Boletim Matutino da VICE – 21/11/2019

Brasil

Polícia apura envolvimento de Carluxo no asssassinato de Marielle, diz jornalista

Diante das investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (Psol), a Polícia Civil do Rio de Janeiro atua, “com cautela”, com a hipótese do envolvimento do filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ), no caso. A informação foi divulgada nesta 4ª feira (20.nov.2019) pelo comentarista Kennedy Alencar, da rádio CBN. Marielle e seu motorista Anderson Gomes foram mortos a tiros em 14 de março de 2018, na região central do Rio. O caso está a 616 dias sem solução. Dois suspeitos da execução foram presos: o sargento da Polícia Militar reformado Ronnie Lessa, acusado de ter feito os disparos; e o ex-policial militar Elcio Queiroz, acusado de ter dirigido o carro. Segundo o comentarista, a nova linha de investigação aponta que Carlos Bolsonaro teria uma relação próxima a Ronnie Lessa. – Poder 360

Porteiro volta atrás e afirma que errou ao dizer que havia falado com ‘seu Jair’

O porteiro do condomínio onde o presidente Jair Bolsonaro tem casa no Rio prestou novo depoimento à Polícia Federal. A informação foi publicada nesta quarta-feira (20) pelo colunista Ancelmo Góis, do jornal “O Globo”. Segundo o Jornal Nacional, no depoimento desta terça-feira (19) o porteiro voltou atrás sobre a informação que tinha dado anteriormente à Polícia Civil, nos dias 7 e 9 de outubro. O mesmo porteiro disse nos depoimentos que em 14 de março de 2018, dia do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, um dos acusados do crime, Élcio Queiroz, entrou no condomínio dizendo que ia para a casa 58, que pertence ao presidente Jair Bolsonaro, na época deputado federal. – G1

Bolsonaro cria primeira nova empresa estatal brasileira desde 2013

Em uma vitória da ala militar do governo frente a uma equipe econômica de viés privatizante, o presidente Jair Bolsonaro sancionou a criação da primeira estatal federal desde 2013: a NAV Brasil Serviços de Navegação Aérea, responsável pelo controle do espaço aéreo do País. É a primeira empresa pública criada pela União desde 2013, quando a ex-presidente Dilma Rousseff criou a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias (ABGF). A NAV resulta da cisão da Infraero, que administra aeroportos públicos como Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ), e ficará com as receitas das tarifas de navegação aérea. Ela será vinculada ao Ministério da Defesa, por meio do Comando da Aeronáutica, e herdará cerca de 2 mil empregados da Infraero que já atuam na área de controle de tráfego aéreo. – UOL

Sem DPVAT, Bolsonaro não sabe quem pagará emissão de 65 milhões de documentos veiculares

Após extinguir, por meio de uma Medida Provisória, o seguro obrigatório para veículos, o DPVAT, o governo Jair Bolsonaro ainda não sabe quem será responsável por fornecer os papéis usados para emitir o documento de mais de 65 milhões de veículos licenciados por ano no país a partir de 2020. O problema é que a Seguradora Líder, responsável pela administração do DPVAT, era também encarregada da confecção e distribuição das cédulas verdes utilizadas anualmente pelos Detrans de todo o país para imprimir o Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo. O papel é popularmente conhecido como “o documento do carro”. – Folha de S. Paulo

Ex-governador Fernando Pimentel é condenado por tráfico de influência e lavagem de dinheiro

A Justiça Eleitoral condenou o ex-governador Fernando Pimentel (PT) a 10 anos e 6 meses de prisão por tráfico de influência e lavagem de dinheiro, com o agravante de abuso de poder, por ter usado o cargo de ministro para cometer os crimes. O inquérito apurou irregularidades de caixa 2 no período em que Pimentel foi ministro do Desenvolvimento, no governo Dilma, entre 2011 e 2014. A juíza Divina de Paula Peixôto determinou que a pena seja cumprida em regime fechado, mas o ex-governador poderá recorrer em liberdade. Marcos Coimbra, sócio da Vox Populi, e o empresário Márcio Hiran Novaes também foram condenados. Cabe recurso da decisão. – G1

