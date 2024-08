Boletim Matutino da VICE – 15/4/2019

Brasil

Bombeiros encontram mais um corpo e número de mortos em desabamento sobe para 10

Subiu para dez o número de mortes no desabamento de dois edifícios na comunidade da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher ainda não identificada sob os escombros, no final da noite de ontem (14). De acordo com os bombeiros, a vítima estava em um local de difícil acesso e os militares levaram cerca de três horas para retirar o corpo dos destroços. Agora as equipes de resgate trabalham com a possibilidade de que 14 pessoas ainda estejam desaparecidas, de acordo com informações registradas na área do desabamento. Até o momento, 18 pessoas foram resgatadas, sendo dez com vida, mas duas morreram no hospital. – Agência Brasil

Prévia do PIB aponta que economia teve maior recuo desde a greve dos caminhoneiros

Em fevereiro, o nível de atividade da economia brasileira registrou a maior retração desde maio de 2018, quando ocorreu a greve dos caminhoneiros, indicam números divulgados nesta segunda-feira (15) pelo Banco Central. O chamado Índice de Atividade Econômica do BC (IBC-Br) – considerado uma “prévia” do resultado do Produto Interno Bruto (PIB) – registrou em fevereiro um recuo de 0,73%, na comparação com janeiro deste ano. Nesta comparação, fevereiro registrou o maior recuo mensal dos últimos nove meses. Maio de 2018 foi marcado pelos efeitos da greve dos caminhoneiros, que resultou em um tombo da prévia do PIB de 3,11%. – G1

Mortes caem 21,7% em trechos de estradas federais com radares

Levantamento do jornal Folha de S. Paulo mostra que a redução média de mortes foi de 21,7% nos quilômetros de rodovias federais em que o dispositivo eletrônico foi colocado. Os dados apontam ainda para uma redução de 15% nos índices de acidentes após a instalação dos radares. Segundo Bolsonaro, os aparelhos serão retirados das estradas conforme seus contratos de operação terminem. Novos contratos não serão firmados, diz. Na quarta-feira (10), uma liminar da Justiça Federal determinou que nenhum radar fosse retirado de rodovias federais e que o governo prorrogasse por 60 dias os contratos perto de expirar. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro concede passaporte diplomático a Edir Macedo e esposa

O Ministério das Relações Exteriores concedeu nesta segunda-feira (15) passaportes diplomáticos para o líder da Igreja Universal do Reino de Deus e dono da Record TV, Edir Macedo, e sua esposa, Ester Eunice Rangel Bezerra. O documento terá validade por 3 anos. Segundo a portaria, o governo Bolsonaro entende que, ao portar passaporte diplomático, “seu titular poderá desempenhar de maneira mais eficiente suas atividades em prol das comunidades brasileiras no exterior”. O documento foi assinado pelo chanceler Ernesto Araújo publicado na edição de sexta-feira (12) do Diário Oficial da União. – Exame

Policial militar é morto por policial civil em boate no DF

Um policial militar foi morto e uma mulher foi baleada na madrugada desta segunda-feira (15), na casa de show Barril 66, em Águas Claras, no Distrito Federal. Segundo a polícia, o autor dos disparos é um policial civil que ainda não teve a identidade revelada. Em imagens do circuito interno de segurança do local é possível ver o momento em que o PM passa pelo policial e eles se esbarram. Em seguida, os dois sacam as armas e o militar é atingido por três disparos e cai no chão. – G1

Mundo

Gato de Julian Assange foi retirado de embaixada e está em segurança, diz WikiLeaks

O WikiLeaks informou neste fim de semana que o gato de estimação do ativista Julian Assange está “a salvo”, após a prisão de Assange na embaixada equatoriana em Londres. Segundo a organização, Assange pediu que seus advogados resgatassem o gato em meados de outubro passado. O WikiLeaks disse esperar que eles se reencontrem em liberdade. Assange foi detido na quinta-feira, após 7 anos asilado na embaixada para escapar de uma ordem de detenção britânica por acusações de estupro e agressão sexual na Suécia, que ele sempre negou. – G1

Presidente israelense condena declarações de Bolsonaro sobre o Holocausto

O presidente Jair Bolsonaro recebeu críticas ao dizer que os crimes do Holocausto são perdoáveis. Bolsonaro fez os comentários na quinta-feira à noite em uma reunião com pastores evangélicos no Rio de Janeiro, enquanto falava sobre sua visita ao memorial do Holocausto em Jerusalém no início deste mês. “Podemos perdoar. Mas não podemos esquecer”, afirmou Bolsonaro sobre o Holocausto, acrescentando que ações eram necessárias para garantir que tais horrores não se repetissem. “Aqueles que esquecem seu passado estão condenados a não ter futuro”, acrescentou o presidente. O presidente israelense, Reuven Rivlin e o memorial do Holocausto, Yad Vashem, de Jerusalém, criticaram o líder brasileiro de direita, que já havia sido criticado antes por suas controversas declarações sobre outros assuntos. “Nunca vamos perdoar e nunca vamos esquecer”, disse Rivlin no Twitter. – O Globo

E mais

Conversa com Bial com Jean Wyllys dá mais audiência que Olavo de Carvalho

A edição do “Conversa com Bial” com Jean Wyllys perdeu para o SBT em audiência, mas reuniu mais telespectadores que a dedicada a Olavo de Carvalho. Na quarta-feira, com o astrólogo em destaque, a Globo registrou 4,8 pontos de média e share de 21,7%. Na quinta, com o ex-BBB e ex-deputado do PSOL, a emissora obteve 5,4 pontos de média e 22% de share. Primeiro entrevistado da temporada 2019 do “Conversa…”, Sergio Moro atingiu 6,1 pontos e 21,1% de share. Todas as edições ficaram na vice-liderança em São Paulo, perdendo para o SBT. – Teleguiado