Boletim Matutino da VICE – 19/3/2019

Brasil

Bolsonaro libera turistas de EUA, Austrália, Canadá e Japão a entrar no Brasil sem visto

Videos by VICE

O presidente Jair Bolsonaro assinou um decreto para dispensar o visto de visita para turistas de Estados Unidos, Canadá, Austrália e Japão que viajarem ao Brasil. O decreto foi publicado nesta segunda-feira (18), em uma edição extra do “Diário Oficial da União” (leia a íntegra mais abaixo). De acordo com a Embratur, a medida é inédita. O decreto editado por Bolsonaro entrará em vigor em 17 de junho deste ano e é “unilateral”, ou seja, não vale para brasileiros que viajarem aos quatro países. Em janeiro de 2017, o presidente Donald Trump editou um decreto com o objetivo de dificultar a concessão de visto a cidadãos de diversos países, incluindo o Brasil. – G1

Bolsonaro faz visita surpresa à CIA acompanhado de Moro e de Dudu

O segundo dia da viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro nos Estados Unidos começou com uma visita à CIA, agência de inteligência do governo americano, acompanhando, entre outros, do ministro da Justiça Sergio Moro. A princípio, ele estaria com a agenda livre na manhã desta segunda-feira (18). O anúncio da visita foi feito via Twitter pelo filho do Presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), que também está nos Estados Unidos. Até a noite de domingo (18), quando Bolsonaro participou de um jantar na casa do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral, essa visita não constava na agenda oficial do presidente. – Gazeta do Povo

Ex-governador do Paraná Beto Richa é preso pela terceira vez

O ex-governador do Paraná, Beto Richa (PSDB), foi preso pela terceira vez, na manhã desta terça-feira (19), pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná. A prisão preventiva foi decretada no âmbito da Operação Quadro Negro. O tucano é investigado pelo crime de corrupção. Além do ex-governador, foram presos o ex-secretário especial de Cerimonial e Relações Exteriores do Paraná, Ezequias Moreira, e o empresário Jorge Atherino, tido como operador financeiro de Richa. As prisões ocorrem após a delação premiada do empresário Eduardo Lopes de Souza, que afirmou que o ex-secretário arrecadou dinheiro desviado da reforma e construção de escolas no Paraná para a campanha de reeleição de Richa ao governo. – Paraná Portal

Polícia apreende menor suspeito de ajudar a planejar massacre em Suzano

Policiais apreenderam, na manhã desta terça-feira (19), o adolescente suspeito de ajudar a planejar o massacre que terminou com dez mortos na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano, na Grande São Paulo. O jovem de 17 anos foi apreendido em casa e levado ao Instituto Médico Legal (IML) da cidade. De lá, seguirá para o fórum. Na quinta-feira (14), o adolescente chegou a se apresentar à Justiça, mas negou a participação e foi liberado. Durante a investigação, porém, foram analisados os celulares dele e dos dois assassinos e, de acordo com a polícia, os três aparelhos têm conversas claras sobre o planejamento das mortes. – G1

Bettina da Empiricus não sabe quanto investiu para chegar a R$ 1 milhão

Milhares de investidores e usuários de redes sociais passaram os últimos dias ouvindo a história de Bettina, 22, que, em três anos, transformou R$ 1.520 em R$ 1,042 milhão. Ela aparece em um anúncio virtual da Empiricus, casa de análise que se apresenta como site de conteúdo financeiro. Mas Bettina não sabe quanto efetivamente investiu para chegar ao seu primeiro milhão —não foram só os R$ 1.520 anunciados, é claro. “Não sei, porque foi mês a mês. Nunca parei para fazer essa conta”, diz em sua primeira entrevista sobre a polêmica “de R$ 1 mil a R$ 1 milhão em três anos”. Ela conta que poupa cerca de metade do salário todos os meses. Bônus, quase 100%. Após os R$ 1.520, aplicou os R$ 35 mil que o pai poupou para ela desde que nasceu. “Eu tinha privilégio, sim, eu não pagava a conta de luz, eu não pagava escola. Eu pegava toda a minha fonte de renda e colocava em ações”, diz. – Folha de S. Paulo

Doria pinta salas do Palácio dos Bandeirantes de preto e quer alugar para eventos

A gestão do governador João Doria (PSDB) pintou salas do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, de preto e cinza, e disse que pretende alugar alguns espaços para a realização de eventos. O governo não informou o custo da pintura. A sala de imprensa e um salão amplo de reuniões tiveram paredes e portas pintadas de preto e outros tons escuros. As mesas de reuniões agora são cobertas com panos pretos. O governo do estado diz que pretende locar espaços e salões que hoje são usados para reuniões, como por exemplo “o auditório Ulysses Guimarães, que tem capacidade para mais de mil pessoas, dada a escassez deste tipo de equipamento na cidade”. – G1

Mundo

Indonésia confirma ao menos 89 mortes após inundações, busca por desaparecidos continua

As autoridades da Indonésia informaram nesta terça-feira (19) que subiu para 89 o número de mortos após as devastadoras inundações que atingiram no sábado (16) a província de Papua, no leste do país. Os trabalhos de resgate e busca continuam, pois 74 pessoas estão desaparecidas. O número de feridos também subiu para 159 – 84 graves e 75 leves, segundo o porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho. Das mortes, 82 aconteceram por causa de enchentes na região de Sentani, a cerca de 20 km da capital provincial de Jayapura. – G1