STF manda soltar réus primários presos com pequena quantidade de maconha

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) mandou soltar nesta terça-feira (19) dois presos de São Paulo, réus primários, que transportavam pouca quantidade de maconha. No julgamentos, os ministros criticaram as regras penais e afirmaram que elas punem duramente jovens envolvidos com tráfico de drogas, mesmo os que têm bons antecedentes. Em um dos casos, um rapaz de 27 anos foi preso em julho deste ano na capital paulista com 23 porções de maconha, num total de 40 gramas. A Justiça argumentou que a prisão era necessária para manter a ordem pública. Ele nunca havia se envolvido em outras ocorrências. Os ministros autorizaram ainda que a Justiça de primeira instância determinasse medidas alternativas, como uso de tornozeleira eletrônica. – G1

Damares anuncia criação de canal para promover censura a professores

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, afirmou nesta terça-feira (19) em Belo Horizonte que o governo federal vai criar um canal para que pais de alunos possam reclamar de professores que, durante as aulas, atentem “contra a moral, a religião e a ética da família”. A ministra esteve na capital mineira para participar de audiência pública na Assembleia Legislativa sobre suicídio e automutilação entre jovens. Ela disse que o dispositivo será anunciado ainda este ano, mas não deu detalhes sobre o funcionamento. Em maio, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, chegou a incentivar que fossem denunciados professores, funcionários, pais e alunos que incentivassem protestos durante o horário escolar. Naquela época, grupos de estudantes e cientistas foram às ruas para protestar contra os cortes federais de verbas na área. – Exame

Cauê Macris afirma que vai impedir homenagem a Pinochet na Assembleia de SP

O presidente da Assembleia Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Caue Macris (PSDB), afirmou que vai assinar, nesta quinta-feira (21), um ato para impedir o evento em homenagem ao ditador chileno Augusto Pinochet – pedido do deputado estadual Frederico D´Ávila (PSL). O evento está marcado na agenda oficial da Alesp para o dia 10 de dezembro, data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. “Assino nesta quinta um ato da Presidência impedindo que aconteça o evento em homenagem ao ditador Augusto Pinochet dentro da @AssembleiaSP . O ato será publicado no Diário Oficial do Estado na sexta-feira (22)”, afirmou o parlamentar no Twitter. – G1

Moradora de rua é morta após pedir R$ 1 em Niterói, no RJ

O local em que uma moradora de rua foi assassinada a tiros em Niterói, na região metropolitana do Rio, fica a cerca de 800 metros de uma batalhão da PM (Polícia Militar). A mulher, identificada como Zilda Henrique dos Santos Leandro, foi baleada na rua Barão de Amazonas, uma das principais vias do centro da cidade. O atirador foi preso pela Polícia Civil. O crime ocorreu no último sábado. Imagens de câmeras de segurança mostram que Zilda fala com o assassino, identificado como Aderbal Ramos de Castro. O homem então saca um revólver e faz ao menos dois disparos contra a moradora de rua. Atingida no abdômen, ela cai no meio da rua e é socorrida por outra mulher. Após atirar, o homem continua caminhando tranquilamente e volta a guardar a arma na cintura. Testemunhas disseram à polícia que ela pediu R$ 1 a Aderbal antes de ser morta. – UOL

Professor da Unesp é xingado de macaco e esfaqueado em Bauru

O professor universitário Juarez Xavier, docente do curso de Jornalismo da Universidade Estadual Paulista (Unesp), foi agredido com um canivete após ser vítima de ofensa racista nesta quarta-feira, 20, em Bauru, interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, ele teve ferimentos superficiais, passou por atendimento médico e já teve alta. O agressor foi detido. O caso foi relatado pela própria vítima em sua página no Facebook, na tarde desta quarta. “Fui chamado de macaco. Reagi, fui esfaqueado!”, escreveu Xavier. De acordo com o tenente da PM José Eduardo Trevisan, comandante do policiamento da área onde o crime ocorreu, Xavier estava caminhando na Avenida Nações Unidas quando um homem passou e chamou o professor de “macaco”. – UOL

