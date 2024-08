Boletim Matutino da VICE – 22/1/2019

Brasil

Grupos pró-Bolsonaro perdem fôlego nas redes sociais

O bom desempenho do grupo de apoio a Jair Bolsonaro nas redes sociais, apontado como uma das razões de sua vitória na eleição de 2018, não vem se mantendo após a posse do presidente da República. O caso envolvendo suspeitas sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do seu filho mais velho, o deputado estadual e senador eleito Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), colocou os apoiadores do presidente na internet na defensiva. A rede pró-Bolsonaro já vinha demonstrando perda de fôlego mesmo antes de o “caso Queiroz” ser revelado. Dentre as dez postagens que citam Flávio Bolsonaro com maior engajamento no Facebook nos últimos três dias, seis são de veículos de comunicação repercutindo reportagens do Jornal Nacional, duas são de sátiras críticas à família Bolsonaro e somente duas são em defesa do senador eleito. – O Estado de S. Paulo

Jornalistas estrangeiros estranham decisão de Bolsonaro de não dar entrevista

Jornalistas de vários países têm questionado a imprensa brasileira sobre o motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro não dará a tradicional entrevista coletiva que costumam conceder chefes de Estado e de governo quando participam do Fórum Econômico Mundial. O presidente faz de sua participação no evento voltado para a elite financeira nos Alpes suíços sua primeira aparição internacional. Davos será, portanto, uma vitrine de Bolsonaro para o mundo. Ao chegar a seu hotel no vilarejo conhecido por sua estação de esqui, ele evitou a imprensa, entrando em seu hotel pela garagem. – O Estado de S. Paulo

Dois PMs são afastados por dia por problema psiquiátrico em SP

Dois policiais militares, em média, foram afastados do trabalho por transtornos psiquiátricos, por dia entre janeiro e setembro de 2018 em São Paulo. Ao todo, foram retirados de serviço 555 PMs, ante 454 no mesmo período de 2017, um aumento de 22% em relação ao ano passado. Os dados obtidos pela reportagem via Lei de Acesso à Informação mostram que se trata do maior número de PMs afastados por problemas mentais nos nove primeiros meses do ano desde 2016. O afastamento dos policiais militares depende de junta médica da própria corporação ou, em casos específicos, é obtido por meio de determinação judicial. – Folha de S. Paulo

Governo de Goiás decreta estado de calamidade financeira

O Governo de Goiás decretou estado de calamidade financeira, conforme divulgado pela assessoria da Casa Civil. O documento não informa quais medidas serão tomadas na prática, mas determina que a situação dure por ao menos seis meses, podendo ser prorrogada. A medida precisa ser aprovada pela Assembleia Legislativa (Alego). O intuito do estado com o documento, de acordo com a Casa Civil, é alertar sobre as dificuldades financeiras que Goiás vive. Com dificuldades em fechar as contas, o Governo já anunciou o fechamento de escolas e corte de gastos em aluguéis. Os pagamentos do mês de dezembro ainda não foram feitos. – G1

42 das 55 redações com nota mil no Enem 2018 foram escritas por mulheres

As mulheres são a maioria no grupo de 55 participantes do Exame Nacional do Ensino Médio de 2018 que tiraram a nota mil na prova de redação. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (21) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. No total, 4,1 milhões de redações da aplicação regular do Enem 2018 foram corrigidas. Mais de 81 mil delas ficaram com nota entre 900 e mil, mas só 55 chegaram à pontuação máxima. Os candidatos homens são responsáveis por 13 dessas notas, enquanto 42 mulheres tiraram a nota mil. – G1

