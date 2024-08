Boletim Matutino da VICE – 19/7/2019

Brasil

‘Pretendo beneficiar filho meu, sim’, diz Bolsonaro sobre embaixada para Dudu

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta noite a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada do Brasil nos Estados Unidos. Entre os argumentos, disse que “se puder dar um filé mignon para o meu filho, eu dou” e afirmou que pretende “beneficiar o filho, sim.” A declaração foi feita na sua transmissão semanal ao vivo pelas redes sociais. Bolsonaro dedicou quase 10 minutos dos 30 do vídeo desta semana para a expor seus argumentos pela indicação do filho. Bolsonaro afirmou também duas vezes que “não é nepotismo” indicar o filho para o cargo de embaixador e deixou uma mensagem para os eleitores que se incomodaram com a iniciativa: “Quem diz que não vai votar mais em mim, paciência”. – UOL

‘Passar fome no Brasil é uma grande mentira’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro disse, na manhã desta sexta-feira (19), que não há fome no Brasil. Durante café da manhã com correspondes de jornais estrangeiros, o chefe do Planalto destacou que “não se vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético” e criticou o que chamou de “discurso populista”. “O Brasil é um país rico para praticamente qualquer plantio. Fora que passar fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países pelo mundo”, destacou Bolsonaro. Relatório do Panorama da Segurança Alimentar e Nutricional na América Latina e Caribe 2018, divulgado em novembro do ano passado, apontou o crescimento da fome no Brasil . O estudo estimou que a desnutrição alcançou até 5,2 milhões de brasileiros entre 2015 e 2017. – O Globo

Romero Jucá e Sérgio Machado viram réus na Lava Jato por lavagem de dinheiro

O ex-senador Romero Jucá (MDB-RR) e o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, famosos pelo diálogo do “com o STF, com tudo”, se tornaram réus em uma ação penal da Lava Jato. Eles responderão pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Uma denúncia apresentada contra eles foi aceita pela 13.ª Vara Federal em Curitiba. Eles são investigados por um esquema envolvendo contratos da Galvão Engenharia com a subsidiária de transporte da Petrobras. De acordo com a Lava Jato os crimes teriam sido cometidos em em quatro contratos e sete aditivos celebrados entre a Galvão e a Transpetro. Jucá e Machado são acusados de terem pedido R$ 22,4 milhões em propinas, valor referente a 5% do valor dos contratos suspeitos. – Paraná Portal

58% reprovam e 15% aprovam as políticas do governo na educação, aponta pesquisa

Uma nova pesquisa aponta que 58% dos entrevistados reprovam e 15% aprovam a atuação do governo federal na área de educação. Para 60%, a qualidade da educação no país é ruim ou péssima e 10% a consideram regular ou boa. O levantamento, feito em junho pela organização Todos pela Educação e pelo grupo Ideia Big Data, tem abrangência nacional e margem de erro de 3,15% para mais ou para menos. As perguntas foram aplicadas via telefone fixo ou celular. O nível de confiança é de 95%. Os dados também indicam que as pautas que estiveram em debate nos primeiros meses de gestão do governo Bolsonaro são prioridade para a minoria dos entrevistados. Filmar professor em sala de aula, evitar “doutrinação”, focar em educação domiciliar e ampliar as escolas militares é importante para 6% deles. – G1

Taxa de investimentos no Brasil é a menor em mais de 50 anos

A taxa de investimentos no Brasil caiu para o menor nível em mais de 50 anos e, em meio ao rombo das contas públicas e colapso dos orçamentos governamentais, o ritmo de recuperação tende a ficar ainda mais dependente da participação e apetite do setor privado. No 1º trimestre de 2019, a taxa de investimentos (também chamada de formação bruta de capital fixo – FBCF), que inclui o que se investe em máquinas e equipamentos, construção civil e inovação, recuou para 15,5% do PIB (Produto Interno Bruto), contra 15,8% no trimestre anterior. No final de 2013, antes do início da recessão, estava em 20,9%. – G

Caminhoneiros regem à tabela de frete e planejam ato para segunda-feira

Após resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres com nova tabela de preços mínimos do frete rodoviário, divulgada nesta quinta-feira (18), caminhoneiros começam a se organizar para uma possível paralisação na segunda-feira (22). Em grupos de WhatsApp criados somente para o protesto, reclamam que era para o “frete ser mínimo, não minúsculo”. Também fazem críticas às promessas do governo. Desde o início da tarde, mais de 20 grupos foram criados com a intenção de mobilizar a categoria. Lideranças mais políticas, como Wanderlei Alvez, o Dedeco, um dos organizadores da intensa paralisação de 2018, aguardam posição do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para tomar uma posição. – Folha de S. Paulo

Candidatos à PGR evitam confrontar Bolsonaro após decisão que beneficia Flávio

Os candidatos à sucessão da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, adotam cautela ou evitam comentar a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que suspendeu investigações como a do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Toffoli elevou a pressão na Procuradoria-Geral da República, que há três dias estuda a melhor forma de recorrer, em um momento político sensível. Primeiro, cabe a Bolsonaro indicar um nome para chefiar a PGR a partir de setembro, quando termina o mandato de Dodge, não sendo prudente desagradar-lhe. Segundo, a opinião de Toffoli, autor da decisão polêmica, poderá ter peso na indicação do próximo procurador-geral. – Folha de S. Paulo

