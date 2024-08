Boletim Matutino da VICE 23/03/20

Brasil

Governo deve autorizar reajuste de 4% nos remédios apesar da pandemia



O preço dos medicamentos deve ter reajuste médio de 4,08% a partir de 31 de março, segundo estimativa do Sindusfarma (Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos). O aumento ainda não foi confirmado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Porém, a estimativa da indústria considera os parâmetros oficiais e dificilmente apresenta discordância em relação ao índice que entrará em vigor. O Ministério da Saúde não respondeu à reportagem sobre uma possível revisão ou suspensão do aumento devido ao agravamento da crise provocada pela pandemia de covid-19, causada pelo novo coronavírus. O valor antecipado pela indústria é apurado com base em critérios de reajuste estabelecidos pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos), que também levam em conta a inflação oficial. – Agora

Videos by VICE

Empresa pode suspender contrato de trabalho por até 4 meses após MP de Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro publicou na noite deste domingo (22) no Diário Oficial uma MP (medida provisória) que autoriza suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. No período, o empregado deixa de trabalhar, assim como o empregador não pagará salário. A empresa é obrigada a oferecer curso de qualificação online ao trabalhador e a manter benefícios, como plano de saúde. Pelo texto, a negociação individual ficará acima de acordos coletivos e da lei trabalhista. Estão preservados os direitos previstos na Constituição. A MP diz que o curso ou o programa de qualificação profissional online será promovido pelo empregador, diretamente ou por meio de entidades responsáveis pela qualificação. A medida valerá durante o estado de calamidade pública em razão do coronavírus, com prazo definido até o fim deste ano. Segundo o texto, o empregador poderá conceder uma ajuda compensatória mensal, “sem natureza salarial”, “com valor definido livremente entre empregado e empregador, via negociação individual”. – Folha de S. Paulo

Empresários pedem ‘plano Marshall’ e XP fala em 40 milhões de desempregados

Empresários avaliam que a crise desencadeada pela disseminação do novo coronavírus provocará grande impacto no sistema de saúde brasileiro, mas os estragos na economia real serão muito mais profundos, com possibilidade de gerar um caos social no País. Eles pedem ações de grande impacto por parte da União. O presidente da XP Investimentos, Guilherme Benchimol, disse que vê um risco de crescimento do desemprego para mais de 40 milhões de brasileiros em decorrência da pandemia do Covid-19. “É um número assustador”, disse hoje, 22, em uma live com outros empresários. “Eu vi hoje uma entrevista do presidente regional do Fed de St. Louis, James Bullard (banco central norte-americano), dizendo que a taxa de desemprego irá subir de 3% para mais de 30% nos Estados Unidos por causa da crise”, afirmou. “No Brasil, onde há mais de 10 milhões de desempregados, acredito que o impacto será muito maior”, disse. – Estadão

Avaliação de Bolsonaro na gestão da crise é muito pior que a de governadores e ministério

Em crescente disputa com governadores de estado acerca da condução da crise do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro é pior avaliado do que eles neste quesito. É o que revela pesquisa do Datafolha, que ouviu 1.558 pessoas de 18 a 20 de março. Feita por telefone para evitar contato com o público, ela tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. Bolsonaro tem sua gestão da pandemia aprovada por 35%, enquanto governadores são vistos como ótimos ou bons em seu trabalho por 54%. Mesmo o Ministério da Saúde é mais bem avaliado que o presidente: 55% aprovam o trabalho da pasta de Luiz Henrique Mandetta. – Folha de S. Paulo

Após 25 anos, Brasil não bate meta em nenhuma vacina do calendário em 2019

O esforço de profissionais para convencimento e as campanhas das autoridades em saúde pública não foram suficientes para que o Brasil evitasse uma nova queda na cobertura vacinal em 2019. Segundo os dados preliminares do ano passado do Ministério da Saúde, pela primeira vez desde 1994 — desde quando há dados disponíveis — o país não atingiu a meta de vacinar 95% do público-alvo em nenhuma das 15 vacinas do calendário público. O Brasil possui um dos melhores sistemas públicos de vacinação do mundo. Criado em 1973, o PNI (Programa Nacional de Imunizações) foi criado para prevenir e foi inserindo vacinas ao longo dos anos. Hoje, o calendário do Ministério da Saúde conta com 15 vacinas gratuitas aplicadas antes dos dez anos de idade. – UOL

Grávida com suspeita de coronavírus morre no litoral de SP e filha pede respostas

