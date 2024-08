Boletim Matutino da VICE – 16/10/2019

Brasil

Buscas por sobreviventes de prédio que desabou em Fortaleza entram no segundo dia

Videos by VICE

As buscas por desaparecidos continuavam na manhã desta quarta-feira (16) na área de escombros do Edifício Andrea, que desabou nesta terça no Bairro Dionísio Torres, área nobre de Fortaleza. Até 7h45 desta quarta, duas mortes haviam sido confirmadas. Nove vítimas foram resgatadas com vida até a noite de terça, segundo o Corpo de Bombeiros. Nesta manhã, a corporação atualizou de oito para nove o total de pessoas desaparecidas. O governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza informaram, por meio de nota, que o resgate às vítimas do desabamento se mantém ininterrupto desde o início dos trabalhos. – G1

“Só falta fazer a busca na casa do Queiroz”, ironiza líder do PSL após ação da PF

A operação da Polícia Federal nesta terça-feira (15) em endereços ligados ao deputado Luciano Bivar (PE), presidente do PSL, provocou sentimentos divergentes dentro da sigla. Para o deputado Bibo Nunes (PSL-RJ), a ação é um indicativo de “quem é o lado certo na história”, já o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (GO), questionou a atuação do presidente Jair Bolsonaro (PSL) no caso. “O presidente da República tem bola de cristal, porque ele ataca o presidente do partido e na semana depois acontece a operação”, disse Waldir. Defensor do presidente do partido, o líder afirmou que o PSL está “extremamente tranquilo” com a operação. Segundo ele, a cúpula da legenda é a favor do combate à corrupção, inclusive no caso de Flávio Bolsonaro (RJ). “Acho que só falta a busca na casa do Queiroz e do senador”, comentou. – Congresso em Foco

Carteiro Reaça, braço direito dos Bolsonaro em SP, é acusado de rachadinha

O deputado estadual Gil Diniz (PSL-SP), o “Carteiro Reaça”, foi alvo de uma representação, encaminhada nesta terça (15) ao Ministério Público de São Paulo, pelo seu ex-assessor Alexandre Junqueira, por suspeita da prática de “rachadinha”. Junqueira está em viagem a Indonésia, mas a a representação foi protocolada no órgão por sua mulher, Solange de Freitas Junqueira. Procurado, ele diz ter sido exonerado do gabinete de Diniz em 31 de julho. No documento, ela narra que Junqueira conheceu Gil na campanha e passou a trabalhar, depois que ele foi eleito, como assessor parlamentar. Logo no princípio do mandato, diz, ele recebeu a proposta de devolver parte do salário, “principalmente gratificações”. “Quando estava [no gabinete] presenciei que a prática da ‘rachadinha‘ era comum entre os funcionários do gabinete. Ali havia também funcionária fantasma, porque não trabalhava e apenas assinava o ponto e devolvia dinheiro para o deputado”, afirma o assessor em depoimento. – Folha de S. Paulo

Bivar divulga gastos de R$ 340 mil do PSL com advogada de Bolsonaro

O presidente do PSL, Luciano Bivar, divulgou em um grupo de parlamentares os gastos da sigla com a advogada Karina Kufa, que representa Jair Bolsonaro, hoje às turras com a legenda. Além de receber R$ 40 mil por mês, ela firmou contrato de R$ 200 mil para apresentar ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O mesmo relatório mostra que a advogada assinou acordo de R$ 100 mil para defender a senadora Juíza Selma (PSL-MT), acusada de abuso de poder econômico e caixa dois nas eleições de 2018. – Folha de S. Paulo

MPs cobram medidas emergenciais de Ibama e União para conter óleo na BA

O Ministério Público Federal e o Ministério Público da Bahia ingressaram nesta terça-feira (15) com uma ação civil pública contra a União e o Ibama por causa do óleo que atinge a Bahia e outros estados do Nordeste brasileiro. Os órgãos disseram que veem “omissão” na demora em adotar medidas de proteção e que ingressaram com a ação “em decorrência das consequências e riscos ambientais provenientes do vazamento de óleo”. Na ação, é solicitado à Justiça que determine, em decisão liminar, a adoção de medidas de contenção, recolhimento e destinação do material poluente, com “foco na proteção de áreas sensíveis do Estado da Bahia”, principalmente manguezais e estuários. – G1

