Boletim Matutino da VICE 21/01/20

Brasil

‘Não contrario publicamente o presidente’, afirma Sergio Moro no Roda Viva

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, esteve no Roda Viva, exibido pela TV Cultura nesta segunda-feira, e, como bom soldado, cumprimentou com uma continência o seu chefe, o presidente da República. Afirmou respeitar uma cadeia de comando. Deixou muito claro aos jornalistas presentes que, se a intenção era criar discórdia entre ele e Jair Bolsonaro, o melhor seria que todos se dedicassem a descobrir o seu time de futebol, que o ex-juiz não revela nem por decreto — a não ser que se trate de decreto presidencial. “Não contrario publicamente o presidente”, afirmou com todas as letras durante a sabatina ao vivo para todo o país. – UOL



BNDES gasta R$ 48 milhões em relatório de 8 páginas que não encontrou ‘caixa-preta’

O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) gastou R$ 48 milhões em relatório de investigação externa referente a operações entre o banco e as empresas JBS, Bertin e Eldorado, entre os anos de 2005 a 2018. A auditoria não encontrou indícios de corrupção em oito operações investigadas. O banco divulgou em 10 de dezembro que o relatório indicou que não foram encontradas evidências diretas de corrupção, influência indevida sobre a instituição ou pressão por tratamento diferenciado na negociação, aprovação e/ou execução das oito operações investigadas. Na ocasião, o BNDES divulgou que entregou a íntegra da auditoria, que não é pública, para a Procuradoria-Geral da República. O resumo do relatório foi disponibilizado no site do banco e tem oito páginas. – Folha de S. Paulo



MPF quer anulação de prêmio e exoneração de funcionários nomeados por Alvim

O Ministério Público Federal, por meio da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão (PFDC), ingressou com uma representação pedindo a nulidade do edital que lançou o Prêmio Nacional das Artes, bem como a exoneração de todos os funcionários nomeados pelo então secretário Especial da Cultura, Roberto Alvim, durante o período em que ele esteve à frente do órgão. Na representação encaminhada, nesta segunda-feira, 20, à Procuradoria da República no Distrito Federal, a PFDC cobra ainda a responsabilização administrativa e criminal do então secretário Roberto Alvim. No documento encaminhado à Procuradoria da República no DF, a procuradora federal dos Direitos do Cidadão, Deborah Duprat, destaca que as ações de responsabilização do ex-secretário busca tornar evidente que não há espaço, no Estado brasileiro, “para flertes com regimes autoritários que fizeram da superioridade racial política de governo”. – UOL



ES tem mais de 1,6 mil pessoas fora de casa após chuva, diz Defesa Civil

A chuva que atingiu a região Sul do Espírito Santo, na última sexta-feira (17), já deixa 1.625 pessoas fora de casa, segundo o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual às 17h desta segunda-feira (20). Há registros de desabrigados e desalojados em Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Anchieta e Rio Novo do Sul. Seis mortes já foram confirmadas, sendo três delas em Iconha e três em Alfredo Chaves. As buscas por desaparecidos continuam. O governador do Espírito Santo Renato Casagrande (PSB) decretou, nesta segunda-feira (20), estado de calamidade pública para Iconha, Alfredo Chaves, Vargem Alta e Rio Novo do Sul, municípios do Sul do Estado que foram afetados pela chuva da última sexta-feira (17). – G1



Justiça condena João de Deus a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais

A juíza Rosângela Rodrigues Santos condenou João de Deus, de 78 anos, nesta segunda-feira (20), a mais 40 anos de prisão por crimes sexuais cometidos contra cinco mulheres. Esta sentença acolheu denúncia do Ministério Público de Goiás enviada em março do ano passado. A defesa pode recorrer ao Tribunal de Justiça de Goiás. O condenado sempre negou as acusações. João de Deus está preso desde 16 de dezembro de 2018. O advogado de defesa, Anderson Van Gualberto, disse que ainda não foi notificado sobre esta condenação, mas que, assim que tiver acesso ao conteúdo da sentença, entrará com recurso nas instâncias cabíveis. A defesa acrescenta que o entendimento da juíza é diferente do que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em casos similares. – G1