Uma auxiliar de enfermagem de 43 anos morreu, neste domingo (22), no Hospital Guilherme Álvaro, em Santos, no litoral de São Paulo. Cleide Renata Marques estava grávida de 13 semanas e apresentava sintomas semelhantes ao do novo coronavírus. Ela aguardava o resultado do teste, que sairia nesta semana. Segundo a filha dela, Bruna Marques, a vítima tinha asma e passou a ter febre e falta de ar severa após passar cerca de três semanas em São Paulo. Ela teria ido à capital para ajudar familiares e voltou para a casa, em São Vicente, no último dia 14, para a festa surpresa de aniversário da filha. Quando chegou, estava com febre alta. A filha relata que, durante toda a festa, a mãe se mostrava bem debilitada. Após dois dias, como a mãe não melhorava, a jovem resolveu levá-la para a maternidade do Hospital São José, onde ela atendida e logo transferida para o Hospital Municipal de São Vicente. Na unidade de saúde, conforme relata a filha, ela ficou cerca de quatro horas em atendimento, foi medicada e liberada. – G1

‘Sistema de saúde entrará em colapso no final de abril’, diz ministro da Saúde





O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou, nesta sexta-feira (20), que o sistema de saúde irá entrar em colapso no final de abril e que a situação crítica vai até agosto, devido à pandemia do novo coronavírus. “Nós temos um tempo para ganhar, mas, claramente, em final de abril o nosso sistema de saúde entra em colapso. O que é o colapso? É quando você pode ter o dinheiro, o plano de saúde, a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que a Itália está vivenciando atualmente. Não tem onde entrar”, alertou. “[Para] evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. Quando a gente toma uma medida de segurar 14 dias, por exemplo, o impacto só é sentido 28 dias depois, porque a cadeia de transmissão é sustentada e ela quebra”, disse o ministro. Mandetta explicou que o isolamento de 14 dias é essencial para evitar que isso ocorra e deve ser feito, principalmente, por idosos. – CNN





Bolsonaro é alvo de “panelaços” pelo sexto dia seguido em SP e no Rio





Protestos contra o presidente Jair Bolsonaro em forma de “panelaços” foram registrados pelo sexto dia consecutivos em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro na noite deste domingo (22). Desde a última terça-feira (17), as manifestações têm ocorrido com frequência em meio à crise do coronavírus em diversas regiões do Brasil. Em São Paulo, o barulho das panelas foi ouvido em bairros como Consolação, Vila Madalena, Higienópolis, Pinheiros, Santa Cecília, e Perdizes. No Rio de Janeiro, os “panelaços” foram registrados em Copacabana, Lapa e Laranjeiras. No sábado (21), Bolsonaro foi alvo de um “Panelaço de Aniversário”, uma campanha nas redes sociais que ficou entre os termos mais comentados do Twitter e fazia referência ao aniversário do presidente, que completou 65 anos de idade. – UOL





Secretarias de Saúde contabilizam 1.604 infectados com coronavírus no Brasil





As secretarias estaduais de Saúde divulgaram, até 20h45 deste domingo (22), 1.604 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 26 estados e no Distrito Federal. São 25 mortes no Brasil, três no Rio de Janeiro e 22 em São Paulo. O Ministério da Saúde atualizou os números na tarde deste domingo (22), informando que o Brasil tem um total de 1.546 casos confirmados de coronavírus e 25 mortes. Roraima registrou os dois primeiros casos na noite deste sábado, último estado a ter casos confirmados no país. O Ministério da Saúde declarou que todo o território nacional está sob o status de transmissão comunitária do coronavírus. – G1





Após atuação em protesto, Bolsonaro já soma 15 casos com possível crime de responsabilidade

Ao incentivar e participar de ato contra o Congresso e o Supremo Tribunal Federal no último domingo (15), o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) acumulou mais um item a uma já longa lista de situações em que crimes de responsabilidade podem ter sido cometidos por ele na Presidência da República. Para além da participação nos protestos, o presidente já deu declarações falsas, insultou jornalistas e tomou medidas que contrariam princípios da Constituição, como uma ameaça de fechar a Ancine caso não fosse possível “filtrar” o conteúdo das produções apoiadas pela agência de cinema —o que poderia ser entendido como tentativa de censura. Situações do tipo podem vir a ser enquadradas nas definições legais de crime de responsabilidade. No caso do presidente, tentar ou cometer um crime dessa classe pode levar à perda do cargo, que ocorre por meio de um processo de impeachment. – Folha de S. Paulo





Bolsonaro demonstrou irritação via zap com cancelamento de protestos por ameaça de coronavírus





Jair Bolsonaro se disse “puto da vida”, em conversa via WhatsApp, com um aliado ao se dar conta de que o novo coronavírus poderia desmobilizar seus apoiadores para as manifestações de 15 de março. Três dias antes, o presidente fizera um pronunciamento oficial em que afirmara que os protestos em sua homenagem deveriam, “diante dos fatos recentes, ser repensados”, pois a saúde deveria ser “preservada”. A palavra “repensar” não fora pronunciada inadvertidamente. Bolsonaro não usara um termo mais contundente porque não queria que as manifestações fossem canceladas. Ao perceber, nas redes sociais, sinais de desmobilização, mostrou-se irritado, em especial com a bancada de deputados do Rio de Janeiro. Um dos alvos de suas mensagens foi a deputada estadual Alana Passos (PSL-RJ), que divulgou em seu Instagram que a convocação para as ruas seria “adiada” após o pronunciamento do presidente. Ao ver a postagem, Bolsonaro irritou-se e rapidamente enviou mensagens tentando reverter a situação. Bolsonaro temia uma desidratação total do evento. – Época





