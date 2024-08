Boletim Matutino da VICE – 2/12/2019

Brasil

Trump acusa Brasil e Argentina de desvalorizarem moedas e diz que vai meter tarifa no aço

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta segunda-feira (2), em uma rede social, Brasil e Argentina de desvalorizarem “maciçamente” suas moedas, e afirmou que vai reinstalar as tarifas de importação sobre o aço e o alumínio dos dois países. “Brasil e Argentina têm presidido uma desvalorização maciça de suas moeda. O que não é bom para nossos agricultores”, escreveu Trump em uma rede social. Portanto, com efeito imediato, restaurarei as tarifas de todos os aços e alumínio enviados para os EUA a partir desses países”. Do início do ano até a última sexta-feira (29), o dólar já subiu 9,43% frente ao real, barateando as exportações brasileiras e aumentando a competitividade dos produtos do país lá fora. – G1

Moradores fazem protesto após morte de 9 pessoas durante ação da PM em baile funk em SP

Moradores de Paraisópolis protestam na Rua Ernest Renan, na comunidade, na Zona Sul de São Paulo, na noite deste domingo (1º). A manifestação reuniu familiares e amigos das nove pessoas que morreram pisoteadas durante um baile funk, depois de uma perseguição policial seguida de tiros. Pelo menos outras 12 pessoas ficaram feridas. O grupo carrega cartazes e gritam: “Justiça! Justiça!”. Parte deles segue em caminhada até a Avenida Giovani Gronchi. A manifestação é pacífica. A mãe de uma adolescente de 17 anos ferida disse que a ação policial foi uma emboscada. PM diz que criminosos provocaram. – G1

No Rio, Doria filia Bebiano ao PSDB e diz que seu governo ‘não é de conflito’

O governador de São Paulo, João Doria, viajou neste domingo (1º) ao Rio de Janeiro para filiar ao PSDB o ex-ministro Gustavo Bebianno, que comandou o PSL na campanha de 2018 e se tornou desafeto do presidente Jair Bolsonaro. Potencial candidato tucano à Presidência da República em 2022, Doria abonou pessoalmente a ficha de Bebianno, que critica os filhos do presidente e diz nunca ter visto tanta ignorância política no governo. Ao acolher Bebianno, Doria afirmou que o ex-aliado de Bolsonaro “agora está na direção certa”. “Agora a direção é a certa, a correta, a veloz, aquela que vai acelerar o Brasil”, discursou. Já Bebianno disse que “nossa democracia está em risco” e que Bolsonaro “pensa única e exclusivamente em sua reeleição, contrariando um discurso de campanha”. – Folha de S. Paulo

Fogo em Alter do Chão foi para vender lotes que têm ‘policial por trás’, diz prefeito de Santarém

Em áudio inédito obtido pela Repórter Brasil, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar (DEM), afirma ao governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), que o incêndio em Alter do Chão foi causado por “gente tocando fogo para depois fazer loteamento, vender terreno” e que essas pessoas contam com o apoio de policiais. A gravação indica que Aguiar e Barbalho tinham ciência de que o local atingido, na região do Lago Verde conhecida como Capadócia, é “uma área de invasores”. No áudio, Aguiar diz que “tem policial por trás, o povo lá anda armado” e pede a intervenção não só do Corpo de Bombeiros mas também da Polícia Militar para “identificar esses criminosos”. – UOL

Novos laudos reforçam denúncia de tortura durante intervenção militar no Rio

A segurança pública do Rio de Janeiro ficou sob intervenção federal de fevereiro a dezembro de 2018. Durante este período, em 21 de agosto, sete jovens foram presos em uma comunidade na Zona Norte da cidade. De acordo com a Defensoria Pública, eles só foram apresentados à Justiça dois dias depois. O relatório da juíza da audiência de custódia, anota que estavam “lesionados, com diversos ferimentos”. Os presos dizem que foram torturados pelos soldados no momento da prisão, dentro do quartel, onde teriam sido submetidos a choques e “madeiradas”. Em março de 2019, o Instituto Médico Legal seguiu um protocolo internacional de investigação de tortura, chamado Protocolo de Istambul e adotado pela ONU. Em seis dos sete novos laudos os peritos afirmam: “As alterações psicológicas apresentadas pelo periciado são altamente compatíveis com aquelas apresentadas por pessoas que passaram por situações de estresse psicológico agudo, nelas incluída a tortura”. – G1

