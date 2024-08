Boletim Matutino da VICE – 23/8/2019

Brasil

Protestos pela Amazônia devem ocorrer em ao menos 40 cidades do Brasil

O aumento do desmatamento e do número de queimadas na Amazônia impulsionou cidadãos de todo o mundo a convocar manifestações em defesa da maior floresta tropical do planeta. Pelo menos 40 cidades brasileiras e cinco capitais europeias têm protestos marcados para esta sexta (23) e para o fim de semana. Nesta sexta-feira (23), haverá atos em São Paulo, Santos (SP), Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador e Atalanta (SC). No sábado (24), estão programadas manifestações em Belo Horizonte, Manaus, Ribeirão Preto (SP), São Carlos (SP), Natal e Porto Velho. Já no domingo (25), protestos devem acontecer no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte e em Manaus. – Folha de S. Paulo

Bolsonaro mira no Exército para conter queimadas na Amazônia, mas reclama de falta de recurso

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã desta sexta-feira (23) que deve assinar uma GLO (Garantia da Lei e da Ordem) para que o Exército auxilie no combate às queimadas na Amazônia. “É uma tendência. A tendência é essa, a gente fecha agora de manhã”, disse em rápida declaração ao deixar o Palácio da Alvorada. Questionado se pretende liberar recursos financeiros, o presidente disse que o problema é ter recursos para isso. Ele deixou o Alvorada apressado para despachar no Palácio do Planalto, onde se reúne com sua equipe para discutir saídas para a situação. Entre os pontos está a eventual assinatura da GLO. Uma reunião ampla com a equipe ministerial está prevista para a tarde desta sexta, com participação de representantes dos ministérios de cinco ministérios: Defesa, Relações Exteriores, Meio Ambiente, Secretaria-Geral da Presidência e Casa Civil. – Folha de S. Paulo

Agronegócio teme que discurso ambiental de Bolsonaro afete exportação

Representantes do agronegócio estão preocupados que a retórica agressiva do presidente Jair Bolsonaro (PSL) sobre a Amazônia prejudique as exportações, especialmente para a Europa. Nas últimas semanas, Bolsonaro criou atritos com França, Alemanha e Noruega, questionando a legitimidade desses países em cobrar mais preservação das florestas brasileiras. Para o presidente da Abitrigo (que representa a indústria nacional de moagem de trigo), Rubens Barbosa, o governo precisa entender que a política ambiental passou a fazer parte da política comercial no mundo todo. “O desenvolvimento sustentável é um conceito que está aí para ficar.” – UOL

Villas Bôas cita líder comunista do Vietnã em tuíte anti-França

O general Eduardo Villas Bôas, ex-comandante do Exército brasileiro e assessor do GSI, citou o líder comunista do Vietnã Ho Chi Minh, que derrotou França e EUa na Guerra do Vietnã, para criticar na noite desta quinta-feira (22) o posicionamento do presidente francês Emmanuel Macron, que cobrou ação urgente do G7, que se reúne no fim de semana, frente às queimadas na região amazônica. “A questão que se coloca é de onde viria autoridade moral daquele país [França] que, como disse Ho Chi Minh, é a pátria do Iluminismo, mas quando viaja se esquece de levá-lo consigo”, escreveu o general em uma sequência de posts no Twitter. – UOL

Deltan mudou contratos de palestras, e filantropia ficou de lado, apontam mensagens

A atividade de palestras remuneradas do procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava Jato, passou por mudanças contratuais para deixar de ter a filantropia como principal destino dos valores. Ele começou a focar o meio empresarial e arrecadou ao menos R$ 580 mil a partir de 2017, apontam diálogos e documentos obtidos pelo The Intercept Brasil. Mensagens, planilhas, recibos e contratos que circularam no aplicativo Telegram de Deltan indicam um contraste entre os argumentos da defesa apresentada por ele à Corregedoria do Ministério Público em junho de 2017, que levaram ao arquivamento de uma reclamação disciplinar, e a conduta do procurador em relação às palestras a partir daquele ano. – Folha de S. Paulo

Privatização dos Correios pode exigir mudança na Constituição, aponta Câmara

A privatização dos Correios anunciada na quarta-feira (21) pelo governo poderá exigir mudanças na Constituição Federal, a depender do formato a ser proposto, segundo consultores legislativos da Câmara dos Deputados. Após reunião do conselho do Programa de Parceira de Investimentos, o ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) informou que o governo pretende privatizar os Correios e outras oito estatais. Ele não deu detalhes de como isso será feito. De qualquer forma, a privatização das estatais terá de passar pela aprovação do Congresso Nacional, conforme decisão do Supremo Tribunal Federal. No caso dos Correios, dependendo do que o governo resolver fazer, será preciso aprovar uma proposta legislativa para alterar a Constituição. Atualmente, de acordo com o artigo 21 da Constituição, os Correios detêm o monopólio da prestação do serviço postal. – G1