Bolsonaro diz que pode já ter sido infectado pelo coronavírus e menciona possível novo teste





O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que pode fazer um terceiro exame para saber se está com o novo coronavírus e mencionou a possibilidade de já ter sido infectado. Até agora, 22 pessoas que participaram da viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos, no início do mês, testaram positivo para o vírus. “Eu estou bem. Fiz dois testes. Talvez faça mais um até. Recebo orientação médica”, disse Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada. Bolsonaro ainda levantou a hipótese de ter sido contaminado pelo vírus e não ter descoberto: “Aqui em casa, toda a família deu negativo. Talvez, eu tenha sido infectado lá atrás e nem fiquei sabendo. Talvez. E estou com anticorpo” – O Globo





Governo reduz previsão de alta do PIB de 2,1% para 0,02% em 2020 e admite risco de recessão





Menos de dez dias após baixar para 2,1% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) deste ano, o governo federal revisou novamente a estimativa e passou a prever uma expansão de apenas 0,02% para este ano, ou seja, uma estabilidade. O número foi divulgado pelo Ministério da Economia por meio do relatório de receitas e despesas do orçamento de 2020. A nova revisão da estimativa foi motivada pelo efeito da pandemia do coronavírus no nível de atividade da economia. O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Na semana passada, o mercado estimou uma alta de 1,68% para o PIB deste ano, segundo pesquisa conduzida pelo Banco Central, mas já há instituições financeiras estimando uma contração do PIB em 2020. – G1





Bolsonaro diz que não há nenhum problema entre Brasil e China





O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira (20) que não há nenhum problema entre o governo do Brasil e o da China. Ele deu a declaração ao ser questionado por jornalistas, na saída da residência oficial do Palácio da Alvorada, sobre postagem de seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), em rede social, na qual responsabiliza o governo chinês pela pandemia de coronavírus. A fala de Eduardo gerou reação do embaixador da China no Brasil, que criticou o deputado. Para o presidente, no entanto, o episódio já é “página virada”. “Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo, sem problema nenhum”, afirmou Bolsonaro. – G1





Bolsonaro tentou contato, mas presidente da China se recusou a atendê-lo





O presidente Jair Bolsonaro tentou falar com o presidente chinês para resolver o imbróglio diplomático mas esbarrou na recusa de Xi Jinping a atendê-lo. A tentativa, confirmada por fontes diplomáticas, foi revelada pela nota da Embaixada da China no Brasil: “A parte chinesa não aceitou a gestão feita pelo embaixador Ernesto Araújo à noite do dia 18”. O governo chinês, como diz a nota, só aceita como ponto final do imbróglio as desculpas do filho do presidente: “O deputado federal Eduardo Bolsonaro tem que pedir desculpa ao povo chinês por sua provocação flagrante”. Até agora Eduardo Bolsonaro se limitou a dizer que jamais ofendeu o povo chinês e apenas compartilhou a crítica à atuação de Pequim na prevenção da pandemia. Acrescentou que não teve a pretensão de falar pelo governo brasileiro mas o fez ao apelar ao plural majestático “não desejamos problema com a China”. – Valor





Faixas colocadas em frente à embaixada da China em Brasília ofendem Xi Jinping





Duas faixas foram colocadas nesta sexta-feira (20) em frente à embaixada chinesa no Brasil, em Brasília, com ofensas a Xi Jinping, presidente da China. Uma das faixas também ofende o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming. Nos últimos dias, o embaixador respondeu às acusações, sem prova, de Eduardo Bolsonaro no Twitter, acusando a China pela pandemia do coronavírus. Nesta quinta-feira, a embaixada recusou as desculpas de Eduardo Bolsonaro: “Os seus argumentos mostram que você não está arrependido pela sua atitude, tampouco ciente dos seus erros. Ao continuar a optar por ficar no lado oposto ao povo chinês, está indo cada vez mais longe no caminho errado”. – Época





Empresa chinesa vai produzir novos testes rápidos de coronavírus para o Brasil





O secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson Oliveira, deu mais detalhes neste domingo (22) sobre os novos testes rápidos para coronavírus que chegarão nas próximas semanas ao Brasil. Oliveira reafirmou o que disse no sábado (21): que os profissionais de saúde terão prioridade nesses testes, que dão os resultado em minutos. O objetivo é verificar quais desses profissionais que tenham apresentado algum sintoma foram contaminados pelo coronavírus e quais podem retornar ao trabalho. Ele afirmou que os novos testes são produzidos por uma empresa chinesa e são aprovados por agências reguladoras da China e pela Comissão Europeia, mas ainda não são validados pela Organização Mundial da Saúde (OMS). “Por isso, nós temos o uso para o teste rápido muito limitado”, explicou Oliveira. “Ele é um teste para vigilância epidemiológica.” – G1





