoonose com origem presumida na cidade chinesa de Wuhan e suspeita de transmissão do novo coronavírus entre morcegos, pangolins e seres humanos. Presente no evento on-line, a ecóloga Mercedes Bustamante (UnB) destacou que a América do Sul, sobretudo o Brasil, e a África Central são as regiões do planeta mais suscetíveis de produzirem as próximas zoonoses emergentes, os chamados “hotspots”, segundo modelos de análise internacionais. – Valor





PM de SP prende acusado de participar da morte de Dorothy Stang





A Polícia Militar de São Paulo informou que prendeu em Itapetininga, interior do estado, um dos acusados de envolvimento no assassinato da missionária Dorothy Stang. O crime contra a religiosa norte-americana ocorreu em 2005 em Anapu, no oeste do Pará. Segundo a corporação, a prisão foi feita após o recebimento de uma denúncia de que o suspeito tinha sido visto no bairro de Vila Nova. De acordo com os policiais, ele estava em frente a uma casa e tentou fugir quando percebeu a presença das viaturas. No interior da residência foram encontrados documentos falsos. Na delegacia foi confirmado que havia um mandado de prisão contra o acusado emitido em 2013, em Marabá, no Pará. – UOL





Em Rondônia, bando de bocó testa positivo para covid-19 após irem à ‘Coronafest’





O governo de Rondônia anunciou que “vários” otários que participaram de uma festa que ficou conhecida como “Coronafest”, em Rondônia, tiveram diagnóstico confirmado para o novo coronavírus, como era de se esperar. O comunicado foi feito pelo governador de Rondônia, Marcos Rocha (PSL), em uma rede social, e pelo secretário de Saúde do estado, Fernando Máximo. O governo vai investigar o caso. A festa, que ficou conhecida como “Coronafest”, foi realizada em Porto Velho no dia 4 de abril. Desde o dia 20 de março, Rondônia está em estado de calamidade pública e eventos com mais de cinco pessoas estão proibidos. – O Globo

MP do Rio pede fechamento da sede do SBT local por suspeita de ser ninho de coronga

O Ministério Público entrou com pedido para uma inspeção sanitária na sede do SBT no Rio de Janeiro após a redação de jornalismo da emissora ter se tornado foco da proliferação do novo coronavírus. Além disso, existe a petição de uma liminar sendo preparada pela promotora Luciene Vasconcelos solicitando a interdição do local, que fica na zona norte da cidade. Ao todo, 36 funcionários estão afastados com suspeita de terem contraído o covid-19. A denúncia no MP foi uma feita de forma conjunta pela Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ), Sindicato dos Radialistas do Município do Rio de Janeiro e a Associação Brasileira da Imprensa (ABI) na última quinta-feira (09). – Na Telinha

Acordo corta pela metade salário e jornada de 250 mil comerciários de SP

O Sindicato dos Comerciários de São Paulo anunciou hoje que firmou um acordo com empresas do setor de supermercados e revenda de veículos para a redução do salário e da jornada de trabalho em até 50% por 60 dias. “Nosso cálculo estima que, com a compensação do governo, a perda será de no máximo 8,5% no salário médio do setor que é de R$ 2 mil”, diz Ricardo Patah, presidente do sindicato. A medida vai afetar cerca de 250 mil funcionários e foi tomada por conta da quarentena imposta para conter o avanço do novo coronavírus na capital paulista. O acordo foi baseado na medida provisória 936/2020 e garante a manutenção dos empregos por 120 dias, a contar a partir de 1º de abril. Apesar da redução de salário e jornada, os empregadores terão que manter todos os benefícios. – Folha de S. Paulo

O meme pronto Paulo Kogos freme e grava vídeo pedindo desculpas a João Doria e família

O involuntariamente gozado garoto propaganda do anarcocapitalismo no Brasil, Paulo Kogos, divulgou na noite desta terça-feira (14) um vídeo onde pede desculpas ao governador de São Paulo João Doria. O rosto mais conhecido e a definição mais bem acabada da ideologia neofeudalista no país, suspeita-se que o inditoso Kogos sofreu sanções da sua mãe, Lígia Kogos, amiga pessoal e dermatologista da família Doria. Depois de participar de uma celebração à morte com direito a caixão e meme na Avenida Paulista, Kogos ainda chamou Doria de “neonazista” em entrevista à revista Veja. Porém o incorretamente apelidado “príncipe do Botox” fremeu e, aparentemente sob a ameaça do chinelo invisível da mamãe, obrigou-se a gravar o vídeo de desculpas, aparentemente num cômodo da mansão onde mora com a família. Segundo seu relato, as imagens com o caixão “não eram de forma alguma uma apologia a qualquer ilegalidade e nem mesmo um desejo maldoso”. – YouTube

Impedidos de cair no vuco-vuco, brasileiros usam Tinder para conhecer pessoas e praticar idiomas

O isolamento social pode não ser um momento para fazer a besta de duas costas, mas pode servir para conhecer novas pessoas, estudar idiomas, descobrir como está a quarentena em outro país ou até engatar um novo romance. O G1 entrevistou brasileiros que estão aproveitando o tempo em casa para conversar com usuários de outros estados do Brasil ou mesmo de outros países após alterar a localização no app Tinder – que tornou gratuita a funcionalidade até 30 de abril. Com a funcionalidade “Passaporte” (antes disponível só para quem pagava), o usuário pode dar “match” com pessoas de outra cidade, estado ou país. Mas os brasileiros contam que, após o “match”, o objetivo não é necessariamente arrumar uma nova bimbada. – G1

