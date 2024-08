Boletim Matutino da VICE – 19/8/2019

Brasil

Bolsonaro diz que ‘ministros estão apavorados’ com falta de verbas e busca ‘milagre’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (16) que o governo não tem mais dinheiro e seus ministros estão fazendo “milagres” para tentar sobreviver a este ano. Bolsonaro foi questionado sobre o corte de 4,5 mil bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por falta de orçamento. “O Brasil todo está sem dinheiro. Em casa que falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Os ministros estão apavorados, estamos aqui tentando sobreviver no corrente ano. Não tem dinheiro. Eu sabia disso, estamos fazendo milagre conversando com a equipe econômica para ver o que a gente pode fazer”, disse o presidente. “Não é maldade da minha parte. Não tem dinheiro, só isso.” – Folha de S. Paulo

Delegados cogitam demissão coletiva após Bolsonaro tentar intervir na PF do Rio

A tentativa de Jair Bolsonaro de interferir na indicação do Superintendente da Polícia Federal no Rio quebrou de vez o que ainda restava de confiança de delegados da cúpula da corporação, de diferentes partes do país, no presidente. Um pedido de demissão coletiva não está descartado, caso Bolsonaro insista na investida. Um dos policiais mais prestigiados entre os colegas afirma não se recordar de nada parecido vindo de qualquer outro presidente desde a redemocratização do país. Na quinta (15), Bolsonaro anunciou que o superintendente do Rio seria um nome de sua confiança deslocado de Manaus —o delegado Alexandre Saraiva. Afirmou que era ele quem mandava e que não seria um presidente “banana”. Horas depois, com a reação contundente da PF, recuou. – Folha de S. Paulo

Indicação de Dudu para embaixada configuraria nepotismo, diz parecer do Senado

Um parecer elaborado por consultores legislativos do Senado e divulgado neste sábado (17) afirma que a possível indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) para a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos, configuraria nepotismo. Nepotismo é o favorecimento indevido de parentes por parte de um agente público. Eduardo é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, a quem cabe escolher os embaixadores. Procurado, o Palácio do Planalto disse que não vai comentar o parecer dos técnicos do Senado. O documento, assinado pelos consultores Renato Rezende e Tarciso Jardim, baseia-se em uma súmula do Supremo Tribunal Federal (STF), de 2008, e considera cargo em comissão – e não de natureza política – a função de chefe de missão diplomática permanente. – G1

Ministério Público investiga evolução patrimonial de ministro do Meio Ambiente

O Ministério Público de São Paulo abriu inquérito para apurar suspeita de enriquecimento ilícito do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, entre 2012 e 2017, período em que ele alternou a atividade de advogado com cargos no governo paulista. A Promotoria já pediu a quebra de sigilo bancário e fiscal de Salles, mas a medida foi negada duas vezes pela Justiça estadual neste mês. A investigação teve início em julho a partir de representação feita por uma empresa chamada Sppatrim Administração e Participações, que levantou suspeita sobre a evolução patrimonial de Salles com base nas declarações de bens que ele mesmo prestou à Justiça Eleitoral. – Estadão

Moro se recusa a revelar documentos que deu a Bolsonaro sobre laranjas

Em resposta a um pedido feito pela Folha pela Lei de Acesso à Informação, o gabinete do ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública) se recusou a divulgar cópia da documentação que, segundo o presidente Jair Bolsonaro declarou numa entrevista coletiva no Japão, em junho, o próprio ministro lhe repassou. Os documentos tratariam da investigação da Polícia Federal que estava sob sigilo a respeito de candidaturas laranjas do PSL. Procurada com o mesmo pedido, a Presidência também se recusou a fornecer a documentação, sob o argumento de que a solicitação era “uma duplicata” e que o Ministério da Justiça e Segurança Pública é que responderia. – Folha de S. Paulo

Lava Jato pedia dados fiscais sigilosos sem autorização judicial ao atual chefe do Coaf

Os procuradores da operação Lava Jato usavam o Telegram para obter informalmente dados sigilosos da Receita Federal – ou seja, sem nenhum controle da Justiça. O coordenador da força-tarefa, Deltan Dallagnol, e seus colegas em Curitiba recorreram em diversas ocasiões a um informante graduado dentro da Receita para levantar o sigilo fiscal de cidadãos sem que a Justiça tivesse autorizado a quebra. As investigações clandestinas são reveladas agora pelo Intercept em parceria com a Folha de S.Paulo, graças ao arquivo da Vaza Jato. Para obter os dados sigilosos, os procuradores recorreram ao auditor fiscal Roberto Leonel, que chefiava a área de inteligência da Receita em Curitiba, onde trabalhava. Leonel é hoje presidente do Coafe foi levado ao governo de Jair Bolsonaro por Sergio Moro. A relação entre Leonel e a força-tarefa era tão próxima que eles pediram para o auditor informações sigilosas de contribuintes até mesmo para verificar hipóteses sem indícios mínimos. – The Intercept

