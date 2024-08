Boletim Matutino da VICE 20/01/20

Brasil

Dudu prefere nazismo a comunismo e agora sabemos de que lado ele ficaria na 2ª Guerra

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse que o comunismo e o socialismo são piores que o nazismo. A declaração foi feita na noite dessa sexta-feira (17), poucas horas depois de Roberto Alvim ser demitido da Secretaria da Cultura por ter parafraseado um discurso nazista em um vídeo do governo. “O Brasil corretamente abomina o nazismo, um nefasto sistema que criou uma máquina que assassinou 6 milhões de judeus e jogou o mundo na Segunda Guerra Mundial. Mas muito mais assassino foi e é o comunismo/ socialismo, que vive trocando de nome e se reinventando, porém segue matando por onde passa”, escreveu o terceiro filho do presidente Jair Bolsonaro no Twitter, se alinhando com os vilões do James Bond e reproduzindo o discurso padrão dos supremacistas brancos do século XXI. – Congresso em Foco



Ministério Público do TCU pede investigação sobre chefe da Secom

O subprocurador-geral do Ministério Público do Tribunal de Contas da União protocolou nesta sexta-feira (17) uma representação junto ao presidente do tribunal para que Fabio Wajngarten, chefe da Secretaria de Comunicação do governo Jair Bolsonaro (sem partido) seja investigado por possível conflito de interesses na gestão da pasta, responsável pela negociação de publicidade com emissoras de TV, outros veículos de comunicação e agências de propaganda. Na terça-feira, a Folha de S. Paulo publicou uma reportagem revelando que Wajngarten é dono de uma empresa de comunicação, a FW, que mantém ou manteve contrato com emissoras que mantêm negócios com o governo. Em outra reportagem, o jornal mostrou que, desde que assumiu o cargo, em abril passado, teve 67 encontros com emissoras com as quais a FW manteve ou mantém contratos. – Buzzfeed News



Cliente de Wajngarten vira número 1 em verbas publicitárias da Secom

A agência de publicidade Artplan, cliente de uma empresa privada do chefe da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República), Fabio Wajngarten, passou na gestão dele a ser a número um em verbas distribuídas pela pasta. Sob o comando de Wajngarten, a agência recebeu da secretaria R$ 70 milhões entre 12 de abril e 31 de dezembro de 2019, 36% mais do que o pago no mesmo período do ano anterior (R$ 51,5 milhões). O levantamento feito pela Folha nas planilhas de pagamento da Secom mostra uma inversão de tendência. Até a chegada de Wajngarten ao cargo de secretário, a agência mais contemplada com a verba de propaganda era a Calia Y2. – Folha de S. Paulo



Segundo em poder no Ministério da Economia vira réu por fraude em fundos de pensão

O juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília, aceitou nesta sexta-feira (17) denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal e tornou réu o assessor especial de Relações Institucionais do Ministério da Economia, Esteves Colnago. Ele e outras 28 pessoas vão responder por supostas fraudes em fundos de pensão de empresas estatais e privadas. Eis a íntegra do despacho do magistrado de Brasília. A investigação ocorre no âmbito da operação Greenfield, que apura irregularidades acerca de transações que geraram prejuízo de R$ 5,5 bilhões aos fundos Funcef (Caixa Econômica), Petros (Petrobras), Previ (Banco do Brasil) e Valia (Vale), de 2011 a 2012. – Poder 360



Presidente da Casa da Moeda destitui comitê para garantir nomeação de amigo

Escalado pelo ministro Paulo Guedes (Economia) para a tarefa de arrumar a Casa da Moeda, o presidente da estatal, Eduardo Zimmer Sampaio, 39, substituiu os integrantes do comitê de elegibilidade da empresa para aprovar a nomeação de um amigo para o cargo de diretor, com salário superior a R$ 40 mil mensais. Após as mudanças, os novos integrantes do comitê reviram duas decisões anteriores, o que permitiu a Zimmer compor sua equipe —que hoje enfrenta crise com os funcionários da estatal diante de impasse em relação a acordo coletivo e de proposta de privatização. Empossado em julho e transferido para o Rio, Filmberti dividiu até dezembro com Zimmer uma casa no Condomínio Vivendas da Barra, o mesmo do presidente Jair Bolsonaro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. – Folha de S. Paulo



Milhares de erros com notas do Enem geram pressão sobre Weintraub

O fim de semana se desenhou bem diferente do que esperava o ministro da Educação, Abraham Weintraub. Após comemorar na sexta-feira 17 que o Ministério da Educação (MEC) acabara de realizar “o melhor Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de todos os tempos”, Weintraub teve que explicar falhas nas notas de diversos alunos. O governo passou a ter noção do tamanho do problema após uma série de reclamações de estudantes nas redes sociais. Na manhã de sábado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) assumiu a falha. Segundo o órgão que é responsável pela organização do Enem, houve problemas com a gráfica que passou a imprimir a prova em 2019. Houve troca de gabaritos, disse o ministro no domingo (19), sem precisar o número de casos com o problema. – Exame