Crianças com microcefalia e outras doenças raras têm benefício cortado

Nesta quinta-feira (18), mais de 80 mães de crianças com microcefalia e outras doenças raras realizaram um protesto em frente ao prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, no bairro de Santo Antônio, na área central do Recife. O protesto foi organizado pela União de Mães de Anjos (UMA), uma organização não governamental que presta assistência a mais de 400 famílias. De acordo com a UMA, ao menos 22 mães tiveram o Benefício de Prestação Continuada, cortado sem aviso prévio. Esse auxílio de R$ 998 é fornecido às crianças que nasceram com microcefalia e que estão em uma família com renda menor que 1/4 do salário-mínimo vigente. Mesmo sendo garantido por lei, essas mães afirmam que estão com o dinheiro bloqueado desde o último mês de junho. – JC Online

Justiça condena promotora por extorquir ex-governador do Distrito Federal

A Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) condenou, nesta quinta-feira (18), a promotora afastada Deborah Guerner e o marido dela, Jorge Guerner, pelo crime de extorsão. A dupla foi considerada culpada de tentar extorquir o ex-governador José Roberto Arruda. A promotora afastada e o marido são acusados de tentar extorquir o ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda, em julho de 2009. De acordo com a denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal (MPF), os acusados exigiram que Arruda pagasse R$ 2 milhões para não divulgar vídeo em que o ex-chefe do Executivo aparecia recebendo propina de Durval Barbosa. A gravação deu início à Operação Caixa de Pandora, que resultou no maior escândalo de corrupção da história do DF. No ano seguinte, o mandato de Arruda foi cassado. – G1

Polícia indicia vigilantes suspeitos de estuprar detentas em Goiás

Dois vigilantes prisionais temporários suspeitos de estuprar detentas da Unidade Prisional de Pontalina, no sul de Goiás, foram indiciados pela Polícia Civil nesta quarta-feira (17). O caso aconteceu no mês passado, mas as investigações começaram no último dia 5, após o diretor da cadeia comunicar o caso à delegacia da cidade. Segundo o delegado Patrick Carniel, o então vigilante Túlio Rosa da Silva violentou sexualmente uma presa, e Leandro Santana Rezende Chaves uma outra. “Os dois já tiveram a prisão preventiva decretada e estão foragidos”, disse Patrick. “No dia 15 de junho, por volta das 23h, eles chamaram as duas, que têm entre 25 e 30 anos, e disseram que precisavam conversar com elas separadamente sobre um desentendimento que as duas tiveram mais cedo. Cada um foi para uma sala com uma delas e cometeu o estupro”, contou o delegado. – G1

Mundo

Irã diz que EUA abateram um de seus próprios drones por engano

Os Estados Unidos derrubaram um de seus próprios drones por engano no Estreito de Ormuz, afirmou nesta sexta-feira (19) o vice-chanceler iraniano, Abbas Araghchi. Ele negou que seu país tenha perdido um dispositivo de controle remoto no dia anterior. “Não perdemos nenhum drone no Estreito de Omuz ou em qualquer outro lugar. Estou preocupado que o USS Boxer tenha derrubado um dos seus próprios drones por engano”, declarou Araghchi no Twitter. O USS Boxer foi o navio anfíbio que, segundo os Estados Unidos, teria destruído um drone iraniano na quinta-feira (18) no Estreito de Ormuz. – G1

Filho de Trump nega hipótese de assumir embaixada em Brasília

Eric Trump , o terceiro dos cinco filhos do presidente norte-americano Donald Trump , negou por meio da porta-voz Kimberly Benza a informação de que possa assumir um cargo como embaixador dos Estados Unidos no Brasil . Eric atualmente é vice-presidente executivo da Trump Organization, conglomerado internacional construído por seu pai antes de se tornar presidente.

“Eric dirige a Trump Organization e está comprometido com o negócio. Apesar de o Brasil ser um país incrível, isso nada mais é do que um boato”, disse Benza, em mensagem ao jornal O Globo. Antes disso, a informação fora adiantada pela BBC Brasil. – O Globo

Albanês descobre foto da própria perna amputada em pacote de tabaco

Um homem de 60 anos disse que ficou “chocado” ao descobrir que uma foto de sua perna amputada foi usada, sem consentimento, para estampar pacotes de tabaco na Europa. A imagem fazia parte de uma campanha de combate ao fumo. Junto à foto, estava escrita a mensagem: “Fumar obstrui as suas artérias”. Mas o homem, um albanês que mora em Metz, no leste da França, contou que perdeu a perna em um tiroteio na Albânia, em 1997. A foto foi descoberta por seu filho, quando ele comprou o pacote em Luxemburgo, em 2018, informou a mídia francesa. Após reconhecer a perna do pai por causa das queimaduras e cicatrizes, ele levou o produto para casa, na França. – BBC

Menina russa de 3 anos está em estado crítico após ingerir ecstasy



Uma menina russa de três anos está hospitalizada em estado crítico após ingerir ecstasy em Ibiza, ilha no litoral mediterrâneo da Espanha. A criança foi internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) de um hospital de Ibiza em estado crítico, segundo informaram nesta sexta-feira (19) fontes da área de saúde local. Aparentemente, a menina teria ingerido MDMA (sigla do nome técnico dessa droga). Ela foi levada de helicóptero para a UTI de outro hospital de Maiorca, a principal ilha do arquipélago das Baleares. A Guarda Civil faz uma investigação para determinar as causas do incidente. – G1