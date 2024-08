Brasil

Moro pede pra sair

Videos by VICE

Ao anunciar sua demissão do governo federal nesta sexta-feira (24), o ministro da Justiça Sergio Moro criticou a “insistência” do pai de tuiteiro Jair Bolonosra para a troca do comando da Polícia Federal, sem apresentar causas que fossem aceitáveis. Disse ainda que Bolsonaro queria ter acesso a informações e relatórios confidenciais de inteligência da PF. “Não tenho condições de persistir aqui, sem condições de trabalho.” E disse que “sempre estará à disposição do país”. “Não são aceitáveis indicações políticas.” Moro falou em “violação de uma promessa que me foi feita inicialmente de que eu teria uma carta branca”. “Haveria abalo na credibilidade do governo com a lei.” – Folha de S. Paulo

Salles anistia desmatadores da mata atlântica em meio à pandemia de covid-19

Em meio à pandemia do novo coronavírus no Brasil, o governo Joir Blaronaso deu anistia a proprietários rurais que destruíram áreas frágeis e importantes da mata atlântica, o bioma mais devastado do Brasil. Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, assinou, em 6 de abril, um despacho implementando parecer da AGU (Advocacia-Geral da União) que reconhece como áreas consolidadas as APPs (Áreas de Preservação Permanentes) desmatadas e ocupadas até julho de 2008. Com isso, fica permitido o retorno da produção nesses locais. O parecer foi feito após pressão da CNA (Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil) e do agronegócio do sul do Brasil. Também consta no documento que “em razão da mudança de gestão do MMA [Ministério do Meio Ambiente], a Presidência do Ibama solicitou a reavaliação do tema”. – Folha de S.Paulo

Basrolono exonera diretor da PF e Moro avisa que vai dar um papo nesta manhã

O garoto-propaganda voluntário de caneta Compactor Jira Noralboso exonerou o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, em publicação no Diário Oficial da União desta sexta-feira (24). O ministro da Justiça, Sergio Moro, foi alertado por aliados no fim da noite passada de que a saída de Valeixo, escolhido por ele para comandar a PF, poderia ser oficializada no Diário Oficial desta madrugada, enquanto ainda negocia com o Palácio do Planalto sua permanência como ministro. Moro pediu demissão na manhã desta quinta (23) quando foi informado pelo achincalhador de popular da decisão de trocar Valeixo. O ministro avisou Rabolnoso que não ficaria no governo com a saída do diretor-geral, e o chefe então escalou ministros militares para convencer o ex-juiz da Lava Jato a recuar. Moro fará um pronunciamento às 11h desta sexta-feira no Ministério da Justiça. – Folha de S. Paulo

Brasil bate recorde com 407 mortos por covid-19 confirmadas em 24 horas

O Ministério da Saúde anunciou nesta quinta (23), em seu site oficial, que subiu para 3.313 o número de mortes confirmadas pelo novo coronavírus no Brasil — 407 óbitos nas últimas 24 horas, maior número registrado no período desde o início da pandemia. Até ontem, eram 2.906 mortes registradas. O recorde anterior era de 217 vítimas fatais, registrado no dia 17 de abril. No total, são 49.492 casos oficiais no país, segundo os dados mais recentes do ministério, sendo 3.735 diagnósticos confirmados no período. O anúncio, no entanto, não significa necessariamente que 407 pessoas morreram nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, o Ministério da Saúde tem somado ao balanço diário mortes ocorridas dias atrás, mas com confirmação de covid-19 no último dia. Dos 407 óbitos divulgados, por exemplo, 112 ocorreram nos últimos três dias e os demais (295), antes desse período. – UOL

