Boletim Matutino da VICE – 21/2/2019

Brasil

Bolsonaro escala Onyx Lorenzoni para costurar acordo com Bebianno

Videos by VICE

O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni , buscou negociar uma espécie de armistício com o ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência Gustavo Bebianno para poupar o presidente Jair Bolsonaro. Aliado de primeira hora de Bolsonaro, Bebianno foi exonerado na segunda-feira , depois de ter se envolvido em uma guerra de versões sobre conversas com o presidente, alimentada pelo vereador Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Nesta quarta-feira (20), em uma conversa com Onyx, por volta de 16h50, o presidente mostrou-se preocupado com o fato de ainda ser representado em processos judiciais por Bebianno, que é advogado por formação. Onyx disse a Bolsonaro que teria uma conversa reservada com Bebianno ainda nesta tarde e prometeu “acertar” a questão. – O Globo

Justiça manda bloquear R$ 550 milhões de ex-governador de Goiás Marconi Perillo

A juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli determinou o bloqueio de R$ 553 milhões do ex-governador Marconi Perillo (PSDB). A decisão foi dada após pedido da promotora de Justiça Villis Marra, que apurou que o político não aplicou o valor mínimo necessário na Saúde, que é de 12% da receita do Estado, conforme a Constituição. Advogado do ex-governador, João Paulo Brzezinski informou ao G1, por mensagem, que ficou perplexo com a decisão e que o valor do bloqueio é “astronômico e irreal”. Conforme a decisão, dada na terça-feira (19), o bloqueio de R$ 553.098.680,00 pode abranger “valores em contas bancárias e/ou aplicações financeiras, imóveis e veículos”. – G1

Nova Previdência dificulta acesso e pode aumentar pobreza, diz economista

A reforma da Previdência proposta pelo governo de Jair Bolsonaro pode apertar demais os direitos sociais e acabar gerando problemas maiores, com aumento de pobreza no médio e longo prazo. O estabelecimento de um tempo mínimo de contribuição de 20 anos, o endurecimento na concessão das aposentadorias rurais e as reduções nos valores de pensões e auxílios estão entre as principais críticas. No geral, são regras que dificultam o acesso e resultam em pagamentos menores do que os recebidos hoje. “São regras muito duras e que atingem em cheio 30 milhões de brasileiros que dependem diretamente desses benefícios para sua sobrevivência e de sua família”, disse a economista Denise Gentil, professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) especializada em contas públicas e Previdência. – UOL

PF faz operação para apurar tentativa de obstrução no caso Marielle

A Polícia Federal realiza uma operação, na manhã desta quinta-feira (21), para cumprir oito mandados de busca e apreensão relacionados aos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. De acordo com a PF, o objetivo é apurar suposta tentativa de obstruir a investigação do crime. No próximo dia 14, os assassinatos de Marielle e Anderson completam um ano. A investigação sobre os autores do crime, os mandantes e a motivação está a cargo da Secretaria de Segurança do RJ. Coube à Polícia Federal a parte sobre obstrução nesse trabalho. – G1

PF faz operação para apreender 47 aeronaves usadas no tráfico internacional de drogas

A Polícia Federal tenta apreender nesta quinta-feira (21) 47 aeronaves em operação contra uma quadrilha especializada em transportar drogas da Colômbia e da Bolívia para o Brasil, os Estados Unidos e a Europa. Os agentes também buscam prender 55 pessoas envolvidas no esquema. João Soares Rocha, apontado como chefe da quadrilha, foi preso em Tucumã, no Pará. Além dele, outras 14 pessoas foram presas até o momento. Segundo a investigação, a quadrilha transportou mais de 9 toneladas de cocaína entre 2017 e 2018, em 23 voos que carregavam 400 quilos da droga, em média, cada um. As investigações indicam que a rota do transporte de drogas passava pelos países produtores (Colômbia, Bolívia), países intermediários (Venezuela, Honduras, Suriname e Guatemala) e países destinatários (Brasil, Estados Unidos e União Europeia). – G1

Mundo

Adido militar da Venezuela na ONU declara desobediência a Maduro

“Quando a tirania se faz de lei, a rebelião é um direito”. A frase de Simón Bolivar é dita no começo do vídeo divulgado nas redes sociais pelo coronel Pedro Chirinos Dorante, adido militar venezuelano na ONU, um dos mais altos cargos do Exército. “A partir de hoje me declaro em total e absoluta desobediência ante ao governo de Nicolás Maduro. Reconheço e ofereço obediência e subordinação ao governo de transição, a cargo do senhor presidente Juan Guaidó”, disse, em referência ao autodeclarado presidente interino do país. Pedro Chirinos é o quarto oficial que se rebela contra Maduro em menos de um mês, mas o presidente permanece no controle das Forças Armadas. – Folha de S. Paulo

Casal é preso nos EUA por sonegar US$ 3 mi em impostos de clube de maconha

O comércio legal da maconha, um negócio em ascensão nos Estados Unidos, agora se vê envolvido numa fraude tributária: um casal do estado do Colorado está preso por sonegar mais de três milhões de dólares em impostos. Segundo as autoridades, Andrew Parch e sua esposa, Shuntay, proprietários do “Lazy Lion”, uma loja especializada na venda de cannabis, faturaram mais de 10 milhões de dólares nos três primeiros anos de funcionamento do estabelecimento, aberto em 2013. Apesar do lucro, a dupla não declarou os rendimentos durante esse período e até exigiu uma restituição em 2014, argumentando que havia arrecado apenas 19.292 dólares, quando na verdade o faturamento girou em torno dos 3 milhões. Parch se declarou culpado na semana passada. Já o processo contra sua esposa ainda não foi julgado, anunciou a promotoria local nesta quarta-feira. – UOL