Governo de MG adota racionamento de água em presídios a partir deste domingo

O racionamento de água em unidades prisionais do estado como uma medida para gerar economia aos cofres públicos é adotada em Minas Gerais a partir deste domingo (1º). Atualmente, o estado tem 72 mil presos em 197 unidades. A medida foi anunciada pelo governo do estado nesta sexta-feira (29). De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a água nos presídios poderá ser utilizada por seis horas diárias. A medida foi definida, pois segundo a secretaria, dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento mostram que um detento gasta em média 88% a mais de água do que um cidadão em liberdade. – G1

Entidade autorizada a plantar maconha medicinal deve abrir nova unidade em Campina Grande

A única entidade autorizada pela Justiça a plantar maconha para uso medicinal, a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança (Abrace), deve abrir até julho de 2020 uma nova unidade em Campina Grande, na Paraíba. A sede da associação fica em João Pessoa, capital do estado. A unidade servirá para cultivo e produção de medicamentos à base de cannabis. De acordo com Luciano Lima, gerente da Abrace, a abertura da nova unidade ainda está em trâmites judiciais e deve receber um parecer em breve. Segundo Luciano, profissionais especializados já realizaram testes e constataram que o solo e o clima de Campina Grande são mais propícios ao plantio da cannabis. – G1

Bar LGBT sofre ataque homofóbico em Salvador: “Agressor disse que ia matar todo mundo”

Um bar LGBT no centro de Salvador foi alvo de um ataque homofóbico na noite do sábado (30). Por volta das 23h, Edson Oliveira Lima Macedo, conhecido como Sinho Macedo, teria descido de um ônibus na rua Carlos Gomes puxando uma mulher pelos cabelos, atravessado a rua e entrado no bar Espaço Cultural Caras e Bocas, onde começou a agredir as proprietárias. Após ameaçá-las de morte, a polícia chegou e Macedo foi preso em flagrante, mas liberado na sequência — as vítimas relatam que ele, inclusive, tentou atacá-las novamente na porta da delegacia. – UOL

Churrascaria em SP é acusada de servir carne de costela com larvas

Clientes de uma churrascaria em São Paulo tiveram problema com uma costela. O motivo, segundo eles, foram larvas que apareceram no pedaço do alimento que estava assado. Os clientes do restaurante que presenciaram o problema filmaram e divulgaram as imagens nas redes sociais. Inaugurada em 1972, a churrascaria Bela Rio fica localizada no bairro da Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista. A equipe da churrascaria confirmou que havia várias larvas na carne. A Vigilância Sanitária e a Delegacia de Polícia de Saúde Pública compareceram ao local para uma vistoria. Os agentes levaram vários tipos de carne e a costela que estava sendo servida para análise. – UOL

Idosa furta cerveja de supermercado e tenta matar fiscal a facadas na Grande BH

Uma idosa de 60 anos,foi presa suspeita de furtar uma cerveja em um supermercado, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte, nessa quinta-feira (28). A suspeita ainda tentou matar a fiscal do estabelecimento e ameaçou os policiais. De acordo com a Polícia Militar, a mulher foi abordada por uma fiscal, após passar pelo caixa sem pagar a bebida que tomou no estabelecimento. Conforme a fiscal contou, a suspeita ficou irritada com a abordagem e disse que não iria fazer o pagamento. A idosa tirou uma faca da cintura e ameaçou matar a funcionária, que fugiu pelas ruas do Centro de Pedro Leopoldo. A vítima foi perseguida pela idosa e somente parou após ser contida por um policial militar aposentado. – BHAZ

