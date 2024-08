Boletim Matutino da VICE 17/02/20

Brasil

Bolsonaro diz que miliciano morto era um herói quando foi homenageado por Flávio

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em entrevista neste sábado (15), no Rio de Janeiro, que o ex-capitão da PM Adriano Nóbrega, morto no domingo (9), era um herói na época em que foi homenageado pelo senador Flavio Bolsonaro (sem partido). Essa foi a primeira manifestação do presidente sobre a morte do miliciano ligado ao seu filho mais velho. Ele foi morto no município de Esplanada (BA), ao ser alvo de operação que envolveu as polícias baiana e fluminense. Investigações apontam que Adriano atuava em diferentes atividades ilegais: milícia, jogo do bicho, máquinas caça-níqueis e homicídios profissionais. Adriano foi homenageado por Flávio em 2005 com a Medalha Tiradentes, mais alta honraria da Assembleia Legislativa do Rio. Bolsonaro também disse que foi ele quem determinou que Flávio condecorasse o ex-policial militar. – Folha de S. Paulo



Repórteres da Veja que apuravam morte de miliciano são detidos pela polícia da Bahia

Os jornalistas Hugo Marques e Cristiano Mariz, da revista Veja, foram detidos e conduzidos a uma delegacia pela Polícia Militar da Bahia na manhã desta sexta-feira (14). Os repórteres estavam na cidade de Pojuca (a 90 km de Salvador), onde investigavam as circunstâncias da morte do miliciano Adriano da Nóbrega, ligado ao senador Flávio Bolsonaro e morto em uma ação policial no último domingo (9) em Esplanada (a 170 km da capital baiana). De acordo com o relato dos repórteres da Veja, eles estavam a caminho de uma das fazendas do pecuarista Leandro Guimarães quando foram cercados por duas viaturas da polícia. A intenção dos jornalistas era tentar entrevistar Leandro, fazendeiro que hospedou o miliciano por cerca de uma semana antes de ele seguir para o sítio do vereador Gilsinho de Dedé (PSL), onde acabou morto ao ser alvo de operação policial. – Folha de S. Paulo



Casa onde miliciano foi morto na Bahia foi arrombada e mala some

Mistérios ainda cercam a morte do miliciano Adriano Magalhães da Nóbrega, 43 anos, baleado por policiais baianos no último domingo (9), na cidade de Esplanada, no Nordeste baiano. Um deles é o paradeiro da mala do ex-integrante do Bope do Rio de Janeiro e chefe do Escritório do Crime. A bagagem foi dada como desaparecida na manhã desta quinta-feira (13), após a constatação do arrombamento do sítio onde Adriano foi localizado e, posteriormente, teria reagido ao cerco policial. “Estive aqui ontem (quarta) e deixei tudo como estava após a ação da polícia. Não limpei nada. A mala estava no quarto usado por ele (Adriano) e hoje quando cheguei cedo, encontrei a porta escancarada e a mala não estava”, disse um amigo do proprietário do imóvel, o vereador da cidade Gilson Lima (PSL), irmão do vice-presidente da Assembleia Legislativa (Alba), deputado estadual Alex Lima (PSB). – Correio



Eduardo e Flavio Bolsonaro são criadores de grupos de zap de mentiras contra jornalista





Juntos, os irmãos Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), deputado federal, e o senador Flavio Bolsonaro (sem partido – RJ) são responsáveis por 20 grupos bolsonaristas que participaram da difusão de mentiras contra a jornalista Patrícia Campos Mello após um depoimento pra lá de suspeito do ex-funcionário da empresa de marketing digital Yacows à CPMI das Fake News na semana passada. Os grupos criados pelos filhos do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) contavam com um conjunto de pessoas que tinham papéis específicos na curadoria de conteúdo, no compartilhamento de desinformação e na inclusão e remoção nos grupos. – The Intercept

Governo federal rouba ideia de Robocop e estuda privatizar cidades inteiras

O governo federal estuda implementar um novo modelo de gestão, chamado de charter cities. Em tese, a ideia é privatizar as cidades, mesmo que elas continuem vinculadas ao Estado. Uma empresa privada seria responsável por “prover serviços governamentais”e, em troca, os municípios pagariam uma taxa anual fixa por esses serviços. A iniciativa deve ser apresentada ao Congresso ainda em 2020. Na semana passada a Escola Nacional de Administração Pública (Enap) realizou um seminário para debater a medida. Na ocasião, o diretor da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, Geanluca Lorenzon, afirmou que a pasta está dedicada a implementar o modelo. – Metrópoles



Felipe Martins toma uma rasteira e olavismo perde influência junto a Bolsonaro





O assessor internacional de Bolsonaro, Filipe Martins, perdeu nesta sexta (14), por meio de um decreto publicado no Diário Oficial, algumas de suas principais atribuições. O decreto, assinado pelo próprio Bolsonaro, passou da Assessoria Internacional para a Secretaria de Assuntos Estratégicos, vinculada a Jorge de Oliveira, tarefas como assistir direta e imediatamente o Presidente da República no desempenho de suas atribuições e, especialmente, na realização de estudos e contatos que por ele sejam determinados em assuntos que subsidiem a coordenação de ações com organizações estrangeiras; preparar a correspondência do Presidente da República com autoridades e personalidades estrangeiras e participar, em articulação com os demais órgãos competentes, do planejamento, da preparação e da execução das viagens internacionais do Presidente da República. – Época





