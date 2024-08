Boletim Matutino da VICE – 17/4/2019

Brasil

Senadores vão pedir impeachment de Dias Toffoli e Alexandre de Moraes

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) afirmou, nesta terça-feira (16), que pedirá o impeachment do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, e do ministro Alexandre de Moraes, por crime de responsabilidade e abuso de autoridade. Outros senadores, como Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Lasier Martins (PODE-RS), já confirmam que vão assinar o pedido junto com Vieira. Toffoli e Moraes são responsáveis, na Corte, por um inquérito aberto pelo próprio STF, há um mês, para apurar ataques à honra dos ministros do tribunal. A procuradora-geral da República (PGR), Raquel Dodge, se manifestou nesta terça pelo arquivamento da investigação. – Congresso em Foco

MPF divulga nota contra decreto que extingue conselhos participativos

Por meio de nota pública divulgada hoje, o Ministério Público Federal (MPF) e a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão manifestaram “preocupação” com o decreto, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) na quinta-feira (11), que pretende acabar com dezenas de conselhos da administração federal que contam com a participação da sociedade civil. Segundo o MPF, ao menos 35 conselhos devem ser extintos pelo ato do presidente a partir de junho, entre eles, o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas (Conatrap), a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (Conatrae), o Conselho Nacional de Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos de LGBT (CNCD/LGBT) e o Conselho Nacional dos Direitos do Idoso (CNDI). – UOL

General Santos Cruz assume responsabilidade por vídeo defendendo golpe de 1964

O ministro da Secretaria de Governo, general Santos Cruz, assumiu a responsabilidade pela divulgação de um vídeo defendendo o golpe militar de 1964. O disparo aconteceu no dia 31 de março, quando o golpe completou 55 anos, por meio de um canal oficial do governo. Nesta terça-feira (16), Santos Cruz participa de uma sessão na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados para explicar o episódio. Aos deputados, o ministro afirmou que a divulgação do vídeo foi um erro operacional e não tinha nenhuma intenção ideológica. Segundo ele, o disparo foi feito por engano por um funcionário que trabalha no governo há 26 anos. De acordo com Santos Cruz, o funcionário confundiu o vídeo defendendo o golpe com um outro vídeo a favor da reforma da Previdência. – Jovem Pan

Justiça ordena que catador baleado pelo Exército ao ajudar família seja transferido de hospital

A juíza Maria Izabel Pena Pieranti ordenou, na noite da última terça-feira (16), que o catador de materiais recicláveis Luciano Macedo seja transferido do Hospital Carlos Chagas, em Marechal Hermes, para o Hospital Moacyr Carmo, em Duque de Caxias. Luciano foi baleado no dia 7 de abril, em Guadalupe, Zona Norte do Rio de Janeiro, ao prestar socorro à família do músico Evaldo Santos Rosa, que morreu ao ter o carro alvejado por militares do Exército. De acordo com a advogada da família, Maria Isabel Tancredo, o estado de Luciano é gravíssimo e a transferência deve acontecer com urgência. – G1