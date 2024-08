Boletim Matutino da VICE – 22/4/2019

Brasil

Governo decreta sigilo sobre estudos que embasam reforma da Previdência

O Ministério da Economia decretou sigilo sobre estudos e pareceres técnicos que embasaram a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) da Previdência. Assim, não é possível ao cidadão comum, afetado diretamente pelas mudanças em pensões e aposentadorias, ter acesso a argumentos, estatísticas, dados econômicos e sociais que sustentam o texto em tramitação. A decisão de blindar os documentos consta de resposta da pasta a um pedido da Folha para consultá-los, formulado com base na Lei de Acesso à Informação após o envio da PEC ao Congresso. Na resposta, a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho informou ter elaborado, “no âmbito de suas competências regimentais”, manifestações técnicas sobre a proposta em tramitação. – Folha de S. Paulo

Sobe para 24 o número de mortos de desabamento na Muzema, no Rio

Um dia após o Corpo de Bombeiros anunciar o fim das buscas por vítimas do desabamento de dois prédios na Muzema, no Itanhangá, Zona Oeste do Rio, subiu para 24 o número de mortos. Adilma Rodrigues, 35 anos, estava internada no CTI do Hospital Lourenço Jorge, foi transferida para um hospital particular na última quinta-feira e morreu no início da manhã desta segunda-feira. Na tragédia, que completou uma semana neste sexta-feira, Adilma perdeu o marido, o pastor Cláudio José de Oliveira Rodrigues, 40, que chegou a ser socorrido com vida dos escombros. A filha do casal também foi internada, Clara Rodrigues, 10, mas já teve alta. – O Dia

Garis entram em greve nesta segunda-feira no Rio

Os garis da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb) começaram uma greve na manhã desta segunda-feira (22) – os trabalhadores exigem um reajuste de 10% no salário e também no vale alimentação. A Prefeitura do Rio, no entanto, ofereceu aumento de 3,73%. Por meio de nota, a Comlurb informou que a Justiça do Trabalho determinou que o Sindicato de Asseio do Município do Rio mantenha em atividade um contingente mínimo de 60% do efetivo, algo em torno de nove mil garis trabalhando durante a greve – cujo início foi determinado em uma assembleia na última quinta-feira (18). – G1

‘Já demos uma trava na Petrobras’, diz Onyx Lorenzoni a caminhoneiro em áudio

Em uma mensagem de áudio enviada a um caminhoneiro, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou medidas articuladas pelo Palácio do Planalto para atender demandas da categoria que paralisou o país em maio do ano passado e afirmou ao interlocutor que o governo havia dado uma “trava” na Petrobras para evitar reajustes de combustíveis com frequência inferior a 15 dias. O áudio, revelado pela revista “Veja”, viralizou em grupos de conversas de caminhoneiros em aplicativos de mensagens. Não é possível identificar a data em que a mensagem foi enviada, mas, em entrevista ao jornal “Folha de S.Paulo”, o caminhoneiro Marconi França disse que era o interlocutor do áudio enviado pelo chefe da Casa Civil e informou que a mensagem foi trocada em 27 de março. – G1

Cocaína é a droga mais usada por motoristas de veículos pesados no Brasil

A cocaína é, de longe, a droga mais consumida por motoristas de veículos pesados (caminhões, ônibus e vans) que foram flagrados nos exames toxicológicos obrigatórios feitos em 2018. De acordo com uma pesquisa inédita do Instituto de Tecnologias para o Trânsito Seguro, 69,1% dos condutores barrados com substâncias ilícitas não conseguiram renovar suas habilitações por causa da cocaína. Em seguida, aparecem os opiáceos (19,1%), a maconha (7%) e anfetaminas (4,8%). Em 2018, foram feitos 2,2 milhões de exames. Desses, apenas 47 mil (2%) deram positivo. – O Globo

Polícia prende suspeitos de matar o ex-jogador Valdiram em SP

Três homens foram presos neste domingo (21) suspeitos de matar o ex-jogador Valdiram Caetano de Morais, de 36 anos, em São Paulo. O corpo do ex-atacante do Vasco foi encontrado com sinais de agressão na Rua Santa Eulália, em Santana, Zona Norte da capital, na Zona Norte de capital, na sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o trio foi detido durante a manhã e levado para ser ouvido por policiais civis. Segundo o Globoesporte.com, Valdiram lutava há mais de dez anos contra o alcoolismo e o vício em outras drogas. O corpo do ex-jogador foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) e liberado para a família após ser reconhecido por moradores de rua que conviviam com ele. – G1