Governo de São Paulo decreta quarentena de 15 dias em todo o estado por causa do coronavírus





O governo de São Paulo decretou uma quarentena de 15 dias em todo o estado. A partir de terça-feira (24), apenas os serviços essenciais — como hospitais, mercados e polícia — vão funcionar. Todo os serviços que não forem considerados essenciais vão ter que fechar as portas nas 645 cidades do estado de São Paulo a partir da próxima terça. Isso inclui lojas de roupas, móveis, eletrodomésticos. A medida é para conter aglomerações de pessoas e mais casos do novo coronavírus. As restrições atingem quase 46 milhões de pessoas e vão valer, a princípio, até 7 de abril, mas poderá ser estendido. Nos bares, restaurantes e cafés, só o serviço de entrega a domicílio vai continuar. – G1





Crivella determina fechamento de comércio no Rio a partir de terça-feira





O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella , determinou neste domingo (22) o fechamento

obrigatório do comércio da cidade a partir do primeiro minuto da próxima terça-feira, dia 24, como mais uma medida para conter a propagação do novo coronavírus. As exceções são para farmácias, supermercados e hortifrutis, com recomendação para abertura 24 horas. Padarias, com a recomendação de que se evitem aglomerações, pet-shops, postos de gasolina (as lojas de conveniência devem ficar fechadas), além de lojas e equipamentos médicos e ortopédicos também podem permanecer abertas. As medidas valem por tempo indeterminado. – UOL





Alexandre de Moraes autoriza SP a suspender pagamento de dívida com a União





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou neste domingo (22) a suspensão por seis meses do pagamento, por parte do estado de São Paulo, de parcelas relativas ao contrato de refinanciamento da dívida com a União. O magistrado atendeu a um pedido apresentado pelo estado de São Paulo. Na mesma decisão liminar, Moraes obrigou o estado a destinar os valores das parcelas integralmente à Secretaria de Saúde e a comprovar a utilização dos recursos no custeio de ações de prevenção, contenção e combate à pandemia provocada pelo novo coronavírus. Cada parcela mensal, segundo o estado de São Paulo, tem o valor aproximado de R$ 1,2 bilhão. No pedido ao STF, o governo estadual afirmou que o mundo passou a viver uma assustadora crise decorrente da pandemia do novo coronavírus, lembrou que São Paulo concentra quase um quarto da população brasileira e que é o estado com mais casos de Covid-19. – G1





Profissionais da saúde são agredidos a caminho de hospitais em São Paulo





Ao longo da última semana em São Paulo, diversos profissionais da saúde — como médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, auxiliares e técnicos de enfermagem — têm sido hostilizados e até agredidos a caminho dos hospitais de São Paulo em que trabalham. Muitos moram longe do emprego e usam transporte coletivo, o que assusta outros passageiros por causa da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. É o caso da técnica Marina, 32, que usa o metrô todos os dias para ir ao trabalho no Hospital AC Camargo, na região central da capital. Ela chegou aos prantos ao trabalho ontem. “Estava de branco na estação Paraíso esperando o trem quando jogaram uma marmita em mim do andar de cima”, diz a profissional. No hospital dela, há diversos relatos parecidos de colegas. Assim, a direção autorizou os funcionários a não irem vestidos de branco ou roupas do hospital para lá. – UOL





Gigante do call center é alvo de protestos em SP: ‘queremos álcool em gel’





Funcionários da Almaviva do Brasil, um dos principais call centers do país, com 37 mil empregados, cruzaram os braços e paralisaram suas atividades por receios em relação ao novo coronavírus. Eles chegaram a ocupar uma das faixas da rua da Consolação, na região central da capital, nesta sexta-feira (20). A empresa, dizem os funcionários, não está tomando as medidas de higienização adequadas, nem fornece insumos básicos para a limpeza. Segundo relatos de funcionários, cerca de 70, que se manifestavam hoje, quatro pessoas que trabalham no call center estão com suspeita da covid-19. Maria Eduarda Miranda, 19, trabalha no local desde janeiro deste ano. Por estar no grupo de risco (ela tem bronquite asmática) e morar com idosos, ela deixou de ir ao trabalho nos últimos dias. Além de a empresa descontar os dias em que não foi, Maria Eduarda também deixou de ganhar uma bonificação de R$ 500 à qual teria direito. – UOL





Golpistas se aproveitam do medo da população em meio à pandemia de coronavírus





Em meio à pandemia, tem gente se aproveitando do medo da população para aplicar golpes. A polícia e o Ministério Público consideram uma conduta criminosa oferecer cura ou prevenção ao coronavírus sem nenhuma comprovação científica. E avisam: o responsável por publicações desse tipo pode parar na cadeia. Só o Conselho Regional de Medicina de São Paulo recebeu esta semana 12 denúncias envolvendo médicos, não médicos e farmácia de manipulação. E abriu sindicância para apurar os casos. A Associação Médica Brasileira diz que vai encaminhar as denúncias às autoridades. – G1