Sobe para 9 o número de vítimas de chacina de São Gonçalo e Itaboraí

Subiu para nove o número de mortos na chacina nos municípios de São Gonçalo e Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, na madrugada desta segunda-feira (20). A Polícia Civil acredita que mais duas mortes, que aconteceram nas localidades de Ampliação e Cabuçu, em Itaboraí, estão relacionadas com os outros sete assassinatos que já eram investigados. Segundo a polícia, apenas uma das vítimas tinha passagem, por tráfico. Segundo testemunhas, quatro homens chegaram armados e encapuzados em um carro prata. Eles falaram que iriam matar todas as pessoas que tivessem envolvimento com o tráfico de drogas. – G1

Homem é preso em Campinas após matar travesti e guardar coração: ‘Era um demônio’

Um homem de 20 anos foi preso nesta segunda-feira (21), em Campinas (SP), após confessar que matou uma travesti e guardou o coração da vítima em casa. O crime ocorreu no Jardim Marisa, na região do Campo Belo. De acordo com policiais do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), o órgão estava enrolado em um pano, debaixo do guarda-roupas do suspeito. Segundo a Polícia Militar, Caio Santos de Oliveira admitiu que teve relação sexual com a vítima. “Ele era um demônio, eu arranquei o coração dele. É isso. Não era meu conhecido. Conheci ele à meia-noite”, disse. – G1

Mundo

Militares venezuelanos são presos após pedirem em vídeo que Maduro não seja reconhecido

Um homem com uniforme militar que se identificou como sargento da Guarda Nacional da Venezuela pediu, ao lado de outros militares, que o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, não seja reconhecido como chefe da nação, em um vídeo divulgado nesta segunda-feira (21) nas redes sociais. O vídeo provocou a reação de policiais e agentes das Forças Armadas, que bloquearam a unidade militar de Cotiza, no norte de Caracas, onde estava o grupo que aparece no vídeo, e da população local, que protestou em apoio a ele. O governo venezuelano afirma que a situação está sob controle, que os agentes em questão foram presos e armas roubadas foram recuperadas. – G1

França multa Google em 50 milhões de euros por violação de lei de privacidade

A agência de proteção de dados da França multou o Google nesta segunda-feira (21) em 50 milhões de euros (cerca de R$ 213 milhões) por violação de regras de privacidade da União Europeia. É a maior penalidade do tipo imposta contra uma companhia de tecnologia dos Estados Unidos. O regulador francês afirmou que o Google não é transparente e claro na maneira como informa usuários sobre como dados pessoais são coletados em seus serviços, incluindo o YouTube, o Mapas e o mecanismo de busca, para apresentação de anúncios publicitários personalizados. – G1

E mais

Legalização da maconha reduz acidentes de carro relacionados a drogas, diz estudo

Um estudo conduzido pela Escola de Saúde Pública da Universidade de Columbia aponta que os estados americanos que legalizaram o uso medicinal da maconha experimentaram uma redução no número de acidentes de carro relacionados ao consumo de opióides. Os pesquisadores realizaram uma análises de uso de opióides entre os motoristas com idades de 21 a 40 anos que haviam sido vítimas de acidentes fatais em estados que liberam o uso medicinal da maconha em comparação com os dados dos mesmos estados antes de que a liberação entrasse em vigor.Foram reunidos dados de 1999 a 2013 englobando 18 estados americanos. Dos 68,394 casos registrados, 58% aconteceram em estados que nunca liberaram a maconha medicinal ou em estados que ainda não haviam liberado o seu uso. – Hypeness

Chris Brown é preso em Paris após acusação de estupro

O cantor Chris Brown foi preso em Paris após acusação de estupro na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com agências internacionais, a informação foi confirmada por uma fonte da polícia francesa. Segundo o jornal “Le Parisien”, a queixa foi apresentada por uma jovem de 24 anos. O crime teria acontecido durante a noite de 15 de janeiro. Segundo a acusação, a jovem teria conhecido o cantor em uma discoteca parisiense. Em seguida, Brown teria convidado ela e outras mulheres para o acompanhar ao quarto de seu hotel. Ela também teria sido abusada por um amigo do cantor e seu guarda-costas. Os três foram detidos. – G1