Governo diz ser contra plantio de maconha em debate sobre canabidiol

Já são mais de 430 as contribuições enviadas à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre a proposta de liberar o cultivo da planta de Cannabis sativa no Brasil para fins medicinais e científicos. Embora a Anvisa tenha aprovado em junho duas propostas com indicações para regulamentar o plantio de maconha no país, o governo federal sinalizou posição contrária. Em entrevista à rádio CBN nesta sexta-feira (16), o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, declarou que o governo do presidente Jair Bolsonaro não é contrário à importação do canabidiol nem à sua formulação em medicamentos ou tratamentos de saúde no Brasil. Porém, segundo Lorenzoni, permitir o plantio da maconha no país pode “abrir as portas para a legalização das drogas”. – G1

Milícia passa a cobrar taxa em condomínio de militares no Rio de Janeiro

A população do bairro da Praça Seca, na capital do Rio de Janeiro, que há anos enfrenta o controle armado de criminosos, vê as extorsões da milícia avançarem sobre uma espécie de última fronteira: o condomínio criado para militares, o Comunidade Residencial Aeronáutica. Ao todo, são 656 apartamentos em 41 blocos habitados, em grande parte, por militares da reserva. Na região, abalada por confrontos constantes, os paramilitares não param de espalhar seus tentáculos. “Entraram nos prédios e bateram de porta em porta. Para quem não tinha o dinheiro na hora, disseram que voltariam no dia seguinte. Ficou todo mundo acuado e com medo do que pode acontecer”, contou um morador na última quarta-feira, que pediu anonimato com receio de represálias. – O Globo

Motorista atropela três moradores de rua no Centro de SP e foge

Três moradores de rua foram atropelados na Rua Conselheiro Nébias, na bifurcação com a Avenida São João, no Centro de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (19). O motorista, que dirigia um sedan de luxo prata, fugiu sem prestar socorro. Os três homens, que não possuíam documentos de identidade, foram levados para os hospitais da região. Dois deles foram para a Santa Casa e o terceiro, que está em estado grave, foi encaminhado para o Hospital das Clínicas. Nenhum deles corre risco de morte. – G1

Mundo

Criticadas por Bolsonaro, Noruega e Alemanha reflorestam mais que desmatam

“A Noruega não é aquela que mata baleia lá em cima, no Polo Norte? […] Não tem nada a oferecer para nós.” Foi com essas palavras que o presidente Jair Bolsonaro (PSL) reagiu à decisão norueguesa de suspender R$ 134 milhões em repasses para o Fundo Amazônia. O mandatário também criticou a preservação das florestas na Alemanha, outro europeu que cortou o envio de recursos ao Brasil. Os dois países, porém, reflorestam mais do que desmatam. Com um território 26 vezes menor do que o brasileiro, a Noruega tem 38% de seu território coberto por florestas, 122 mil km². Esse número significa 964 milhões de m³ (metros cúbicos) de árvores preservadas, medição adotada pelo governo para mensurar a retenção de carbono. A Alemanha possui atualmente 11,4 milhões de hectares de florestas, o que corresponde a cerca de 32% de seu território. Em 1990, eram 10,7 milhões de hectares de mata, alta de 6,5%. – UOL

Luxemburgo deve ser o primeiro país da Europa a legalizar a maconha

Luxemburgo, pequeno país que faz fronteira com França, Alemanha e Bélgica e tem pouco mais de meio milhão de habitantes, pode ser o primeiro país da Europa a legalizar a cannabis.O atual ministro da saúde, Etienne Schneider, defende os planos de legalização do governo de Luxemburgo. “A política de drogas que tivemos nos últimos 50 anos não funcionou. Proibir tudo tornou as drogas mais interessantes para os jovens. Espero que todos nós passemos a ter uma atitude mais aberta a respeito” defendeu o ministro. A ideia do governo é fazer com que os habitantes de Luxemburgo maiores de 18 anos possam comprar cannabis para uso recreativo. Para isso, eles devem dispor de um mercado com distribuição e produção totalmente reguladas pelo estado. – Carta Capital

E mais

Ator Peter Fonda, de ‘Sem Destino’, morre aos 79 anos

O ator Peter Fonda morreu nesta sexta-feira (16) aos 79 anos, vítima de um câncer de pulmão. A informação foi confirmada por familiares do astro, em comunicado enviado à revista People. O astro é muito conhecido pelo filme “Sem Destino” (1969). “É com profundo pesar que compartilhamos a informação de que Peter Fonda faleceu”, diz a nota da família, segundo a qual o ator “faleceu em paz na manhã desta sexta-feira, 16 de agosto, às 11h05 (horário local, 16h05 de Brasília), em sua casa em Los Angeles, rodeado por familiares”. “A causa oficial da morte foi uma insuficiência respiratória decorrente do câncer de pulmão”, acrescenta o texto. – UOL