Pernambuco confirma mais duas novas curas clínicas do coronavírus





O governo de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), confirmou, neste sábado (21), a cura clínica de mais dois novos casos do coronavírus (Covid-19) no estado. Trata-se de uma adolescente de 16 anos, que foi diagnosticada com a doença após retornar de uma viagem aos Estados Unidos e uma mulher de 30 anos, sem histórico de viagem. As duas estavam em isolamento domiciliar. Com isso, subiu para três o número de pacientes recuperados da doença. Na sexta-feira (20), a SES-PE anunciou a recuperação de uma senhora de 66 anos, residente no Recife, que, ao lado do marido, configurou os dois primeiros casos da doença no território pernambucano. – Rádio Jornal Pernambuco





Mais de mil presos são liberados por causa do coronavírus em Santa Catarina





A SAP (Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa) anunciou a liberação de 1.077 detentos em Santa Catarina. Conforme nota enviada à imprensa, a medida segue determinação do Poder Judiciário, em função da pandemia de coronavírus. A medida atinge internos próximos de progredir para o regime aberto, além de idosos e portadores de doenças crônicas. Conforme o governo do Estado, os detentos começaram a ser soltos ao longo dos últimos dias, de forma gradativa. Logo após o decreto, que declarou estado de emergência no território catarinense, a secretaria da Administração Prisional decidiu suspender as visitas nos presídios. Como consequência, o efetivo de segurança foi reforçado nas unidades. – ND+





Jovem com covid-19 sai de quarentena, vai a festa e futebol e é preso no RS





A Polícia Civil do Rio Grande do Sul prendeu na noite de ontem um jovem de 18 anos diagnosticado com covid-19 por descumprir o isolamento orientado pelos órgãos de saúde do estado. A prisão ocorreu depois da expedição de mandado assinado pela juíza Marilde Angélica Webber Goldschmidt, da 1ª Vara Criminal de Justiça de Torres. Segundo a Polícia Civil, autora do pedido de prisão, o jovem chegou da Irlanda em 11 de março já com os sintomas provocados pelo novo coronavírus e realizou exames no dia seguinte. Ele recebeu a orientação de se isolar em casa para evitar espalhar o vírus em caso de confirmação de covid-19. O exame testou positivo em 18 de março. Antes de receber o diagnóstico, o jovem não atendeu às recomendações e chegou a ir para uma festa e a uma partida de futebol. – UOL





Igreja do DF faz esquema de ‘drive-thru’ para fiéis se confessarem





Um igreja do Distrito Federal faz esquema de ‘drive-thru’ – atendimento no estacionamento – para fiéis se confessarem. A medida ocorre após o governador Ibaneis Rocha (MDB) proibir eventos abertos como cultos e missas devido ao novo coronavírus. No entanto, a prática não é aprovada pelo DF Legal. No sábado (21), a reportagem esteve na quadra 702 norte e acompanhou um padre recebendo fiéis do lado de fora da igreja. As pessoas ficam dentro do carro mantendo distância, enquanto o sacerdote escuta as confissões. De acordo com o DF Legal, as igrejas não podem fazer esse tipo de ato, pois o decreto orienta que não haja atendimento ao público. Apesar disso, os portões não precisam ficar fechados. Os fiéis podem, por exemplo, rezar sozinhos ou afastados, desde que não haja aglomeração. – G1,





Delegado é denunciado por MP por duplo feminicídio de esposa e enteada no Paraná





O delegado Érik Wermelinger Busetti, 45, indiciado por matar a esposa e a enteada em Curitiba, foi denunciado nesta sexta (20) pelo Ministério Público do Paraná. A instituição seguiu a conclusão feita pela investigação da Polícia Civil e aponta Érik como autor de um duplo feminicídio. A mãe e escrivã Martiza Guimarães de Souza, 41, e a filha Ana Carolina de Sousa Holz, 16, morreram abraçadas. O crime aconteceu na madrugada de 5 de março. Réu confesso, o delegado foi preso em flagrante e está detido no Complexo Médico-Penal em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Ao menos nove disparos foram efetuados. – UOL





Pés de maconha são encontrados em garagem de prefeitura no interior de SP





A Polícia Militar encontrou dois vasos com pés de maconha na garagem da Prefeitura de Nova Odessa (SP) nesta sexta-feira (20). As plantas foram apreendidas e ninguém foi detido. Em nota, a prefeitura informou que abriu processo administrativo para apurar a situação. Os militares informaram que receberam uma denúncia do Sindicato dos Servidores Públicos de Nova Odessa, feita por um guarda municipal, de que havia maconha na Garagem da Prefeitura. A equipe se deslocou até o imóvel, localizado na Rua José Francisco Silva, no Bairro Industrial Berzin. Foram encontrados quatro pés de maconha, um deles em um vaso e os outros três em outro. As plantas foram apreendidas e ninguém foi detido. O caso foi registrado no Plantão Policial. – O Liberal