Assessor de deputada bolsonarista faz piada com a morte de Marielle

Um assessor da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal e da ala bolsonarista do partido, fez piada com a morte de Marielle Franco e defendeu a prisão de Dias Toffoli e Gilmar Mendes nas redes sociais. Evandro de Araújo Paulo publicou no Facebook uma foto ao lado de uma camiseta com o desenho da vereadora assassinada, e a frase: “Marielle vive, enchendo o saco (sic)”. Compartilhada no último dia 31, a fotografia foi tirada dentro do gabinete da deputada e foi bloqueada pelo Facebook por causa do “conteúdo cruel ou insensivo”. Araújo despacha no gabinete de Bia Kicis, vice-líder do governo no Congresso, há um ano, desde o primeiro mês de mandato. Recebe salário de R$ 4,2 mil. – Época

Chuva deixa seis mortos e 400 sem casa no Espírito Santo



As fortes chuvas que atingiram o Espírito Santo na noite desta sexta-feira (17) deixaram 313 desalojados, 102 desabrigados e seis mortos no estado. Três pessoas morreram na cidade de Iconha e três em Alfredo Chaves. Três morreram soterradas, duas por enxurrada e uma eletrocutada. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a gravidade do alagamento em Iconha, com diversos carros sendo arrastados pelas águas. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, visitou os municípios neste sábado (18), para acompanhar o trabalho da Defesa Civil e dos Bombeiros. Ele afirmou que o estado dará apoio a quem precisar de abrigo, água, alimento, materiais de higiene pessoal, colchões e medicamentos. Segundo o governador, muitas casas estão sem água, e, por isso, serão disponibilizados caminhões-pipa. – Folha de S. Paulo

Presos estão sendo comidos vivos por bactéria desconhecida em Boa Vista

Uma doença não diagnosticada, originária de uma bactéria igualmente desconhecida, está deformando o corpo de detentos da Penitenciária de Boa Vista – PAMC, no Amapá. Trata-se de um germe poderosíssimo que está comendo a pele viva dos internos, deixando partes do corpo em decomposição. Especula-se que a doença tenha origem na grande concentração de sarna, sífilis e bicho geográfico, causando grandes feridas principalmente nãos mãos e pernas dos detentos. É tão grave e até então sem cura, que já levou para o Hospital Geral de Roraima 24 detentos, a maioria em estado grave. A situação chegou ao conhecimento da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Roraima, que decidiu intervir. nesta sexta-feira (17) o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Hélio Abozaglo, declarou que os detentos estão sendo medicados, mas devido a precariedade do serviço no HGR, “a situação é desesperadora”. – Manaus Alerta

Suspeito de estuprar e matar criança é linchado e esquartejado no Amazonas

Um homem foi linchado e esquartejado em Fonte Boa (678 km de Manaus) após ser preso por suspeita de estuprar e matar uma menina de dez anos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, dezenas de pessoas invadiram ontem a delegacia onde Ronald Gomes Borges, 28, estava detido e promoveram seu linchamento. O homem teve o corpo esquartejado e queimado. A delegacia foi depredada e três viaturas foram incendiadas. Segundo a secretaria, foram enviados reforços da Polícia Militar de Tefé e Jutaí para o local nesta sexta-feira (17). Policiais civis e militares da capital estão foram enviados neste sábado (18) de avião para Fonte Boa com o objetivo de localizar e prender as pessoas que atacaram a delegacia. No total, mais de 40 agentes estão envolvidos. – UOL

Corpo é encontrado carbonizado em agência bancária no centro de SP

O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado carbonizado, por volta das 17h deste domingo (19), dentro de uma agência bancária na Sé (centro da capital paulista), por guardas-civis metropolitanos. Segundo a polícia, a vítima é morador de rua e usava o local para passar as noites. Não se sabe ainda como o corpo foi queimado na área de caixas eletrônicos da agência bancária. Imagens, feitas por celular, mostram o corpo em chamas, sentado no chão, escorado a um terminal da área onde são feitos saques e pagamentos de contas. O caso será investigado pela Polícia Civil. – Agora

Cientistas brasileiros desenvolvem diagnóstico de Alzheimer pela saliva

O Alzheimer é uma doença que afeta, atualmente, cerca de 46,8 milhões de pessoas em todo o mundo, de acordo com o Instituto Alzheimer Brasil. O diagnóstico da doença, hoje em dia, é uma combinação de vários exames e análise de sintomas que podem identificar a condição. No entanto, um novo teste que está sendo desenvolvido por pesquisadores da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP-USP) permite diagnosticar a doença por meio da saliva, de forma indolor, até 30 anos antes. Com base em um estudo realizado em 2008, onde foi percebida a presença de substâncias no sangue de pessoas que tinham a doença, o cientista e biotecnólogo Gustavo Alves e sua equipe desenvolveram um teste que utiliza biomarcadores para identificar a doença 30 anos antes dos sintomas começarem a aparecer. – Exame

