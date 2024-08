Boletim Matutino da VICE – 17/6/2019

Brasil

Joaquim Levy renuncia do BNDES após declaração de Bolsonaro

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Joaquim Levy, entregou na manhã deste domingo (16) sua carta de demissão ao ministro da Economia, Paulo Guedes. “Falei há pouco com o Paulo Guedes. Está tudo bem, sem surpresas”, afirmou o ex-presidente do banco e ex-ministro da FAzenda de Dilma rousseff (PT). Guedes já está procurando pelo substituto de Levy. Na tarde deste sábado (15), antes de embarcar para viagem ao Rio Grande do Sul (RS), o presidente Jair Bolsonaro afirmou a jornalistas que Joaquim Levy está com a “cabeça a prêmio”. Bolsonaro deu a declaração no momento em que deixava o Palácio da Alvorada, em Brasília. – G1

Bolsonaro defende criar milícias armadas para evitar golpe de Estado

Em evento do Exército em Santa Maria (RS) neste sábado (15), o presidente Jair Bolsonaro (PSL) disse que armar a população pode evitar golpes de Estado. “Nossa vida tem valor, mas tem algo com muito mais valoroso do que a nossa vida, que é a nossa liberdade. Além das Forças Armadas, defendo o armamento individual para o nosso povo, para que tentações não passem na cabeça de governantes para assumir o poder de forma absoluta. Temos exemplo na América Latina. Não queremos repeti-los. Confiando no povo, confiando nas Forças Armadas, esse mal cada vez mais se afasta de nós”, falou em pronunciamento. Ele não atendeu a imprensa. – Folha de S. Paulo

Coletivo de advogados pede prisão preventiva de Moro ao STJ

O Coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia (CAAD) protocolou no sábado (15), junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma notícia-crime contra o atual ministro da Justiça e Segurança Pública e ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores federais Deltan Dallagnol, Laura Gonçalves Tessler, Carlos Fernando dos Santos Lima (aposentado) e Maurício Gotardo Gerum. A peça dos advogados aponta que, com base nos conteúdos obtidos em arquivos digitais e divulgados pelo site The Intercept , é possível, em tese, verificar a prática dos seguintes crimes: organização criminosa, corrupção passiva, prevaricação, violação de sigilo funcional e crimes contra o regime representativo e democrático, a Federação e o Estado de Direito. – Rede Brasil Atual

PMs e bombeiros iniciam greve no RN por reajuste salarial

Policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte iniciaram na manhã desta segunda-feira (17) uma paralisação por tempo indeterminado. Reajuste salarial, pagamento de folhas atrasadas e recomposição do efetivo estão na pauta de reivindicações. A parada inclui praças e oficiais das duas corporações, que desde as 8h se encontram reunidos em frente à Governadoria, no Centro Administrativo do Estado, em Natal. O comércio, até então, não foi afetado. A paralisação não envolve a Polícia Civil, que mantém o atendimento nas delegacias funcionando normalmente.O presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais Militares e Bombeiros Militares do RN, subtenente PM Eliabe Marques, afirmou que as viaturas devem ficar aquarteladas e os efetivos que irão trabalhar serão suficientes apenas para garantir a segurança do patrimônio das próprias corporações. – G1

Justiça bloqueia 36 imóveis de Neymar em ação contra sonegação

Em meio a um escândalo por acusação de estupro, o atacante Neymar está com imóveis em seu nome bloqueados pela Justiça devido a processo por sonegação fiscal que tenta levar R$ 69 milhões do atleta. Em levantamento feito pelo jornal Folha de S. Paulo, foram encontrados 36 imóveis em nome do atleta, de sua família ou de suas empresas que estão indisponíveis. Duas mansões em condomínio de luxo no Jardim Acapulco, no Guarujá, que, somadas, têm 3.000 m² de área, estão entre eles. Apesar de serem dois imóveis distintos, as casas são grudadas e utilizadas pela família do atleta. Elas estão entre as favoritas do jogador pela localização nobre, um bairro onde ele gosta de estar pela proximidade com a cidade de Santos e de seus amigos. – Folha de S. Paulo

Presidente do STF marca julgamento sobre porte de drogas para novembro

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli, divulgou uma pauta de julgamentos para o segundo semestre que inclui as ações sobre descriminalização do porte de drogas e as disputas em torno da tabela de frete rodoviário, mas deixou de fora outros temas, como a prisão após condenação em segunda instância da Justiça. Pela agenda divulgada, o recurso com repercussão geral sobre a descriminalização do porte de drogas deverá ser julgado em 6 de novembro, enquanto as ações diretas de inconstitucionalidade (ADI) sobre a tabela do frete ficaram para 4 de setembro. – Agência Brasil

Conselho Federal de Medicina é contra regulamentação do plantio de maconha no Brasil

O Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) publicaram uma nota nesta quinta-feira (14) em que se posicionam contra a regulamentação do plantio de cannabis no Brasil. A proposta foi divulgada na terça-feira (11) pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e prevê a liberação para fins medicinais, produção de medicamentos e pesquisa científica. A decisão foi aprovada pelo plenário do CFM e pede a revogação e o cancelamento da abertura de consulta pública sobre o tema. Segundo o texto, a decisão da Anvisa “desconsidera evidências científicas e não garante efetividade e segurança para os pacientes”. – G1

Vendedora de balões é arrastada por carro no DF ao negar produto de graça

Uma vendedora de balões, de 73 anos, foi arrastada por cerca de 100 metros após negar produto de graça a um cliente, em Taguatinga, no Distrito Federal, na noite de sábado (15). Marina Izidoro de Morais estava próximo a uma festa junina, na região, quando uma Mercedes-Benz encostou e o motorista pediu um balão. Ela explicou ao homem que não poderia abrir mão da venda. À reportagem, Marina disse que o condutor, então, afirmou ter dinheiro apenas para uma unidade. “Comecei a separar o balão e uma mulher que estava no banco do passageiro puxou o produto. Nesse momento, o motorista fechou o vidro e arrancou com o veículo”, explicou a vendedora. – G1