Mundo

Primeiro-ministro do Japão admite pela 1ª vez remarcar Olimpíadas





Horas depois de o COI (Comitê Olímpico Internacional) considerar pela primeira vez o adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio, o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, disse que a remarcação do megaevento pode ser considerada se a pandemia causada pelo novo coronavírus tornar impossível realizá-lo “em sua forma completa”. “Se a decisão do COI significa que é impossível manter (as Olimpíadas) em uma forma completa, talvez seja necessário tomar uma decisão para adiá-la”, declarou Shinzo Abe. O chanceler japonês também afirmou que cancelar as Olimpíadas não é uma opção. As declarações de Abe foram dadas ao parlamento do país na noite deste domingo (22) no horário de Brasília, já manhã de segunda no Japão. – GloboEsporte





Índia restringe movimentação de milhões de pessoas por causa do coronavírus





A capital da Índia, Nova Délhi, vai estar em isolamento até o dia 31 de março, anunciou no domingo (22) o governo do país. O plano é manter os cidadãos dentro de casa para evitar um agravamento da epidemia de coronavírus. Para conter a pandemia, as autoridades começaram, gradualmente, a colocar em bloqueio uma parte da população do país, de 1,3 bilhão de pessoas: ao menos 80 distritos com casos detectados estão em bloqueio. Estima-se que ao menos 100 milhões estejam isolados com as novas medidas. A polícia e profissionais da saúde estão operando, mas os estabelecimentos comerciais foram fechados. Os bancos pediram aos clientes para usar a internet. O governo tem feito campanhas para incentivar o distanciamento social e para que as pessoas lavem as mãos. Foi dada à polícia a autoridade para punir quem violar as novas regras. – G1





Senador dos EUA que criticou gastos com Covid-19 é diagnosticado com a doença





O senador republicano Rand Paul, que criticou os gastos emergenciais com coronavírus, tornou-se o primeiro membro do Senado dos Estados Unidos a ser diagnosticado com a Covid-19, informou neste domingo o gabinete do parlamentar do partido do presidente Donald Trump. Um membro da equipe do legislador indicou que ele estava em quarentena, mas que continuava assintomático. Enquanto os congressistas americanos trabalham em um pacote de ajuda de vários milhões de dólares para amenizar os efeitos da pandemia na economia do país, Paul votou pelo menos duas vezes contra os fundos de emergência. Paul, de 57 anos, é o terceiro membro do Congresso que contraiu o vírus. Além dele, dois membros da Câmara de Representantes, Ben McAdams, de Utah, e Mario Díaz-Balart, da Flórida, anunciaram anteriormente resultados positivos. – UOL





Harvey Weinstein é diagnosticado com coronavírus em prisão





Harvey Weinstein, preso por agressão sexual e estupro, testou positivo para o novo coronavírus, informou a imprensa americana. Weinstein, 68 anos, está em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos desde 11 de março, quando foi condenado a 23 anos de prisão. Segundo a BBC e o site TMZ, Weistein é um entre os dois presos que foram diagnosticados com o vírus na Wende Correctional Facility. Segundo a publicação, não está claro onde o ex-produtor contraiu a doença, mas ele está em isolamento na prisão. Porta-vozes de Weinstein se negaram a responder as perguntas da imprensa. Weinstein foi transferido na quarta-feira passada para uma prisão perto de Buffalo, 560 quilômetros ao noroeste da cidade de Nova York. Antes ele passou um período na prisão de Rikers Island e em um hospital de Manhattan, onde recebeu tratamento por dores no peito. – G1





Ásia registra segunda onda de contágios por coronavírus e toma novas medidas





As autoridades de toda a Ásia intensificaram os esforços neste fim de semana para conter a disseminação do coronavírus depois que uma segunda onda de infecções atingiu regiões onde acreditava-se que a pandemia estava sob controle. A segunda onda de infecções deve-se, principalmente, às pessoas que retornaram do exterior. Singapura, uma cidade-Estado densamente povoada, proibiu a entrada de visitantes de curta estadia, depois que uma onda de casos importados elevou o número total de infecções para 432. Em Hong Kong, onde parecia que o pior havia passado, o número de infectados quase dobrou na semana passada, após o retorno de muitas pessoas ao território. Vários países adotaram medidas para restringir os deslocamentos, como a Malásia, que enviou seu Exército para impor o confinamento da população. – UOL





Pandemia ameaça criar “nova legião de pobres”, alertam ONU, Unicef e OMS





Entidades internacionais temem que a pandemia do coronavírus gere uma “nova legião de pobres” no mundo, aprofundando a desigualdade e abalando os esforços para promover o desenvolvimento. Nesta semana, a ONU, Unicef e OMS vão se unir para lançar um plano humanitária para lidar com a crise, equivalente ao que ocorre quando um país ou região se depara com uma guerra ou um desastre natural. A perspectiva é de que centenas de milhões de dólares serão necessários para dar uma resposta à crise, diante da paralisia de países inteiros e o colapso em cadeias produtivas. Algumas estimativas apontam que o abalo para a economia mundial pode chegar a US$ 2 trilhões, o que seria traduzido em um aprofundamento da pobreza. Para a ONU, a crise global de saúde é a maior em 75 anos e pode gerar uma recessão de proporções inéditas. – UOL

