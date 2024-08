Boletim Matutino da VICE – 15/7/2018

Brasil

Ministério Público faz pente-fino nas contas eleitorais de Flávio Bolsonaro

O Ministério Público do Rio faz um pente-fino nas contas eleitorais do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) para saber se o dinheiro arrecadado por Fabrício Queiroz com outros assessores do antigo gabinete dele na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) irrigou campanhas políticas do filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro. Doações recebidas diretamente e via partidos e despesas contratadas, como de gráficas, pessoal e locação de veículos, são investigadas desde o fim de março pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate à Corrupção (Gaecc) no âmbito do inquérito que apura supostos crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa por meio do desvio de salário de assessores no gabinete de Flávio na Alerj. – UOL

Morre em BH Dilma Jane, mãe de Dilma Rousseff, aos 95 anos

Dilma Jane, de 95 anos, mãe da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), morreu neste sábado (13), em casa, em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pelo vereador e presidente do Partido dos Trabalhadores em Belo Horizonte (PT), Arnaldo Godoy. Segundo ele, a ex-presidente está fora do país e ele não sabia sobre a previsão de chegada dela. Amigos de Dilma Rousseff, como Manuela D’ávila e Eduardo Suplicy, e o deputado Federal pelo Ceará José Guimarães lamentaram a morte nas redes sociais. Nascida em 1924, Dilma Jane foi casada com o imigrante búlgaro Pétar Russév que era funcionário da siderúrgica Mannesmann. – G1

Duas pessoas morrem em tiroteio na saída de baile funk na Zona Norte do Rio

Duas pessoas morreram em um tiroteio envolvendo a polícia na saída de um baile funk na comunidade Para Pedro, em Colégio, Zona Norte do Rio, no domingo (14). A polícia afirmou que as vítimas tinham envolvimento com o tráfico de drogas, mas a família de uma delas nega. Parentes de Alan Cordeiro da Silva, de 18 anos, contaram que ele tinha saído para comprar pão no horário da saída do baile e ficou no meio do fogo cruzado entre policiais militares e criminosos. A rua estava cheia de gente quando o tiroteio começou. Alan chegou a ser socorrido e levado para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os parentes contaram que ele foi atingido por uma bala perdida. Um outro homem, que não teve o nome divulgado, foi baleado e morreu no local. – G1

Superior Tribunal Militar nega habeas corpus a sargento preso com cocaína na Espanha

O Superior Tribunal Militar negou, nesta sexta-feira (12), um habeas corpus para o sargento Manoel Silva Rodrigues, preso na Espanha desde o dia 25 de junho após ser flagrado no aeroporto de Sevilha com 39 kg de cocaína. O pedido foi apresentado pelo advogado do militar da Força Aérea Brasileira. No documento, a defesa argumenta que não teve acesso ao número do Inquérito Policial Militar IPM nem aos autos do processo. Na decisão, o presidente em exercício do tribunal, ministro José Barroso Filho, afirma que nos documentos anexados ao habeas corpus não consta requerimento à 2ª Auditoria de Brasília para acesso aos autos. – Folha de S. Paulo

Mulher empurra Padre Marcelo Rossi de altar durante missa em Cachoeira Paulista

Uma mulher invadiu o altar e empurrou o padre Marcelo Rossi durante uma missa em Cachoeira Paulista neste domingo (14). A mulher furou a segurança, invadiu o palco durante a celebração que acontecia na Canção Nova e empurrou o padre de cima da estrutura. Apesar da queda, ele não ficou ferido e a mulher foi contida pela Polícia Militar. O padre estava no local para a missa de encerramento do acampamento ‘Por Hoje Não’ (PHN). Por volta das 14h50 a mulher, que participava do evento, conseguiu furar a segurança, invadiu o palco por trás e empurrou o padre, que caiu da estrutura. – G1

Parada do Orgulho LGBT em Belo Horizonte reúne 200 mil pessoas

Milhares de pessoas se reuniam na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, neste domingo (14), para participar da 22ª Parada do Orgulho LGBT da cidade. Com o tema “Não aos retrocessos. Revivendo Stonewall!”, esta edição relembra os 50 anos do enfrentamento de membros da comunidade LGBT à ação repressora da polícia em um bar em Nova York. Com diversas atrações artísticas, a Parada se concentra na Praça da Estação e o cortejo seguirá até a Praça Raul Soares. Ainda na Praça da Estação, a prefeitura e a organização confirmaram 200 mil pessoas no evento. “Não é possível mais ignorar uma comunidade, uma diversidade tão grande”, disse Azilton Viana, presidente do Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos/MG). – G1

Consumidor poderá bloquear ligações de empresas de telecom a partir desta terça

A partir de terça-feira começa a funcionar o cadastro para o bloqueio de ligações de telemarketing das empresas de telecomunicações. Na plataforma on-line naomeperturbe.com.br será possível cadastrar o número de telefone para não receber mais chamadas de todas as empresas signatárias do acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo. Os detalhes ainda serão fechados, nesta segunda-feira (15), em uma reunião entre a Anatel e o SindiTelebrasil (que reúne as empresas do setor), mas a proposta é que, no site do Cadastro Nacional de Não Perturbe, o consumidor possa bloquear as chamadas indesejadas tanto por operadora como por tipo de serviço — telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura. – Extra

Mais de 128 mil dólares são achados em mochila em mata na fronteira com a Bolívia em MT