Ministério da Saúde confirma primeira morte por febre hemorrágica em 20 anos no país

Um morador de Sorocaba (SP) morreu em decorrência de complicações causadas pela febre hemorrágica. A informação foi divulgada pelo Ministério da Saúde na segunda-feira (20). A pasta confirmou o caso de febre hemorrágica brasileira causada por um novo tipo de vírus. É a primeira vez em 20 anos que a doença é registrada no país. De acordo com o Ministério da Saúde, o paciente começou a apresentar os sintomas no dia 30 de dezembro e foi atendido em três hospitais de Eldorado (SP), Pariquera-Açu (SP) e São Paulo até morrer por complicações da doença no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFM-USP), no dia 11 de janeiro. – G1



Homem abre fogo em avenida, fere 8 e mata um no Rio de Janeiro

Um atirador abriu fogo deixando um morto e oito pessoas feridas, sendo uma em estado grave, na Avenida Atlântica, uma movimentada via de acesso à Praia de Santa Clara, em São Francisco de Itabapoana, no Norte Fluminense. Os tiros, segundo a Polícia Militar, partiram de uma pistola 9 mm modificada para disparar como uma metralhadora. Algumas vítimas, ainda segundo a PM, estavam a 30 metros de distância. Imagens mostram o momento da ação, em frente a um bar, na noite deste domingo (19). O homem se aproxima e dispara diversas vezes contra o alvo, um rapaz de 28 anos, que caminhava pela calçada. Ele, que não teve a identidade divulgada pela polícia, morreu no local. – G1



PM é preso acusado de assaltar biqueira no interior de SP

Um policial militar de folga foi preso acusado de ter assaltado um ponto de venda de drogas em Campinas (93 km de SP), na noite de sábado (18). Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao presídio Militar Romão Gomes, em São Paulo. De acordo com a polícia, por volta das 21h30 de sábado, PMs faziam ronda pela rua Papa São Fabião, na Vila Padre Anchieta. Eles viram o um homem correndo de dentro do conjunto habitacional, que, segundo a polícia, é conhecido pela venda de drogas. Na cintura do suspeito havia uma pistola calibre .40, pertencente à Polícia Militar. Nas mãos, ele levava um estojo com R$ 647, cocaína, crack e maconha. – Agora



Seguranças tentam impedir mulher trans de usar banheiro feminino no DF

Dois seguranças tentaram impedir uma mulher transexual de usar o banheiro feminino, na tarde desta segunda-feira (20), na Rodoviária de Planaltina, no Distrito Federal. Testemunhas gravaram a confusão no terminal. As imagens mostram que os seguranças ficaram na porta do banheiro e disseram que a mulher não poderia estar ali. Ela retrucou e perguntou: “Vocês sabem o que é direito? Vocês sabem o que é lei? Vocês sabem o que é Constituição?”. A Secretaria de Mobilidade disse que “repudia todo e qualquer tipo de discriminação”. A pasta afirmou ainda que tomou conhecimento do caso na noite desta segunda (20) e vai apurar o ocorrido ainda na terça-feira (21). – G1



Mulheres organizam protesto contra vinda do goleiro Bruno para Várzea Grande

Um grupo de mulheres organiza um protesto contra a vinda de Bruno Fernandes para o Operário Futebol Clube de Várzea Grande. O ato está previsto para acontecer na terça-feira (21), às 19h, na Arena Pantanal, em Cuiabá. O goleiro já foi condenado a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação do cadáver de Eliza Samudio, em 2010. No ato organizado pelo Bloco das Mulheres também haverá manifestação contra feminicídio, crime de ódio baseado no gênero, amplamente definido como o assassinato de mulheres, e outras violências sofridas. – Olhar Direto



