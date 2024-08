Boletim Matutino da VICE – 18/2/2019

Brasil

Em meio à crise, clã Bolsonaro quer trocar PSL pela nova UDN

Com o PSL em crise e sob suspeita de desviar verba pública por meio de candidaturas “laranjas” nas eleições de 2018, os filhos do presidente Jair Bolsonaro (PSL) negociam migrar para um novo partido, que está em fase final de criação. Trata-se da reedição da antiga UDN (União Democrática Nacional). Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu na semana passada em Brasília com dirigentes da sigla para tratar do assunto. Ele tem urgência em levar adiante o projeto. Eleito com 1,8 milhão de votos, Eduardo teria o apoio de seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ). Com esse movimento, a família Bolsonaro buscaria preservar seu capital eleitoral diante do desgaste do partido. – O Estado de S. Paulo

Falha processual do STF inocenta ex-deputado

Um erro do Supremo Tribunal Federal “inocentou” um deputado acusado por corrupção e lavagem de dinheiro. Uma ação penal que o tribunal decidiu enviar à primeira instância, com base na nova regra que limita o foro privilegiado, tomou o caminho errado – o do arquivo. O processo só voltou a tramitar após o jornal “O Estado de S. Paulo” descobrir o desvio e questionar a Corte, que alegou ter ocorrido um erro e reabriu o caso. O réu que se livraria sem julgamento é Marcos Reategui (PSD-AP), deputado federal até 31 de janeiro. Ele é acusado de, enquanto procurador estadual no Amapá, em 2006, ter atuado para viabilizar um acordo entre o Estado e uma empresa de amigos, credora de R$ 3,9 milhões do Amapá, e ficar com parte dos valores. – UOL

Quatro crianças morrem após desabamento de imóveis em Mauá, na Grande SP

Os bombeiros localizaram na manhã deste domingo (17) o corpo da quarta criança desaparecida em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, após o desabamento de dois imóveis por causa da chuva. Os corpos das outras três vítimas foram encontrados pelos agentes durante a madrugada. Os dois casos ocorreram no Jardim Zaíra, bairro conhecido pelas moradias em área de risco. Quinze imóveis na localidade foram interditados pela Defesa Civil da cidade. Uma nova vistoria começou no final da manhã de domingo. As pessoas que deixaram suas residências preferiram ir para casas de parentes, de acordo com o secretário de governo de Mauá. – UOL

Segurança que matou jovem em mercado foi condenado por agressão a ex-companheira

O segurança Davi Ricardo Moreira Amâncio, que matou o jovem Pedro Henrique Gonzaga, no supermercado Extra na quinta-feira (14), não poderia estar trabalhando como vigilante. Segundo o portal G1, Davi já foi condenado a três meses de prisão em regime aberto por lesão corporal depois de agredir uma ex-companheira. Segundo relato da mulher, após uma discussão por ciúmes, ele a agrediu com vários socos no rosto na frente dos seus filhos. Pela lei, a condenação de Davi o impede de trabalhar como vigilante. Ele fez o curso de vigilante em maio de 2017 e foi contratado em dezembro do mesmo ano. A condenação pela agressão saiu dias depois da contratação. – G1

Mundo

Chipre legaliza maconha medicinal

O Parlamento do Chipre, pequena ilha no Mar Mediterrâneo, aprovou nesta sexta-feira (15) a legalização do cultivo e do consumo de cannabis com fins medicinais, somando-se assim a cerca de 30 países no mundo que autorizam a maconha terapêutica. Também foi aprovada uma emenda à lei sobre drogas e substâncias psicotrópicas para autorizar a importação de grãos e plantas de cannabis destinados ao cultivo com fins terapêuticos. A lei regula a entrega de autorizações de cultivo, que serão outorgadas a apenas três empresas durante os primeiros 15 anos de vigência, principalmente para evitar que a maconha chegue ao mercado negro. – Estado de Minas