Governo Bolsonaro articula para recriar sorteios na TV e beneficiar emissoras





Por pressão de emissoras aliadas, o governo Jair Bolsonaro prepara medida provisória para trazer de volta os sorteios de prêmios às TVs. A pedido de Rede TV!, principal interessada no negócio, Record, SBT e Band, o chefe da Secom (Secretaria de Comunicação da Presidência), Fabio Wajngarten, articulou uma reunião entre os principais executivos dos canais e o presidente para convencê-lo a encampar a proposta. Embora tratativas sobre o tema sejam de competência do Ministério da Economia, o encontro se deu no Palácio do Planalto, em 9 de dezembro, com a participação de Amilcare Dallevo Jr., dono e presidente da RedeTV!, José Roberto Maciel, presidente do SBT, Luís Cláudio Costa, presidente da Record, e Paulo Saad Jafet, vice-presidente da Band. Na sequência, a Casa Civil começou a preparar a minuta de uma medida provisória. O texto foi enviado ao Ministério da Economia e está pronto, aguardando a decisão de Bolsonaro para ser publicado. – Folha de S. Paulo





Antropólogo bolsonarista tenta impedir trabalho do Ibama em terra indígena e é preso





O antropólogo e militante bolsonarista Edward Luz foi detido neste domingo (16) ao tentar impedir a fiscalização do Ibama dentro da Terra Indígena Ituna Itatá, na região de Altamira (PA). Os agentes do Ibama estavam em um procedimento de retirada do gado quando Luz apareceu. Gravando a abordagem com seu próprio celular, ele diz que estava no local “para fazer cumprir a ordem ministerial, do senhor ministro Ricardo Salles, com qual me encontrei na última terça-feira, dia 11 de fevereiro, na 4ª. Câmara [Meio Ambiente] do Ministério Público Federal, onde ficou acordado que nenhum patrimônio de população em situação de fragilidade será destruído”. O comandante da operação, Roberto Cabral, então o adverte de que ele está dentro de terra indígena e ordena que se retire, sob a pena de ser preso em flagrante. Diante da recusa, Luz é algemado. Horas depois, após ser solto, Luz distribuiu um áudio exortando os invasores da terra indígena a resistir às autoridades. – Folha de S. Paulo





Justiça concede habeas corpus a trabalhadores confinados em instalações da Petrobras





A Justiça do Trabalho concedeu habeas corpus coletivo em favor de 45 trabalhadores confinados há uma semana na Refinaria Presidente Bernardes (RPBC) e Usina Termelétrica Euzébio Rocha, da Petrobras, em Cubatão (SP). A medida foi determinada pelo juiz Ronaldo Antonio de Brito Junior, nesta quarta-feira (12), atendendo a um pedido liminar em ação civil feito pelo Sindicato do Petroleiros do Litoral Paulista (Sindipetro). A Petrobras afirma que não há impedimento para a saída dos empregados. Segundo divulgado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT), os funcionários estão trabalhando de forma ininterrupta desde às 23h do dia 6 de fevereiro, ou seja, há uma semana. Alguns foram liberados em razão de problemas de saúde. – G1





Impacto de cortes do MEC de bolsas da Capes foi maior no Nordeste





O corte de bolsas para pós-graduação feito pelo governo Jair Bolsonaro em 2019 teve maior impacto no Nordeste. Os cursos mais atingidos são das áreas de engenharia, educação e medicina. As bolsas são financiadas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão vinculado ao MEC (Ministério da Educação). Comandada por Abraham Weintraub, a pasta passou por bloqueios de orçamento no ano passado. As medidas provocaram redução de investimentos. Foram canceladas 7.590 bolsas para financiar pesquisas de pós-graduandos. No total, são 84,6 mil estudantes atendidos com financiamento. Do total de benefícios, 7.114 são ligados aos chamados programas institucionais da Capes, em que a concessão do recurso ocorre entre o órgão e o programa de pós-graduação. – Folha de S. Paulo





Maconha incinerada em operações não serve para uso medicinal, diz PF





Nos primeiros 45 dias de 2020, a Polícia Federal (PF) já incinerou cerca de 4,5 toneladas de maconha no Sertão de Pernambuco. A maior parte do material ilícito – 3,5 toneladas – foi destruído no dia 4 de fevereiro, durante uma ação perto da Fazenda Cachoeirinha, de Cabrobó. Nessa quinta-feira (13), uma nova operação da PF, em parceria com as polícias Civil e Militar, resultou na queima de 1,030 tonelada de maconha e de 1 quilo de haxixe – desta vez na Fazenda Pacheco, em Floresta. Por vezes, setores da sociedade chegam a questionar a queima de maconha apreendida, especialmente com o advento das medicações feitas à base da erva, a exemplo de óleos e pastas feitas para conter crises convulsivas. Mas a droga confiscada pelas forças de segurança não é apta para a fabricação de remédios. É o que conta o chefe de comunicação da PF no estado, Giovanni Santoro. – Diário de Pernambuco