Mundo

Parlamento aceita renúncia do governo no Iraque após protestos em massa

O Parlamento do Iraque aceitou, neste domingo (1), a demissão do governo de Adel Abdul Mahdi, e o chefe da Assembleia anunciou que pedirá ao presidente da República que aponte um novo primeiro-ministro. A votação aconteceu dois dias depois de Mahdi anunciar sua intenção de entregar o cargo. A decisão dele foi uma resposta a um pedido de mudança de liderança feito mais cedo na sexta-feira (29) pelo principal clérigo xiita do Iraque, o aiatolá Ali al-Sistani, segundo o comunicado. Sistani é uma figura crucial da política iraquiana. Ele defendeu nesta sexta-feira (29) a substituição do governo, após um dos dias mais violentos do movimento de protesto, que já deixou mais de 400 mortos. – G1

Bomba da Segunda Guerra paralisa a cidade italiana de Turim

A descoberta de uma bomba da Segunda Guerra Mundial em Turim, na Itália, levou 10 mil pessoas a deixarem suas casas neste domingo (1º) para a remoção do artefato por especialistas. O explosivo de fabricação britânica foi encontrado no centro histórico da cidade. Todos os habitantes da “zona vermelha” ao redor da Via Nizza, no coração da cidade, foram evacuados. Outras 50 mil pessoas que vivem próximo à região que foi isolada foram convidadas a sair ou permanecer em suas casas das 7h às 16h (horário local). De acordo com as autoridades, a bomba encontrada é britânica inglesa e contém 65 quilos de dinamite. Ela foi lançada há mais de 70 anos por aviões aliados durante a Segunda Guerra Mundial. – G1

Tiroteio deixa 11 feridos em Nova Orleans, nos EUA

Um tiroteio no bairro Francês de Nova Orleans, sul dos Estados Unidos, deixou 11 feridos na madrugada deste domingo (1º), informou a polícia local. Duas pessoas estão em estado crítico. A troca de tiros aconteceu por volta das 3 horas da manhã em uma rua comercial do bairro histórico da cidade. A polícia disse que respondeu rapidamente. Segundo a corporação, havia patrulhamento extra nas ruas em função de uma partida de futebol universitário, neste fim de semana de Ação de Graças. – G1

E mais

Shelley Morrison, atriz de ‘Will & Grace’, morre aos 83 anos

Shelley Morrison, conhecida por seu trabalho como Rosario Salazar na série “Will & Grace”, morreu aos 83 anos. Segundo informações da revista Variety, a causa da morte foi insuficiência cardíaca após breve doença. Ela estava em um hospital de Los Angeles. Inicialmente, a personagem de Shelley Morrison em “Will & Grace” apareceria em apenas um episódio, mas a química entre Rosario e Karen (Megan Mullally) foi tão boa, que ela permaneceu ao longo de oito temporadas na atração. Foram 68 episódios entre os anos de 1999 e 2006. Morrison tinha 50 anos de carreira artística. – G1

Empresa cobra por shows que Chorão não fez por ter morrido

Nove meses após a morte do vocalista Chorão, da banda Charlie Brown Jr., uma notificação extrajudicial chegou às mãos do seu único filho, o fotógrafo Alexandre Ferreira Lima Abrão. Em um documento de duas páginas, a empresa Promocom Eventos e Publicidade cobrava-lhe uma indenização por nove shows que o músico, ao morrer em março de 2013, não pôde fazer. “Faleceu sem atender à totalidade das obrigações assumidas”, afirmava o texto, ressaltando que “notoriamente, tais obrigações não poderão [mais] ser atendidas”. Diante do silêncio de Alexandre, a notificação se transformou em uma ação de cobrança que ainda hoje tramita na Justiça paulista. A empresa, sediada no Paraná, exige R$ 225 mil de indenização, além de uma multa de R$ 100 mil por descumprimento de contrato (valores nominais, sem correção da inflação). – Folha de S. Paulo