Boletim Matutino da VICE – 21/1/2019

Brasil

Flávio Bolsonaro comprou R$ 4,2 milhões em imóveis em 3 anos

Documentos obtidos em cartórios mostram que o então deputado estadual e hoje senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) registrou de 2014 a 2017 a aquisição de dois apartamentos em bairros nobres do Rio de Janeiro, ao custo informado de R$ 4,2 milhões. Em parte das transações, o valor declarado pelos compradores e vendedores é menor do que aquele usado pela prefeitura para cobrança de impostos. Flávio começou na vida pública em 2002, tendo como único bem na época um Gol 1.0, segundo sua declaração de bens. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro viaja a Davos, na Suíça, mas ‘some’ com coletiva de imprensa

Uma coletiva de imprensa que seria dada pelo presidente Jair Bolsonaro em Davos, na Suíça, “sumiu” da programação oficial do Fórum Econômico Mundial, que começa nesta segunda-feira (21). A coletiva, que havia sido incluída pelos próprios organizadores do evento em seu site oficial, não aparece mais na agenda prevista para esta terça-feira (22). Procurado pelo jornla O Estado de S. Paulo, o Palácio do Planalto informou que a programação do presidente para a terça-feira prevê uma “declaração à imprensa” às 16h. No roteiro, consta que Bolsonaro fará declaração à imprensa, seguido por falas dos ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Paulo Guedes (Economia). Esse formato não prevê a abertura de perguntas para jornalistas. – O Estado de S. Paulo

Congressistas do PSL em visita à China cobram apoio de Bolsonaro após orelhada de astrólogo

Três dias depois de terem sido duramente criticados pelo astrólogo Olavo de Carvalho, os 12 parlamentares brasileiros que visitam a China –a maioria do PSL–, continuam sofrendo ameaças virtuais e cobram apoio explícito por parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. A viagem, feita a convite da embaixada da China no Brasil, tinha como objetivo apresentar oportunidades de intercâmbio comercial nas áreas de tecnologia, comunicação, infraestrutura e agronegócio, mas foi ofuscada por divisões partidárias, críticas e ameaças a integrantes do grupo. “Estamos sofrendo fogo amigo, nem a esquerda está nos atacando tanto”, diz o empresário Vinicius de Carvalho Aquino, assessor do deputado federal eleito Alexandre Frota e organizador da viagem. – UOL

João Doria regulamenta lei que impede máscaras em protestos em SP

O governador João Doria (PSDB) regulamentou lei endurecendo regras para a realização de protestos, que inclui a previsão de levar mascarados para a delegacia e até ligar para seus pais e empregadores. A publicação foi feita no Diário Oficial deste sábado (19). O tucano regulamenta uma lei que havia sido sancionada pelo então governador Geraldo Alckmin (PSDB) em 2014, um ano após os protestos de junho de 2013 e também pouco depois das manifestações contra a Copa do Mundo. A lei também prevê comunicação prévia de protestos com expectativa de público superior a 300 pessoas, com no mínimo cinco dias de antecedência. O itinerário, segundo a legislação, será definido em conjunto com o comandante da Polícia Militar na região. O texto fala em manifestações e reuniões, o que pode abrir margem para que as regras sejam usadas também para outros tipos de eventos nas ruas. – Folha de S. Paulo

Igreja Católica na PB é condenada a pagar indenização de R$ 12 milhões por exploração sexual

A Justiça do Trabalho condenou a Arquidiocese da Paraíba a pagar uma indenização de R$ 12 milhões por casos de exploração sexual contra menores de idade. O crime foi praticado por padres e até o arcebispo emérito do estado estão envolvidos no escândalo. “O ato é gravíssimo. São adolescentes que acreditaram naquela instituição a representação de Deus”, afirmou o procurador do Trabalho, Eduardo Varandas. O caso foi denunciado em 2014 através de uma carta de uma fiel. “O que foi denunciado na imprensa, apurado pelo Ministério Público do Trabalho, foi de que havia inserido dentro da sistemática católica um grupo de sacerdotes de forma habitual que pagavam por sexo a flanelinhas, a coroinhas e também a seminaristas”, explicou o procurador Varandas. – G1

Mundo

Número de mortos em explosão de oleoduto no México chega a 85

O número de mortos pela explosão de um oleoduto na cidade de Tlahuelilpan, no estado de Hidalgo, na região central do México, subiu para 85 neste domingo (20). A explosão ocorreu na tarde de sexta-feira (18) depois que o oleoduto Tula-Tuxpan foi perfurado por ladrões de combustível no município de Tlahuelilpan. Um grupo de até 800 pessoas foi até o local para coletar em galões a gasolina. A presença do Exército não coibiu os moradores, que acabaram sendo atingidos. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, afirmou que não se esquecerá da tragédia e garantiu que as investigações vão continuar até que os responsáveis pela explosão sejam encontrados. – G1

Parlamento português rejeita legalização da maconha para uso recreativo

O parlamento de Portugal rejeitou nesta sexta-feira (18) duas propostas que buscavam legalizar a maconha para uso recreativo, que só receberam os votos a favor dos partidos de esquerda que as tinham apresentado e de um grupo de deputados socialistas. O fracasso das iniciativas, apresentadas pelo Bloco de Esquerda, formado por 19 deputados, e pelo partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN, um deputado), já era esperado na Assembleia da República, onde foram debatidas na quinta-feira. As propostas contemplavam a possibilidade do autocultivo – de até cinco plantas, no caso do Bloco de Esquerda, e de seis, no texto elaborado pelo PAN -, o que foi justamente o ponto mais criticado pelos deputados de direita durante o debate. – UOL

E mais

Nego do Borel é vaiado em show de Anitta após comentário transfóbico

O cantor Nego do Borel foi recebido com vaias durante sua participação no ensaio do Bloco das Poderosas, de Anitta, que aconteceu no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro, na noite deste domingo (20). Isso por conta dos comentários transfóbicos nas redes sociais durante conversa com Luisa Marilac – o cantor teria chamado a trans de “homem gato”. Amiga de Nego, a anfitriã Anitta parou o show para dizer que não abandonaria o cantor: “Eu jamais vou viras as costas para um amigo meu. O que posso fazer como amiga é instruir as pessoas das cosas que elas não sabem”. – G1