Grupo tenta impedir missa em homenagem ao dia da consciência negra

Uma missa que deveria celebrar a diversidade e a tolerância religiosa acabou em confusão na Zona Sul do Rio. Nesta quarta-feira (20), Dia da Consciência Negra, um grupo católico conservador tentou impedir a cerimônia porque estavam previstas danças africanas no altar. A celebração acontece há mais de 10 anos na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Glória. O ritual segue a tradição católica, mas traz elementos da cultura afro-brasileira. Durante a celebração, um grupo foi ao padre para pedir que a missa não fosse celebrada. Testemunhas que estavam na celebração contaram que o grupo permaneceu na igreja, rezando o terço em latim e em voz alta, enquanto o padre tentava falar. A confusão terminou com a chegada da polícia. – G1

Homem é preso após correr pelado atrás de mulher em Búzios, no RJ

Um homem pelado correu atrás de uma mulher, na manhã desta segunda-feira (19), em Armação dos Búzios. O crime foi registrado por uma câmera de segurança do local, que ajudou a Guarda Municipal identificar e prender o sujeito. As imagens repercutiram nas redes sociais e mostram uma mulher caminhando pelo local com um guarda-chuva. Um carro estaciona por perto e um homem pelado desce e corre na direção da mulher. Ela, então, também corre e, na sequência do vídeo, o motorista volta para o carro. Logo em seguida, a Guarda Municipal fez buscas e conseguiu levá-lo para delegacia. – UOL

Mulher é presa com vasos de maconha em janela de casa no interior de SP

Uma auxiliar administrativa de 22 anos foi presa em flagrante por tráfico de drogas depois que a polícia encontrou sete mudas de maconha dentro do apartamento dela, na tarde desta segunda-feira (18), no bairro Vila Elmaz, em São José do Rio Preto (438 km de São Paulo). Ela passou por audiência de custódia na tarde desta terça e vai responder ao processo por tráfico de drogas em liberdade. Os vasos com as plantas estavam na janela do apartamento onde ela mora. Segundo a polícia, a auxiliar administrativa negou traficar maconha e disse que usa a planta para fins medicinais –ela tem endometriose. Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar chegou até o imóvel após denúncia anônima dizendo que uma moradora do condomínio estaria cultivando maconha no apartamento e teria deixado os vasos com as mudas da planta na janela para tomar sol. – Folha de S. Paulo

Mundo

Protestos no Irã contra aumento nos combustíveis deixam mais de 100 mortos, afirma organização

A repressão de forças de segurança do Irã contra manifestantes que protestam contra aumento no preço dos combustíveis deixou 106 mortos, informou nesta terça-feira (19) a organização Anistia Internacional — que reconheceu que o número pode ser ainda maior. Os protestos no Irã começaram na segunda-feira, após o regime de Hassan Rouhani aumentar o preço da gasolina em um país cuja economia já está abatida pelas sanções impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Segundo a Anistia Internacional, as forças de segurança reprimiram os manifestantes com armas de fogo, canhões de água e gás lacrimogênio, além de espancar pessoas com cassetetes. – G1

Três pessoas são mortas e 30 ficam feridas em bloqueio a refinaria na Bolívia

Três pessoas morreram e pelo menos outras 30 ficaram feridas num confronto entre manifestantes e militares que tentavam liberar o acesso a uma refinaria de combustíveis em El Alto, cidade vizinha de La Paz, nesta terça-feira (19). Os números foram informados pela Defensoria Pública da Bolívia, que diz que duas mortes foram decorrentes de tiros. A polícia e as forças militares bolivianas usaram helicópteros e blindados para desbloquear a saída da refinaria, que tinha sido fechada com pilhas de pneus em chamas por apoiadores do ex-presidente Evo Morales. – Folha de S. Paulo

