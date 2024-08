Boletim Matutino da VICE – 20/8/2019

Brasil

Lava Jato ignorou repasse de Guedes a empresa operada por assessor de Beto Richa

A Lava Jato descobriu que uma empresa do atual ministro da Economia, Paulo Guedes, fez pagamento a um escritório de fachada, suspeito de lavar dinheiro para esquema de distribuição de propinas a agentes públicos no governo do Paraná. A força-tarefa da operação em Curitiba apresentou denúncia sobre o caso em abril de 2018 e não incluiu no rol de acusados Guedes ou outros representantes de sua empresa. Na época, o agora ministro integrava a pré-campanha de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. O repasse de R$ 560,8 mil foi feito em 2007 pela GPG Consultoria — da qual Guedes foi sócio-administrador entre novembro de 2005 e outubro do ano passado — à Power Marketing Assessoria e Planejamento, operada por um assessor do ex-governador Beto Richa (PSDB-PR). – Folha de S. Paulo

Após pressão de Bolsonaro, Receita troca subsecretário-geral

A pressão do Palácio do Planalto para substituir nomes de dirigentes da Receita Federal levou à troca do número dois do órgão. O subsecretário-geral da Receita, João Paulo Ramos Fachada, será substituído pelo governo Jair Bolsonaro (PSL) por se posicionar de forma contrária às interferências. A troca de Fachada teve aval do secretário especial da Receita Federal, Marcos Cintra. Fachada era um nome respeitado entre auditores e participava de discussões importantes, como a da reforma tributária. De acordo com a Receita, o novo titular será o auditor-fiscal José de Assis Ferraz Neto, que atualmente está em exercício na área de fiscalização da delegacia da Receita Federal em Recife (PE). – Folha de S. Paulo

Bolsonaro diz que é ‘impossível’ que ele entenda de saúde, educação e economia

O presidente Jair Bolsonaro declarou na manhã desta terça (20) que é “impossível” que ele entenda de “saúde, educação e economia”. A declaração foi proferida quando o mandatário defendia a indicação do filho e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) ao cargo de embaixador do Brasil junto aos EUA. “Não pode ter viés ideológico nessa questão. E o embaixador é um cartão de visita. É a mesma coisa comigo. Para ser presidente, tenho de entender de saúde, educação e economia? É impossível”, disse. Jair afirmou ainda que vai retirar a indicação de Dudu caso haja a sinalização de que o Senado rejeitaria o nome: “Tudo é possível. Eu não quero submeter o meu filho a um fracasso. Eu acho que ele tem competência. Tudo pode acontecer”. – Folha de S. Paulo

Bolsnaro cria novo Coaf e abre brecha para que órgão receba indicações políticas

Assinada nesta segunda-feira (19) pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL), a medida provisória que modifica o Coaf não limitou a composição do órgão a apenas servidores do Banco Central, como planejava a equipe econômica. Diferentemente do que é hoje, o texto dá margem para indicações políticas. A MP, que será publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (20), transfere o órgão do Ministério da Economia para o BC e altera o nome do Coaf para (UIF) Unidade de Inteligência Financeira. A mudança foi anunciada pelo governo Bolsonaro com o objetivo de “tirar o órgão do jogo político”. Porém, o texto assinado pelo presidente possibilita que ocupantes de cargos comissionados, que não necessariamente são servidores públicos, integrem seu quadro técnico-administrativo. – Folha de S. Paulo

Polícias mataram 881 pessoas em 6 meses no RJ. Nenhuma em área de milícia

Levantamento feito pela reportagem do porlta UOL mostra que, das 881 mortes registradas em operações policiais no 1º semestre deste ano no estado do RJ, nenhuma aconteceu em área de domínio da milícia no estado. A análise do número recorde de homicídios em decorrência de “intervenções de agentes do estado”, como o Instituto de Segurança Pública (ISP) descreve as operações policiais, mostra que a política de “abate”, defendida pelo governador Wilson Witzel (PSC), se concentrou exclusivamente em áreas sob domínio de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. A reportagem considerou áreas de milícia os territórios apontados como domínio de paramilitares, segundo informações dos serviços de inteligência das polícias militar, civil e do Disque-Denúncia. – UOL

