Boletim Matutino da VICE – 16/7/2019

Brasil

Com medo de derrota, Bolsonaro sonda senadores antes de confirmar indicação de Dudu

O presidente Jair Bolsonaro iniciou nos bastidores movimento para avaliar as chances de aprovação pelo Senado da indicação de seu filho Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para o posto de embaixador nos EUA. Interlocutores do presidente têm feito sondagens junto a senadores que integram a Comissão de Relações Exteriores, responsável por autorizar a nomeação de um indicado pelo Poder Executivo à função diplomática. Segundo assessores, Bolsonaro está determinado a oficializar a indicação, mas, em conversas reservadas, demonstrou incômodo com a possibilidade de rejeição, o que representaria uma derrota pessoal por se tratar de seu filho. – Folha de S. Paulo

Dias Toffoli quer que Moro informe se Glenn Greenwald é investigado

O presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, pediu hoje que Sergio Moro, titular da pasta da Justiça e Segurança Pública, informe se a Polícia Federal está investigando o jornalista Glenn Greenwald, editor do site The Intercept Brasil. O despacho veio na esteira de uma ação impetrada pela Rede Sustentabilidade, que pede a inconstitucionalidade de qualquer investigação sobre Greenwald. O pedido da Rede versa também sobre o ministério da Economia, capitaneado por Paulo Guedes, que abriga o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) – órgão que teria sido incumbido pela PF de investigar as movimentações financeiras do jornalista. – UOL

Justiça impede envio de provas do caso Marielle à Procuradoria-Geral da República

A Justiça do Rio de Janeiro, com o apoio do Ministério Público estadual, rejeitou pedido da Procuradoria-Geral da República para ter acesso a provas do caso do assassinato da vereadora Marielle Franco. Na visão de procuradores, o bloqueio cria dificuldades para a análise de uma possível federalização das investigações. Na última sexta-feira, completou-se um mês que a procuradora-geral da República Raquel Dodge enviou um ofício solicitando cópia do material e, até hoje, não obteve acesso. A 28ª Vara Criminal do Rio proferiu decisão rejeitando o pedido de compartilhamento dos autos com a PGR, sob o argumento de que o caso está sob “segredo de Justiça”. O Ministério Público estadual, que não é subordinado à PGR, também se posicionou contrário ao compartilhamento. – O Globo

Delator da Odebrecht diz que foi “quase coagido” a fazer relato sobre sítio usado por Lula

O ex-diretor-superintendente da Odebrecht Carlos Armando Paschoal disse à Justiça de São Paulo que foi “quase que coagido a fazer um relato sobre o que tinha ocorrido” e que teve que “construir um relato” no caso do sítio de Atibaia. O processo, proposto pela Operação Lava Jato, rendeu a segunda condenação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O ex-diretor, que também foi condenado no mesmo processo, ainda fez uma crítica aos procuradores da força-tarefa. Paschoal prestou depoimento no TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) no último dia 3 de julho como testemunha em um processo sobre improbidade administrativa contra o ex-secretário-executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações do governo Michel Temer (MDB), Elton Santa Fé Zacarias. – UOL

Governador do DF altera decreto sobre nepotismo e autoriza nomeação de parentes

O governador Ibaneis Rocha (MDB) publicou um decreto alterando a norma que regulamenta a proibição do nepotismo na administração pública do Distrito Federal. Com a mudança nas regras, fica explicitamente permitida a nomeação de parentes, cônjuges e companheiros no poder público local, desde que atuem em órgãos ou entidades distintas e sem subordinação. A medida foi publicada no Diário Oficial do DF dessa segunda-feira (10) e altera o artigo 4º do decreto nº 32.751, de 2011. A norma proíbe a “contratação, nomeação e designação” de familiares para cargos em comissão ou função de confiança na mesma entidade. – G1

Operação prende suspeitos de investir em imóveis da milícia na Muzema, no Rio

Uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público do RJ prendeu nesta terça-feira (16) suspeitos de investir na construção de imóveis irregulares da milícia que age na Muzema e em outras localidades da Zona Oeste do Rio. Há três meses, na Muzema, dois prédios irregulares desmoronaram, matando 24 pessoas. O grupo paramilitar que os ergueu age ainda em Rio das Pedras, Anil e Gardênia Azul. Até as 9h20, 11 pessoas haviam sido presas – uma delas no Piauí. Outras seis são procuradas. Um dos alvos principais é Bruno Cancella. Ele foi preso em casa, na Freguesia, em Jacarepaguá. Segundo as investigações, ele movimentou R$ 24,9 milhões para a milícia em quatro anos. – G1

Acordo vai acabar com cobrança de ‘roaming’ entre países do Mercosul, diz Anatel

O Brasil vai assinar um acordo que prevê o fim da cobrança de “roaming” internacional em serviços de telecomunicação entre os países do Mercosul, afirmou a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A decisão deverá ser anunciada em reunião dos países do bloco — Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai — na próxima quarta-feira (17) em Santa Fé, na Argentina. O acordo firmado pelo Mercosul com a União Europeia estabelece que os dois blocos cooperem para fornecer “serviços de roaming transparentes e com tarifas razoáveis”. Segundo a Anatel, o assunto estava sendo tratado nos últimos meses pela agência, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores. A agência afirmou que ainda não há um prazo para o acordo começar a valer. – G1