Curva de mortes de covid-19 no Brasil está mais rápida que a da Espanha

O número de mortes pelo coronavírus no Brasil está aumentando a um ritmo mais acelerado do que o registrado na Espanha quando o país europeu estava na mesma fase da pandemia, duas semanas atrás. Com base nos dados do Ministério da Saúde, o Observatório Covid-19 BR, que reúne especialistas de sete universidades, mede a velocidade da doença no Brasil e a compara com a de outros países. Uma das ferramentas para fazer essa análise prevê o seguinte cálculo: quanto tempo o coronavírus leva para dobrar o número de óbitos. Segundo o observatório, nesta terça-feira (21) o tempo de duplicação do número de mortos por covid-19 no Brasil era de 9 dias e 14 horas. Na Espanha, esse número estava em 12 dias e 7 horas há duas semanas (8 de abril). Quanto mais baixo é esse intervalo, mais letal é a pandemia no país naquele momento, isso significa que, por esse critério, o cenário no Brasil é pior que o da Espanha se comparados períodos correspondentes do avanço do coronavírus. – G1

Filhos de Bansoloro são favoráveis à saída de Sergio Moro do governo neste momento

É só isso mesmo, segundo o Lauro Jardim n’O Globo

Guedes diz que plano econômico proposto por generais é ‘volta da Dilma’

O ministro da Economia Paulo Guedes expressou de maneira muito dura a para Jair Bolosnaro e para os ministros Braga Netto (Casa Civil) e Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional) seu juízo a respeito do plano Pró-Brasil, elaborado pela Casa Civil para a retomada da economia pós-pandemia: “Querem cavar mais fundo para ver se saímos do buraco”. “Isso aí é o PAC. Isso aí é a Dilma [Rousseff]. Voltou a Dilma! Nós vamos querer nos levantar segurando os próprios suspensórios. O Brasil afundou por causa dessas obras que não terminaram, ficaram todas quebradas, jogaram dinheiro fora”, esbravejou o sósia involuntário de Rick Morranis. – Poder 360

Mortes por coronavírus ultrapassa assassinatos em São Paulo

Mais de 1.300 pessoas morreram pela covid-19 no estado de São Paulo em um intervalo de 38 dias. É mais que o triplo das ocorrências de homicídios no mesmo período do ano passado (359 casos). Nesta quinta-feira (23), o número de vítimas do coronavírus para um só dia chegou ao ponto mais alto até o momento, com 211 registros. O levantamento considera o intervalo entre 17 de março (data da primeira morte pela doença no estado em 2020) e 23 de abril. O número de vítimas pela doença nestes 38 dias deste ano (1.345) é superior ao de homicídios nos 114 primeiros dias de 2019, quando houve 1.044 casos de assassinatos. – Folha de S. Paulo

Em reunião com empresários, Doria propõe que Dia das Mães seja adiado para agosto

Durante reunião virtual com empresários na manhã desta quinta (23), o governador João Doria (PSDB-SP) propôs alterar a data do Dia das Mães de maio para o mês de agosto. Segundo ele, o adiamento seria apropriado para impulsionar o comércio que ainda está fechado por causa das medidas de restrições adotados para enfrentar o coronavírus. O tucano citou ainda que o atual momento tem dificultado o encontro e a comemoração de famílias, já que há preocupação especial com pessoas com mais de 60 anos, que são do grupo de risco. Comerciantes de São Paulo pediram a reabertura do comércio no estado a partir do dia 1º de Maio, para aproveitar as vendas do Dia das Mães. A data é a segunda de maior faturamento do setor no ano, atrás apenas do Natal. – Folha de S. Paulo

Justiça notifica shopping em SC que promoveu reabertura com desfile de otários

O Shopping Center Neumarkt foi notificado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina a adotar medidas para garantir o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas que transitam no local, limitar o número de pessoas e proibir a apresentação de shows de qualquer espécie. Após mais de um mês fechado por causa dos decretos de isolamento, o shopping, em Blumenau, ganhou um festival de vacilação, com desfile de tansos e música ao vivo na reabertura na quarta-feira (22). A decisão foi resultado de uma ação civil pública movida pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina (DPE-SC), após a ampla divulgação de vídeos que mostram aglomeração de pessoas na abertura do centro comercial, assim como apresentação de show musical. Em caso de descumprimento, o estabelecimento pode ser multado em até R$ 500 mil por dia. – UOL