Mais de 400 pessoas são detidas durante pré-carnaval em SP





Mais de 400 pessoas foram detidas durante o final de semana de pré-carnaval em São Paulo, segundo balanço da Secretaria da Segurança Pública divulgado na manhã desta segunda-feira (17). De acordo com a SSP, nestes primeiros dois dias de folia, 64. 847 pessoas foram abordadas, sendo 265 presas, 21 adolescentes apreendidos e 127 procurados pela Justiça capturados. O final de semana de festa teve desfiles de blocos já consagrados na cidade, como Acadêmicos do Baixo Augusta, na região central. A folia na capital paulista também foi marcada pela multidão de pessoas nas ruas e a presença de famosas. – G1





Cinco pessoas são baleadas por policial após tentativa de roubo no pré-Carnaval de SP





Dois suspeitos de participar de uma tentativa de assalto a um policial civil de folga em um bloco de carnaval na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, na Zona Sul de São Paulo, foram presos neste domingo (16). O policial reagiu e cinco pessoas foram baleadas. A confusão teria começado por volta das 17h30, quando um grupo que fazia arrastão teria tentado roubar a corrente do policial. Os feridos são três homens e duas mulheres. No momento do tiroteio, o bloco Chá de Alice tinha acabado de desfilar e o bloco Só Track Boa estava desfilando. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um policial civil reagiu e disparou contra um homem. Entre os feridos estão duas mulheres que brincavam no carnaval de rua. De acordo com a investigação, teria ocorrido um tiroteio. A suposta arma utilizada pelos criminosos não foi localizada. – G1





Estátua de 400 kg de bronze é furtada no Rio de Janeiro





Uma estátua de 400 kg e 2 metros de altura foi furtada de um monumento em homenagem a Marechal Deodoro na Glória, Zona Sul do Rio, segundo a Gerência de Monumentos e Chafarizes do Rio, vinculada à Secretaria de Conservação. A escultura representa a mãe do primeiro presidente do Brasil, D. Rosa Paulina da Fonseca. A gerência afirmou que fará o registro de ocorrência nesta segunda-feira (17). O órgão cuida, atualmente, de 1.371 monumentos (bustos, esculturas, estátuas, relógios e chafarizes). Também mantém contrato para manutenção no valor de cerca de R$ 900 mil. – G1





Motorista é multada por segurar coxinha e sachê de maionese enquanto dirigia no PR





Uma motorista foi multada por segurar nas mãos uma coxinha e um sachê de maionese enquanto dirigia, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná. Segundo o Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), a condutora cometeu uma infração leve e foi autuada em R$ 88. A multa foi registrada em dezembro de 2019, no cruzamento da Rua Comendador Miró com a Rua Francisco Ribas, no Centro da cidade. A autuação foi enviada para o proprietário do veículo, que tinha até o dia 7 de fevereiro para recorrer da notificação. No entanto, segundo o Detran-PR, até esta sexta-feira (14) autuação não havia sido paga e ninguém recorreu. No auto de infração, o agente registrou que a motorista estava “dirigindo com a mão esquerda apoiada no volante segurando uma ‘coxinha’ e com a mão direita um sachê de maionese”. – G1





Mundo





Número de mortos pelo novo coronavírus na China passa de 1,7 mil





O número de mortos na China por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, chegou a 1.770 neste domingo (16), informaram autoridades de saúde locais. O total de casos confirmados ficou em 70.548, aumento de 2.048 em um dia. Somente na província de Hubei, epicentro do coronavírus na China, foram registradas mais 100 mortes e 1.933 casos confirmados da doença entre este sábado (15) e domingo (16). Estes números incluem o balanço do dia da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais a morte registrada em Taiwan. Apenas na região de Hubei são 58.182 pacientes com o vírus e 1.698 mortes desde o início do surto. 6.639 pacientes receberam alta do hospital. 40.814 pessoas estão em tratamento hospitalar e outras 71.613 estão sob observação médica. – G1





Gangue armada rouba centenas de rolos de papel higiênico em Hong Kong





Homens armados com facas roubaram centenas de pacotes de papel higiênico em Hong Kong, território que enfrenta a escassez de diversos produtos por causa do pânico em torno do novo coronavírus. Segundo a polícia, o grupo de criminosos rendeu um entregador em frente a um supermercado em Mong Kok, distrito de Hong Kong onde atuam há anos gangues conhecidas como “tríades”. Os 600 rolos foram avaliados em quase R$ 1 mil. A polícia disse ter prendido dois homens suspeitos do crime e recuperado parte do papel higiênico roubado. O avanço do surto — com mais de 70 mil casos na China continental e 57 em Hong Kong — fez com que muitas pessoas estocassem mantimentos e itens de necessidade básica. A prática levou a prateleiras vazias e aumento nos preços. – G1