Cadela de rua é baleada após latir para policial militar em São Luís

Uma cadela foi atingida na manhã desta segunda-feira (20) por disparos efetuados por um policial militar no bairro Jardim Turu, em São Luís. De acordo com testemunhas, o PM, identificado como Rafael Constantino, teria atirado no animal porque ela latiu para ele. Imagens da câmera de segurança de uma residência registraram o caso. A cadela, que se se chama Lessie, latiu para o cachorro que estava com o PM enquanto eles passeavam na rua. Em seguida, ele sacou uma arma e disparou contra o animal que vive pelas ruas do bairro Jardim Turu e fica sob os cuidados da vizinhança. – G1



Justiça de Campinas autoriza mulher a interromper gravidez de alto risco

A Justiça de Campinas (SP) autorizou uma mulher a interromper uma gravidez de alto risco em que o feto foi diagnosticado com Síndrome do Cordão Curto. A decisão ocorreu após a paciente passar por uma ultrassonografia que identificou a doença. Segundo o Tribunal de Justiça do Estado (TJ-SP), a anomalia “inviabiliza a vida do bebê após o nascimento”. A decisão foi divulgada pelo TJ-SP no domingo (19). “Devido à urgência do caso, foi expedido alvará para realização do procedimento mediante intervenção médica”, comunicou o tribunal, sem informar se o aborto já foi realizado. O juiz José Henrique Rodrigues Torres, autor da decisão, aponta a relação entre este caso e o julgado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em que foi permitido o aborto de feto sem cérebro (anencéfalo). – G1



Homem que foi processado por criar carro ‘plágio’ de Ferrari pede automóvel de volta à Justiça

O dentista Vitor Estevan pediu à Justiça a devolução de uma réplica de Ferrari apreendida após a marca denunciá-lo por plágio. A ação contra o morador de Cachoeira Paulista, que já durava um ano, foi arquivada pelo judiciário. “Eu era tido como um falsificador, mas agora esse peso saiu das minhas costas”, disse. O pedido foi feito nesta segunda-feira (20). De acordo com o advogado do dentista, com a extinção da ação, não há motivo para que o veículo seja mantido apreendido. A liberação do carro, que está em um pátio em Lorena, ainda depende da liberação da Justiça. A ação foi extinta no dia 16 de janeiro depois que expirou o prazo para a Ferrari representar contra Vitor. – G1



Mundo

China registra quarta morte e surto de novo coronavírus tem caso na Coreia do Sul

Um misterioso vírus similar ao responsável pela Sars (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causou uma quarta morte desde seu aparecimento no centro da China – anunciaram as autoridades nesta segunda-feira, que informaram sobre 217 novos casos, cinco deles em Pequim. A comissão de saúde pública da cidade chinesa de Wuhan anunciou que um homem de 89 anos morreu por conta do novo vírus que causou um surto de pneumonia e se espalhou por todo o país. A vítima apresentava dificuldade de respirar e faleceu no domingo. A Coreia do Sul confirmou nesta segunda-feira (20) o primeiro caso de paciente em seu território, junto a crescentes preocupações com a propagação continental da doença. Foram relatados três casos no exterior: dois na Tailândia, e um, no Japão. – Correio do Povo



Protestos no Iraque deixam ao menos 6 mortos em dia de violência em Bagdá

Confrontos entre manifestantes e forças de segurança nesta segunda-feira (20) deixaram ao menos seis mortos e dezenas de feridos em mais um dia de protestos no Iraque. Segundo a agência Reuters, as mortes incluem quatro civis e dois policiais. Três dos manifestantes não resistiram aos ferimentos em um hospital de Bagdá depois que a polícia deu tiros neles na Praça Tayaran, na capital disseram fontes médicas. Dois desses manifestantes foram atingidos por balas, enquanto um terceiro foi atingido por uma bomba de gás lacrimogêneo. Um quarto manifestante foi morto a tiros pela polícia na cidade sagrada xiita de Kerbala, acrescentaram as fontes médicas ouvidas pela Reuters. – G1