Queimadas aumentam 82% no Brasil, com o maior número de focos desde 2013

As queimadas no Brasil aumentaram 82% em relação ao ano de 2018 quando se compara o mesmo período de janeiro a agosto – foram 71.497 focos neste ano, contra 39.194 no ano passado. Esta é a maior alta e também o maior número de registros em 7 anos no país. Os dados são do Programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), gerados com com base em imagens de satélite. Cinco estados tiveram um maior aumento no número de queimadas no Brasil desde o início do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado: Mato Grosso do Sul, com uma alta de 260% em relação a 2018; Rondônia, com 198%; Pará, com 188%; Acre, com 176%; e Rio de Janeiro, com 173%. Se tomarmos como base apenas o número, Mato Grosso é líder, com 13.641 focos, o que representa 19% do total nacional. – G1

Dia vira ‘noite’ em SP com frente fria e fumaça vinda de queimadas na região da Amazônia

São Paulo começou a tarde desta segunda-feira (19) com o céu encoberto por nuvens e o “dia virou noite”. O fenômeno está relacionado à chegada de uma frente fria e também de partículas oriundas da fumaça produzida em incêndios florestais. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), por conta do tempo úmido e da entrada de ar de origem polar, a temperatura caiu moderadamente desde as primeiras horas da madrugada. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), além da frente fria, a escuridão também é causada pela fumaça de queimadas na região amazônica. – G1

Polícia do RJ mata sequestrador de ônibus na Ponte Rio-Niterói

Durou pouco mais de três horas o sequestro de um ônibus com passageiros na manhã desta terça (20) na Ponte Rio-Niterói, sentido Rio de Janeiro. O veículo estava parado na pista desde às 6h (de Brasília) e o sequestro acabou por volta das 9h05, quando foram ouvidos tiros, logo após o suspeito descer do veículo para deixar um objeto que levava nas mãos. Logo após os disparos, o homem caiu ao lado do ônibus. Às 9h18, a Polícia Militar (PM) confirmou o término do sequestro com a liberação dos 22 reféns. Antes de o suspeito ser baleado, seis reféns haviam sido liberados durante as três horas de sequestro. Ainda não se sabe as motivações do homem, que tinha em seu poder uma pistola 38, um taser, uma faca e um galão de gasolina, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que conduziu as negociações logo após o sequestro. Um vídeo mostra o governador Wilson Witzel comemorando a morte do sequestrador como se fosse gol em final de campeonato. – UOL

UFPB vai ter disciplina sobre maconha medicinal em três cursos

O Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consepe) da UFPB aprovou de maneira unânime a criação da disciplina que trata do uso medicinal da maconha para os alunos dos cursos de medicina, biomedicina e farmácia. De acordo com a professora doutora Katy Lísias Gondim Dias de Albuquerque, criadora da disciplina, a UFPB é a primeira universidade federal do Brasil a tratar o tema nos três cursos. A reunião foi realizada na quinta-feira (15). A criação da disciplina foi proposta pela professora, que faz parte do Departamento de Fisiologia e Patologia. O componente curricular estará vinculada ao projeto pedagógico do curso de biomedicina e vai ser ofertado pela primeira vez nos cursos de biomedicina, medicina e farmácia no período 2019.2 e posteriormente aos demais de graduação da UFPB. – G1

‘Rei do bitcoin’ tem bens bloqueados após dívida milionária com clientes

O empresário Claudio Oliveira, dono do Grupo Bitcoin Banco, de Curitiba (PR), teve o sequestro de bens decretado pela Justiça na última sexta-feira (16). Conhecido como “rei do bitcoin”, Oliveira e a empresa respondem a mais de cem processos judiciais e têm uma dívida milionária com clientes que não conseguiram fazer saques em suas contas. Uma das ações foi movida pelo advogado Gustavo Bonini Guedes, que representa clientes com cerca de R$ 13 milhões a receber. O valor total devido pelo grupo, segundo Guedes, gira em torno de R$ 70 milhões, mas não é possível saber o montante exato, porque muitos processos correm em segredo de Justiça. – UOL