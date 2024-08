Boletim Matutino da VICE – 16/5/2019

Brasil

George Bush é surpreendido com visita inesperada de Bolsonaro

O ex-presidente George W. Bush foi pego de surpresa pelo anúncio da visita de Jair Bolsonaro, marcada na agenda oficial de sua viagem a Dallas para as 15h (17h, em Brasília) desta quarta-feira. Segundo o assessor de imprensa de Bush, Freddy Ford, Bush não fora consultado previamente nem convidara o brasileiro para um encontro na cidade texana. “Ao contrário de algumas reportagens, o presidente Bush não esteve envolvido nos arranjos da viagem e não estendeu o convite para (Bolsonaro) vir a Dallas”, afirmou Ford. “Mas claro que ele concordou em se encontrar com o presidente Bolsonaro em seu escritório quando soube de sua visita à cidade – uma cortesia que ele regularmente estende aos dignitários estrangeiros quando estão nesta região”, completou. – O Globo

Quebra de sigilo de Flávio atinge ex-assessores do presidente Bolsonaro

A quebra dos sigilos bancário e fiscal na investigação sobre as movimentações financeiras do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente da República, atinge ao menos cinco ex-assessores de Jair Bolsonaro. Todos os cinco assessores trabalharam tanto no gabinete do pai, na Câmara dos Deputados, como no do filho, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao longo do período que engloba a quebra dos sigilos, de janeiro de 2007 a dezembro de 2018. São eles Daniel Medeiros da Silva, Fernando Nascimento Pessoa, Jaci dos Santos, Nelson Alves Rabello e Nathalia Melo de Queiroz —esta filha de Fabrício Queiroz. – Folha de S. Paulo

MP diz que gabinete de Flávio Bolsonaro ‘divisão de tarefas’ para desviar dinheiro público

Investigação do Ministério Público (MPRJ) sobre Flávio Bolsonaro aponta indícios de que um esquema no gabinete do então deputado estadual pelo Rio tinha “clara divisão de tarefas” para desviar recursos públicos. Promotores afirmam ainda que o ex-motorista Fabrício Queiroz tentou assumir a responsabilidade sozinho “para desviar o foco”. O relatório do MPF detalha a suposta organização criminosa no mandato do então deputado. O esquema para desviar recursos públicos “era formado, desde o ano de 2007, por dezenas de integrantes do gabinete de Flávio Bolsonaro e outros assessores nomeados por ele na Alerj. – G1

Número de mortes por acidente de trabalho volta a crescer após 5 anos

O número de mortes causadas por acidentes de trabalho voltou a crescer no Brasil. Em 2018, pela primeira vez desde 2013, a quantidade de trabalhadores que morreram no serviço ou a caminho dele foi maior do que no ano anterior. De acordo com dados tabulados pelo MPT (Ministério Público do Trabalho), só no ano passado, 2022 empregados formais ou autônomos registrados no sistema da Previdência Social morreram por conta de acidentes de trabalho. Foram 30 trabalhadores a mais em relação a 2017. Os dados do MPT são obtidos por meio de registros de acidentes feitos junto à Previdência Social. Por isso, não levam em conta as mortes em serviço de funcionários públicos estatutários, como policiais que morreram durante o trabalho, nem de trabalhadores informais. – UOL

Policiais de SP estão programando mobilização contra governo do estado

Entidades de classe ligadas aos delegados de polícia de SP estão programando uma mobilização contra o que eles chamam de “promessas e marketing político” que serviriam apenas para o governo “maquiar a realidade vivenciada” pelas polícias de SP. “O STF proibiu greve de policiais”, diz Raquel Gallinati, presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de SP. Segundo ela, os delegados da Polícia Civil recebem o salário mais baixo do país. Os policiais devem fazer um grande protesto em frente à Secretaria da Segurança Pública, entre outras ações. – Folha de S. Paulo

Ministério Público do DF pede investigação de PM que disse que ia ‘brincar com os comunas’

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) enviou ofício à Polícia Militar pedindo que a atitude do PM que afirmou, em rede social, que ia “brincar com os comunas” seja investigada. Segundo o MP, a fala do militar constitui “inequívoco discurso de ódio”. O caso ocorreu nesta quinta-feira (15). Pouco antes do protesto em Brasília contra bloqueio de recursos nas universidades federais, o policial militar, identificado como Rodrigo Jardim, fez uma postagem em uma rede social na qual afirma: “E vamos todos para o extra na Esplanada brincar com os comunas”. No post, o PM está fardado e, aparentemente, dentro de um ônibus da corporação. – G1

Desembargadora vai responder a processo por ofensas a Jean Wyllys

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) recebeu nesta quarta-feira a queixa-crime do ex-deputado federal Jean Wyllys (PSOL-RJ) contra a desembargadora Marília Castro Neves, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Com isso, a desembargadora virou ré e responde por crime de injúria. No Facebook, a magistrada disse que o então deputado merecia “um ‘paredão profilático, embora não valha a bala que o mate e o pano que limparia a bagunça”. Para a relatora do caso, ministra Nancy Andrighi, a desembargadora demonstrou intenção de ofender. – Extra

Governo vai gastar R$ 2,5 mi para locação de carros para uso de Bolsonaro e Mourão

O governo federal vai gastar R$ 2,5 milhões para a locação de carros nas regiões Norte e Centro-Oeste para uso do presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão em viagens e eventos oficiais. Segundo o edital publicado no site da Secretaria da Presidência, a empresa que vencer a licitação deverá disponibilizar 32 veículos ao governo. São exigidos, por exemplo, dois carros blindados do tipo sedan com quatro portas e com película protetora nos vidros laterais e traseiro. – Folha de S. Paulo

São Paulo registra 1º caso de sarampo no ano com vírus contraído na própria cidade

A Secretaria Municipal da Saúde confirmou o primeiro caso autóctone de sarampo na cidade de São Paulo. O caso autóctone é quando a pessoa é contaminada na própria cidade. Desde de 2015 não era registrado um caso de contaminação de sarampo contraído na capital paulista. A vítima é um professor de 48 anos. O homem foi internado e tratado. Outros sete casos foram registrados, mas a doença foi contraída fora da cidade. As vítimas foram cinco pessoas da mesma família em Israel, um bebê em um navio em Malta e outro bebê na Noruega. – G1

Santa Catarina tem experimento com ovelhas de fraldas e microfones

Um experimento feito em Lages, na Serra catarinense, chama a atenção. Em um pasto, ovelhas usam fraldas e microfones enquanto se alimentam. O propósito dos pesquisadores é descobrir a altura ideal da grama para aumentar a produção. O objetivo é recomendar aos criadores de ovelhas a altura que otimize a máxima ingestão de pasto. Conforme a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), esse é um dos parâmetros que definem o ganho de peso do animal, o quilo de peso vivo por hectare e a produção de leite por dia. – G1

Mundo

‘Josu Ternera’, antigo líder do grupo ETA, é preso na França após 17 anos foragido

O histórico líder da organização separatista basca ETA José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, mais conhecido como Josu Ternera, foi detido na região dos Alpes, na França, nesta quinta-feira (16). Ele estava foragido da justiça espanhola havia 17 anos. O ministério do Interior espanhol anunciou em um comunicado que detenção do líder da organização, dissolvida há um ano, “aconteceu nas primeiras horas do dia na localidade de Sallanches nos Alpes franceses”. Ternera, de 68 anos, é descrito no comunicado como “o militante da organização terrorista ETA mais procurado pelas forças policiais, tanto espanholas como francesas”. – G1