Boletim Matutino da VICE – 23/10/2019

Brasil

Reforma da Previdência é oficialmente aprovada e jovens brasileiros estão todos fodidos

O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (22), em segundo turno, o texto-base da reforma da Previdência, por 60 votos a 19. Para aprovação, eram necessários 49 votos dos 81 membros da Casa. Prioridade da agenda econômica do governo, a reforma da Previdência é aprovada oito meses após o presidente Jair Bolsonaro (PSL) enviar a Proposta de Emenda Constitucional ao Congresso. Quatro trechos do texto foram destacados por partidos de oposição para serem analisados separadamente. Desses, dois foram derrubados pela maioria. Ficaram faltando dois, que devem ser votados em uma sessão marcada para esta quarta-feira (23), às 9h. Agora o jovem brasileiro se fodeu na hora de se aposentar – o UOL conta aqui um pouco da história da polêmica reforma. – UOL

Flavinho, Carluxo e Dudu comandam rede de fake news com 1.500 perfis, diz Joice

Carlos, Eduardo e Flávio Bolsonaro são líderes de uma rede especializada em campanhas de difamação e notícias falsas usando aplicativos de mensagens. A afirmação é da deputada federal Joice Hasselmann (PSL), que sempre trocou ataques com os filhos do presidente e recentemente se tornou alvo preferencial do clã. Segundo a deputada, que conversou com o UOL antes de gravar o programa “Roda Viva”, da TV Cultura, os filhos do presidente mantêm funcionários que criam perfis falsos em redes sociais. A atuação dos filhos de Jair Bolsonaro (PSL) se daria, de acordo com Joice, por meio de ao menos 20 perfis no Instagram, que alimentam uma rede propulsora de informações que chegaria a 1.500 páginas e perfis, a chamada “milícia digital”, nas palavras da parlamentar. “Não é só fake news, mas também campanhas de difamação”. – UOL

Dudu Bolsonaro sai correndo para fugir da imprensa na Câmara

Após lutar e conseguir destituir o líder do PSL na Câmara e assumir seu lugar, Eduardo Bolsonaro (SP) saiu correndo para fugir da imprensa nesta terça-feira (22). Ele apareceu no Plenário da Câmara de surpresa e fez uma fala breve contra o Foro de São Paulo. Quando a imprensa foi abordá-lo, ele correu, e muito, por três anexos do Congresso Nacional. O deputado esbarrou em pessoas. Seu segurança deixou um celular cair pelo caminho. Antes de o filho do presidente da República deixar o Plenário, a deputada Caroline De Toni (PSL-SC) tentou despistar a imprensa e saiu pela entrada principal. – Congresso em Foco

Dudu ganha liderança do PSL na Câmara e desiste de embaixada nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) anunciou na noite desta terça-feira (22), em discurso no plenário da Câmara, que desistiu da indicação para ocupar o posto de embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O parlamentar fez o anúncio no plenário da Câmara, durante a votação do projeto que confirma os termos do acordo entre Brasil e Estados Unidos para o uso, pelos norte-americanos, da base de lançamento de foguetes de Alcântara, no Maranhão. Nesta terça, Dudu voltou a ser confirmado na liderança do PSL, depois que a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara validou uma lista de assinaturas da integrantes da bancada do partido em apoio à sua manutenção no posto. – G1

Grupo de Bolsonaro obtém liminar no TSE para evitar suspensão pelo PSL

O PSL abriu, nesta terça-feira (22), processo de suspensão de 19 deputados alinhados ao presidente Jair Bolsonaro. Pouco depois, porém, o grupo aliado a Bolsonaro conseguiu uma liminar (decisão provisória) para travar o andamento do caso. A ordem do juiz Alex Costa de Oliveira do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios foi dada horas depois de a direção do partido, comandada pelo deputado Luciano Bivar (PE), formar o Conselho de Ética, órgão responsável pelos processos. O diretório nacional do partido se reuniu na manhã desta terça em Brasília para definir o colegiado. Entre os notificados está também o deputado Eduardo Bolsonaro (SP), filho do presidente da República, que está em embate com Bivar. – Folha de S. Paulo