Mundo

Atentados contra igrejas católicas e hotéis matam mais de 200 no Sri Lanka no domingo de Páscoa

Uma série de atentados com explosões em igrejas católicas que celebravam a Páscoa e hotéis de luxo no Sri Lanka deixou 207 mortos e mais de 450 feridos neste domingo (21), segundo as autoridades policiais. Fontes oficiais disseram que havia ao menos 27 estrangeiros entre os mortos, entre eles três indianos, três britânicos, dois turcos e um português, além de duas pessoas que tinham cidadania dos EUA e do Reino Unido, um cidadão chinês e um holandês. Há ainda nove estrangeiros considerados desaparecidos. Nenhum grupo reivindicou autoria das ações até o momento. Treze pessoas foram presas durante uma operação de captura dos suspeitos em Colombo, segundo a polícia. O ministro da Defesa do país, Ruwan Wijewardene, diz ainda que três policiais morreram na ação. – G1

Terremoto atinge as Filipinas e deixa ao menos cinco mortos

Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu a região central das Filipinas na manhã desta segunda-feira (22), de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. Cinco morreram e ao menos dois prédios caíram no norte do país, de acordo com autoridades do país ouvidas pela agência de notícias AFP. O tremor ocorreu 60 quilômetros a noroeste de Manila, a capital do país, em uma profundidade de 40 quilômetros. Edifícios do centro foram evacuados. O tremor aconteceu às 17h11 locais (6h11 de Brasília). – G1

Humorista Vladmir Zelensky vence eleição presidencial na Ucrânia

O humorista Vladimir Zelensky é o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais na Ucrânia, realizado nesse domingo (21), com aproximadamente 73% dos votos. Assim ele desbancou o atual presidente, Petro Poroshenko, que obteve apenas 25%, segundo as pesquisas finais de boca de urna. Poroshenko reconheceu logo a derrota, ao aceitar os resultados de boca de urna, acrescentando que deixará o cargo no próximo mês. Zelensky, de 41 anos, alcançou um resultado histórico, dominando as urnas em todas as regiões do país, inclusive no oeste mais nacionalista. No leste, onde nasceu, sua vitória seria arrasadora, somando mais de 88% dos votos. – Agência Brasil

E mais

MC Sapão morre aos 40 anos de pneumonia após 9 dias internado

A assessoria de imprensa do funkeiro Jefferson Fernandes Luiz, mais conhecido como MC Sapão, de 40 anos, confirmou a morte do artista na tarde desta sexta-feira, 19. Ele estava internado desde o dia 10 de abril, com um quadro de pneumonia, no Hospital municipal Rocha Faria, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Porém, o funkeiro havia sido transferido, nesta quinta-feira, do Rocha Faria para o Hospital dos Servidores do Estado, na CTI Coronariana, para um atendimento específico. A causa da morte, segundo laudo do médico Marcelo Rodrigo de Souza, foi choque séptico, pneumonia e insuficiência cardíaca, conforme informou a assessoria do artista. – Extra

Morre aos 17 anos Yasmim Gabrielle, ex-assistente do Programa Raul Gil

Morreu neste domingo (21), aos 17 anos, Yasmim Gabrielle Amaral, que ficou conhecida nacionalmente por suas apresentações musicais no “Programa Raul Gil”, no SBT. A morte foi confirmada pelo filho do apresentador, Raul Gil Junior. A adolescente sofria de depressão e há suspeita de suicídio. “Infelizmente nesta manhã perdemos nossa Yasmim Gabrielle”, escreveu ele no Instagram. “Depressão é uma doença que está acabando com nossas crianças. Que Jesus à receba com amor e que ela encontre paz. Muito triste.” A última aparição da adolescente na TV aconteceu em 2017, numa participação especial no Programa de Raul Gil, em que ela voltou a cantar e relembrou suas performances mirins. Em 2012, Yasmim perdeu a mãe, vítima de câncer. – UOL