Sobe para 5 o número de recapturados após fuga de presídio no Paraguai

O número de presos recapturados após a fuga do presídio regional de Pedro Juan Caballero, no Paraguai, subiu para cinco. Quatro homens foram recapturados do lado paraguaio da fronteira e um no brasileiro. As buscas continuam na região. Os 76 presos escaparam na madrugada de domingo (20), possivelmente por um túnel, do presídio de Pedro Juan Caballero, que é uma cidade vizinha de Ponta Porã (Mato Grosso do Sul). Entre os fugitivos, 40 são brasileiros e 36 são paraguaios. Segundo o ministério da Justiça do Paraguai, eles são integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). – G1



China quer renegociar para reduzir preços da carne bovina do Brasil

As negociações Brasil e China no setor de carne bovina passam por um soluço. Os importadores chineses não querem mais pagar os preços acertados pela carne e propõem uma renegociação dos valores. Na avaliação deles, os preços estão elevados, os lucros da indústria são grandes e o câmbio permitiria um novo acerto. Essa renegociação afeta pequenos e grandes frigoríficos, mas os que estão chegando agora ao mercado chinês, devido à ampliação de indústrias habilitadas a exportar para o país asiático no final de 2019, estão com mais dificuldade nessas renegociações. – Folha de S. Paulo



Turistas que cagaram em Machu Picchu estão proibidos de entrar no Peru por 15 anos

Os seis turistas (incluindo dois brasileiros) detidos por terem entrado ilegalmente numa área restrita o Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu, o Templo do Sol, estão proibidos de entrar no Peru por 15 anos. O templo é um espaço sagrado construído há 6 séculos com blocos de granito para o culto ao deus Sol, a maior divindade inca. Lá, de acordo com autoridades peruanas, os turistas cagaram e depredaram o patrimônio. Roger Solís Ochia, representante do setor migratório de Cusco, informou à imprensa local que cinco dos seis turistas foram levados para a fronteira do Peru e da Bolívia e não poderão retornar ao país por um período de 15 anos. – G1



E mais

Netflix deve disponibilizar quase todo o catálogo do Studio Ghibli

Depois da WarnerMedia garantir exclusividade sobre os direitos de transmissão dos filmes do Studio Ghibli nos Estados Unidos para o HBO Max no ano passado, agora a Netflix fez a mesma coisa em âmbito global. Com a exceção de Estados Unidos, Canadá e Japão, a plataforma de Reed Hastings contará com os 21 longa-metragens do icônico estúdio de animação japonês em todos os países onde atua a partir do começo de fevereiro. O anúncio foi feito nesta segunda (20) nas redes sociais da empresa. De acordo com o The Verge, a inclusão do catálogo na plataforma se dará em 3 ondas que acontecerão ao longo dos próximos três meses e permitirá ao streaming incluir não apenas 28 opções de legendas às produções como providenciar novas dublagens para até 20 línguas. – B9



Instituto reaça faz abaixo-assinado e quer processar Mangueira por enredo de 2020

O Instituto Plinio Corrêa de Oliveira, sucessor da antiga organização reacionária católica TFP (Tradução, Família e Propriedade), que organiza abaixo-assinado contra a Mangueira, não descarta entrar com ação judicial em razão do samba-enredo que retrata Jesus como negro, índio e com corpo de mulher. “Isso está em estudo. Por enquanto queremos alertar a sociedade para a perseguição aos cristãos”, diz Frederico Viotti, membro da entidade conservadora. O instituto iniciou na sexta (17) campanha contra o que vê como “blasfêmia” da Mangueira, e reuniu mais de 45 mil apoiadores em quatro dias. – Folha de S. Paulo

