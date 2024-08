Boletim Matutino da VICE -23/7/2019

Brasil

Temer perdoou convênios suspeitos de desviar R$ 21 milhões do Turismo

Na reta final da gestão de Michel Temer (MDB), o Ministério do Turismo baixou em 25 de outubro do ano passado —três dias antes da eleição de Jair Bolsonaro (PSL)— uma portaria criando uma comissão para reavaliar pareceres que reprovavam integral ou parcialmente sete convênios firmados pela pasta entre os anos de 2006 e 2010, no governo Lula (PT). Nos dois meses seguintes, três servidores designados para a comissão produziram pareceres revisando praticamente todas as conclusões anteriores. Dois dos convênios foram alvos da Operação Voucher, da Polícia Federal, que em 2011 prendeu 36 pessoas sob suspeita de desvios de recursos do ministério. – Folha de S. Paulo

Ancine libera R$ 530 mil para documentário sobre Bolsonaro

Criticada por Jair Bolsonaro (PSL) sob alegação de que deveria ser censurada, a Agência Nacional do Cinema autorizou o documentário “Nem Tudo se Desfaz”, do diretor Josias Teófilo, a captar R$ 530 mil. “Como vinte centavos iniciaram uma revolução conservadora”, diz o pôster do filme, em referência às manifestações de 2013. Apoiada pela atual gestão do governo federal, a obra em questão, segundo a coluna de Mônica Bergamo na Folha de S. Paulo, já foi divulgada nas redes sociais do filho mais novo do presidente, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Teófilo, conhecido nacionalmente pela falta de swag, é o diretor de “Jardim das Aflições” (2017), hagiografia de Olavo de Carvalho. – Bahia Notícias

Nova tabela de frete rodoviário é suspensa após protestos de caminhoneiros

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, afirmou ao G1 nesta segunda-feira (22) que será suspensa a resolução da Agência Nacional de Transportes Terrestres que estabeleceu regras para o cálculo do piso do frete rodoviário. A resolução foi publicada pela ANTT, na última quinta-feira (18), após passar por consulta pública. Entrou em vigor no sábado (20). Segundo o ministro, será aberta uma nova rodada de negociação com os caminhoneiros. Há uma reunião prevista para quarta-feira (24). A nova tabela para cálculo do frete mínimo foi criada em conjunto com o Grupo de Pesquisa e Extensão em Logística Agroindustrial, ligado à Universidade de São Paulo (USP), e gerou críticas de caminhoneiros. – G1

Governo aprova registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 no ano

O Ministério da Agricultura aprovou nesta segunda-feira (22) o registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 neste ano. O ritmo de liberação de novos pesticidas é o mais alto já visto para o período. Desse total, 7 são produtos formulados, aqueles que os agricultores podem comprar em lojas de insumos agrícolas. O princípio ativo sulfoxaflor, que controla insetos que atacam frutas e grãos, como a mosca branca e o psilídeo, está em 6 desses produtos. A maior velocidade na liberação de pesticidas nos últimos 3 anos, segundo o Ministério da Agricultura, se deve a “medidas desburocratizantes” adotadas nos órgãos que avaliam os produtos, em especial na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), considerada o principal gargalo. – G1

Ministro da Educação é alvo de protesto e perde a linha com manifestantes no Pará

O ministro da Educação , Abraham Weintraub , tomou um sacode na noite desta segunda-feira (22) em Santarém, no Pará, onde passa férias com sua família. A assessoria de imprensa do ministério informou não ter detalhes do ocorrido. Em uma publicação em sua conta no Twitter, o ministro relatou que estava jantando com sua esposa e com seus três filhos quando foi cercado pelo que chamou de “os mesmos que se dizem defender os direitos humanos”. Vídeos que circulam em redes sociais indicam que o incidente aconteceu em Alter do Chão, famoso destino turístico paraense. Uma das gravações mostra Weintraub discutindo com um grupo de pessoas, que o vaiam e o xingam. A certa altura, ele grita “quem roubou o Brasil foi o Lula”, e é apupado pelos manifestantes que gritam “Lula livre”. – O Globo

Mundo

Van carregando centenas de quilos de metanfetamina bate em carro de polícia na Austrália

A polícia de Sydney, na Austrália, fez sua mais fácil apreensão de drogas na história na manhã desta segunda-feira (22) quando uma van carregando 270 qulos de metanfetamina bateu em uma viatura da polícia estacionada ao lado de uma delegacia na cidade australiana. A polícia perseguiu o veículo e encontrou o equivalente a US$ 200 mil em drogas distribuídos em pacotes pela van. “Esse homeme teve um dia bem ruim”, afirmou o delegado local Glyn Baker à imprensa. – The Guardian

E mais

Vadão não é mais técnico da seleção brasileira feminina

Presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo tomou a decisão de demitir Vadão do cargo de técnico da seleção brasileira feminina. Atual coordenador de futebol feminino, Marco Aurélio Cunha continua na CBF, mas sua função está em discussão. A decisão do presidente aconteceu um mês depois da eliminação para a França nas oitavas de final da Copa do Mundo. A CBF já tem um nome de preferência para assumir a Seleção feminina. A sueca Pia Sundhage, bicampeã olímpica com os Estados Unidos e atual comandante da categoria sub-16 da Suécia. A decisão tomada por Caboclo encerra a segunda passagem de Vadão pelo comando da seleção feminina. Técnico da equipe na Olimpíada do Rio em 2016, ele deixou o cargo logo depois do quarto lugar nos Jogos, mas retornou em setembro de 2017. – Globo Esporte