Coordenador da Operação Lava Jato na PGR pede demissão do cargo

O procurador José Alfredo de Paula Silva, coordenador do grupo de trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República, pediu demissão do cargo na sexta-feira (12). Em ofício, Silva justificou a decisão de deixar a gestão de Raquel Dodge por causa de questões pessoais. A saída de Silva era esperada para setembro, quando termina o mandato de Dodge no comando da PGR. A antecipação pegou colegas de surpresa. O procurador comandava o grupo de trabalho da Lava Jato desde setembro de 2017, quando Dodge assumiu o cargo. – Folha de S. Paulo

Funcionários da Santa Casa desviavam Fentanil para tráfico nos EUA, diz PF

Em cooperação com a agência norte-americana de combate a drogas, a Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que atuava dentro da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Um grupo de funcionários desviava um forte anestésico para revender a compradores brasileiros e nos Estados Unidos, que misturavam o fármaco à cocaína e à heroína. De acordo com as investigações da PF, a quadrilha traficava o opioide Fentanil, “um potente anestésico, de alta letalidade quando em uso indevido”. As investigações foram iniciadas a partir da troca de informações entre a agência norte-americana e a PF sobre três encomendas contendo ampolas de Fentanil diluído, enviadas de Florianópolis à cidade de Miami (EUA) entre setembro e outubro do ano passado. – UOL

Homem compra caixa de sabão em pó com cocaína em mercado em SP, diz polícia

Moradores do bairro de Ermelino Matarazzo, na Zona Leste de São Paulo, se surpreenderam na manhã desta segunda-feira (15) ao encontrar cocaína em algumas caixas de sabão em pó compradas em um mercadinho do bairro, segundo a polícia. A suspeita da polícia é a de que sócio do mercado tenha envolvimento com o tráfico de drogas. Um morador chegou em casa, percebeu que não havia sabão dentro da caixa, voltou para o mercado para tentar trocar o produto, mas foi ameaçado, segundo a polícia. Outro morador levou a caixa para o 62º Distrito Policial. A partir das denúncias, a polícia foi ao mercado e encontrou mais de 30 caixas de sabão em pó com drogas. – G1

Fábrica de carros de luxo falsificados é descoberta em Santa Catarina

Uma fábrica de carros falsificados das marcas Ferrari e Lamborghini foi descoberta em Itajaí, Santa Catarina, informou a Polícia Civil do estado. Nesta segunda-feira (15), foram apreendidas oito réplicas que estavam sendo montadas. Os donos do local, pai e filho, serão indiciados. Na ação desta segunda, a polícia encontrou chassis, moldes, ferramentas e fibras usadas na fabricação. A produção clandestina era feita no bairro Itaipava. Os carros eram montados por encomenda e tinham venda divulgada pelas redes sociais. Eles custavam cerca de 8% do valor dos originais. Nesta segunda, pai, filho e um funcionário que estava no local foram ouvidos e liberados, de acordo com o delegado responsável pelo caso, Angelo Fragelli. – G1

Mundo

Inundações na Índia, Nepal e Bangladesh deixam mais de 100 mortos e milhões de desalojados

Inundações na Índia, Nepal e Bangladesh deixaram mais de 100 pessoas mortas e mais de 4 milhões desalojadas desde o início das fortes chuvas de monções, que já causam estragos há dias nos três países. Na Índia, os mais afetados foram os estados pobres de Bihar e Assam – neste último, segundo um comunicado do governo desta segunda-feira (15), cerca de 4,3 milhões de pessoas foram desalojadas nos últimos 10 dias devido à subida das águas na região, no nordeste do país, que é predominantemente rural. Em Bangladesh, as inundações forçaram cerca de 190 mil pessoas a sair de casa, segundo agentes do governo. No distrito de Cox’s Bazar, que serve de abrigo para 700 mil refugiados rohingya que fugiram da violência em Mianmar, mais de 100 mil pessoas ficaram desalojadas. – G1

Homem é preso na Espanha ao tentar traficar cocaína escondida em peruca

A polícia de Barcelona, na Espanha, prendeu um homem acusado de tentar traficar meio quilo de cocaína “escondida” na sua peruca. Os oficiais perceberam que o passageiro, proveniente de Bogotá, estava extremamente nervoso – mas, além disso, acharam estranho o formato e o tamanho da sua peruca. Ao pedirem para ele remover a cabeleira, encontraram um pacote com 530 gramas de cocaína grudado na sua cabeça. Não é a primeira vez que a tática da peruca rola na Espanha: quatro anos atrás uma mulher foi presa com 900 gramas de cocaína costuradas nas madeixas artificiais. – The Guardian