STF condena Geddel e Lúcio Vieira Lima por R$ 51 milhões achados em ‘bunker’

Em julgamento na tarde desta terça-feira (23), a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu condenar o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) e o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB-BA), irmão de Geddel, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. O processo está relacionado à investigação que levou à apreensão de cerca de R$ 51 milhões em dinheiro em um apartamento de Salvador. Geddel foi condenado a 14 anos e 10 meses de prisão e ao pagamento de 106 dias multa, valor estimado em R$ 1,6 milhão. Lúcio foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão e a um pagamento de 60 dias multa, valor estimado em R$ 908 mil. – UOL

Ministério demorou 35 dias para nomear diretor de departamento de emergências ambientais

O departamento responsável por definir estratégias para emergências ambientais no Ministério do Meio Ambiente ficou sem chefe por seis meses neste ano, e o cargo só foi ocupado 35 dias após o início da crise das manchas de óleo nas praias do Nordeste. Subordinado à Secretaria de Qualidade Ambiental, o Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos teve sua diretora exonerada em março deste ano. O atual diretor, Luiz Gustavo Gallo Vilela, foi nomeado em 4 de outubro. A nomeação ocorreu após a aparição das primeiras manchas de óleo no litoral, quando o Ibama já contabilizava 136 locais atingidos pelo petróleo em 9 estados. – G1

Marinha descarta participação de governo da Venezuela em óleo que atinge costa do Brasil

O comandante da Marinha, almirante Ilques Barbosa Júnior, afirmou nesta terça-feira (22) que a investigação sobre a origem do vazamento de óleo que atinge a costa do Nordeste está focada em cerca de 30 navios, provenientes de dez países, que passaram perto da costa brasileira. O almirante diz, porém, que não descarta a possibilidade de um dos outros 970 navios identificados pela Marinha ter envolvimento com o caso. Há, além disso, a possibilidade de ser um navio sem identificação, os “dark ships”. “Vamos continuar até onde for necessário. Se demorar 200 anos, vamos ficar 200 anos nisso até achar”, afirmou. Barbosa Júnior também afirmou que não há indícios de que o vazamento de óleo que atinge as praias do Nordeste tenha envolvimento do governo ou de indústria venezuelana. – Folha de S. Paulo

Participantes do ‘dia do fogo’ fizeram vaquinha para pagar gasolina e tacar fogo na Amazônia, aponta investigação

Os principais suspeitos pelo “dia do fogo”, ocorrido nos dias 10 e 11 de agosto, são fazendeiros, madeireiros e empresários, segundo investigações das polícias Civil e Federal a que a Repórter Brasil teve acesso. Também segundo a polícia, os responsáveis fizeram uma “vaquinha” para pagar os custos do combustível —uma mistura de óleo diesel com gasolina—, usado para alastrar as chamas. Além disso, contrataram motoqueiros para entrarem nas estradas de terra próximas à floresta espalhando o líquido inflamável. Após a queima coordenada de pasto e de áreas em processo de desmate, a cidade de Novo Progresso, no Pará, sofreu um aumento de 300% em casos de focos de incêndio naqueles dois dias. – Folha de S. Paulo

Homem leva 4 tiros após beijar outro rapaz na Bahia – ‘não tem vergonha?’, perguntou suspeito

Um homem de 33 anos foi agredido e baleado após trocar carinhos e beijar a boca de outro homem, em um bar da cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador. De acordo com a delegada Thais Siqueira, titular do município, a vítima contou que antes do ataque começar foi questionada “se não tinha vergonha de fazer isso na frente de pais de família”. “Ele conta que estava com um ‘ficante’ no bar, trocando carícias normais de casais, e chegou a ter um beijo, um selinho. Foi quando uma pessoa se aproximou e perguntou. Ele levantou para se explicar e começou a ser agredido por várias pessoas”, relata a delegada. – G1