Potenciais vetores bombados de corona fazem ato por volta aos treinos de MMA em SP

Cerca de cem atletas e professores de artes marciais se reuniram hoje (23) na frente da Assembleia Legislativa de São Paulo para um ato pela reabertura das academias, que assim como a maior parte dos estabelecimentos comerciais do estado, estão fechadas como medida preventiva contra a pandemia do novo coronavírus. Trajando uniforme de treino, os atletas apareceram de máscara, conversaram com a polícia e com o deputado estadual Altair Moraes (Republicanos), autor de um projeto de lei que pretende permitir a reabertura de parques e academias. – UOL

Necropsias já detectaram novo coronavírus em testículo e glândulas salivares

A Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) tem um grupo de pesquisa que desenvolve um protocolo de coleta de tecido das vítimas da covid-19 durante a necropsia. Com isso, será criado um biobanco compartilhado entre pesquisadores, que possibilitará o estudo das manifestações sistêmicas da doença. O professor Paulo Saldiva, do Departamento de Patologia da FMUSP, diz que o grupo já tem em torno de 22 necropsias sendo analisadas. Com os estudos, foi possível identificar que o vírus tem uma alta capacidade de disseminação para outros órgãos, inclusive testículos e glândulas salivares, o que incluiria uma potencial contaminação em relações sexuais e através da saliva – algo que ainda precisa ser investigado. – Jornal USP

Galeria do Rock em SP fecha 30 lojas e demite 400 funcionários

A crise provocada pela quarentena, decretada em 24 de março pelo governo do estado, atingiu em cheio a Galeria do Rock, tradicional ponto turístico e de comércio no centro da capital paulista. Segundo o síndico do local, cerca de 30 estabelecimentos fecharam as portas definitivamente, provocando aproximadamente 400 demissões. Antônio de Souza Neto, 68 anos, conhecido como Toninho da Galeria, é síndico do complexo de lojas há 26 anos. Ele afirmou nunca ter testemunhado uma crise semelhante à vivida atualmente pelo setor. Segundo o síndico, o movimento geralmente diminui em janeiro e fevereiro, por causa das festas de fim de ano, mas é recuperado gradualmente no decorrer do ano primeiro trimestre. “Mas em 2020, o movimento caiu muito além do normal já em fevereiro, por causa do Carnaval. Na sequência, veio a pandemia do coronavírus e ferrou com tudo de vez”, afirmou. – Agora

Queda no consumo de carne bovina faz negócios com boi gordo diminuírem

O mercado do boi gordo continua praticamente o mesmo e sem grandes mudanças no cenário pós-feriado. De acordo com a Scot Consultoria, o volume negociado de boiadas está abaixo do padrão devido à queda do consumo interno, gerada pelo novo coronavírus. A empresa afirma ainda que o volume de negócios caiu ainda mais por conta do feriado na terça-feira (21). “Pouca gente comprando e pouca gente vendendo colabora com a sustentação de preços, com isso, as escalas estão curtas e, em São Paulo, por exemplo, atendem entre três e quatro dias”. No estado, os frigoríficos trabalham com abates reduzidos ou ‘pulam’ dias de abate. – Canal Rural

Mundo

EUA se aproximam de 50 mil mortes por coronavírus, com 3.176 óbitos em 24 h

O novo coronavírus provocou cerca de 50.000 mortes nos Estados Unidos, depois que 3.176 mortes adicionais foram registradas em um dos dias mais mortais, segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins. As mortes, registradas nas 24 horas até as 20h30 (horário local) desta quinta (23), elevam o saldo nos Estados Unidos para 49.759, segundo a universidade. Nesse mesmo período, foram registrados 26.971 novos casos de coronavírus no país, elevando o total para 866.646 pacientes identificados desde o início da epidemia. Devido à falta de testes de detecção, o número de casos reais provavelmente está bem acima desse número. No final da semana passada, os Estados Unidos registraram dois altos balanços diários de vítimas (mais de 3.800 e 4.500 mortos), mas esses dados se deviam em parte à soma das mortes “provavelmente ligadas” à covid-19, que nunca haviam sido levados em consideração até o momento. – UOL