Homem leva leão para protesto no Iraque após saber que a polícia ia levar cães

Um jovem iraquiano levou, na semana passada, um leão coberto por uma bandeira do Iraque e preso com uma corrente para enfrentar as forças de segurança que reprimiram os protestos contra o Governo. O homem decidiu passear o animal pelas ruas da província de Babel, no sul de Bagdá, quando soube que a polícia levaria cães para os confrontos. O momento tornou-se viral após ter sido publicado um vídeo e várias imagens do leão, no Twitter. No vídeo pode ver-se o animal selvagem a enfrentar um grupo de pessoas, no entanto não há registo de feridos. De acordo com a imprensa internacional, o iraquiano disse que levava o leão para se proteger das investidas da polícia. – Correio da Manhã

Promotora sueca anuncia arquivamento de investigação de estupro contra Assange

Uma procuradora da Suécia informou nesta terça-feira que não prosseguirá com uma investigação sobre uma alegação de estupro contra o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, após uma análise dos indícios. A vice-procuradora-chefe Eva-Marie Persson disse que os indícios da demandante são críveis e confiáveis, mas que após quase uma década as lembranças das testemunhas se desvaneceram. “Depois de realizar uma avaliação abrangente do que emergiu no decurso da investigação preliminar, faço a avaliação de que os indícios não são fortes o suficiente para formarem a base para se apresentar um indiciamento”, disse Persson em uma coletiva de imprensa. – UOL

Polícia resgata 10 mil artefatos históricos roubados por organização criminosa na Europa

Cerca de 10 mil objetos arqueológicos roubados foram recuperados, na segunda-feira (18), em uma operação com polícias de cinco países que prendeu 23 suspeitos na Itália, França, Alemanha, Sérvia e Reino Unido. Os acusados eram membros de uma organização criminosa que saqueava locais históricos ainda não acessados por arqueólogos e vendia os itens encontrados por milhões de euros. A investigação começou em 2017, segundo a Europol, a agência de aplicação da lei da União Europeia, para combater o saque de locais históricos na Calábria, no sul da Itália. – G1

Empresa vai pagar R$ 150 mil por ano para funcionário degustar maconha

A empresa American Marijuana anunciou que busca um profissional capaz de experimentar o que é produzido e dar opiniões imparciais. O salário é de quase R$ 150 mil por ano. Entre as funções está fumar a erva e dizer se está tudo dentro de um padrão de qualidade adequado. “Este trabalho é 100% real e importante, que inclui mais do que apenas ser pago para fumar maconha. Se você crer que esse é o alcance total do trabalho, então pode não ser para você”, diz a empresa em um anúncio publicado no site oficial. O escolhido terá um blog e poderá trabalhar de casa, por exemplo. – UOL

Jovem descobre que gatinho adotado na Argentina era um puma selvagem

Uma jovem de Tucumán, na Argentina, pensou que tinha adotado um gatinho, mas descobriu que o animal que estava criando, na verdade, era um puma selvagem. Florencia Lobo encontrou Tito e sua irmãzinha fêmea, que batizou de Dani, durante um dia de pesca com os irmãos. Ela ouviu os miados, levou os animaizinhos para casa e cuidou deles até que Dani morreu, uma semana depois. Flor continuou com Tito, com quem dormia todos os dias. Um tempo depois, ela notou que o gatinho estava andando estranho e consultou um veterinário, que descobriu sua verdadeira identidade. “O veterinário não sabia dizer o que era, mas suspeitou que Tito não era um gato comum”, disse Flor ao jornal local El Tucumano. – UOL

E mais

Morre no Rio o cineasta Fábio Barreto após quase 10 anos em coma

O cineasta Fábio Barreto morreu nesta quarta-feira (20), após ficar em coma por quase 10 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Samaritano, na Zona Sul do Rio, onde ele estava internado. A causa da morte não foi informada. Fábio Villela Barreto Borges nasceu no Rio de Janeiro e tinha 62 anos. Ele sofreu um acidente grave de carro em dezembro de 2009 e estava em coma desde então. Irmão do também cineasta Bruno Barreto, Fábio iniciou sua carreira como diretor de cinema em 1977. Ele é filho do cineasta Luiz Carlos Barreto e da produtora Lucy Barreto. – G1