Boletim Matutino da VICE – 21/10/2019

Brasil

Derramamento de óleo no Nordeste é o maior desastre ambiental do tipo na história do Brasil

O derramamento de óleo que atinge as praias do Nordeste brasileiro já é o maior desastre desse tipo em termos de extensão da costa brasileira. Dos 8,5 mil quilômetros costeiros, mais de 2 mil foram atingidos. “O que a gente está vivendo no litoral do Nordeste é algo assustador. Uma tragédia. A gente nunca viu nada parecido na vida, então é muito difícil estimar qualquer impacto. Qualquer informação agora vai estar sendo brutalmente subestimada porque há um volume muito grande de óleo que está chegando ainda às praias.”, diz o oceanógrafo e professor Universidade Federal de Alagoas (Ufal) Claudio Sampaio, que tem atuado na mobilização para retirar o óleo que atinge todos os estados nordestinos. O desastre ambiental se arrasta há mais de um mês e o Ministério do Meio Ambiente ainda não acionou o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água. – HuffPost Brasil

Limpeza de praias atingidas por óleo no Nordeste depende da ajuda de voluntários

Nos últimos dias, as redes sociais têm sido invadidas por imagens de voluntários limpando o óleo das praias no Nordeste. Com equipes insuficientes para retirar o resíduo, prefeituras vêm recorrendo a mutirões de pescadores, surfistas e moradores. Foi o que fez o município de Cabo de Santo Agostinho (PE), atingido pelo óleo neste fim de semana. “Infelizmente as manchas chegaram na praia de Suape. Nossas equipes já estão prontas para recolher o material, mas precisamos também de voluntários. Contamos com vocês”, escreveu a prefeitura em suas redes sociais. – Folha de S. Paulo

Projeto do governo de ampliar mineração ameaça 30% das terras indígenas do país

A política de legalização do garimpo do governo Bolsonaro abre espaço para a aprovação, apenas em terras indígenas, de 4.332 pedidos de pesquisa mineral — o primeiro estágio para a autorização da exploração. Caso aprovadas, essas pesquisas de subsolo têm potencial de gerar danos ambientais em pelo menos 215 terras indígenas em todo o país (30% do total), em áreas que somam o equivalente a 28 milhões de campos de futebol somente na Amazônia Legal. Afetariam também 160 etnias, sendo 12 delas em povos isolados. Os dados foram compilados pelo Instituto Socioambiental com base em requerimentos feitos ao extinto Departamento Nacional de Produção Mineral, hoje Agência Nacional da Mineração. Os pedidos mostram que as empresas estão de olho em 55 substâncias, sendo a mais cobiçada o ouro, seguido de cobre, estanho, chumbo, manganês, titânio e nióbio. – UOL

Líder do PSL na Câmara diz que presidente Bolsonaro tentou comprar deputados com cargos

A semana termina em Brasília ainda sob impacto da crise no PSL. Nesta sexta (18), o líder do partido na Câmara acusou o presidente Jair Bolsonaro de comprar apoio de deputados. O presidente Jair Bolsonaro não quis comentar a crise do PSL ao sair logo cedo do Palácio da Alvorada. Mas, ao contrário do que chegou a ser especulado, afirmou que mantém o plano de indicar o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, embaixador do Brasil em Washington: “por enquanto, sem alteração”. Na reunião do PSL, o presidente do partido Luciano Bivar mostrou poder. Aumentou de 101 para 153 o número de vagas na executiva nacional. Aprovou também punição a cinco deputados que estiveram na linha de frente das críticas contra ele na disputa pelo comando da legenda com o presidente Bolsonaro: Carla Zambelli, Bibo Nunes, Alê Silva, Felipe Barros e Carlos Jordy. – G1

Partido Novo deve se alinhar a Bolsonaro, diz Romeu Zema

Único governador eleito pelo Novo em 2018, Romeu Zema, de Minas Gerais, destoa do discurso do presidente da sigla, João Amoêdo, e defende o alinhamento do partido com o presidente Jair Bolsonaro, além de classificar a legenda como “direita” no espectro político. “Nós somos um partido de direita, liberal. Eu acredito que o ser humano é a pessoa mais apropriada para resolver seus problemas. E sou contrário às empresas estatais”, disse Zema em entrevista ao Estadão. Sobre Bolsonaro, o governador mineiro classificou o presidente como um “patriota”. “Minha relação com Bolsonaro é boa. Ele é um patriota. Gosta do Brasil e está fazendo o possível para que o país melhore”. – Exame

Fala de Bolsonaro sobre cocô dia sim, dia não aparece em prova da PUC-PR

A sugestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de que a população “fizesse cocô dia sim, dia não” virou questão de prova no vestibular de verão da PUC (Pontifícia Universidade Católica) do Paraná. A frase foi dita por Bolsonaro em 9 de agosto quando deixava o Palácio da Alvorada. Um repórter o questionou se era possível conciliar preservação ambiental ao crescimento econômico. A questão avaliava os conhecimentos de Geografia e o anunciado dizia que o candidato deveria considerar o texto para definir que opção realmente contribui para a preservação do meio ambiente. – UOL

Whiskeria Quatro por Quatro no Rio tem novo foco de incêndio 3 dias depois de fogo matar 4 bombeiros

Três dias depois do incêndio que destruiu a Whiskeria Quatro por Quatro, no Centro do Rio, os bombeiros registraram um foco de fogo no terceiro andar do prédio na manhã desta segunda-feira (21). Quatro bombeiros morreram ao tentar apagar as chamas na última sexta (18). A corporação chegou ao local por volta das 7h40, depois de receber um informe pela central de atendimento. No domingo (20), a polícia realizou uma perícia de cerca de três horas no prédio. Laudo preliminar aponta como causa morta a asfixia por fumaça. O fogo começou no depósito do estabelecimento. – G1