Polícia fecha fábrica clandestina que fazia linguiça com carne de cães e gatos no ES

A polícia descobriu no Espírito Santo uma casa em que cachorros e gatos eram abatidos e a carne deles era usada na fabricação de linguiças, que posteriormente eram vendidas a consumidores sem que fosse informado o ingrediente dos embutidos. O flagrante ocorreu na última sexta-feira (18) na cidade de Guarapari. Segundo a Polícia Civil do estado, cerca de 50 cachorros, dez gatos e até um papagaio, em condições de maus-tratos, eram mantidos na casa onde o idoso de 66 anos, a mulher dele, de 62 anos, e a filha, de 27 anos, moram. As investigações continuam para identificar pessoas que compraram as linguiças feitas com a carne de cães e gatos, além de eventuais cúmplices do comércio ilegal. – Agora

Mundo

Polícia encontra 39 corpos em caminhão no Reino Unido

A polícia britânica informou que encontrou 39 corpos no baú de um caminhão em uma propriedade industrial de Waterglade, em Grays, na região de Essex (leste de Londres), na manhã desta quarta-feira (23). O motorista do veículo, um norte-irlandês de 25 anos, foi preso por suspeita de assassinato. Segundo a polícia, os corpos são de 38 adultos e um adolescente. Até o momento, não há informações sobre a origem das vítimas nem se são migrantes. As circunstâncias e causa das mortes ainda são investigadas. Os agentes suspeitam que o caminhão veio da Bulgária e entrou no Reino Unido via Holyhead, no País de Gales, no sábado (19). Um serviço regular de balsas funciona entre Holyhead e a capital da Irlanda, Dublin. – G1

Sindicatos iniciam greve geral no Chile apesar da tentativa de conciliação do governo

Os principais sindicatos e movimentos sociais convocaram para quarta-feira (23) e quinta-feira (24) uma greve geral que ameaça aprofundar os protestos que acontecem no Chile há seis dias, apesar do presidente Sebastián Piñera ter apresentado um pedido de desculpas e anunciado medidas para tentar conter o conflito social. “Afirmamos de maneira forte e clara: basta de aumentos e abusos!”, anunciou em uma rede social a Central Unitária dos Trabalhadores (CUT), o sindicato mais influente do Chile. A greve foi convocada por várias organizações de trabalhadores e estudantes, que criticaram a decisão de Piñera de colocar o país em estado de emergência e ordenar toque de recolher, além de recorrer às Forças Armadas. – G1

Parlamento britânico rejeita cronograma acelerado proposto por Johnson para o Brexit

O Parlamento britânico rejeitou, nesta terça-feira (22), um cronograma proposto pelo primeiro-ministro Boris Johnson que poderia acelerar a saída do Reino Unido da União Europeia. O premiê queria que o Parlamento discutisse e aprovasse até quinta-feira desta semana um documento de 110 páginas com as leis que permitem a implementação de seu acordo que ele conseguiu com a União Europeia, caso ele seja aprovado pelos parlamentares. Mas o cronograma foi derrubado por um placar de 322 votos contra a 308 favor. – G1

E mais

Torcedores ganharão cerveja a cada consulta ao VAR em Flamengo x Grêmio

O jogo de desta quarta (23) entre Flamengo e Grêmio, pela semifinal da Libertadores, terá uma ação inédita que pode fazer o torcedor gostar um pouco mais do VAR. É que a Brahma prometeu dar, para cada torcedor que estiver em bares específicos, uma lata de cerveja quando o árbitro de vídeo for consultado. A ação levou o nome de Open VAR e, inicialmente, vai valer em dois bares. No Rio de Janeiro, o local escolhido foi o Bigorrilho, no Leblon. Em Porto Alegre, a promoção ficou marcada para Kiosque Bar, na Cidade Baixa. O limite é de três cervejas por cliente em cada bar. – UOL