Igreja leva tanque até a casa de moradora de Tatuí para batismo delivery

Uma igreja em Tatuí (SP) tornou possível a vontade de uma mulher em se batizar mesmo durante a quarentena em combate à pandemia do coronavírus. As medidas determinam que igrejas não realizem cultos em seus templos para evitar aglomerações. E como Walkiria Aparecida Silva Costa não podia ir até a igreja, o pastor Vinicius Armele teve a ideia de levar o tanque batismal até a casa da moradora de Tatuí. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, o batismo é feito pelo método de imersão, quando a pessoa é totalmente mergulhada nas águas, assim como Jesus Cristo teria feito, segundo a Bíblia, no Rio Jordão. – G1

Mundo

Pouco se fodendo com o resto do mundo, Trump anuncia que vai suspender verba dos EUA para OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ligou o foda-se para o resto do planeta e anunciou nesta terça-feira (14) que vai ordenar a suspensão do envio de verbas para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele inventa que a organização lida de forma inadequada com a pandemia de coronavírus. Há uma semana, Trump havia ameaçado cortar a verba durante uma entrevista coletiva, reclamando que a OMS poderia “ter avisado antes” sobre o perigo do coronavírus. Horas antes, ele havia postado uma mensagem se queixando que a organização dava muita atenção à China. Trump foi duramente criticado durante as primeiras semanas da pandemia por sua demora em tomar ações, mesmo quando já haviam sido registrados os primeiros casos nos Estados Unidos. O presidente chegou a dizer, em março, que a situação estava “totalmente sob controle” no país, atualmente o local com mais casos confirmados e mortes provocadas pelo coronavírus no mundo. – G1

Negacionista do coronavírus doida de pedra é internada em hospital psiquiátrico na Alemanha

Uma advogada de Heidelberg que se tornou uma espécie de heroína dos negacionistas da pandemia de coronavírus na Alemanha foi detida no último domingo (124) após agir de maneira confusa na rua e agredir um policial. Ela foi posteriormente internada em uma clínica psiquiátrica. Nas últimas semanas, Beate Bahner, de 54 anos, vinha defendendo por meio de textos em seu site que a covid-19 era uma mera “gripe” e que as medidas de distanciamento social impostas pelo governo federal e autoridades estaduais alemãs eram “flagrantemente inconstitucionais” e violariam os direitos fundamentais dos cidadãos em um “nível sem precedentes”. No domingo, a advogada aparentemente teve um surto psicótico em público. O jornal Rhein-Neckar-Zeitung aponta que ela deixou uma mensagem de voz para a sua irmã na segunda-feira, após sua prisão, contando que no domingo teria se sentido ameaçada por “dois assassinos” que estariam em um carro à frente do seu. Ela deixou o veículo e correu, parando nas proximidades de outro carro com dois ocupantes, que chamaram a polícia. – DW

‘Fantasmas’ ajudam a manter trouxas longe das ruas durante quarentena na Indonésia

A ilha de Java (Indonésia) encontrou um jeito surreal para fazer com que os seus moradores se convençam da necessidade da quarentena, especialmente os mais idosos, durante a pandemia do coronavírus. “Fantasmas” estão ajudando a convencer as pessoas a ficarem em casa. Os “fantasmas” em questão são moradores com lençóis brancos e maquiagem cadavérica que estão circulando por ruas do vilarejo de Kepuh. As “patrulhas do além” foram lançadas por voluntários no início de abril. A iniciativa tem apoio da polícia. Os voluntários se passam por pocongs, espíritos que, de acordo com a crença local, costumam aparecer em cemitérios e cercanias. – Extra

Novo golpe usa maconha medicinal como isca para pirâmide financeira



O Behind MLM, site internacional especializado em detalhar e denunciar esquemas de pirâmide financeira denunciou a Okaizo, uma plataforma que tem usado o canabidiol (CBD) para promover um golpe. Na medicina, o produto — também conhecido como cannabis medicinal — é usado contra de dor e convulsões, mas nessa fraude, ele serve com isca para atrair vítimas, segundo a publicação. “A Okaizo não possui produtos ou serviços disponíveis e os afiliados podem apenas montar uma rede”, diz o site. Logo, se não há produto, não há receita para pagar rendimentos. Conforme detalhou a publicação, a Okaizo não passa de golpe. Isso porque os rendimentos dependem exclusivamente da entrada de novos associados. Outro ponto é que para se associar, primeiro deve-se enviar um email para análise da empresa. No site oficial, inclusive, não há menção ao esquema e nem mesmo ajuda. Ao clicar em termos e condições o site leva o usuário para uma página em construção. – Portal do Bitcoin

E mais

IZA estreia em parada da Billboard dos EUA na frente de Cardi B e Rihanna

IZA debutou na Billboard americana nesta terça (14/4), com sua primeira aparição na parada Social 50. Logo atrás de Justin Bieber, ela aparece em 34º lugar. IZA está na frente de nomes como Cardi B (35º), Louis Tomlinson (37º), Rihanna (46º), 5 Seconds of Summer (47º) e Anitta (50º). A cantora e apresentadora movimentou as redes sociais ao postar o #DontRushChallenge, que teve cinco milhões de visualizações só em seu Instagram. Além disso, IZA agora pode ser vista todos os sábados no “Música Boa Ao Vivo”, que está sendo reprisado na TV Globo, conferindo-lhe mais visibilidade. – Popline