Pé de maconha é encontrado na Câmara de Vereadores de Camboriú, em SC

m pé de maconha foi apreendido pela Polícia Militar na quinta-feira (17), próximo ao muro que delimita a área de estacionamento da Câmara de Vereadores de Camboriú, no Vale do Itajaí. A apreensão foi feita na rua Antônio Dalagnello, no Centro da cidade. Os policiais foram acionados pelo vigia do local que realizava uma ronda e percebeu a planta. Segundo a PM, as características indicaram que se tratava de um pé de maconha nascido entre as pedras do chão do estacionamento. No entanto, não há como atribuir uma autoria pelo plantio. Diante disso, foi registrado um boletim de ocorrência e a planta foi apreendida. – ND Mais

Supermercado vende, em dois dias, cerveja suficiente para saciar três Maracanãs

Brigadeiro e festa estão garantidos por muito tempo no Rio, a julgar pelo saldo dos primeiros dias do Aniversário Guanabara deste ano. Desde sexta-feira, os 650 mil consumidores que abarrotaram as 26 unidades da rede de supermercados para o tradicional período de promoções compraram 2,4 milhões de latas de leite condensado, o suficiente para preparar 97 milhões de brigadeiros — uma mordida para cada brasileiro, “se organizar direitinho”, como diz a máxima. Os clientes também pareciam estar com sede: tiraram das gôndolas 1,5 milhão de latas de cerveja, volume capaz de saciar o público de mais de três Maracanãs lotados em um churrasco. – Extra

Governo de SP cobra R$ 150 mi de imposto ‘esquecido’ sobre peixe, e sushi deve subir

Uma ação de cobrança de impostos atrasados pegou restaurantes e varejistas de peixes de surpresa em São Paulo. Em julho, o governo paulista decidiu cobrar cerca de R$ 150 milhões de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre pescados não pagos desde 2015. Os principais atingidos são os restaurantes japoneses, que têm o peixe como principal produto. Lojistas disseram não ter conhecimento do imposto, mas terão de pagar multa, que em alguns casos pode chegar a R$ 1 milhão. A conta deve ser repassada ao consumidor, e o sushi pode subir de preço. Este imposto, chamado de ICMS por substituição tributária, era ignorado pelos estabelecimentos. A nova gestão do governador João Doria (PSDB) viu nesta dívida uma forma de arrecadação e passou a cobrar efetivamente. – UOL

Mundo

Chile decreta novo toque de recolher após mais protestos; 7 pessoas já morreram

Autoridades chilenas decretaram neste domingo (20) toque de recolher no Chile pelo segundo dia consecutivo por conta das violentas manifestações e saques que aconteceram por três dias na capital, Santiago. A medida passou a valer a partir das 19h e foi suspensa às 6h segunda-feira (21) como estava previsto. Sete pessoas morreram durante os protestos, segundo o ministro do Interior chileno, Andrés Chadwick. Duas pessoas morreram no incêndio em um supermercado durante a madrugada. Outro incêndio, em uma fábrica na periferia da capital, deixou cinco mortos. Porém, na manhã desta segunda, o jornal “El Mercurio” já falava em 10 mortos. – G1

Eleição presidencial na Bolívia deve ter segundo turno entre Evo Morales e Carlos Mesa

Evo Morales deverá enfrentar pela primeira vez um segundo turno em uma disputa pela presidência da Bolívia. Com 83,76% dos votos da eleição deste domingo (20) apurados, o presidente, que pertence ao Movimiento Al Socialismo (MAS), aparece com 2.256.603 de votos (45,28%) enquanto o segundo colocado, o ex-presidente Carlos Mesa, candidato do Comunidad Ciudadana (CC), tem 1.901.891 (38,16%). Durante a noite, o Tribunal Superior Eleitoral boliviano interrompeu a divulgação dos dados com a apuração das eleições, o que gerou críticas de observadores internacionais. A Organização dos Estados Americanos (OEA) questionou o atraso. – G1

Três mil pacientes farão tratamento com maconha medicinal na França

A França dá um passo adiante para legalizar a maconha medicinal e o assunto é abordado pelo jornal Libération desta sexta-feira (18). Há dois dias, deputados franceses se manifestaram majoritariamente a favor da autorização de um projeto piloto para financiar o tratamento com a cannabis terapêutica a três mil pacientes. Nesta fase inicial do teste, participarão indivíduos que sofrem de dores neuropáticas, com alguns tipos de epilepsia, câncer, esclerose e com outras doenças do sistema nervoso central. A lei de financiamento para que o medicamento seja reembolsado pela seguridade social francesa deve ser promulgada no final deste ano. Já o primeiro grupo de participantes começará a receber o tratamento com a cannabis medicinal a partir do primeiro semestre de 2020. – G1

Homem é condenado a 15 anos de cana por posse de cocaína que na verdade era leite em pó

Cody Gregg, de 26 anos, foi condenado a 15 anos de prisão por posse de cocaína e depois declarado inocente após um teste de laboratório atestar que o pó branco encontrado com ele era, na verdade, leite em pó. Gregg, que vive em Oklahoma City nos Estados Unidos, estava preso desde o dia 12 de agosto. Ele negou a acusação por tráfico de drogas, mas se declarou culpado pelo porte de cocaína enquanto estava na cadeia, aguardando pelo julgamento. Após o resultado do teste de laboratório, ele admitiu que a substância encontrada era na realidade o resíduo de um alimento que ele havia encontrado em uma dispensa. Gregg afirmou que assumiu a culpa para deixar a cadeia de Oklahoma mais rapidamente, já que o local é conhecido pela má infraestrutura e superlotação. – Extra