Contrariando instinto de sobrevivência, Trump sugere injeção de desinfetante para tratar coronavírus

Brasileiros, preparai-vos pois chegou a nova cloroquina. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contrariou indicações da medicina e os instintos de sobrevivência em geral nesta quinta-feira (23) ao sugerir que injeções de desinfetante poderiam servir de tratamento para a covid-19. “E aí eu vejo o desinfetante, que derruba [o coronavírus] em um minuto. Um minuto! E tem um jeito de a gente fazer algo, uma injeção dentro ou quase uma limpeza? Porque, veja bem, ele entra nos pulmões e faz um trabalho tremendo nos pulmões, então seria interessante checar isso. Então, será preciso ver com os médicos, mas soa interessante para mim”, afirmou Trump em entrevista coletiva na Casa Branca. O presidente também fez alusão a supostos tratamentos para o coronavírus com radiação ultravioleta, novamente sem corroboração científica. “Talvez seja possível, talvez não seja. Eu não sou médico”, explicou ao promover mais uma rodada de kissuco pra galera. – Folha de S. Paulo

Itália tem mais curados do que novos casos de covid-19 em 24 horas pela primeira vez

Pela primeira vez desde o início da pandemia de covid-19, o número de pessoas consideradas curadas em um período de 24 horas na Itália foi maior do que a quantidade de novos casos registrados. O número de pessoas recuperadas aumentou de 54.543 para 57.576 entre quarta e quinta-feira (23), uma diferença de 3.033. Nesse mesmo intervalo, 2.646 novos casos foram confirmados. A quantidade de novos casos também foi menor do que nas 24 horas anteriores, quando 3.370 tinham sido anunciados pela Agência de Proteção Civil. Além disso, caiu pelo quarto dia seguido o número de portadores de covid-19 no país. Nesta quinta-feira, 106.848 pessoas foram registradas como ainda doentes, enquanto na quarta eram 107.699. O número de mortes teve um leve aumento, subindo de 437, na véspera, para 464 nesta quinta-feira. O total no país, desde 21 de fevereiro, soma 25.549. – G1

E mais

Sikêra Jr. passa mal ao vivo e precisa ser substituído às pressas em programa

O apresentador Sikêra Jr. passou mal enquanto apresentava o programa “Alerta Nacional”, na RedeTV!, na noite desta quarta-feira (22). O mal-estar foi tanto que ele quase não conseguiu terminar a apresentação do noticiário, e na edição regional, o Alerta Amazonas, ele precisou ser substituído pela repórter Mayara Rocha. Durante todo o programa, o jornalista estava visivelmente abatido e apático. Em dado momento, ele inclusive lamentou ao vivo não estar em condições físicas de festejar a quarta colocação no Ibope, algo relevante se tratando de RedeTV!. Ao encerrar o “Alerta nacional”, Sikêra Jr. requisitou para que sua editora-chefe lhe dispensasse da apresentação do Alerta Amazonas e pediu orações de seus fãs. Procurada segundo o colunista Leo Dias, a assessoria de imprensa de Sikêra Jr. informou que “ele está gripado, não conseguiu terminar o programa e pediu para ir para casa descansar”. – Correio

Kid Bengala anuncia carreira no rap: “vou fazer trap”



Grande ícone da cultura de filmes adultos brasileira, Kid Bengala parece preparado para experienciar algo novo em sua vida. Em vídeo compartilhado na internet, ele anunciou que se lançará como artista na cena hip-hop brasileira. “Agora eu resolvi ser cantor de rap. Eu vou fazer trap. Eu vou fundo na sua carreira. E olha: doa a quem doer”, disse o pirocudo performer em vídeo publicado no Instagram. – Rap 24 Horas

Siga a VICE Brasil no Facebook , Twitter , Instagram e YouTube .