Itália bate de novo recorde de mortos por coronavírus: 793 em 24 horas





A Itália registrou um novo recorde de mortes por coronavírus em 24 horas, com 793 registros neste sábado (21). Isso eleva a 4.825 o número de mortos pela pandemia na península em um mês, segundo dados da Proteção Civil. Na última quinta (19), a Itália superou a China em número de mortos pela Covid-19. Até aquele dia, o país europeu contabilizava 3.405 mortes desde o início do surto, enquanto os chineses registravam 3.245. Ainda neste sábado, as autoridades italianas anunciaram 6.557 novos casos positivos, outro recorde. O número total de casos subiu para 53.578, um aumento de 13,9%, informou a agência de proteção. – G1





Contra o coronavírus, Alemanha proíbe encontros com mais de duas pessoas





A Alemanha proibiu encontros em público com mais de duas pessoas no país, em nova medida para lutar contra a propagação do coronavírus. A determinação não se aplica a pessoas que moram na mesma casa ou estão no mesmo ambiente de trabalho, caso haja necessidade. A restrição vai durar por pelo menos duas semanas. O anúncio foi feito neste domingo (22) pela chanceler Angela Merkel. “O grande objetivo é ganhar tempo na luta contra o vírus”, disse. Ainda neste domingo, Merkel foi informada de que um médico que lhe deu uma vacina na última sexta-feira (20) testou positivo para o vírus. A chanceler, então, decidiu entrar em quarentena, em sua casa. – G1





Rebeliões de presos por medo de covid-19 deixam 23 mortos na Colômbia





Detentos de mais de dez prisões na Colômbia se revoltaram na noite de sábado (21) devido à superlotação e à falta de elementos para impedir a propagação do coronavírus, e em uma delas, a penitenciária Modelo, em Bogotá, 23 presos morreram. “O resultado da tentativa de fuga na Modelo foi 23 prisioneiros mortos, 83 feridos, dos quais 32 estão nos hospitais”, disse a ministra de Justiça colombiana, Margarita Cabello Blanco, em comunicado. Segundo a ministra, como resultado do que ela chamou de uma tentativa de fuga maciça e criminosa na prisão Modelo e motins em várias prisões do país, sete funcionários do Instituto Penitenciário e Penitenciário Nacional (Inpec) também foram feridos, dois dos quais estão agora em estado crítico. – R7





Brasileiro que ganhou Nobel da Paz com IPCC morre com coronavírus em NY





O engenheiro químico Sérgio Campos Trindade, 79, morreu na última quarta-feira (18) em decorrência de insuficiência respiratória associada à Covid-19 em Nova York. A morte foi confirmada pela Agência Fapesp. Trindade recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2007 ao lado de outros integrantes do Painel Intergovernamental da Mudanças Climáticas (IPCC), o painel do clima da ONU (Organização das Nações Unidas). O brasileiro era um dos maiores especialistas em energia alternativa e seus impactos no meio ambiente e atuava como consultor em negócios sustentáveis. Doutor em engenharia química pelo MIT (Massachusetts Institute of Technology), ele também era membro do Comitê Científico para Problemas do Ambiente, agência associada à ONU para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). – Folha de S. Paulo





Italiana de 95 anos é curada do covid-19 em Modena





A italiana Alma Clara Corsini, de 95 anos, foi a primeira paciente curada do covid-19 na província de Modena, no norte do país. A informação é da Gazzetta di Modena. Corsini chegou ao hospital no dia 5 de março e, desde então, estava internada e, segundo a Gazzetta, se tornou o “orgulho da equipe” médica, que tirou uma foto com a nonna. “Sim, sim, estou bem. Eles [os médicos] eram pessoas boas que cuidavam bem de mim e, agora, vão me mandar para casa daqui a pouco”, disse à Gazzetta. Este é pelo menos o segundo caso no país de um idoso de mais de 90 anos curado do coronavírus. – Opera Mundi





E mais





Placido Domingo é diagnosticado com coronavírus e se isola com família





O cantor de ópera Placido Domingo recebeu um resultado positivo após fazer teste para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Domingo entrou em isolamento com sua família após receber o resultado do teste, feito depois do cantor sofrer de tosse insistente e febre alta. A informação é do The Hollywood Reporter. O espanhol, que tem 79 anos, anunciou o diagnóstico no Facebook: “Sinto que é meu dever moral informar que recebi teste positivo para a covid-19. Minha família e eu ficaremos em isolamento pelo tempo que for julgado necessário”. – UOL





