Boletim Matutino da VICE – 1/7/2019

Brasil

Políticos consideram atos pró-Moro menores que manifestações pró-Bolsonaro

Videos by VICE

Políticos de diversas correntes acompanharam com lupa os atos a favor de Sergio Moro (Justiça) e do governo Bolsonaro neste domingo (30). Avaliação geral: foram significativamente menores do que os de 26 de maio. O ato anterior ocupou sete quarteirões da avenida Paulista. Este, quatro. A retórica do ministro ao comentar o apoio que recebeu também foi analisada. Dirigentes de partidos, governadores e membros de cortes superiores leram a expressão “Eu vejo, eu ouço”, empregada por Moro, como sinal de adesão ao discurso messiânico que caracteriza parte de seus apoiadores. – Folha de S. Paulo

Polícia prende funcionários da Transpetro por furto de combustíveis em SP

Policiais civis do Núcleo de Roubo de Cargas da Delegacia Seccional de Guarulhos, na Grande São Paulo, prenderam nesta segunda-feira (1°) ao menos quatro pessoas, incluindo um dono de posto de gasolina e funcionários da Transpetro — subsidiária da Petrobras de transporte e logística — por furto de combustível. As prisões são parte da Operação Trupanon, deflagrada nesta manhã contra organização criminosa especializada em furtar combustível de dutos da estatal. Além da Transpetro, nove postos são alvos das buscas e estão sendo fiscalizados. Ao todo, estão sendo cumpridos 14 mandados de prisão temporária e 45 de busca e apreensão nas cidades paulistas de Guarulhos, Santa Isabel, Arujá, Mogi das Cruzes, Guararema, São Paulo e Santo André. – G1

Quatro morrem e 13 ficam feridos em chacina em Belford Roxo na Baixada Fluminense

Quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas em uma chacina em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na noite deste sábado (29). Segundo informações do 39º Batalhão da PM, as vítimas estavam em um bar no bairro Vila Daguimar quando homens armados chegaram, por volta das 21h, em um carro branco e efetuaram vários disparos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 2 homens e 2 mulheres morreram no local. Entre os mortos está o músico Jorge Vitor, percussionista da Banda Nosso Grupo, que se apresentava no local. Nas redes sociais, amigos e fãs do músico lamentaram a morte. – G1

Pedágios das rodovias de São Paulo aumentam a partir desta segunda

As tarifas de pedágio das rodovias estaduais de São Paulo foram reajustadas às 0h desta segunda-feira (1º). As tarifas contratuais de 19 concessionárias foram reajustadas em 4,66% – índice relativo ao IPC-A acumulado entre junho do ano passado e maio desse ano. O reajuste será de até R$ 0,40 em várias praças. Os valores mais altos são dos pedágios da Anchieta (Riacho Grande) e Imigrantes (Paraitinga), a R$ 27,40. O reajuste foi publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (28). Desde 1998, início das concessões em São Paulo, o reajuste é aplicado todo dia 1º de julho, data estipulada nos contratos de 19 concessionárias de rodovias paulistas. – G1

Enviar maconha por correio dos EUA para si mesmo no Brasil não é tráfico, decide TJ

Uma brasileira que comprou refil de maconha para cigarro eletrônico de forma legal nos Estados Unidos e enviou por correio para sua casa em São Paulo teve seu caso enquadrado como uso próprio, e não tráfico internacional de drogas. O caso começou em 2017, quando a acusada comprou 14 refis de maconha em Denver, no estado do Colorado, onde a maconha é legalizada. De lá, enviou por correio para sua casa em São Paulo. No Brasil, a alfândega interceptou o pacote e enviou para a Polícia Federal, que abriu um inquérito. O Ministério Público Federal então resolveu denunciar por tráfico internacional de drogas. Porém, a 9ª Vara Federal da Justiça de São Paulo acolheu a tese da defesa de que o caso se enquadra como porte para consumo próprio e não tráfico. – Consultor Jurídico

Justiça anula prisão de manifestante por “apologia” durante Marcha da Maconha em Curitiba

A juíza Flávia da Costa Viana, do 11º Juizado Especial Criminal de Curitiba, concedeu um Habeas Corpus a um manifestante preso por “apologia ao crime” (art. 287 do CP) durante a Marcha da Maconha realizada no dia 02 de junho na capital paranaense. A juíza entendeu que houve constrangimento ilegal na prisão feita pela Polícia Militar e defendeu o direito do acusado de se manifestar livremente. O manifestante foi preso porque usava uma camisa com uma estampa com a folha da Cannabis e a palavra “legalize”. A camisa também foi apreendida pela PM. A juíza determinou que a peça de roupa seja devolvida ao manifestante e ainda desmarcou a audiência de transação penal, que estava prevista para o dia 05 de setembro. – Consultor Jurídico

Mundo

Manifestantes invadem Parlamento de Hong Kong em nova onda de protestos

Manifestantes cercaram e invadiram o prédio do Parlamento de Hong Kong, segundo a rede de TV CNN. A região enfrenta uma onda de protestos que se intensificou, nesta segunda-feira (1°), após a celebração oficial do 22º aniversário do retorno do território ao domínio chinês. Mais cedo, os manifestantes usaram barras de metal e um carrinho de ferro para estourar portas e janelas de vidro do prédio. Eles conseguiram entrar no imóvel após quebrar o vidro de uma janela e tentam romper uma barreira física que os afasta da área principal do imóvel, ainda de acordo com a emissora americana. O governo divulgou um comunicado em que pede para que os manifestantes deixem o imóvel imediatamente. – G1

Polícia europeia prende grupo acusado de roubar 24 milhões de euros em criptomoedas

Autoridades policiais da Holanda e do Reino Unido, em cooperação com a Europol e a Eurojust, anunciaram esta semana a prisão de seis indivíduos acusados de aplicar golpes on-line para roubar criptomoedas. A quadrilha, formada por cinco homens e uma mulher, teria roubado mais de 24 milhões de euros (mais de R$ 100 milhões). A investigação durou 14 meses e as prisões foram realizadas em uma operação conjunta com agentes em cinco localidades: Staverton, Charlcombe e Lower Weston no Reino Unido, e Amsterdã e Roterdã na Holanda. As autoridades estimam que o grupo fez ao menos 4 mil vítimas em 12 países e que esse número deve aumentar com a descoberta de novas informações. – G1

E mais

MCs Kevin e Hariel são presos em BH por uso de drogas

O músico Kevin Nascimento Bueno, de 21 anos, o MC Kevin, foi detido às 23h30 deste sábado (29) em um hotel de Belo Horizonte por uso e consumo de drogas. Um funcionário do Hotel Ímpar, no bairro Calafate, na Região Oeste, procurou a polícia por causa do cheiro de maconha do apartamento 806. Os PMs dizem que MC Kevin e o amigo, Hariel Bernardo Ribeiro, conhecido como MC Hariel, abriram a porta do apartamento e, segundo a polícia, confessaram que estavam usando maconha e haxixe. Enquanto eram levados para a Central de Flagrantes 3 (Ceflan), no Barreiro, o músico chegou a fazer um post no Instagram. “Mó brek. Um dia vou ver esse vídeo aqui e cascar o bico”, afirmou o músico no post. – G1