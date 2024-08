Boletim Matutino da VICE – 17/5/2019

Brasil

Responsável pelo ENEM é demitido após divergência sobre transparência de dados

Videos by VICE

O presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais), delegado Elmer Vicenzi, foi demitido nesta quinta-feira (16). É o segundo chefe do órgão, responsável pelo Enem, a sair do cargo no governo Jair Bolsonaro (PSL). O jornal Folha de S. Paulo apurou que Vicenzi teve divergências com a Procuradoria do órgão envolvendo transparência dos dados produzidos pelo Inep, mas o caso foi a gota d’água em uma relação já desgastada com o ministro Abraham Weintraub. Essa é a primeira baixa na equipe de Weintraub, que assumiu a pasta no lugar de Ricardo Vélez Rodríguez. – Folha de S. Paulo

Coaf aponta operações bancárias suspeitas de ministro do Turismo

Um relatório do Coaf aponta operações atípicas em contas bancárias de Marcelo Álvaro Antônio (PSL), ministro do Turismo de Jair Bolsonaro. Segundo o órgão do Ministério da Justiça, o pivô das investigações sobre candidaturas de laranjas do PSL movimentou R$ 1,96 milhão de fevereiro de 2018 a janeiro de 2019. O documento relata uma “operação suspeita” e afirma ter havido depósitos e saques em dinheiro vivo que apresentaram “atipicidade em relação à atividade econômica do cliente ou incompatibilidade com a sua capacidade econômica-financeira”, além de movimentação de recursos “incompatível com o patrimônio, a atividade econômica, ou a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente”. – Folha de S. Paulo

Abin investigará candidatos a reitor e chefe de universidade federal

Em meio a acusações do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que as universidades foram “tomadas pela esquerda”, um decreto publicado ontem institui um sistema para investigar a “vida pregressa” de candidatos a cargos públicos de confiança — como reitoria e diretorias de universidades federais — com o auxílio da Abin (Agência Brasileira de Inteligência). O decreto não explica o que exatamente será objeto de investigação, nem quais critérios podem desqualificar um candidato. Por lei, cabe ao presidente da República nomear os reitores das universidades federais – e de acordo com a Casa Civil do governo, isso não mudará. – UOL

Bolsonaro muda versão e diz que não fez acordo com Moro para STF

O presidente Jair Bolsonaro voltou atrás nesta quinta-feira (16) de sua primeira versão e disse que não houve nenhum acordo com o ministro da Justiça, Sergio Moro, para que ele assumisse uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) após cumprir um período como titular no governo. “Quem me acompanhou ao longo de quatro anos, sabe que eu falava que precisamos de alguém no Supremo com o perfil de Moro. Não teve nenhum acordo, nada, ninguém nunca me viu com Moro [antes da eleição]”, afirmou o presidente durante transmissão ao vivo em suas redes sociais. – Folha de S. Paulo

Gestão Crivella isenta 426 templos de IPTU no Rio, mas não revela quais são

Nos dois primeiros anos da administração Marcelo Crivella (PRB) 426 templos religiosos foram dispensados de pagar o IPTU no Rio. A inclusão dos imóveis no cadastro de imunidade do tributo é prevista na Constituição, mas a gestão do bispo licenciado da Igreja Universal descumpre a lei ao não divulgar no portal de transparência da prefeitura a lista com as centenas de entidades beneficiadas. A constatação foi feita pela CPI de vereadores que investiga a suspeita de favorecimento a grupos religiosos na administração municipal. A comissão enviou requerimentos à prefeitura solicitando os dados, mas recebeu apenas uma relação com os números dos processos de imunidade, sem o detalhamento das denominações religiosas, com o argumento de sigilo fiscal. – UOL

Em aeroporto, Bolsonaro faz piada com oriental: ‘Tudo pequenininho aí?’