Ratinho tem pior audiência no horário nobre do SBT após defender Bolsonaro





O Programa do Ratinho foi a produção menos vista do horário nobre do SBT na última quarta-feira (18), dois dias depois do apresentador ter sido criticado por defender pública e veementemente o presidente Jair Bolsonaro, em meio à críticas que o governo federal recebeu pelo tratamento dado a pandemia do coronavírus. Segundo dados da Kantar Ibope, o Programa do Ratinho marcou média de 6,6 pontos na Grande São Paulo e foi menos sintonizado até que a reprise de Cúmplices de um Resgate, que ficou com 8,1. Indo ao ar um pouco mais tarde, em virtude do Jogo das Fichas, que ficou com 7,3, o programa comandado por Carlos Massa não conseguiu segurar o desempenho da programação noturna do canal. – Na Telinha





Retorno de Jaspion à grade dobra a audiência da Band





Na manhã deste domingo (22), a Band voltou a exibir as séries de grande sucesso Jaspion, Jiraiya, o Incrível Ninja e Esquadrão Relâmpago Changeman. As produções integram a faixa Mundo Animado, que substitui no horário das 10h30min às 12h as sessões Verão Animado e Planeta Selvagem. No ar das 11h15 min às 12h, Jaspion, a mais aclamada do trio, rendeu 2,2 pontos de média à emissora, com picos de 2.6, segundo os dados prévios do Ibope. á Changeman e Jiraya, de acordo om o real time da audiência, oscilaram entre 1,5 e 1,6 pontos. Vale lembrar que nas últimas semanas, a média do canal do Morumbi no horário era de 1 ponto ou menos. – Observatório da TV





Ronaldinho Gaúcho ganha churrasco de aniversário na prisão





Neste sábado (2!) Ronaldinho Gaúcho completou 40 anos de vida, mas a comemoração aconteceu longe de onde ele esperava. O ex-jogador segue detido na Agrupación Especializada por portar passaportes falsos para entrar no Paraguai. Apesar da situação complicada, o craque comemorou seu aniversário com um churrasco feito pelos detentos. A foto foi publicada pelo jornalista Raphael Sibilla, da TV Globo. Segundo a ESPN, o diretor do presídio de alta segurança Blas Vera informou que como o local não pode receber visitas devido a pandemia do coronavírus, os detentos se organizaram entre si para o festejo. – Yahoo

É fake que maconha torna pessoa imune ao novo coronavírus, diz G1

Circula pelas redes sociais um print simulando ser de uma reportagem que diz que um estudo realizado nos Estados Unidos concluiu que pessoas que fumam maconha estão imunes à Covid-19. O texto diz que os usuários da cannabis, diferentemente daqueles que fumam cigarro comum, têm se mostrado resistentes ao coronavírus. É fake. O infectologista Roberto Medronho, doutor em Saúde Pública e professor da UFRJ, diz que não há qualquer fundamento na informação. Até o momento, segundo ele, não existem estudos que mostrem que substâncias já conhecidas pela ciência sejam capazes de tornar alguém imune ao novo coronavírus – tanto que não foi desenvolvida uma vacina ainda. – G1

Com quarentena, demanda por maconha dispara nos EUA

Com a quarentena e o isolamento impostos para conter a epidemia de coronavírus, consumidores americanos foram às compras para estocar produtos essenciais, como alimentos, produtos de higiene e até maconha. De acordo com a Headset, firma de análise do mercado de cannabis, no dia 16 de março as vendas de maconha recreativa registravam alta de 159% na Califórnia, em relação ao mesmo período do ano passado, e saltaram 100% no estado de Washington e 46% no Colorado. De acordo com os números, houve um aumento modesto no número de compradores, mas os volumes por pedido dispararam. Em Washington, os consumidores gastaram em média US$ 33,70 por compra, alta de 22% em relação à semana anterior, informa a agência Bloomberg. Na revendedora Leaflink, o aumento das vendas foi de 48% na comparação com a semana anterior, e a empresa teve que correr para regularizar os estoques após um fim de semana movimentado. Na loja on-line Weedmaps, o aumento no número de pedidos foi de 350%. – O Globo

Grupo é preso na Espanha após organizar orgia regada a drogas durante quarentena

Um grupo de oito pessoas foi detido após organizarem uma orgia durante o período de quarentena contra o novo coronavírus, na cidade de Barcelona, na Espanha. O caso aconteceu em um apartamento da cidade, na noite da última sexta (20), após uma denúncia anônima de um vizinho. A polícia foi até o apartamento e encontrou cocaína e ecstasy líquido. A orgia foi combinada entre um grupo de 30 pessoas, conforme apurou a polícia local, no entanto apenas oito compareceram ao encontro. As informações são do El País. As oito pessoas que estavam no local encaminhadas para a delegacia de Los Corts, em Barcelona e foram acusadas de crime contra a saúde pública. Um dos detidos apresentava sinais do novo coronavírus. No entanto, ele foi submetido ao teste da doença e apresentou exame negativo. – BHAZ

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .