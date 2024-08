Boletim Matutino da VICE – 15/1/2019

Brasil

Bolsonaro concordou em manter país no Acordo de Paris, diz ministro do Meio Ambiente

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou nesta segunda-feira, 14, que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) concordou, por enquanto, em manter o Brasil no Acordo de Paris, que estabeleceu a meta de limitar o aumento da temperatura do planeta a 1,5ºC até 2100. Salles reconheceu que há oposição ao acordo climático dentro do governo, mas ponderou que, “por ora, a participação do Brasil está mantida”. As declarações foram dadas após almoço no Secovi-SP, com empresários do setor imobiliário. – Veja

João Doria quer privatizar presídios de São Paulo

O governador João Doria vai tirar do papel a promessa de campanha de conceder à iniciativa privada os presídios de São Paulo. Onze unidades no interior do Estado que estão em reforma vão passar a funcionar em regime de PPP. Segundo Doria, o modelo permitirá cumprir determinação, prevista em lei, de que os condenados trabalhem para ressarcir despesas com sua detenção. As carceragens terão espaço de trabalho, estudo, exercício físico, oração e convivência. As empresas parceiras serão pagas de acordo com o número de detentos abrigados. – O Estado de S. Paulo

13ª noite seguida de ataques no Ceará tem incêndios em ônibus

Bandidos voltaram a cometer ataques criminosos nesta segunda-feira (14) no Ceará, 13ª noite seguida da onda de violência que atinge o estado desde o dia 2 de janeiro. Suspeitos incendiaram um ônibus na cidade de Guaiúba, Região Metropolitana de Fortaleza, durante a noite. Além disso, outros suspeitos tentaram instalar uma bomba em um túnel na capital, mas a polícia impediu o ataque. Não houve feridos nestas ações. Desde o dia 2 de janeiro, ocorreram 204 ataques criminosos em pelo menos 46 cidades. A série de atentados começou em Fortaleza, foi para a Região Metropolitana e se espalhou pelo interior. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, 360 pessoas foram detidas por envolvimento nos crimes. – G1

Mundo

Ganhador do Nobel James Watson perde títulos honorários por comentários racistas

O cientista americano James Watson, ganhador do prêmio Nobel de 1962, perdeu seus títulos honorários depois de fazer comentários racistas sobre raça e inteligência. Em um documentário de televisão que foi ao ar em 2 de janeiro, o pesquisador, pioneiro na pesquisa do DNA, repetiu opiniões segundo a qual a genética tem um papel nas notas que brancos e negros têm em testes de inteligência e de coeficiente intelectual. O laboratório Cold Spring Harbor, em Nova York, onde ele trabalhava, frisou que os comentários do cientista de 90 anos de idade são “infundados e imprudentes”. – G1

E mais

MC Lon é preso em Praia Grande por posse ilegal de arma após denúncia anônima

Uma denúncia anônima levou equipes do Batalhões da Polícia Militar do Estado (Baep) ao imóvel onde vive o cantor Airon de Lima Silva, de 27 anos, conhecido como MC Lon. O funkeiro foi preso em flagrante por posse ilegal de arma, junto com um amigo, no início da noite de segunda-feira (14), em Praia Grande, no litoral paulista. Segundo o delegado Alexandre Comin, da Delegacia Sede do município, as equipes do Baep foram autorizadas pelos porteiros a subirem ao 12º andar do edifício, na Rua Bartolomeu Dias. Lon permitiu a entrada dos policiais e confirmou a presença da pistola no imóvel. – G1