Mais de US$ 128 mil foram encontrados dentro de uma mochila em uma região de mata em Porto Esperidião, a 358 km de Cuiabá, na região de fronteira com a Bolívia, neste sábado (13). A apreensão ocorreu na MT-265 e ninguém foi preso. Ao todo, U$128.530,00 foram encontrados dentro da mochila. De acordo com o Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron), cinco homens estavam no local e entraram em confronto com os policiais ao avistarem os militares. Eles fugiram para a região de mata e não foram mais vistos. Em buscas pelo local, a mochila com os dólares — avaliados em R$ 500 mil –, foi encontrada. – G1

Polícia faz operação contra falsificador em BH que trocava rótulos de Glacial por Brahma

Para coibir um suposto falsificador que colocava rótulos e tampas de cerveja Brahma em garrafas que continham Glacial, a Polícia Civil de Minas Gerais deflagrou uma operação na quinta-feira (11). Na garagem de uma casa no bairro Nazaré, região Nordeste de Belo Horizonte, a corporação apreendeu 50 engradados com garrafas de cerveja. Vinte e quatro delas estavam com rótulos trocados e outras 26 descaracterizadas. Ninguém foi preso. Na casa em que estavam os engradados, foram apreendidos milhares de rótulos e “tampinhas” usadas no processo de adulteração, duas prensas que serviam para tampar as garrafas, um aparelho celular e até notas fiscais. O principal suspeito, um homem de 46 anos que é proprietário do imóvel, foi identificado e será intimado para prestar esclarecimentos. – O Tempo

Série de Bela Gil perde classificação livre após exibir consumo de ayahuasca

O Ministério da Justiça modificou a classificação indicativa do Bela Raízes, série documental comandada por Bela Gil no canal Futura, de livre para proibido para menores de 12 anos após a exibição de um ritual indígena em que foi consumida a ayahuasca. A entidade disse que houve valorização negativa do consumo de droga lícita. O chá de Nixi Pãe, popularmente conhecido como ayahuasca, é utilizado em rituais indígenas, xamânicos e também utilizado em terapias alternativas. O consumo é permitido em todo o território nacional desde 1992 em rituais espirituais. Os líderes das entidades que oferecem o chá seguem uma Carta de Princípios, onde estão estabelecidos os limites éticos do uso da erva. – Notícias da TV

Unesp busca doadores de fezes ‘especiais’ para nova pesquisa

Um grupo de pesquisadores da faculdade da Unesp de Botucatu (SP) está em busca de doadores de fezes “especiais” para dar início a uma pesquisa inédita no país sobre bactérias. O principal objetivo do estudo é desenvolver cápsulas orais para fazer transplante fecal em pacientes que sofrem de “retocolite ulcerativa”, conhecida comumente como “colite”. A retocolite ulcerativa não tem cura e é considerada uma doença grave. Ela consiste em uma inflamação que desenvolve feridas no cólon intestinal dos pacientes. A pesquisa quer oferecer um tratamento que proporcione maior qualidade de vida para os pacientes. Os pesquisadores buscam doadores cujas fezes têm “bactérias boas” capazes de trazer benefícios para o organismo dos pacientes doentes. O professor ressalta que para ser doador é preciso responder a um questionário e depois passar por exames clínicos e laboratoriais para identificar a qualidade das fezes. – G1

Cachorro é morto por jacaré em Cuiabá após buscar graveto jogado por dono

Um cachorro de médio porte foi morto por um jacaré enquanto tentava buscar um graveto jogado por seu dono no lago do Parque das Águas, região do Centro Político Administrativo, em Cuiabá, no último sábado (13). De acordo com a administração do parque, o dono estava jogando o graveto no lago para seu cachorro ir buscá-lo e em uma das vezes, o pedaço de madeira caiu próximo a um jacaré, que o atacou. Pessoas que presenciaram o ataque relataram que após o jacaré ainda comeu o cachorro, após levá-lo para o fundo do lago. O dono ficou desesperado e até pensou em entrar na água para tentar salvar o seu animal de estimação, mas acabou impedido. – Olhar Direto

Mundo

Governo da Guatemala cancela reunião com Trump e nega suposto acordo migratório

A reunião entre os presidentes da Guatemala, Jimmy Morales, e dos Estados Unidos, Donald Trump, na qual supostamente assinariam um acordo para que o país da América Central recebesse migrantes, foi cancelada pelo governo guatemalteco, que negou a intenção de avançar em um pacto similar. Depois que diversas ações foram apresentadas à Corte de Constitucionalidade (CC) contra a possibilidade de que a Guatemala se transformasse em um “terceiro país seguro”, Morales cancelou a reunião prevista para esta segunda-feira (15) em Washington. Sob esse conceito de país seguro, a nação centro-americana deveria processar os pedidos de asilo de todos os imigrantes que atravessam seu território em direção aos Estados Unidos. – G1

Americano é detido por tirar foto com bunda de fora nas Pirâmides do Egito

As autoridades do Egito libertaram neste domingo (14) um turista americano que havia sido detido após ter tirado uma fotografia mostrando a bunda diante das pirâmides de Gizé. O turista se aventurou no sábado (13) ao mostrar as nádegas no espaço que abriga as pirâmides de Quéops, Quéfren e Menkaure, nos arredores do Cairo, para capturar uma foto um tanto atípica. O homem não portava passaporte quando foi descoberto por funcionários da zona arqueológica e estava, aparentemente, sob os efeitos de alguma substância que afetava seu comportamento. A Promotoria decidiu libertar o turista e uma acompanhante que viajava com ele depois do pagamento de 5 mil libras egípcias (cerca de US$ 300) cada um, como anunciou em comunicado. – G1