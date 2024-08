Boletim Matutino da VICE – 22/2/2019

Brasil

Ministro do Turismo pede para STF suspender apuração de laranjas do PSL em MG

Videos by VICE

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), recorreu ao foro especial e pediu ao STF que a investigação sobre candidatas-laranjas do PSL aberta em Minas Gerais passe a tramitar perante a corte. O ministro é alvo direto da apuração da Promotoria mineira. A defesa do ministro quer que, até que o STF decida sobre a prerrogativa de foro, a apuração do Ministério Público em Minas seja suspensa. O pedido foi sorteado para o ministro Luiz Fux, que cuidará da relatoria. – Folha de S. Paulo

Candidata de Bolsonaro repassou verba pública para filha, neta e própria loja no RS

Empresária que se apresentava como “candidata de Bolsonaro” na disputa por uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Carmen Flores fez repasses de verba pública de campanha do PSL para a filha, a neta e a própria loja. Os pagamentos aparecem em sua prestação de contas à Justiça Eleitoral. Carmen era a presidente do partido no estado e se desfiliou da sigla em dezembro passado. A candidata obteve 1,5 milhão de votos, mas não foi eleita. Quarta colocada, ficou atrás de Luiz Carlos Heinze (PP) e Paulo Paim (PT), eleitos para as duas vagas, e Beto Albuquerque (PSB), o terceiro. – Folha de S. Paulo

Marco Aurélio envia apuração de Onyx Lorenzoni para Justiça Eleitoral do RS

O ministro Marco Aurélio Mello Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu nesta quinta-feira (21) encaminhar ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) a investigação que apura suspeitas de caixa 2 feitas por delatores da J&F ao ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A decisão do ministro atende a pedido da procuradora-geral da República, Raquel Dodge, fundamentado a partir do novo entendimento sobre o alcance do foro privilegiado, que só deve ser aplicado para os crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo. – O Estado de S. Paulo

Shopping em SP quer apreender crianças de rua e entregar para PM

O shopping Pátio Higienópolis decidiu entrar na Justiça para que seus seguranças tenham autorização para apreender crianças e adolescentes desacompanhados. O pedido teve como alvo meninos e meninas em situação de rua, acusados pelo shopping de praticar “atos de vandalismo, depredação, agressão, furtos e intimidação de frequentadores”. O shopping é também frequentado por crianças e adolescentes moradores do bairro, inclusive alunos de colégios tradicionais como o Sion e Rio Branco, mas o alvo do pedido foram menores em situação de rua. A administração pediu ainda que o Conselho Tutelar inspecione periodicamente o shopping a fim de constatar a presença de menores em situação de rua e adotar as medidas pertinentes. – O Globo

Ciro Gomes é condenado a indenizar o vereador Fernando Holiday por danos morais

Ciro Gomes (PDT), que foi candidato à Presidência da República no ano passado, foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar R$ 38 mil de indenização por danos morais ao vereador paulistano Fernando Holiday (DEM). A sentença em primeira instância saiu nesta quinta-feira (21). Cabe recurso. Em uma sabatina na rádio Jovem Pan, em 16 de junho de 2018, Ciro Gomes afirmou, sem ser perguntado, que Fernando Holiday era um “capitãozinho-do-mato” e explicou: “A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar, que era o capitão-do-mato no passado”. – G1

Médico é preso acusado de filmar partes íntimas de 105 pacientes em MG

Um médico de Belo Horizonte, identificado como Fábio Lima Duarte (36) é suspeito de filmar a região genital e os seios de pacientes durante exames de ultrassom. Ele foi preso nesta quinta-feira (21), na casa em que mora, na região da Pampulha, por policiais civis da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente. Duarte teria feito pelo menos 105 vítimas, 74 delas adultas e 31 crianças e adolescentes de 9 a 17 anos. Para fazer as gravações, segundo a investigação, antes das pacientes entrarem no consultório, ele já deixava uma câmera posicionada para a maca. – UOL

Prédio é evacuado após 50 pessoas pularem ao mesmo tempo em palestra motivacional

Uma palestra motivacional com cerca de 50 funcionários da CVC fez tremer o último andar do prédio ABC Tower, na manhã desta quinta-feira (21), na Rua Catequese, no Bairro Jardim, em Santo André (SP). Sem saber o que estava acontecendo, os demais funcionários que estavam no local saíram assustados. Por medida de segurança, o prédio foi evacuado às 10h. Segundo a empresa, uma equipe do Corpo de Bombeiros esteve no local e fez uma vistoria no prédio, liberando em seguida o acesso. Cerca de 300 pessoas estavam no prédio, que tem 13 andares. – G1

Homem é detido após ejacular em jovem em trem da CPTM em SP

Um vídeo, gravado por uma passageira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), mostra o momento em que um homem é detido por ejacular em uma jovem, de 22 anos. As imagens foram gravadas no dia 6 de fevereiro, na estação Hebraica-Rebouças, da Linha 9-Esmeralda, em São Paulo. A jovem, que não quer se identificar, conta que estava a caminho do trabalho, na Vila Olímpia, Zona Sul da cidade de São Paulo, quando percebeu que um homem fazia movimentos estranhos atrás dela. – G1