ONG em Goiás acolhe onça que ficou cega após ser atingida por tiros de chumbinho

Após quase quatro anos desde que ficou totalmente cega, a onça pintada chamada Merlin ganhou uma nova casa. Ele foi levado a uma ONG dedicada à defesa dos felinos ameaçados de extinção, o Instituto NEX, em Corumbá de Goiás, na região central do estado. Segundo a presidente do instituto, Cristiane Gianne, o felino acostumou-se rapidamente com o novo lar. “Como o Merlin é deficiente visual, nós ficamos muito preocupados em criar um ambiente em que ele tenha facilidade para se adaptar, mas a onça surpreende a gente. Ele teve uma adaptação espetacular. Ele já está se sentindo em casa.”, disse Cristiane. Ela conta que Merlin ficou totalmente cego em 2016 após ser atingido por tiros de “cartucheira”, que são armas que atiram um raio grande de chumbo. – G1

Clientes confundem ação evangélica com arrastão em shopping em Campinas



Boatos e especulações de um arrastão com tiroteio surgiram por parte de alguns clientes que visitaram o Campinas Shopping neste domingo (19) e ficaram confusos e assustados com uma ação que acontecia na praça de alimentação do estabelecimento. Mensagens encaminhadas em redes sociais perguntavam sobre assaltos que teriam acontecido no local, por conta de pessoas que estariam ajoelhadas no chão, mas na verdade tudo passou de uma ação evangelizadora promovida por uma igreja. O que aconteceu no shopping foi um flash mob com várias pessoas de uma igreja evangélica. O ato aconteceu por volta das 14h e durou alguns minutos. Na ação, os fiéis se ajoelharam e declamaram orações. – A Cidade

Mundo

76 integrantes do PCC fogem de presídio no Paraguai

Setenta e seis integrantes de uma facção criminosa brasileira fugiram por um túnel da Penitenciária Regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, que fica na fronteira com a cidade brasileira de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul), na madrugada deste domingo (19). A ministra da Justiça do Paraguai, Cecilia Perez, informou pela manhã que 91 presos conseguiram escapar da prisão por volta das 4h (3h, em Ponta Porã) e disse que eles são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).Em uma coletiva de imprensa, na tarde deste domingo, Perez afirmou que são 76 fugitivos. Destes, 40 são brasileiros e 36 são paraguaios. Uma lista de foragidos brasileiros e paraguaios foi divulgada pelo Ministério da Justiça. Entre eles, estão o brasileiro Timóteo Ferreira, apontado como líder da facção dentro do presídio, e seis supostos integrantes do grupo de matadores de aluguel ligados ao tráfico “Minotauro”. – G1

Nicolás Maduro diz estar aberto a negociar com EUA se ‘houver respeito’

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse que se mantém em seu cargo e que está aberto a negociações diretas com os Estados Unidos – conforme entrevista publicada no sábado (18) pelo jornal “The Washington Post”. Esta foi a primeira entrevista de Maduro a um importante jornal americano desde fevereiro do ano passado, quando expulsou, abruptamente, todos os jornalistas da Univision do país. “Se houver respeito entre os governos, não importa o quão maior sejam Estados Unidos. E, se houver diálogo, uma troca de informação verdadeira. Então, estejam certos de que podemos criar um novo tipo de relação”, disse Maduro ao “Post”. – G1

Ex-ministro da Economia da Bolívia será candidato à presidência pelo partido de Evo Morales

O ex-ministro da Economia da Bolívia Luis Arce foi escolhido no domingo (19) como candidato à presidência do país pelo partido de Evo Morales, o Movimento ao Socialismo (MAS). O pleito está previsto para acontecer no dia 3 de maio. O companheiro de chapa de Arce é o ex-ministro de Relações Exteriores David Choquehuanca. O anúncio foi feito pelo próprio Evo Morales, durante entrevista coletiva em Buenos Aires. Em novembro do ano passado, Evo renunciou ao cargo. Inicialmente, ele se exilou no México e, de lá, foi para a Argentina, onde está até hoje. – G1

E mais

‘Parasita’ leva prêmio de melhor elenco do Sindicato dos Atores dos EUA

Joaquin Phoenix levou mais um prêmio por seu trabalho em “Coringa”. Após vencer o Globo de Ouro de Melhor Ator de Drama, ele faturou o SAG Awards, prêmio do Sindicato dos Atores dos EUA, na categoria de Melhor Ator. Robert de Niro foi o grande homenageado desta edição. A festa de premiação aconteceu na noite deste domingo (19), em Los Angeles. O prêmio anual entregue pela entidade é considerado um dos termômetros do Oscar. Isso porque, além de ter grande parte dos 7 mil membros votantes da Academia, a organização também utiliza um sistema bem parecido de votação em sua premiação. O longa “Parasita” entrou para a história do prêmio sendo o primeiro filme de língua estrangeira a vencer a categoria de Melhor Elenco. – G1