Anvisa adia decisão sobre plantio de maconha para uso medicinal

A decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a regulamentação da produção, plantio e transporte da maconha medicinal por parte de empresas farmacêuticas; e sobre o registro de medicamentos produzidos à base de cannabis foi adiada após dois pedidos de vista, um feito pelo diretor Antônio Barra Torres, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para compor o colegiado, e outro por Fernando Mendes Garcia Neto . O relator da proposta e diretor-presidente da Anvisa, William Dib , apresentou voto favorável à aprovação de ambas medidas. O regimento determina prazo de duas sessões para reapresentação da questão após o pedido de vista, o que deve acontecer em menos de 15 dias já que, segundo Dib, as próximas reuniões serão semanais e já foram convocadas. – O Globo

João Doria manda manifestantes bolsonaristas ‘comerem mortadela’

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), discutiu com manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro (PSL) durante evento em Taubaté, interior paulista, na noite desta terça-feira (15). Desde a chegada de Doria à avenida do Povo, onde aconteceu o evento, ao menos seis integrantes do grupo “Direita Taubaté” discursavam contra o governador. Munidos com um microfone e cartazes, os manifestantes gritavam: “Pinóquio”, “Pinóquio do pau oco” e “Doria surfou na ‘onda Bolsonaro’”. “Vai pra casa, vagabundo! Vai comer sua mortadela com a sua mãe, seu sem vergonha”, gritou o tucano em resposta. – Folha de S. Paulo

Governador bolsonarista de SC cria ICMS ‘verde’ e irrita bolsonaristas

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés (PSL), decidiu criar uma regra pela qual o ICMS pode variar dependendo do volume de agrotóxicos usado por agricultores – o uso restrito desses produtos garantiria alíquotas menores do imposto. A “tributação verde”, que vai na contramão de ações recentes do governo federal na área ambiental, tem causado atritos entre o governador e os setores bolsonaristas que o ajudaram a ser eleito. O empresário catarinense Luciano Hang, um dos mais próximos colaboradores de Bolsonaro, foi às redes sociais para comparar a política de Moisés às políticas dos partidos de esquerda. – UOL

Pesquisadora de SP descobre aranhas e batiza espécies com nomes de astros do heavy metal

Uma bióloga do Instituto Butantan e apreciadora do gênero musical ‘heavy metal’ descobriu quatro espécies de aranhas no sudeste do Brasil e as batizou com nomes dos vocalistas de bandas que ela admira: André Matos, do Angra, Bruce Dickinson, do Iron Maiden, Klaus Meine, do Scorpions, e Rick Allen, do Def Leppard. As espécies Extraordinarius andrematosi, Extraordinarius brucedickinsoni, Extraordinarius klausmeinei e Extraordinarius rickalleni foram descobertas em matas de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. – G1

Mundo

Polícia holandesa resgata família que vivia presa em porão de fazenda

A polícia da Holanda resgatou cinco irmãos que viviam no porão de uma casa, em uma fazenda, na cidade de Ruinerwold, no interior do país. Os irmãos têm entre 18 e 25 anos. O resgate aconteceu depois que o irmão mais velho fugiu e pediu ajuda em um bar na vila vizinha. Segundo o dono do bar, Chris Westerbeek, o homem tinha barba e cabelos cumpidos e sujos e parecia confuso. “Ele pediu cinco cervejas e bebeu. Depois conversei com ele, e ele revelou que fugiu e precisava de ajuda. Então ligamos para a polícia”, disse Westerbeek à RTV. “Ele disse que tinha irmãos e irmãs que moravam na fazenda. Ele falou que era o mais velho e queria acabar com o que eles estavam vivendo”. – UOL

E mais

Jogadores da Turquia saúdam operação na Síria após gol de empate contra a França

A seleção da Turquia está sob investigação da Uefa depois que jogadores da equipe comemoraram o gol turco no empate de 1 x 1 com a França na segunda-feira (14) com uma saudação militar aos soldados que lutam no nordeste da Síria. Segundo a agência Reuters, a entidade responsável pelo futebol europeu informou nesta terça-feira que está investigando um “comportamento político potencialmente provocador” dos jogadores durante a partida realizada em Paris e em outro jogo das eliminatórias da Euro 2020 contra a Albânia, no dia 11 de outubro. – G1