MEC troca pela 4ª vez e nomeia general para chefiar órgão que cuida do Enem

O ministério da Educação confirmou hoje que o general da reserva Carlos Roberto Pinto de Souza vai comandar a Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb), órgão responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). É a quarta indicação para o posto desde que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) foi empossado, há pouco mais de oito meses. Entre outras atribuições, o cargo de Souza trata de avaliações da educação básica brasileira dentro do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Antes do militar, passaram pelo cargo o economista Murilo Resende Ferreira, defensor do projeto Escola Sem Partido e crítico do que classifica como “ideologia de gênero.” Ele permaneceu por um dia no cargo e foi exonerado. Outro economista, Paulo César Teixeira, substituiu Resende e ficou cerca de um mês no cargo. A Daeb passou então a ser chefiada por Francisco Garonce, que foi exonerado após um episódio de violação do protocolo de segurança do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). – UOL

Justiça determina e Minas terá que fornecer canabidiol para paciente

O governo de Minas Gerais e a prefeitura de Caratinga devem, fornecer, mensalmente, a um adolescente diagnosticado com esclerose tuberosa, três tubos de 10 gramas do medicamento de uso contínuo canabidiol, o princípio ativo da maconha. A decisão é do juiz da 2ª Vara Criminal e da Infância e da Juventude da Comarca de Caratinga, Marco Antônio de Oliveira Roberto. A esclerose tuberosa é uma doença genética caracterizada pelo crescimento anormal de tumores benignos em diversos órgãos do corpo. Ao acolher o pedido, o juiz considerou que não há outros medicamentos alternativos para tratamento do menor, uma vez que já foram testados os fármacos indicados para tratamento da doença. – Estado de Minas

Mundo

Manifestantes fazem protestos pela Amazônia em embaixadas brasileiras pelo mundo

Manifestantes organizaram, nesta sexta-feira (23), diversos protestos pela preservação da Amazônia em embaixadas brasileiras ao redor do mundo. Eles se reuniram em cidades como Londres e Berlim e levaram cartazes contra o desmatamento e as queimadas na floresta. Além das capitais britânica e alemã, protestos também foram convocados em Mumbai, na Índia; Paris, na França; Berna, na Suíça; Dublin, na Irlanda; Madri, na Espanha; e Luxemburgo. Em Londres, os protestos pela preservação da Amazônia foram convocados pela organização “Extinction Rebellion”. Os manifestantes se reuniram em frente à embaixada brasileira. – G1

França e Irlanda ameaçam acordo UE-Mercosul se Brasil não proteger a Amazônia

O governo francês disse nesta sexta-feira (23) que o presidente Jair Bolsonaro mentiu ao assumir compromissos em defesa do ambiente na cúpula do G20, em junho, e que isso inviabiliza a ratificação do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, concluído no mesmo mês. A Irlanda também afirmou que vai bloquear a implantação do pacto caso o governo brasileiro não atue para combater os incêndios em curso na Amazônia. “Não há nenhuma chance de votarmos a favor se o Brasil não honrar seus compromissos ambientais”, escreveu o primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, em comunicado divulgado no fim da noite de quinta (22). – Folha de S. Paulo

Finlândia cogita banir importação de carne brasileira na Europa por causa de incêndios na Amazônia

A Finlândia, que tem a presidência rotativa da União Europeia (UE), afirmou nesta sexta-feira (23) que pretende encontrar uma forma de fazer o bloco banir a importação de carne brasileira por causa da devastação causada por incêndios na Amazônia. “O ministro de Finanças Mika Lintila condena a destruição da floresta amazônica e sugere que a UE e a Finlândia devam urgentemente rever a possibilidade de banir as importações de carne bovina brasileira”, afirmou, em um comunicado, o Ministério das Finanças da Finlândia. – G1

Morre David Koch, bilionário que impulsionou movimento conservador nos EUA

O bilionário americano David Koch , que junto com seu irmão Charles, ajudou a financiar o movimento conservador americano que catapultou a ala de extrema direita do Partido Republicano morreu nesta sexta-feira, aos 79 anos. “É com tristeza que eu anunciou o falecimento de meu irmão David”, Charles Koch escreveu em um comunicado. “Há 27 anos, David foi diagnosticado com câncer avançado na próstata e recebeu um prognóstico ruim. Ele gostava de dizer que um combinado de excelentes médicos, medicações de primeira linha e sua próprio insistência preveniram o avanço do câncer”. O dinheiro da dupla foi um grande fomentador do movimento libertário que ajudou na ascensão do Tea Party — algo que os irmãos rejeitam —, no fortalecimento da ala de extrema direita no Partido Republicano e na eleição de Donald Trump em 2016. – O Globo

Seis idosos são presos após fazerem sexo grupal em parque dos EUA

Um grupo composto por seis idosos, todos acima de 60 anos, foi preso em Conncecticut, nos Estados Unidos, após a polícia local receber diversas queixas sobre pessoas que estariam praticando “atividades sexuais e lascivas” em um parque da cidade. Segundo o jornal ‘USA Today’, a polícia investigou o fato e ficou de prontidão para observar se tais atos realmente ocorriam na área de conservação Grace Richardson, o que não demorou para ser confirmado. Eles foram detidos em violação das acusações de pertudbação da paz e libertados com a promessa de comparecer em tribunal. Um deles, por sinal, já havia sido preso pela prática após andar nu em outro parque. – O Tempo