O presidente Jair Bolsonaro fez uma piada com um homem com descendência asiática durante passagem pelo Aeroporto Internacional de Manaus nesta quarta-feira (15), no Amazonas. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o presidente aparece perguntando ao oriental: “Tudo pequenininho aí?”. Nas imagens, o homem, que é estrangeiro, fala “Brasil, gostoso”. Bolsonaro reage rindo, responde “opa, opa!” e se afasta. Em seguida, faz um gesto de tamanho utilizando uma das mãos e ironiza: “Tudo pequenininho aí?”. A cena aconteceu durante escala em Manaus, antes de seguir para Dallas, nos Estados Unidos, onde recebeu o título de “Personalidade do Ano” da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. – Extra

David Miranda é eleito líder da próxima geração pela revista Time

O deputado federal David Miranda (PSOL-RJ), de 34 anos, foi eleito pela revista Time na edição desta sexta-feira (17) como um dos dez líderes da próxima geração. Originário da favela do Jacarezinho, casado com o jornalista americano Glenn Greenwald, Miranda, conhecido pelo ativismo LGBT, diz que fala “pelos que antes não tinham voz” em vídeo publicado no site da revista Time, onde estão resenhados os dez jovens que integram a lista bianual. “Quero ser uma ferramenta da democracia”, disse Miranda à Time. As pessoas que antes não tinham voz, “agora têm, através de mim”. Seu primeiro projeto de lei defende a educação obrigatória de temas LGBTQ para políticos e professores. – UOL

Homem é preso ao agredir a ex dentro de Delegacia da Mulher no interior de SP

Câmeras de segurança da Delegacia de Defesa da Mulher de Andradina (SP) registraram o momento em que um jovem de 21 anos agrediu a ex-companheira, de 40 anos. A agressão foi registrada nesta terça-feira (14). O suspeito foi preso em flagrante. Segundo a Polícia Civil, a vítima morava há três meses com o jovem, mas nas últimas semanas vinha sofrendo agressões, ofensas e até ameaças de morte, quando resolveu terminar o relacionamento. A mulher sofreu ferimentos leves, pediu medida protetiva contra o autor e passará por exame de corpo de delito. O suspeito permanece à disposição da Justiça. – G1

Mundo

Taiwan se torna 1º país da Ásia a legalizar casamento entre pessoas do mesmo sexo

O Parlamento de Taiwan aprovou nesta sexta-feira (17) a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Centenas de pessoas, que se reuniram do lado de fora da Casa para esperar a votação, comemoram a decisão que tornou o país o primeiro no continente asiático a reconhecer essa forma de união. A decisão acontece quase dois anos depois de o Tribunal Constitucional da ilha considerar que a proibição do casamento de pessoas do mesmo sexo era inconstitucional. O Legislativo do país tinha até o dia 24 deste mês para tornar essa decisão uma lei. – G1

Indústria da maconha vai movimentar US$ 194 bilhões até 2016 no mundo, diz relatório

O mercado global de cannabis movimentou no ano passado US$ 18 bilhões. Segundo um novo levantamento do Banco de Montreal, ele chegará a US$ 194 bilhões até 2026. Isso se o número de países que liberarem o uso medicinal e recreativo da erva não aumentar mais do que o previsto. Atualmente, 40 nações permitem o uso medicinal da erva e outros cinco, o recreativo. Estima-se que, nos próximos cinco anos, 60 países terão de alguma forma autorização para o uso da erva para fins diversos. – Correio Braziliense

Academia militar dos EUA forma maior turma de alunas negras de sua história

A Academia Militar de West Point, em Nova York, nos Estados Unidos, vai formar, em 25 de maio, 32 mulheres negras entre os alunos. É o maior número já registrado na instituição de ensino, que foi fundada há 217 anos e só permitiu a inclusão de alunas em 1976. Para celebrar, as estudantes posaram juntas para fotos. Tiffany Welch-Baker, que está no grupo, revelou ao site “Because of Them We Can” que a ideia do retrato é inspirar outras mulheres negras: “Minha esperança é que, quando jovens negras verem essas fotos, elas entendam que, independentemente do que a vida apresente, você tem a habilidade e força de ser uma potência a ser considerada”, falou. – UOL

E mais

Morre Grumpy Cat, gata ‘rabugenta’ que se tornou uma lenda da internet

Grumpy Cat, a “rabugenta” felina que virou sensação na internet por parecer estar constantemente de cara fechada, morreu aos sete anos. Num comunicado, os donos informaram que a gata morreu no dia 14 de maio depois de apresentar complicações decorrentes de uma infecção urinária. A gata do Arizona, nos EUA, ajudou “milhares de pessoas a sorrir”, diz o comunicado. Grumpy Cat, que significa “gata rabugenta”, é o apelido com o qual a gata ficou conhecida – seu nome real era Tardar Sauce. Ela ganhou fama na internet depois que fotos passaram a ser divulgadas em 2012. Rapidamente virou meme. – BBC